Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,28 -0,91 76,34
Acıpayam Selüloz 8,40 -0,36 33,02
Adel Kalemcilik 16,07 -1,47 2,36
Adese Alışveriş Ticaret 1,96 3,16 37,23
Afyon Çimento 3,92 -2,49 72,06
Ak Enerji 1,70 -0,58 55,96
Akbank 4,99 1,22 -38,47
Akçansa 12,20 0,58 25,85
Akdeniz Yatırım Hold. 5,00 -6,54 136,97
Akfen GMYO 3,12 -3,41 -22,96
Akın Tekstil 15,26 2,14 10,66
Akiş GMYO 2,70 -3,57 -13,81
Akmerkez GMYO 41,02 0,00 83,09
Aksa 6,99 -5,03 -0,19
Aksa Enerji 4,97 -2,36 30,79
Aksigorta 6,86 1,33 26,62
Aksu Enerji 9,86 -0,40 -33,69
Alarko Carrıer 89,00 4,28 49,02
Alarko GMYO 15,12 4,13 2,87
Alarko Holding 4,94 0,41 -16,97
Albaraka Türk 1,54 -1,91 0,65
Alcatel Lucent Teletaş 22,02 9,99 82,89
Alkim Kağıt 12,87 -0,54 137,46
Alkim Kimya 12,87 0,00 107,51
Altınyağ 1,30 9,24 217,07
Altınyunus Çeşme 45,02 -1,49 350,65
Anadolu Cam 5,07 0,00 18,90
Anadolu Efes 19,92 -1,19 -6,38
Anadolu Grubu Holding 16,98 -2,41 -3,47
Anadolu Hayat Emek. 7,41 -2,11 21,77
Anadolu Isuzu 13,06 0,00 7,31
Anadolu Sigorta 6,15 0,65 48,07
Anel Elektrik 5,29 -1,86 65,04
Arçelik 21,56 -0,19 3,45
ARD Bilişim Teknolojileri 28,96 -1,09
Arena Bilgisayar 22,00 -0,36 201,99
Armada Bilgisayar 26,40 10,00 61,07
Arsan Tekstil 4,94 7,39 37,99
Artı Yatırım Holding 2,46 9,82 203,70
Aselsan 17,84 3,30 70,90
Ata GMYO 3,13 -0,32 -30,91
Atakule GMYO 2,01 -1,95 4,69
Atlantis Yatırım Holding 2,03 -2,87 103,00
Atlas Yat. Ort. 1,58 -3,66 63,46
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,90 -1,90 -3,77
Avrasya GMYO 2,04 2,00 35,10
Avrasya Petrol ve Tur. 2,35 6,82 29,12
Avrasya Stratejik GMYF 1.451,50 0,00 12,88
Avrupa Yatırım Holding 1,60 0,63 3,90
Ayen Enerji 5,44 9,90 56,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit 6,10 1,50 178,54
Aygaz 12,03 1,18 -0,95
Bagfaş 14,90 -2,87 -11,41
Bak Ambalaj 9,46 0,32 28,71
Balatacılar Balatacılık 2,06 -3,29 66,13
Bantaş Ambalaj 3,51 -1,13 39,29
Banvit 24,40 -0,73 31,39
Baştaş Başkent Çimento 3,80 -1,30 46,72
Batı Çimento 3,21 -2,13 -3,02
Batısöke Çimento 1,55 -0,64 18,32
Bayrak Taban Sanayi 6,79 -6,60
Bera Holding 7,52 -1,70 95,32
Berkosan Yalıtım 4,01 1,26 46,35
Beşiktaş Futbol Yat. 2,70 -3,23 10,20
Beyaz Filo 3,48 -0,57 11,19
Bilici Yatırım 7,57 -2,95 76,06
Bim Mağazalar 66,85 -0,52 44,67
Birko Mensucat 0,42 -2,33 35,48
Birlik Mensucat 2,03 9,73 78,07
Bizim Mağazaları 14,89 0,34 33,30
Bomonti Elektrik 7,20 4,35 462,50
Borusan Mannesmann 12,70 4,96 10,92
Borusan Yat. Paz. 87,85 3,72 46,63
Bosch Fren Sistemleri 939,60 -7,33 226,50
Bossa 8,80 1,62 9,18
Brisa 11,05 -1,87 17,82
Burçelik 24,64 10,00 324,10
Burçelik Vana 60,35 9,93 521,52
Bursa Çimento 5,76 1,05 43,88
Carrefoursa 6,19 -3,13 31,42
Casa Emtia Petrol 27,40 7,45 191,80
Ceo Event Medya 3,87 2,38 5,67
Coca Cola İçecek 44,22 -2,17 16,80
Cosmos Yat. Holding 3,03 -1,94 48,53
Credıtwest Faktorıng 6,61 -0,60 129,51
Çelebi 71,50 -0,28 -29,97
Çelik Halat 12,21 0,66 87,85
Çemaş Döküm 1,54 -0,65 22,86
Çemtaş 9,76 3,39 20,06
Çimbeton 70,50 3,15 70,87
Çimentaş 25,00 -1,03 66,67
Çimsa 11,49 -2,87 26,54
Çuhadaroğlu Metal 3,81 -0,78 19,44
Dagi Giyim 9,34 4,94 273,60
Dagi Yatırım Holding 6,68 2,93 195,58
Dardanel 12,60 -3,00 232,45
Datagate Bilgisayar 8,88 3,02 13,70
Demısaş Döküm 5,07 -2,69 45,69
Denge Holding 2,02 2,54 47,45
