Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,61 -3,48 94,09 Acıpayam Selüloz 9,11 -3,29 43,01 Adel Kalemcilik 12,90 -3,15 -17,83 Adese Alışveriş Ticaret 1,66 0,61 16,22 Afyon Çimento 2,92 -1,35 28,17 Ak Enerji 1,25 -0,79 14,68 Akbank 5,83 -0,34 -28,11 Akçansa 10,45 10,00 7,79 Akdenız Güvenlık Hız. 2,06 -0,96 -2,37 Akfen GMYO 3,27 0,00 -19,26 Akın Tekstil 15,18 1,88 10,08 Akiş GMYO 3,70 0,27 -8,42 Akmerkez GMYO 27,30 -0,29 21,85 Aksa 6,77 1,04 -3,33 Aksa Enerji 4,79 0,21 26,05 Aksigorta 6,74 1,66 24,40 Aksu Enerji 10,05 -0,40 -32,41 Alarko Carrıer 66,10 -2,15 10,17 Alarko GMYO 15,12 -0,33 -0,41 Alarko Holding 5,33 -0,19 -10,42 Albaraka Türk 1,47 -3,92 -3,92 Alcatel Lucent Teletaş 19,24 -0,88 59,80 Alkim Kağıt 9,88 -0,90 82,30 Alkim Kimya 12,01 -1,15 93,65 Altınyağ 1,36 4,62 231,71 Altınyunus Çeşme 28,56 9,93 185,89 Anadolu Cam 4,34 0,23 1,78 Anadolu Efes 19,93 1,17 -13,65 Anadolu Grubu Holding 18,76 0,86 6,65 Anadolu Hayat Emek. 6,60 -0,15 8,46 Anadolu Isuzu 12,03 -2,75 -1,15 Anadolu Sigorta 5,79 0,35 39,40 Anel Elektrik 3,94 -1,01 22,74 Arçelik 16,49 -0,66 -20,87 ARD Bilişim Teknolojileri 30,10 2,87 Arena Bilgisayar 15,29 0,07 109,88 Armada Bilgisayar 22,40 -1,67 36,67 Arsan Tekstil 5,03 -0,40 40,50 Artı Yatırım Holding 2,14 0,47 164,20 Aselsan 31,68 -0,25 51,29 Ata GMYO 3,42 -0,58 -24,50 Atakule GMYO 1,83 -2,66 -4,69 Atlantis Yatırım Holding 1,67 3,09 67,00 Atlas Yat. Ort. 1,42 -4,70 -1,39 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,81 -0,54 -4,44 Avrasya GMYO 2,16 -10,00 43,05 Avrasya Petrol ve Tur. 1,95 -1,52 7,14 Avrasya Stratejik GMYF 1.428,70 0,00 11,11 Avrupa Yatırım Holding 1,75 2,94 13,64 Ayen Enerji 3,51 -1,13 1,15 Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,00 -2,28 36,99 Aygaz 11,09 -0,36 -8,69 Bagfaş 17,18 -2,22 2,14 Bak Ambalaj 8,15 -2,04 10,88 Balatacılar Balatacılık 2,40 -1,23 93,55 Bantaş Ambalaj 3,27 -1,51 29,76 Banvit 24,00 2,74 29,24 Baştaş Başkent Çimento 3,42 -2,29 32,05 Batı Çimento 3,10 -1,90 -6,34 Batısöke Çimento 1,29 -0,77 -1,53 Bayrak EBT Taban 3,60 Bera Holding 4,46 0,90 15,84 Berkosan Yalıtım 3,72 -1,33 35,77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,54 0,79 3,67 Beyaz Filo 3,82 -1,04 20,89 Bilici Yatırım 7,57 0,93 73,23 Bim Mağazalar 69,00 5,59 49,32 Birko Mensucat 0,46 -6,12 48,39 Birlik Mensucat 1,46 -0,68 28,07 Bizim Mağazaları 14,55 -2,09 30,26 Bomonti Elektrik 4,50 -10,00 251,56 Borusan Mannesmann 10,76 2,97 -6,03 Borusan Yat. Paz. 68,65 -1,58 14,58 Bosch Fren Sistemleri 273,00 -0,84 -5,14 Bossa 9,74 2,42 20,84 Brisa 11,03 -0,09 17,60 Burçelik 8,73 -0,46 50,26 Burçelik Vana 20,36 7,72 109,68 Bursa Çimento 4,23 0,71 5,66 Carrefoursa 7,14 -0,42 51,59 Casa Emtia Petrol 23,70 -4,44 152,40 Ceo Event Medya 3,61 -0,28 -1,43 Coca Cola İçecek 40,96 0,15 8,19 Cosmos Yat. Holding 3,05 3,74 49,51 Credıtwest Faktorıng 3,53 9,97 22,57 Çelebi 86,80 0,35 -14,99 Çelik Halat 9,96 0,81 53,23 Çemaş Döküm 1,23 4,24 -1,88 Çemtaş 7,85 -1,26 -3,43 Çimbeton 65,70 1,47 59,23 Çimentaş 25,80 -0,77 72,00 Çimsa 9,08 2,14 0,00 Çuhadaroğlu Metal 3,38 0,60 5,96 Dagi Giyim 3,76 0,53 50,40 Dagi Yatırım Holding 7,36 3,66 225,66 Dardanel 11,83 3,86 212,14 Datagate Bilgisayar 9,01 -0,99 