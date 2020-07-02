Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,97
|5,03
|113,44
|Acıpayam Selüloz
|9,60
|1,59
|52,03
|Adel Kalemcilik
|15,27
|-0,52
|-2,74
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,09
|4,50
|46,33
|Afyon Çimento
|3,77
|3,01
|65,48
|Ak Enerji
|1,77
|3,51
|62,39
|Akbank
|5,99
|0,84
|-26,14
|Akçansa
|12,90
|-0,31
|33,07
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,04
|-0,65
|44,08
|Akfen GMYO
|4,04
|2,80
|-0,25
|Akın Tekstil
|13,90
|1,61
|0,80
|Akiş GMYO
|3,28
|3,80
|4,71
|Akmerkez GMYO
|38,20
|-4,31
|70,50
|Aksa
|7,35
|1,52
|4,95
|Aksa Enerji
|5,68
|0,18
|49,47
|Aksigorta
|7,17
|2,87
|32,34
|Aksu Enerji
|11,40
|0,62
|-23,34
|Alarko Carrıer
|72,75
|0,00
|21,25
|Alarko GMYO
|15,74
|-0,69
|3,67
|Alarko Holding
|5,60
|1,27
|-5,88
|Albaraka Türk
|1,76
|2,92
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,45
|4,46
|61,54
|Alkim Kağıt
|11,78
|3,70
|117,35
|Alkim Kimya
|13,30
|1,29
|114,45
|Altınyağ
|1,29
|-0,77
|214,63
|Altınyunus Çeşme
|39,04
|9,97
|290,79
|Anadolu Cam
|4,99
|5,94
|17,02
|Anadolu Efes
|21,48
|1,70
|-6,93
|Anadolu Grubu Holding
|20,04
|0,20
|13,93
|Anadolu Hayat Emek.
|7,61
|4,25
|25,06
|Anadolu Isuzu
|14,15
|2,17
|16,27
|Anadolu Sigorta
|6,37
|2,08
|53,36
|Anel Elektrik
|4,65
|-1,90
|44,86
|Arçelik
|19,38
|0,05
|-7,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,50
|2,21
|Arena Bilgisayar
|14,35
|2,57
|96,98
|Armada Bilgisayar
|24,02
|-0,25
|46,55
|Arsan Tekstil
|5,08
|0,59
|41,90
|Artı Yatırım Holding
|2,26
|1,35
|179,01
|Aselsan
|32,84
|0,24
|56,83
|Ata GMYO
|3,87
|2,11
|-14,57
|Atakule GMYO
|2,26
|2,26
|17,71
|Atlantis Yatırım Holding
|1,99
|0,51
|99,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|3,73
|15,97
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,63
|0,90
|9,13
|Avrasya GMYO
|2,33
|6,39
|54,30
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,13
|5,97
|17,03
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.446,70
|1,27
|12,50
|Avrupa Yatırım Holding
|1,72
|1,78
|11,69
|Ayen Enerji
|6,09
|0,50
|75,50
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,12
|9,87
|88,13
|Aygaz
|12,13
|-0,41
|-0,13
|Bagfaş
|18,08
|1,12
|7,49
|Bak Ambalaj
|10,03
|3,40
|36,46
|Balatacılar Balatacılık
|2,18
|1,40
|75,81
|Bantaş Ambalaj
|4,27
|2,64
|69,44
|Banvit
|25,00
|1,79
|34,63
|Baştaş Başkent Çimento
|4,48
|-0,88
|72,97
|Batı Çimento
|3,61
|-0,82
|9,06
|Batısöke Çimento
|1,63
|5,16
|24,43
|Bayrak Taban Sanayi
|7,79
|0,26
|Bera Holding
|4,53
|2,03
|17,66
|Berkosan Yalıtım
|4,42
|5,24
|61,31
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,20
|9,97
|30,61
|Beyaz Filo
|3,94
|1,03
|25,89
|Bilici Yatırım
|8,04
|0,50
|86,99
|Bim Mağazalar
|66,60
|0,23
|44,13
|Birko Mensucat
|0,51
|4,08
|64,52
|Birlik Mensucat
|1,84
|6,36
|61,40
|Bizim Mağazaları
|21,14
|9,99
|89,26
|Bomonti Elektrik
|5,90
|9,87
|360,94
|Borusan Mannesmann
|11,83
|1,20
|3,32
|Borusan Yat. Paz.