Deniz GMYO 8,32 -5,13 64,75
Denizli Cam 6,93 -1,14 -16,91
Derimod 6,11 0,83 -14,43
Derlüks Deri 8,01 6,09 97,98
Desa Deri 6,15 7,14 35,46
Despec Bilgisayar 7,23 2,26 70,52
Deva Holding 20,90 -7,85 134,10
Diriteks Diriliş Tekstil 2,14 9,74 174,36
Ditaş Doğan 30,46 -3,30 220,12
DO-CO 333,00 -0,42 -40,96
Doğan Burda 24,82 4,81 308,90
Doğan Holding 2,04 0,00 13,62
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 -4,04 58,18
Doğusan 2,52 -0,79 21,15
Doğuş GMYO 8,02 5,25 77,04
Doğuş Otomotiv 16,01 0,76 68,17
Döktaş Dökümcülük 27,88 -2,65 -11,90
Duran Doğan Basım 16,00 -2,74 13,96
Dyo Boya 5,44 -1,45 11,02
Eczacıbaşı İlaç 5,65 -1,74 54,77
Eczacıbaşı Yatırım 14,24 -1,11 47,83
Edip Gayrimenkul 2,23 -5,51 60,43
Ege Endüstri 689,60 1,00 22,58
Ege Gübre 105,70 9,93 114,42
Ege Profil 17,84 -0,72 49,04
Ege Seramik 5,14 0,39 39,73
Egeli & Co Tarım Girişim 1,06 6,00 231,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,99 4,21 153,85
Egeli&Co Yatırım Holding 0,74 5,71 270,00
Egeplast 14,90 -0,67 19,20
Ekiz Kimya 10,50 4,27 1621,31
Emek Elektrik 2,52 -0,40 58,49
Eminiş Ambalaj 3,49 0,00 129,61
Emlak Konut GMYO 1,93 0,00 33,32
Enerjisa Enerji 8,51 -1,39 26,34
Enka İnşaat 6,43 -0,31 15,19
Erbosan 20,12 -1,37 -19,46
Ereğli Demir Çelik 8,54 -0,23 -3,05
Ersu Gıda 3,97 -0,75 91,79
Escort Teknoloji 3,12 0,00 124,46
Etiler Gıda 4,00 5,26 63,27
Euro Kapital Yat. Ort. 1,71 1,18 6,62
Euro Trend Yat. Ort. 1,54 -0,65 29,00
Euro Yat. Ort. 1,51 -3,21 34,13
Euro Yatırım Holding 1,69 0,00 12,67
FADE GIDA 5,11 9,89
Fenerbahçe Futbol 14,70 0,14 1,59
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,42 -1,44 -25,16
F-M İzmit Piston 88,20 9,98 86,22
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,11 -0,59 31,47
Ford Otosan 87,30 -0,91 32,04
Formet Çelik Kapı 2,95 -1,67 -1,67
Frigo Pak Gıda 31,54 9,90 143,36
Galatasaray Sportif 2,52 -2,70 24,14
Garanti Bankası 6,96 2,65 -37,52
Garanti Faktoring 10,31 9,91 166,41
Garanti Yat. Ort. 2,46 1,65 127,78
Gedik Y. Men. Değ. 9,03 -0,11 187,13
Gedik Yatırım Holding 22,54 -1,14 193,11
Gediz Ambalaj 13,68 -2,84 102,37
Gentaş 2,50 -1,19 21,24
Gersan Elektrik 6,30 5,53 97,49
Global Men. Değ. 4,64 -2,93 146,81
Global Yat. Holding 4,15 2,98 -14,78
Good-Year 4,51 -3,01 11,36
Göltaş Çimento 20,40 3,98 14,67
Gözde Girişim 5,06 3,90 -1,56
GSD Denizcilik 3,99 1,53 55,86
GSD Holding 2,42 5,22 62,42
Gübre Fabrik. 28,78 -0,90 218,36
Güler Yat. Holding 18,29 9,98 800,99
Güneş Sigorta 5,58 -3,63 155,96
Halk GMYO 2,05 0,00 68,40
Halk Sigorta 3,40 0,00 103,15
Hatay Tekstil 9,16 1,33 36,03
Hedef Girişim 3,79 4,41 45,21
Hektaş 11,82 -4,45 47,38
HUB Girişim 16,94 10,00 80,43
Hürriyet Gzt. 1,54 -0,65 35,09
ICBC Turkey Bank 5,30 1,92 0,57
İdealist Danışmanlık 4,22 -2,76 27,11
İdealist GMYO 4,66 5,43 52,29
İhlas Ev Aletleri 1,76 -0,56 -43,77
İhlas Gayrimenkul 1,50 0,67 25,00
İhlas Gazetecilik 2,36 -0,42 -48,02
İhlas Holding 0,79 2,60 -13,19
İhlas Yayın Holding 1,50 -3,85 47,06
İndeks Bilgisayar 12,31 0,90 31,24
Info Yatırım 6,07 -0,98 24,83
İntema 11,90 -1,33 28,51
İpek Doğal Enerji 11,13 1,74 44,17
İskenderun Demir Çelik 6,76 -0,44 -13,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 18:41

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi
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