Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,28
|-0,91
|76,34
|Acıpayam Selüloz
|8,40
|-0,36
|33,02
|Adel Kalemcilik
|16,07
|-1,47
|2,36
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|3,16
|37,23
|Afyon Çimento
|3,92
|-2,49
|72,06
|Ak Enerji
|1,70
|-0,58
|55,96
|Akbank
|4,99
|1,22
|-38,47
|Akçansa
|12,20
|0,58
|25,85
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,00
|-6,54
|136,97
|Akfen GMYO
|3,12
|-3,41
|-22,96
|Akın Tekstil
|15,26
|2,14
|10,66
|Akiş GMYO
|2,70
|-3,57
|-13,81
|Akmerkez GMYO
|41,02
|0,00
|83,09
|Aksa
|6,99
|-5,03
|-0,19
|Aksa Enerji
|4,97
|-2,36
|30,79
|Aksigorta
|6,86
|1,33
|26,62
|Aksu Enerji
|9,86
|-0,40
|-33,69
|Alarko Carrıer
|89,00
|4,28
|49,02
|Alarko GMYO
|15,12
|4,13
|2,87
|Alarko Holding
|4,94
|0,41
|-16,97
|Albaraka Türk
|1,54
|-1,91
|0,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,02
|9,99
|82,89
|Alkim Kağıt
|12,87
|-0,54
|137,46
|Alkim Kimya
|12,87
|0,00
|107,51
|Altınyağ
|1,30
|9,24
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|45,02
|-1,49
|350,65
|Anadolu Cam
|5,07
|0,00
|18,90
|Anadolu Efes
|19,92
|-1,19
|-6,38
|Anadolu Grubu Holding
|16,98
|-2,41
|-3,47
|Anadolu Hayat Emek.
|7,41
|-2,11
|21,77
|Anadolu Isuzu
|13,06
|0,00
|7,31
|Anadolu Sigorta
|6,15
|0,65
|48,07
|Anel Elektrik
|5,29
|-1,86
|65,04
|Arçelik
|21,56
|-0,19
|3,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,96
|-1,09
|Arena Bilgisayar
|22,00
|-0,36
|201,99
|Armada Bilgisayar
|26,40
|10,00
|61,07
|Arsan Tekstil
|4,94
|7,39
|37,99
|Artı Yatırım Holding
|2,46
|9,82
|203,70
|Aselsan
|17,84
|3,30
|70,90
|Ata GMYO
|3,13
|-0,32
|-30,91
|Atakule GMYO
|2,01
|-1,95
|4,69
|Atlantis Yatırım Holding
|2,03
|-2,87
|103,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,58
|-3,66
|63,46
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,90
|-1,90
|-3,77
|Avrasya GMYO
|2,04
|2,00
|35,10
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,35
|6,82
|29,12
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,50
|0,00
|12,88
|Avrupa Yatırım Holding
|1,60
|0,63
|3,90
|Ayen Enerji
|5,44
|9,90
|56,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|6,10
|1,50
|178,54
|Aygaz
|12,03
|1,18
|-0,95
|Bagfaş
|14,90
|-2,87
|-11,41
|Bak Ambalaj
|9,46
|0,32
|28,71
|Balatacılar Balatacılık
|2,06
|-3,29
|66,13
|Bantaş Ambalaj
|3,51
|-1,13
|39,29
|Banvit
|24,40
|-0,73
|31,39
|Baştaş Başkent Çimento
|3,80
|-1,30
|46,72
|Batı Çimento
|3,21
|-2,13
|-3,02
|Batısöke Çimento
|1,55
|-0,64
|18,32
|Bayrak Taban Sanayi
|6,79
|-6,60
|Bera Holding
|7,52
|-1,70
|95,32
|Berkosan Yalıtım
|4,01
|1,26
|46,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,70
|-3,23
|10,20
|Beyaz Filo
|3,48
|-0,57
|11,19
|Bilici Yatırım
|7,57
|-2,95
|76,06
|Bim Mağazalar
|66,85
|-0,52
|44,67
|Birko Mensucat
|0,42
|-2,33
|35,48
|Birlik Mensucat
|2,03
|9,73
|78,07
|Bizim Mağazaları
|14,89
|0,34
|33,30
|Bomonti Elektrik
|7,20
|4,35
|462,50
|Borusan Mannesmann
|12,70
|4,96
|10,92
|Borusan Yat. Paz.
