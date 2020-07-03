Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,98
|0,25
|113,98
|Acıpayam Selüloz
|9,76
|1,67
|54,56
|Adel Kalemcilik
|15,63
|2,36
|-0,45
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,09
|0,00
|46,33
|Afyon Çimento
|3,81
|1,06
|67,23
|Ak Enerji
|1,76
|-0,56
|61,47
|Akbank
|5,90
|-1,50
|-27,25
|Akçansa
|12,78
|-0,93
|31,83
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,96
|-2,63
|40,28
|Akfen GMYO
|4,16
|2,97
|2,72
|Akın Tekstil
|13,69
|-1,51
|-0,73
|Akiş GMYO
|3,42
|4,27
|9,18
|Akmerkez GMYO
|36,14
|-5,39
|61,30
|Aksa
|7,40
|0,68
|5,66
|Aksa Enerji
|5,60
|-1,41
|47,37
|Aksigorta
|7,32
|2,09
|35,11
|Aksu Enerji
|11,41
|0,09
|-23,27
|Alarko Carrıer
|74,75
|2,75
|24,58
|Alarko GMYO
|15,75
|0,06
|3,74
|Alarko Holding
|5,59
|-0,18
|-6,05
|Albaraka Türk
|1,83
|3,98
|19,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,33
|-0,62
|60,55
|Alkim Kağıt
|12,00
|1,87
|121,41
|Alkim Kimya
|13,38
|0,60
|115,74
|Altınyağ
|1,29
|0,00
|214,63
|Altınyunus Çeşme
|41,00
|5,02
|310,41
|Anadolu Cam
|4,90
|-1,80
|14,91
|Anadolu Efes
|21,34
|-0,65
|-7,54
|Anadolu Grubu Holding
|19,97
|-0,35
|13,53
|Anadolu Hayat Emek.
|7,65
|0,53
|25,72
|Anadolu Isuzu
|14,41
|1,84
|18,41
|Anadolu Sigorta
|6,36
|-0,16
|53,12
|Anel Elektrik
|4,65
|0,00
|44,86
|Arçelik
|18,93
|-2,32
|-9,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,16
|5,27
|Arena Bilgisayar
|15,09
|5,16
|107,14
|Armada Bilgisayar
|23,92
|-0,42
|45,94
|Arsan Tekstil
|5,25
|3,35
|46,65
|Artı Yatırım Holding
|2,29
|1,33
|182,72
|Aselsan
|32,26
|-1,77
|54,06
|Ata GMYO
|3,89
|0,52
|-14,13
|Atakule GMYO
|2,29
|1,33
|19,27
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,50
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|5,39
|22,22
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,61
|-0,14
|8,98
|Avrasya GMYO
|2,34
|0,43
|54,97
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,12
|-0,47
|16,48
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,70
|0,14
|12,66
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|1,74
|13,64
|Ayen Enerji
|6,27
|2,96
|80,69
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,10
|-0,49
|87,21
|Aygaz
|12,17
|0,33
|0,20
|Bagfaş
|17,67
|-2,27
|5,05
|Bak Ambalaj
|9,97
|-0,60
|35,65
|Balatacılar Balatacılık
|2,18
|0,00
|75,81
|Bantaş Ambalaj
|4,30
|0,70
|70,63
|Banvit
|25,28
|1,12
|36,13
|Baştaş Başkent Çimento
|4,35
|-2,90
|67,95
|Batı Çimento
|3,59
|-0,55
|8,46
|Batısöke Çimento
|1,69
|3,68
|29,01
|Bayrak Taban Sanayi
|7,69
|-1,28
|Bera Holding
|4,59
|1,32
|19,22
|Berkosan Yalıtım
|4,60
|4,07
|67,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,26
|1,87
|33,06
|Beyaz Filo
|3,93
|-0,25
|25,57
|Bilici Yatırım
|8,07
|0,37
|87,69
|Bim Mağazalar
|67,25
|0,98
|45,53
|Birko Mensucat
|0,50
|-1,96
|61,29
|Birlik Mensucat
|1,89
|2,72
|65,79
|Bizim Mağazaları
|20,66
|-2,27
|84,96
|Bomonti Elektrik
|6,25
|5,93
|388,28
|Borusan Mannesmann
|11,94
|0,93
|4,28
|Borusan Yat. Paz.
