Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,89 9,89 109,14 Acıpayam Selüloz 9,68 -0,10 51,96 Adel Kalemcilik 12,39 0,57 -21,08 Adese Alışveriş Ticaret 1,58 1,28 10,62 Afyon Çimento 2,82 2,55 23,78 Ak Enerji 1,16 2,65 6,42 Akbank 5,80 1,93 -28,48 Akçansa 8,78 9,89 -9,43 Akdenız Güvenlık Hız. 1,95 3,17 -7,58 Akfen GMYO 3,23 1,25 -20,25 Akın Tekstil 14,46 0,42 4,86 Akiş GMYO 3,58 1,13 -11,39 Akmerkez GMYO 27,56 3,22 23,01 Aksa 6,61 2,48 -5,62 Aksa Enerji 4,81 3,44 26,58 Aksigorta 6,40 0,47 18,13 Aksu Enerji 9,76 0,41 -34,36 Alarko Carrıer 64,65 0,00 7,75 Alarko GMYO 15,12 3,28 -0,41 Alarko Holding 5,13 0,98 -13,78 Albaraka Türk 1,43 4,38 -6,54 Alcatel Lucent Teletaş 19,48 0,52 61,79 Alkim Kağıt 10,03 5,03 85,06 Alkim Kimya 12,44 6,42 100,58 Altınyağ 1,16 9,43 182,93 Altınyunus Çeşme 25,16 -7,09 151,85 Anadolu Cam 4,30 1,65 0,84 Anadolu Efes 18,65 0,59 -19,19 Anadolu Grubu Holding 17,70 1,03 0,63 Anadolu Hayat Emek. 6,38 -0,31 4,85 Anadolu Isuzu 11,67 1,74 -4,11 Anadolu Sigorta 5,70 0,00 37,23 Anel Elektrik 3,89 1,83 21,18 Arçelik 16,27 3,17 -21,93 ARD Bilişim Teknolojileri 27,90 -5,81 Arena Bilgisayar 15,48 -3,19 112,49 Armada Bilgisayar 22,22 0,91 35,57 Arsan Tekstil 5,11 5,14 42,74 Artı Yatırım Holding 2,31 4,52 185,19 Aselsan 31,90 5,70 52,34 Ata GMYO 3,47 3,27 -23,40 Atakule GMYO 1,71 1,79 -10,94 Atlantis Yatırım Holding 1,53 -1,29 53,00 Atlas Yat. Ort. 1,59 -0,63 10,42 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,16 -0,45 -1,83 Avrasya GMYO 2,44 7,96 61,59 Avrasya Petrol ve Tur. 2,00 -6,54 9,89 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,80 0,02 11,11 Avrupa Yatırım Holding 1,68 -0,59 9,09 Ayen Enerji 3,36 2,44 -3,17 Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,06 4,44 39,73 Aygaz 11,10 3,54 -8,61 Bagfaş 18,08 -2,69 7,49 Bak Ambalaj 8,51 -0,82 15,78 Balatacılar Balatacılık 2,46 4,68 98,39 Bantaş Ambalaj 3,26 1,87 29,37 Banvit 25,24 -0,24 35,92 Baştaş Başkent Çimento 3,62 6,47 39,77 Batı Çimento 3,05 2,69 -7,85 Batısöke Çimento 1,29 1,57 -1,53 Bera Holding 4,24 -0,70 10,13 Berkosan Yalıtım 3,70 1,37 35,04 Beşiktaş Futbol Yat. 2,46 0,00 0,41 Beyaz Filo 3,90 3,45 23,42 Bilici Yatırım 7,78 1,04 78,03 Bim Mağazalar 64,00 -1,69 38,50 Birko Mensucat 0,47 9,30 51,61 Birlik Mensucat 1,46 1,39 28,07 Bizim Mağazaları 14,33 5,21 28,29 Bomonti Elektrik 4,68 9,86 265,62 Borusan Mannesmann 10,48 0,29 -8,47 Borusan Yat. Paz. 68,35 0,51 14,08 Bosch Fren Sistemleri 274,00 -0,33 -4,79 Bossa 9,42 0,43 16,87 Brisa 11,05 -0,72 17,82 Burçelik 8,05 -0,62 38,55 Burçelik Vana 17,06 -0,58 75,70 Bursa Çimento 4,10 1,23 2,41 Carrefoursa 7,32 -1,61 55,41 Casa Emtia Petrol 21,28 -5,76 126,62 Ceo Event Medya 3,60 0,00 -1,70 Coca Cola İçecek 41,30 1,92 9,09 Cosmos Yat. Holding 2,86 1,42 40,20 Credıtwest Faktorıng 3,20 -2,14 11,11 Çelebi 88,10 0,06 -13,71 Çelik Halat 9,90 0,00 52,31 Çemaş Döküm 1,20 4,35 -4,27 Çemtaş 7,55 0,40 -7,12 Çimbeton 68,50 -6,36 66,02 Çimentaş 27,00 -5,33 80,00 Çimsa 8,59 8,19 -5,40 Çuhadaroğlu Metal 3,24 1,25 1,57 Dagi Giyim 3,82 -1,29 52,80 Dagi Yatırım Holding 7,48 10,00 230,97 Dardanel 11,00 4,76 190,24 Datagate Bilgisayar 8,86 0,91 13,44 Demısaş