|70,65
|1,51
|17,92
|Bosch Fren Sistemleri
|316,00
|4,98
|9,81
|Bossa
|10,39
|1,96
|28,91
|Brisa
|13,15
|3,06
|40,21
|Burçelik
|9,58
|1,48
|64,89
|Burçelik Vana
|25,08
|5,03
|158,29
|Bursa Çimento
|4,58
|2,00
|14,40
|Carrefoursa
|7,75
|1,57
|64,54
|Casa Emtia Petrol
|22,00
|0,00
|134,29
|Ceo Event Medya
|4,29
|-5,92
|17,14
|Coca Cola İçecek
|44,80
|0,18
|18,33
|Cosmos Yat. Holding
|3,00
|0,00
|47,06
|Credıtwest Faktorıng
|3,96
|-0,75
|37,50
|Çelebi
|77,45
|0,06
|-24,14
|Çelik Halat
|10,95
|1,86
|68,46
|Çemaş Döküm
|1,67
|9,87
|33,23
|Çemtaş
|8,66
|2,73
|6,53
|Çimbeton
|69,65
|5,21
|68,81
|Çimentaş
|26,58
|3,50
|77,20
|Çimsa
|10,36
|-0,29
|14,10
|Çuhadaroğlu Metal
|3,85
|3,49
|20,69
|Dagi Giyim
|6,03
|1,34
|141,20
|Dagi Yatırım Holding
|7,39
|-0,14
|226,99
|Dardanel
|11,69
|0,34
|208,44
|Datagate Bilgisayar
|9,54
|1,81
|22,15
|Demısaş Döküm
|5,03
|5,89
|44,54
|Denge Holding
|1,55
|4,73
|13,14
|Deniz GMYO
|5,72
|6,12
|13,27
|Denizli Cam
|8,32
|1,96
|-0,24
|Derimod
|7,33
|2,66
|2,66
|Derlüks Deri
|7,11
|3,95
|75,74
|Desa Deri
|5,29
|4,13
|16,52
|Despec Bilgisayar
|8,01
|1,39
|88,92
|Deva Holding
|19,98
|4,88
|123,80
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,28
|1,59
|64,10
|Ditaş Doğan
|17,19
|0,53
|80,66
|DO-CO
|347,00
|0,90
|-38,48
|Doğan Burda
|13,28
|-0,82
|118,78
|Doğan Holding
|2,19
|0,00
|21,97
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,82
|2,55
|70,91
|Doğusan
|3,39
|9,71
|62,98
|Doğuş GMYO
|5,98
|2,05
|32,01
|Doğuş Otomotiv
|15,12
|1,68
|58,82
|Döktaş Dökümcülük
|25,76
|0,31
|-18,60
|Duran Doğan Basım
|16,90
|2,11
|20,37
|Dyo Boya
|6,40
|3,06
|30,61
|Eczacıbaşı İlaç
|6,42
|1,90
|75,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,34
|1,99
|59,25
|Edip Gayrimenkul
|2,36
|3,06
|69,78
|Ege Endüstri
|656,50
|3,06
|16,70
|Ege Gübre
|86,30
|1,53
|73,29
|Ege Profil
|15,00
|1,15
|25,31
|Ege Seramik
|5,35
|1,90
|45,44
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,34
|-2,90
|318,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,18
|1,72
|202,56
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,84
|1,20
|320,00
|Egeplast
|16,80
|0,66
|34,40
|Ekiz Kimya
|10,11
|0,00
|1557,38
|Emek Elektrik
|2,89
|0,70
|81,76
|Eminiş Ambalaj
|3,90
|0,00
|156,58
|Emlak Konut GMYO
|2,07
|2,48
|41,78
|Enerjisa Enerji
|8,63
|0,00
|28,12
|Enka İnşaat
|6,35
|0,16
|13,76
|Erbosan
|22,18
|-0,54
|-11,21
|Ereğli Demir Çelik
|8,74
|4,05
|-3,32
|Ersu Gıda
|4,53
|2,49
|118,84
|Escort Teknoloji
|3,84
|1,32
|176,26
|Etiler Gıda
|2,80
|-1,41
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,17
|1,88
|35,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,01
|9,84
|68,37
|Euro Yat. Ort.
