Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,11
|9,89
|389,78
|Acıpayam Selüloz
|18,80
|2,12
|197,72
|Adel Kalemcilik
|22,68
|2,07
|44,46
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,33
|6,88
|63,13
|Afyon Çimento
|4,44
|-1,11
|94,88
|Ak Enerji
|2,27
|3,18
|108,26
|Akbank
|5,15
|1,58
|-36,50
|Akçansa
|14,00
|-0,92
|44,41
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,05
|1,00
|186,73
|Akfen GMYO
|4,11
|0,98
|1,48
|Akın Tekstil
|21,84
|-1,62
|58,38
|Akiş GMYO
|3,42
|0,00
|9,18
|Akmerkez GMYO
|71,40
|2,07
|218,68
|Aksa
|8,04
|-1,95
|14,80
|Aksa Enerji
|6,62
|1,85
|74,21
|Aksigorta
|7,87
|1,42
|45,26
|Aksu Enerji
|11,69
|-0,60
|-21,39
|Alarko Carrıer
|140,00
|-2,44
|134,41
|Alarko GMYO
|17,48
|0,75
|18,93
|Alarko Holding
|6,05
|3,42
|1,68
|Albaraka Türk
|1,56
|1,96
|1,96
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,02
|-1,64
|149,34
|Alkim Kağıt
|13,44
|-0,88
|147,98
|Alkim Kimya
|13,82
|-0,36
|122,83
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,30
|-5,35
|460,98
|Altınyunus Çeşme
|65,20
|9,95
|552,65
|Anadolu Efes
|22,10
|0,27
|3,86
|Anadolu Grubu Holding
|19,34
|0,36
|9,95
|Anadolu Hayat Emek.
|7,91
|0,64
|29,99
|Anadolu Isuzu
|15,94
|1,53
|30,98
|Anadolu Sigorta
|6,88
|-1,15
|65,64
|Anel Elektrik
|6,17
|-4,34
|92,50
|Arçelik
|25,00
|3,05
|19,96
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,56
|-2,09
|Arena Bilgisayar
|39,60
|3,34
|443,58
|Armada Bilgisayar
|61,00
|1,33
|272,18
|Arsan Tekstil
|6,24
|-1,11
|74,30
|Artı Yatırım Holding
|17,79
|-9,97
|2096,30
|Aselsan
|18,11
|0,06
|73,48
|Ata GMYO
|3,79
|1,34
|-16,34
|Atakule GMYO
|2,61
|4,82
|35,94
|Atlantis Yatırım Holding
|4,40
|10,00
|340,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|-3,59
|66,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,37
|1,84
|7,19
|Avrasya GMYO
|2,65
|-2,57
|75,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,11
|0,97
|70,88
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.448,40
|0,04
|12,64
|Avrupa Yatırım Holding
|3,83
|-0,78
|148,70
|Ayen Enerji
|6,56
|-0,61
|89,05
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|7,58
|-1,94
|246,12
|Aygaz
|12,01
|2,21
|-1,12
|Bagfaş
|18,50
|2,49
|9,99
|Bak Ambalaj
|17,40
|-3,06
|138,86
|Balatacılar Balatacılık
|14,70
|-9,98
|1085,48
|Bantaş Ambalaj
|4,35
|1,64
|72,62
|Banvit
|25,76
|0,70
|38,72
|Baştaş Başkent Çimento
|10,64
|9,92
|310,81
|Batı Çimento
|4,14
|-0,72
|25,08
|Batısöke Çimento
|2,13
|-1,84
|62,60
|Bayrak Taban Sanayi
|8,32
|4,13
|Bera Holding
|9,98
|-0,80
|159,22
|Berkosan Yalıtım
|5,67
|0,35
|106,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,44
|2,38
|40,41
|Beyaz Filo
|12,43
|10,00
|297,15
|Bilici Yatırım
|5,82
|2,11
|103,04
|Bim Mağazalar
|70,00
|1,08
|51,49
|Birko Mensucat
|1,27
|9,48
|309,68
|Birlik Mensucat
|2,48
|0,40
|117,54
|Bizim Mağazaları
|16,09
|1,13
|45,31
|Bomonti Elektrik
|12,00
|-9,98
|837,50
|Borusan Mannesmann
|15,75
|-0,06
|37,55
|Borusan Yat. Paz.