|70,00
|-0,92
|16,83
|Bosch Fren Sistemleri
|308,00
|-2,53
|7,03
|Bossa
|10,53
|1,35
|30,65
|Brisa
|13,01
|-1,06
|38,71
|Burçelik
|10,53
|9,92
|81,24
|Burçelik Vana
|24,98
|-0,40
|157,26
|Bursa Çimento
|4,66
|1,75
|16,40
|Carrefoursa
|7,63
|-1,55
|62,00
|Casa Emtia Petrol
|22,14
|0,64
|135,78
|Ceo Event Medya
|4,41
|2,80
|20,42
|Coca Cola İçecek
|44,38
|-0,94
|17,22
|Cosmos Yat. Holding
|2,95
|-1,67
|44,61
|Credıtwest Faktorıng
|4,16
|5,05
|44,44
|Çelebi
|76,60
|-1,10
|-24,98
|Çelik Halat
|11,07
|1,10
|70,31
|Çemaş Döküm
|1,69
|1,20
|34,82
|Çemtaş
|8,75
|1,04
|7,64
|Çimbeton
|63,40
|-8,97
|53,66
|Çimentaş
|25,00
|-5,94
|66,67
|Çimsa
|10,25
|-1,06
|12,89
|Çuhadaroğlu Metal
|3,89
|1,04
|21,94
|Dagi Giyim
|5,90
|-2,16
|136,00
|Dagi Yatırım Holding
|7,39
|0,00
|226,99
|Dardanel
|11,61
|-0,68
|206,33
|Datagate Bilgisayar
|9,88
|3,56
|26,50
|Demısaş Döküm
|5,31
|5,57
|52,59
|Denge Holding
|1,57
|1,29
|14,60
|Deniz GMYO
|5,74
|0,35
|13,66
|Denizli Cam
|8,24
|-0,96
|-1,20
|Derimod
|7,60
|3,68
|6,44
|Derlüks Deri
|7,03
|-1,13
|73,76
|Desa Deri
|5,35
|1,13
|17,84
|Despec Bilgisayar
|8,16
|1,87
|92,45
|Deva Holding
|19,85
|-0,65
|122,34
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,27
|-0,78
|62,82
|Ditaş Doğan
|18,89
|9,89
|98,53
|DO-CO
|342,40
|-1,33
|-39,29
|Doğan Burda
|14,60
|9,94
|140,53
|Doğan Holding
|2,18
|-0,46
|21,41
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,81
|-0,35
|70,30
|Doğusan
|3,39
|0,00
|62,98
|Doğuş GMYO
|6,14
|2,68
|35,54
|Doğuş Otomotiv
|15,00
|-0,79
|57,56
|Döktaş Dökümcülük
|25,30
|-1,79
|-20,05
|Duran Doğan Basım
|16,90
|0,00
|20,37
|Dyo Boya
|6,59
|2,97
|34,49
|Eczacıbaşı İlaç
|6,42
|0,00
|75,86
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,49
|0,98
|60,81
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|2,54
|74,10
|Ege Endüstri
|637,20
|-2,94
|13,27
|Ege Gübre
|86,20
|-0,12
|73,09
|Ege Profil
|14,90
|-0,67
|24,48
|Ege Seramik
|5,38
|0,56
|46,25
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,33
|-0,75
|315,63
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,17
|-0,85
|200,00
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,83
|-1,19
|315,00
|Egeplast
|16,40
|-2,38
|31,20
|Ekiz Kimya
|9,97
|-1,38
|1534,43
|Emek Elektrik
|2,98
|3,11
|87,42
|Eminiş Ambalaj
|3,90
|0,00
|156,58
|Emlak Konut GMYO
|2,04
|-1,45
|39,73
|Enerjisa Enerji
|8,62
|-0,12
|27,97
|Enka İnşaat
|6,22
|-2,05
|11,43
|Erbosan
|22,04
|-0,63
|-11,77
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|-2,40
|-5,64
|Ersu Gıda
|4,74
|4,64
|128,99
|Escort Teknoloji
|4,10
|6,77
|194,96
|Etiler Gıda
|2,80
|0,00
|14,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,22
|2,30
|38,42
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,07
|2,99
|73,39
|Euro Yat. Ort.
