Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,31 -2,07 77,96 Acıpayam Selüloz 8,69 -1,14 37,62 Adel Kalemcilik 17,28 2,80 10,06 Adese Alışveriş Ticaret 1,99 4,19 39,33 Afyon Çimento 4,28 -0,93 87,86 Ak Enerji 1,81 0,56 66,06 Akbank 5,05 -0,39 -37,73 Akçansa 13,08 7,65 34,92 Akdeniz Yatırım Hold. 5,01 -9,89 137,44 Akfen GMYO 3,22 -0,62 -20,49 Akın Tekstil 16,40 2,76 18,93 Akiş GMYO 2,98 0,34 -4,87 Akmerkez GMYO 41,80 -1,97 86,57 Aksa 7,30 0,00 4,24 Aksa Enerji 4,72 -1,05 24,21 Aksigorta 7,00 -1,69 29,20 Aksu Enerji 9,95 0,30 -33,09 Alarko Carrıer 93,45 -1,22 56,47 Alarko GMYO 15,12 -2,14 2,87 Alarko Holding 4,96 -2,17 -16,64 Albaraka Türk 1,56 0,65 1,96 Alcatel Lucent Teletaş 20,20 4,61 67,77 Alkim Kağıt 13,40 5,35 147,24 Alkim Kimya 13,04 0,85 110,26 Altınyağ 1,14 0,88 178,05 Altınyunus Çeşme 43,00 -8,12 330,43 Anadolu Cam 5,21 -1,33 22,18 Anadolu Efes 20,14 0,70 -5,35 Anadolu Grubu Holding 17,84 -2,03 1,42 Anadolu Hayat Emek. 7,71 -0,52 26,70 Anadolu Isuzu 13,53 -2,10 11,18 Anadolu Sigorta 6,26 -1,11 50,72 Anel Elektrik 5,35 1,33 66,91 Arçelik 23,00 3,42 10,36 ARD Bilişim Teknolojileri 28,42 0,00 Arena Bilgisayar 23,64 9,95 224,50 Armada Bilgisayar 22,60 2,91 37,89 Arsan Tekstil 4,76 -0,42 32,96 Artı Yatırım Holding 1,90 9,83 134,57 Aselsan 17,75 -1,93 70,03 Ata GMYO 3,23 -0,31 -28,70 Atakule GMYO 2,09 -1,88 8,85 Atlantis Yatırım Holding 2,03 0,00 103,00 Atlas Yat. Ort. 1,68 -2,33 73,81 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,27 1,07 -1,01 Avrasya GMYO 2,08 -0,95 37,75 Avrasya Petrol ve Tur. 2,21 -3,49 21,43 Avrasya Stratejik GMYF 1.451,20 -0,01 12,85 Avrupa Yatırım Holding 1,62 -1,82 5,19 Ayen Enerji 4,73 -2,47 36,31 Ayes Çelik Hasır ve Çit 6,47 9,85 195,43 Aygaz 12,38 1,89 1,93 Bagfaş 16,02 -1,48 -4,76 Bak Ambalaj 9,36 -0,95 27,35 Balatacılar Balatacılık 2,29 9,57 84,68 Bantaş Ambalaj 3,72 0,27 47,62 Banvit 25,82 0,08 39,04 Baştaş Başkent Çimento 3,88 1,84 49,81 Batı Çimento 3,53 -1,94 6,65 Batısöke Çimento 1,68 -4,00 28,24 Bayrak Taban Sanayi 6,01 -3,84 Bera Holding 7,95 9,96 106,49 Berkosan Yalıtım 4,17 4,25 52,19 Beşiktaş Futbol Yat. 2,77 -2,81 13,06 Beyaz Filo 3,61 -0,82 15,34 Bilici Yatırım 7,64 1,33 77,69 Bim Mağazalar 67,20 2,67 45,43 Birko Mensucat 0,45 2,27 45,16 Birlik Mensucat 1,93 -0,52 69,30 Bizim Mağazaları 15,49 -3,25 38,68 Bomonti Elektrik 6,95 2,96 442,97 Borusan Mannesmann 13,19 5,27 15,20 Borusan Yat. Paz. 93,75 9,97 56,48 Bosch Fren Sistemleri 922,00 7,32 220,38 Bossa 8,99 -1,64 11,54 Brisa 11,01 -1,43 17,39 Burçelik 23,92 -8,42 311,70 Burçelik Vana 67,75 -9,97 597,73 Bursa Çimento 5,78 -1,53 44,38 Carrefoursa 6,76 -2,59 43,52 Casa Emtia Petrol 26,64 -9,69 183,71 Ceo Event Medya 3,94 -3,67 7,58 Coca Cola İçecek 45,30 5,10 19,65 Cosmos Yat. Holding 3,06 -1,29 50,00 Credıtwest Faktorıng 5,53 0,00 92,01 Çelebi 73,85 -1,86 -27,67 Çelik Halat 12,80 -1,92 96,92 Çemaş Döküm 1,61 -1,23 28,44 Çemtaş 10,08 -2,51 24,00 Çimbeton 70,95 -1,25 71,96 Çimentaş 24,78 0,49 65,20 Çimsa 11,72 4,74 29,07 Çuhadaroğlu Metal 3,69 -0,54 15,67 Dagi Giyim 8,60 0,23 244,00 Dagi Yatırım Holding 6,61 -2,07 192,48 Dardanel 13,50 3,37 256,20 Datagate Bilgisayar 9,34 4,01 19,59 Demısaş Döküm 5,62 9,98 61,49 Denge Holding 1,96 -2,49 43,07 Deniz GMYO 8,40 1,57 66,34 Denizli Cam 7,10 -1,39 -14,87 Derimod 6,23 -2,04 -12,75 Derlüks Deri 8,13 -3,21 100,95 Desa Deri 6,10 2,01 34,36 Despec Bilgisayar 7,47 -2,23 76,18 Deva Holding 21,10 -2,76 136,34 Diriteks Diriliş Tekstil 1,75 6,06 124,36 Ditaş Doğan 31,40 9,94 230,00 DO-CO 347,80 -3,55 -38,33 Doğan Burda 25,92 -9,94 327,02 Doğan Holding 2,04 0,49 13,62 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,79 -9,42 69,09 Doğusan 2,57 -1,15 23,56 Doğuş GMYO 7,84 -1,01 73,07 Doğuş Otomotiv 16,83 -4,54 76,79 Döktaş Dökümcülük 26,90 -2,61 -15,00 Duran Doğan Basım 16,49 -2,02 17,45 Dyo Boya 5,87 -2,81 19,80 Eczacıbaşı İlaç 5,87 -1,84 60,80 Eczacıbaşı Yatırım 14,69 -1,01 52,51 Edip Gayrimenkul 2,55 9,91 83,45 Ege Endüstri 700,00 -2,43 24,43 Ege Gübre 103,00 -2,74 108,94 Ege Profil 18,10 6,28 51,21 Ege Seramik 5,29 -0,94 43,81 Egeli & Co Tarım Girişim 1,03 -8,04 221,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,00 -3,85 156,41 Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 -4,00 260,00 Egeplast 15,50 -3,13 24,00 Ekiz Kimya 9,17 -9,92 1403,28 Emek Elektrik 2,70 1,12 69,81 Eminiş Ambalaj 3,60 -0,83 136,84 Emlak Konut GMYO 2,04 -1,45 40,92 Enerjisa Enerji 8,79 -1,57 30,49 Enka İnşaat 6,53 1,87 16,98 Erbosan 21,46 -0,65 -14,09 Ereğli Demir Çelik 8,58 0,59 -2,59 Ersu Gıda 4,06 -0,73 96,14 Escort Teknoloji 3,24 -1,52 133,09 Etiler Gıda 3,76 4,74 53,47 Euro Kapital Yat. Ort. 1,77 -0,56 10,37 Euro Trend Yat. Ort. 1,62 1,25 35,70 Euro Yat. Ort. 1,63 3,16 44,79 Euro Yatırım Holding 1,76 -1,12 17,33 FADE GIDA 3,85 10,00 Fenerbahçe Futbol 14,53 -0,95 0,41 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,64 -1,09 -20,35 F-M İzmit Piston 82,15 -7,70 73,45 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,05 0,50 30,69 Ford Otosan 90,45 2,55 36,81 Formet Çelik Kapı 3,13 2,29 4,33 Frigo Pak Gıda 32,00 -3,09 146,91 Galatasaray Sportif 2,56 -0,78 26,11 Garanti Bankası 7,07 0,28 -36,54 Garanti Faktoring 9,19 -2,23 137,47 Garanti Yat. Ort. 2,14 0,00 98,15 Gedik Y. Men. Değ. 9,00 1,01 186,17 Gedik Yatırım Holding 22,48 -2,85 192,33 Gediz Ambalaj 14,49 3,65 114,35 Gentaş 2,67 -0,37 29,49 Gersan Elektrik 5,88 -2,00 84,33 Global Men. Değ. 4,50 -1,32 139,36 Global Yat. Holding 4,27 -1,39 -12,32 Good-Year 4,77 -0,83 17,78 Göltaş Çimento 20,50 -1,44 15,23 Gözde Girişim 5,21 -0,57 1,36 GSD Denizcilik 3,90 0,00 52,34 GSD Holding 2,43 3,40 63,09 Gübre Fabrik. 28,80 -1,71 218,58 Güler Yat. Holding 16,37 -9,96 706,40 Güneş Sigorta 6,09 4,10 179,36 Halk GMYO 2,18 2,35 79,08 Halk Sigorta 3,62 6,16 116,29 Hatay Tekstil 9,44 5,83 40,18 Hedef Girişim 3,60 -3,74 37,93 Hektaş 13,40 -1,83 67,08 HUB Girişim 16,00 -2,97 70,42 Hürriyet Gzt. 1,58 -0,63 38,60 ICBC Turkey Bank 5,39 -1,46 2,28 İdealist Danışmanlık 4,40 -4,56 32,53 İdealist GMYO 4,61 -0,65 50,65 İhlas Ev Aletleri 1,80 -2,17 -42,49 İhlas Gayrimenkul 1,52 -0,65 26,67 İhlas Gazetecilik 2,44 -3,94 -46,26 İhlas Holding 0,80 -1,23 -12,09 İhlas Yayın Holding 1,59 9,66 55,88 İndeks Bilgisayar 12,28 -0,16 30,92 Info Yatırım 6,21 -3,12 27,71 İntema 13,10 9,26 41,47 İpek Doğal Enerji 11,92 -0,67 54,40 İskenderun Demir Çelik 6,93 -0,29 -11,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)