Döküm 3,76 -1,57 8,05 Denge Holding 1,58 5,33 15,33 Deniz GMYO 4,02 2,29 -20,40 Denizli Cam 7,51 1,35 -9,95 Derimod 6,83 0,44 -4,34 Derlüks Deri 4,33 3,10 7,02 Desa Deri 4,73 2,16 4,19 Despec Bilgisayar 6,97 2,05 64,39 Deva Holding 18,50 -1,49 107,22 Diriteks Diriliş Tekstil 1,32 1,54 69,23 Ditaş Doğan 16,97 -0,41 78,35 DO-CO 382,70 1,03 -32,15 Doğan Burda 13,19 2,09 117,30 Doğan Holding 1,93 1,05 7,49 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,08 7,22 26,06 Doğusan 2,31 1,76 11,06 Doğuş GMYO 5,62 5,84 24,06 Doğuş Otomotiv 10,90 1,68 14,50 Döktaş Dökümcülük 24,54 0,57 -22,45 Duran Doğan Basım 16,50 2,80 17,52 Dyo Boya 5,37 2,68 9,59 Eczacıbaşı İlaç 5,66 0,71 55,04 Eczacıbaşı Yatırım 12,28 -0,08 27,49 Edip Gayrimenkul 2,01 4,69 44,60 Ege Endüstri 572,60 0,46 1,78 Ege Gübre 73,00 9,94 46,59 Ege Profil 15,04 0,74 25,65 Ege Seramik 4,70 1,29 26,68 Egeli & Co Tarım Girişim 0,95 9,20 196,87 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,77 10,00 97,44 Egeli&Co Yatırım Holding 0,52 8,33 160,00 Egeplast 17,50 5,93 40,00 Ekiz Kimya 7,29 -10,00 1095,08 Emek Elektrik 2,10 2,44 32,08 Eminiş Ambalaj 3,70 9,79 143,42 Emlak Konut GMYO 1,61 9,52 10,27 Enerjisa Enerji 8,04 -0,99 19,36 Enka İnşaat 5,51 0,36 -1,29 Erbosan 20,32 1,91 -18,65 Ereğli Demir Çelik 8,13 0,99 -10,07 Ersu Gıda 4,93 -1,79 138,16 Escort Teknoloji 3,87 -0,51 178,42 Etiler Gıda 3,02 9,82 23,27 Euro Kapital Yat. Ort. 1,80 -0,55 7,78 Euro Trend Yat. Ort. 1,46 0,69 16,80 Euro Yat. Ort. 1,57 -0,63 33,05 Euro Yatırım Holding 1,59 -1,24 6,00 Fenerbahçe Futbol 12,50 5,66 -13,61 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,06 3,57 -11,16 F-M İzmit Piston 51,20 -1,25 8,10 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,23 -1,25 33,03 Ford Otosan 63,75 3,07 -3,58 Formet Çelik Kapı 4,60 -1,92 53,33 Frigo Pak Gıda 14,82 9,94 14,35 Galatasaray Sportif 3,33 -1,77 64,04 Garanti Bankası 8,00 2,30 -28,19 Garanti Faktoring 4,87 0,00 25,84 Garanti Yat. Ort. 1,74 4,82 61,11 Gedik Y. Men. Değ. 9,39 -1,68 198,57 Gedik Yatırım Holding 22,64 3,38 194,41 Gediz Ambalaj 9,36 -0,32 38,46 Gentaş 2,31 3,12 5,48 Gersan Elektrik 3,96 3,94 24,14 Global Men. Değ. 5,40 9,98 187,23 Global Yat. Holding 3,68 1,10 -24,44 Good-Year 4,94 -2,76 21,98 Göltaş Çimento 15,94 3,31 -10,40 Gözde Girişim 4,32 5,37 -15,95 GSD Denizcilik 4,26 9,79 66,41 GSD Holding 1,76 3,53 18,12 Gübre Fabrik. 24,82 9,92 174,56 Güler Yat. Holding 10,06 -4,82 395,57 Güneş Sigorta 3,51 4,46 61,01 Halk GMYO 1,87 2,19 53,28 Halk Sigorta 3,96 1,54 100,00 Hatay Tekstil 9,68 4,20 40,90 Hedef Girişim 2,48 2,48 -4,98 Hektaş 15,06 1,76 87,78 HUB Girişim 22,06 -2,22 134,97 Hürriyet Gzt. 1,66 -0,60 45,61 ICBC Turkey Bank 4,67 1,74 -11,39 İdealist Danışmanlık 3,50 3,55 5,42 İdealist GMYO 4,85 9,98 58,50 İhlas Ev Aletleri 1,77 1,14 -43,45 İhlas Gayrimenkul 1,27 3,25 5,83 İhlas Gazetecilik 3,77 1,62 -44,64 İhlas Holding 0,70 2,94 -23,08 İhlas Yayın Holding 1,14 8,57 11,76 İndeks Bilgisayar 11,19 3,61 15,36 Info Yatırım 7,13 1,28 -19,89 İntema 9,98 3,10 7,78 İpek Doğal Enerji 14,50 -1,69 87,82 İskenderun Demir Çelik 7,08 0,14 -11,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)