|87,85
|3,72
|46,63
|Bosch Fren Sistemleri
|939,60
|-7,33
|226,50
|Bossa
|8,80
|1,62
|9,18
|Brisa
|11,05
|-1,87
|17,82
|Burçelik
|24,64
|10,00
|324,10
|Burçelik Vana
|60,35
|9,93
|521,52
|Bursa Çimento
|5,76
|1,05
|43,88
|Carrefoursa
|6,19
|-3,13
|31,42
|Casa Emtia Petrol
|27,40
|7,45
|191,80
|Ceo Event Medya
|3,87
|2,38
|5,67
|Coca Cola İçecek
|44,22
|-2,17
|16,80
|Cosmos Yat. Holding
|3,03
|-1,94
|48,53
|Credıtwest Faktorıng
|6,61
|-0,60
|129,51
|Çelebi
|71,50
|-0,28
|-29,97
|Çelik Halat
|12,21
|0,66
|87,85
|Çemaş Döküm
|1,54
|-0,65
|22,86
|Çemtaş
|9,76
|3,39
|20,06
|Çimbeton
|70,50
|3,15
|70,87
|Çimentaş
|25,00
|-1,03
|66,67
|Çimsa
|11,49
|-2,87
|26,54
|Çuhadaroğlu Metal
|3,81
|-0,78
|19,44
|Dagi Giyim
|9,34
|4,94
|273,60
|Dagi Yatırım Holding
|6,68
|2,93
|195,58
|Dardanel
|12,60
|-3,00
|232,45
|Datagate Bilgisayar
|8,88
|3,02
|13,70
|Demısaş Döküm
|5,07
|-2,69
|45,69
|Denge Holding
|2,02
|2,54
|47,45
|Deniz GMYO
|8,32
|-5,13
|64,75
|Denizli Cam
|6,93
|-1,14
|-16,91
|Derimod
|6,11
|0,83
|-14,43
|Derlüks Deri
|8,01
|6,09
|97,98
|Desa Deri
|6,15
|7,14
|35,46
|Despec Bilgisayar
|7,23
|2,26
|70,52
|Deva Holding
|20,90
|-7,85
|134,10
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,14
|9,74
|174,36
|Ditaş Doğan
|30,46
|-3,30
|220,12
|DO-CO
|333,00
|-0,42
|-40,96
|Doğan Burda
|24,82
|4,81
|308,90
|Doğan Holding
|2,04
|0,00
|13,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|-4,04
|58,18
|Doğusan
|2,52
|-0,79
|21,15
|Doğuş GMYO
|8,02
|5,25
|77,04
|Doğuş Otomotiv
|16,01
|0,76
|68,17
|Döktaş Dökümcülük
|27,88
|-2,65
|-11,90
|Duran Doğan Basım
|16,00
|-2,74
|13,96
|Dyo Boya
|5,44
|-1,45
|11,02
|Eczacıbaşı İlaç
|5,65
|-1,74
|54,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,24
|-1,11
|47,83
|Edip Gayrimenkul
|2,23
|-5,51
|60,43
|Ege Endüstri
|689,60
|1,00
|22,58
|Ege Gübre
|105,70
|9,93
|114,42
|Ege Profil
|17,84
|-0,72
|49,04
|Ege Seramik
|5,14
|0,39
|39,73
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,06
|6,00
|231,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,99
|4,21
|153,85
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,74
|5,71
|270,00
|Egeplast
|14,90
|-0,67
|19,20
|Ekiz Kimya
|10,50
|4,27
|1621,31
|Emek Elektrik
|2,52
|-0,40
|58,49
|Eminiş Ambalaj
|3,49
|0,00
|129,61
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|0,00
|33,32
|Enerjisa Enerji
|8,51
|-1,39
|26,34
|Enka İnşaat
|6,43
|-0,31
|15,19
|Erbosan
|20,12
|-1,37
|-19,46
|Ereğli Demir Çelik
|8,54
|-0,23
|-3,05
|Ersu Gıda
|3,97
|-0,75
|91,79
|Escort Teknoloji
|3,12
|0,00
|124,46
|Etiler Gıda
|4,00
|5,26
|63,27
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,71
|1,18
|6,62
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,54
|-0,65
|29,00
|Euro Yat. Ort.