|1,85
|2,21
|64,34
|Euro Yatırım Holding
|1,97
|0,51
|31,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,60
|-0,24
|-12,92
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,60
|3,60
|0,66
|F-M İzmit Piston
|52,00
|-0,48
|9,79
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,46
|1,55
|36,02
|Ford Otosan
|72,55
|-2,62
|9,73
|Formet Çelik Kapı
|3,10
|-3,13
|3,33
|Frigo Pak Gıda
|19,63
|8,75
|51,47
|Galatasaray Sportif
|2,93
|-2,66
|44,33
|Garanti Bankası
|8,22
|-1,67
|-26,21
|Garanti Faktoring
|5,46
|2,63
|41,09
|Garanti Yat. Ort.
|2,18
|-0,91
|101,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,61
|1,26
|205,57
|Gedik Yatırım Holding
|23,90
|0,67
|210,79
|Gediz Ambalaj
|11,90
|-0,34
|76,04
|Gentaş
|2,83
|-2,08
|37,24
|Gersan Elektrik
|6,24
|-0,48
|95,61
|Global Men. Değ.
|4,35
|-2,03
|131,38
|Global Yat. Holding
|4,17
|0,00
|-14,37
|Good-Year
|5,91
|2,07
|45,93
|Göltaş Çimento
|18,80
|-1,21
|5,68
|Gözde Girişim
|4,98
|0,81
|-3,11
|GSD Denizcilik
|4,17
|-0,95
|62,89
|GSD Holding
|2,17
|-1,36
|45,64
|Gübre Fabrik.
|27,30
|-1,37
|201,99
|Güler Yat. Holding
|13,10
|-1,73
|545,32
|Güneş Sigorta
|4,40
|1,15
|101,83
|Halk GMYO
|2,33
|-2,51
|91,40
|Halk Sigorta
|3,75
|0,27
|89,39
|Hatay Tekstil
|10,00
|5,71
|48,50
|Hedef Girişim
|3,13
|-1,26
|19,92
|Hektaş
|14,43
|-0,21
|79,93
|HUB Girişim
|20,94
|0,58
|123,04
|Hürriyet Gzt.
|1,47
|0,68
|28,95
|ICBC Turkey Bank
|5,62
|-2,43
|6,64
|İdealist Danışmanlık
|4,00
|2,83
|20,48
|İdealist GMYO
|4,47
|-0,22
|46,08
|İhlas Ev Aletleri
|2,35
|3,98
|-24,92
|İhlas Gayrimenkul
|1,68
|-0,59
|40,00
|İhlas Gazetecilik
|4,20
|-0,47
|-38,33
|İhlas Holding
|0,88
|0,00
|-3,30
|İhlas Yayın Holding
|1,21
|-0,82
|18,63
|İndeks Bilgisayar
|11,23
|2,56
|19,73
|Info Yatırım
|4,90
|4,03
|0,77
|İntema
|13,16
|5,70
|42,12
|İpek Doğal Enerji
|13,78
|0,51
|78,50
|İskenderun Demir Çelik
|7,44
|-2,11
|-7,12
(Sürecek)