15,36 Demısaş Döküm 3,79 0,00 8,91 Denge Holding 1,50 -1,32 9,49 Deniz GMYO 4,65 4,49 -7,92 Denizli Cam 7,92 -5,26 -5,04 Derimod 6,96 -1,83 -2,52 Derlüks Deri 5,00 6,16 23,59 Desa Deri 4,81 -0,62 5,95 Despec Bilgisayar 6,75 -1,17 59,20 Deva Holding 18,70 -5,56 109,46 Diriteks Diriliş Tekstil 1,22 -5,43 56,41 Ditaş Doğan 16,64 0,48 74,88 DO-CO 375,00 0,08 -33,51 Doğan Burda 13,02 -5,86 114,50 Doğan Holding 1,97 0,51 9,72 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,03 -1,46 23,03 Doğusan 2,30 -0,43 10,58 Doğuş GMYO 5,46 -0,36 20,53 Doğuş Otomotiv 11,15 2,11 17,12 Döktaş Dökümcülük 25,80 -2,27 -18,47 Duran Doğan Basım 16,30 -0,91 16,10 Dyo Boya 5,81 -3,01 18,57 Eczacıbaşı İlaç 5,66 -2,08 55,04 Eczacıbaşı Yatırım 12,40 -1,59 28,73 Edip Gayrimenkul 2,03 -0,49 46,04 Ege Endüstri 568,60 -0,42 1,07 Ege Gübre 83,30 9,97 67,27 Ege Profil 15,08 -1,76 25,98 Ege Seramik 4,80 1,05 29,38 Egeli & Co Tarım Girişim 1,25 9,65 290,63 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,01 9,78 158,97 Egeli&Co Yatırım Holding 0,68 9,68 240,00 Egeplast 17,60 -1,12 40,80 Ekiz Kimya 6,39 -10,00 947,54 Emek Elektrik 2,27 -1,73 42,77 Eminiş Ambalaj 4,03 -9,84 165,13 Emlak Konut GMYO 1,66 0,00 13,70 Enerjisa Enerji 8,30 -1,43 23,22 Enka İnşaat 5,47 0,37 -2,01 Erbosan 20,54 -0,10 -17,77 Ereğli Demir Çelik 8,51 0,83 -5,86 Ersu Gıda 4,78 -1,24 130,92 Escort Teknoloji 3,81 -1,80 174,10 Etiler Gıda 3,00 -7,69 22,45 Euro Kapital Yat. Ort. 1,88 1,62 12,57 Euro Trend Yat. Ort. 1,50 2,74 20,00 Euro Yat. Ort. 1,58 -0,63 33,90 Euro Yatırım Holding 1,83 9,58 22,00 Fenerbahçe Futbol 12,98 -1,96 -10,30 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,09 -0,73 -10,50 F-M İzmit Piston 49,10 -3,25 3,67 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,70 0,28 39,14 Ford Otosan 67,50 0,15 2,10 Formet Çelik Kapı 4,44 0,45 48,00 Frigo Pak Gıda 16,14 -9,98 24,54 Galatasaray Sportif 3,52 4,76 73,40 Garanti Bankası 8,14 -0,97 -26,93 Garanti Faktoring 4,85 -1,02 25,32 Garanti Yat. Ort. 1,81 -4,74 67,59 Gedik Y. Men. Değ. 10,17 9,95 223,37 Gedik Yatırım Holding 25,16 9,97 227,18 Gediz Ambalaj 9,82 1,87 45,27 Gentaş 2,31 -2,12 5,48 Gersan Elektrik 4,21 5,25 31,97 Global Men. Değ. 4,88 2,95 159,57 Global Yat. Holding 3,65 -1,88 -25,05 Good-Year 4,89 -0,61 20,74 Göltaş Çimento 16,37 0,43 -7,98 Gözde Girişim 4,47 3,71 -13,04 GSD Denizcilik 4,65 -5,30 81,64 GSD Holding 1,74 -0,57 16,78 Gübre Fabrik. 25,42 4,87 181,19 Güler Yat. Holding 7,35 -9,93 262,07 Güneş Sigorta 3,55 -3,01 62,84 Halk GMYO 1,97 -1,01 61,48 Halk Sigorta 3,95 -0,75 99,49 Hatay Tekstil 9,76 -2,40 42,07 Hedef Girişim 2,67 3,09 2,30 Hektaş 15,00 -1,83 87,03 HUB Girişim 22,06 -0,90 134,97 Hürriyet Gzt. 1,61 0,00 41,23 ICBC Turkey Bank 4,79 -0,83 -9,11 İdealist Danışmanlık 3,40 -0,87 2,41 İdealist GMYO 4,41 -5,36 44,12 İhlas Ev Aletleri 1,77 1,14 -43,45 İhlas Gayrimenkul 1,35 -0,74 12,50 İhlas Gazetecilik 3,82 1,87 -43,91 İhlas Holding 0,72 1,41 -20,88 İhlas Yayın Holding 1,12 0,00 9,80 İndeks Bilgisayar 11,47 0,17 18,25 Info Yatırım 7,78 0,26 -12,58 İntema 10,55 -2,50 13,93 İpek Doğal Enerji 14,60 -0,21 89,12 İskenderun Demir Çelik 6,95 -1,56 -13,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)