|1,51
|-3,21
|34,13
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|0,00
|12,67
|FADE GIDA
|5,11
|9,89
|Fenerbahçe Futbol
|14,70
|0,14
|1,59
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,42
|-1,44
|-25,16
|F-M İzmit Piston
|88,20
|9,98
|86,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,11
|-0,59
|31,47
|Ford Otosan
|87,30
|-0,91
|32,04
|Formet Çelik Kapı
|2,95
|-1,67
|-1,67
|Frigo Pak Gıda
|31,54
|9,90
|143,36
|Galatasaray Sportif
|2,52
|-2,70
|24,14
|Garanti Bankası
|6,96
|2,65
|-37,52
|Garanti Faktoring
|10,31
|9,91
|166,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,46
|1,65
|127,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,03
|-0,11
|187,13
|Gedik Yatırım Holding
|22,54
|-1,14
|193,11
|Gediz Ambalaj
|13,68
|-2,84
|102,37
|Gentaş
|2,50
|-1,19
|21,24
|Gersan Elektrik
|6,30
|5,53
|97,49
|Global Men. Değ.
|4,64
|-2,93
|146,81
|Global Yat. Holding
|4,15
|2,98
|-14,78
|Good-Year
|4,51
|-3,01
|11,36
|Göltaş Çimento
|20,40
|3,98
|14,67
|Gözde Girişim
|5,06
|3,90
|-1,56
|GSD Denizcilik
|3,99
|1,53
|55,86
|GSD Holding
|2,42
|5,22
|62,42
|Gübre Fabrik.
|28,78
|-0,90
|218,36
|Güler Yat. Holding
|18,29
|9,98
|800,99
|Güneş Sigorta
|5,58
|-3,63
|155,96
|Halk GMYO
|2,05
|0,00
|68,40
|Halk Sigorta
|3,40
|0,00
|103,15
|Hatay Tekstil
|9,16
|1,33
|36,03
|Hedef Girişim
|3,79
|4,41
|45,21
|Hektaş
|11,82
|-4,45
|47,38
|HUB Girişim
|16,94
|10,00
|80,43
|Hürriyet Gzt.
|1,54
|-0,65
|35,09
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|1,92
|0,57
|İdealist Danışmanlık
|4,22
|-2,76
|27,11
|İdealist GMYO
|4,66
|5,43
|52,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,76
|-0,56
|-43,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,50
|0,67
|25,00
|İhlas Gazetecilik
|2,36
|-0,42
|-48,02
|İhlas Holding
|0,79
|2,60
|-13,19
|İhlas Yayın Holding
|1,50
|-3,85
|47,06
|İndeks Bilgisayar
|12,31
|0,90
|31,24
|Info Yatırım
|6,07
|-0,98
|24,83
|İntema
|11,90
|-1,33
|28,51
|İpek Doğal Enerji
|11,13
|1,74
|44,17
|İskenderun Demir Çelik
|6,76
|-0,44
|-13,50
(Sürecek)