|1,81
|1,12
|60,78
|Euro Yatırım Holding
|1,96
|3,70
|30,67
|Fenerbahçe Futbol
|12,63
|1,85
|-12,72
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,44
|4,23
|-2,84
|F-M İzmit Piston
|52,25
|3,16
|10,32
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,30
|1,48
|33,94
|Ford Otosan
|74,50
|4,71
|12,68
|Formet Çelik Kapı
|3,20
|0,00
|6,67
|Frigo Pak Gıda
|18,05
|0,28
|39,27
|Galatasaray Sportif
|3,01
|3,44
|48,28
|Garanti Bankası
|8,36
|0,72
|-24,96
|Garanti Faktoring
|5,32
|-0,19
|37,47
|Garanti Yat. Ort.
|2,20
|3,29
|103,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,49
|2,37
|201,75
|Gedik Yatırım Holding
|23,74
|2,33
|208,71
|Gediz Ambalaj
|11,94
|4,28
|76,63
|Gentaş
|2,89
|5,47
|40,15
|Gersan Elektrik
|6,27
|-2,34
|96,55
|Global Men. Değ.
|4,44
|-0,22
|136,17
|Global Yat. Holding
|4,17
|-1,18
|-14,37
|Good-Year
|5,79
|4,70
|42,96
|Göltaş Çimento
|19,03
|2,04
|6,97
|Gözde Girişim
|4,94
|0,00
|-3,89
|GSD Denizcilik
|4,21
|1,69
|64,45
|GSD Holding
|2,20
|6,28
|47,65
|Gübre Fabrik.
|27,68
|-0,65
|206,19
|Güler Yat. Holding
|13,33
|0,38
|556,65
|Güneş Sigorta
|4,35
|0,46
|99,54
|Halk GMYO
|2,39
|1,70
|96,33
|Halk Sigorta
|3,74
|3,03
|88,89
|Hatay Tekstil
|9,46
|2,49
|40,48
|Hedef Girişim
|3,17
|2,26
|21,46
|Hektaş
|14,46
|0,00
|80,30
|HUB Girişim
|20,82
|0,39
|121,76
|Hürriyet Gzt.
|1,46
|5,80
|28,07
|ICBC Turkey Bank
|5,76
|1,05
|9,30
|İdealist Danışmanlık
|3,89
|1,83
|17,17
|İdealist GMYO
|4,48
|4,43
|46,41
|İhlas Ev Aletleri
|2,26
|4,15
|-27,80
|İhlas Gayrimenkul
|1,69
|3,05
|40,83
|İhlas Gazetecilik
|4,22
|0,96
|-38,03
|İhlas Holding
|0,88
|4,76
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,22
|3,39
|19,61
|İndeks Bilgisayar
|10,95
|0,83
|16,74
|Info Yatırım
|4,71
|7,29
|-3,14
|İntema
|12,45
|1,72
|34,45
|İpek Doğal Enerji
|13,71
|-0,07
|77,59
|İskenderun Demir Çelik
|7,60
|3,83
|-5,12
(Sürecek)