|167,80
|-1,81
|180,07
|Bosch Fren Sistemleri
|834,00
|0,48
|189,81
|Bossa
|12,63
|-0,94
|56,70
|Brisa
|13,79
|7,99
|47,03
|Burçelik
|21,44
|3,57
|269,02
|Burçelik Vana
|53,65
|0,28
|452,52
|Bursa Çimento
|6,75
|0,15
|68,61
|Carrefoursa
|26,24
|9,97
|457,11
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|7,07
|219,49
|Ceo Event Medya
|5,57
|9,86
|52,09
|Coca Cola İçecek
|47,76
|0,13
|26,15
|Cosmos Yat. Holding
|12,24
|-10,00
|500,00
|Credıtwest Faktorıng
|5,24
|-0,95
|81,94
|Çelebi
|78,80
|-1,50
|-20,68
|Çelik Halat
|12,54
|3,04
|92,92
|Çemaş Döküm
|1,87
|1,08
|49,18
|Çemtaş
|14,25
|-0,70
|75,30
|Çimbeton
|128,90
|-2,35
|212,41
|Çimentaş
|32,40
|1,89
|116,00
|Çimsa
|13,45
|0,15
|48,13
|Çuhadaroğlu Metal
|5,78
|-0,34
|81,19
|Dagi Giyim
|12,21
|5,26
|388,40
|Dagi Yatırım Holding
|11,00
|8,27
|386,73
|Dardanel
|25,74
|2,96
|579,16
|Datagate Bilgisayar
|14,66
|0,07
|87,71
|Demısaş Döküm
|6,32
|0,96
|81,61
|Denge Holding
|6,00
|6,95
|337,96
|Deniz GMYO
|3,38
|0,30
|60,63
|Derimod
|10,86
|5,13
|52,10
|Derlüks Deri
|8,05
|-0,25
|98,97
|Desa Deri
|6,73
|-0,59
|48,24
|Despec Bilgisayar
|11,90
|3,84
|180,66
|Deva Holding
|19,77
|1,07
|121,44
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,03
|9,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,76
|9,52
|253,85
|Ditaş Doğan
|32,30
|0,56
|239,46
|DO-CO
|327,10
|-1,45
|-42,00
|Doğan Burda
|26,50
|9,32
|336,57
|Doğan Holding
|2,45
|-1,21
|36,45
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|1,16
|58,79
|Doğusan
|3,77
|-1,05
|81,25
|Doğuş GMYO
|9,84
|-1,70
|117,22
|Doğuş Otomotiv
|15,63
|0,84
|64,18
|Döktaş Dökümcülük
|31,54
|-0,44
|-0,33
|Duran Doğan Basım
|22,72
|-0,79
|61,82
|Dyo Boya
|14,52
|10,00
|196,33
|Eczacıbaşı İlaç
|6,73
|-0,30
|84,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,28
|-0,98
|110,54
|Edip Gayrimenkul
|3,20
|-2,74
|130,22
|Ege Endüstri
|751,00
|0,74
|33,50
|Ege Gübre
|122,00
|1,67
|147,49
|Ege Profil
|26,90
|4,43
|124,73
|Ege Seramik
|7,08
|0,57
|92,47
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,70
|9,68
|431,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,62
|8,72
|315,38
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,04
|9,47
|420,00
|Egeplast
|19,88
|0,66
|59,04
|Ekiz Kimya
|9,40
|-0,63
|1440,98
|Emek Elektrik
|3,63
|0,55
|128,30
|Eminiş Ambalaj
|63,55
|-9,99
|4080,92
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|2,86
|24,34
|Enerjisa Enerji
|9,32
|0,43
|38,36
|Enka İnşaat
|7,15
|-1,38
|28,09
|Erbosan
|27,76
|1,39
|11,13
|Ereğli Demir Çelik
|9,70
|1,46
|10,12
|Ersu Gıda
|5,39
|3,85
|160,39
|Escort Teknoloji
|6,46
|1,25
|364,75
|Esenboğa Elektrik
|9,35
|Etiler Gıda
|4,02
|9,84
|244,29
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,54
|5,83
|58,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|9,81
|190,66
|Euro Yat. Ort.
|2,34
|9,86
|107,86
|Euro Yatırım Holding
|2,79
|0,00
|86,00
|Fade Gıda
|6,66
|5,71
|Fenerbahçe Futbol
|36,62
|5,47
|153,08
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,10
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,70
|-0,87
|24,73
|F-M İzmit Piston
|122,40
|-1,21
|158,43
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,98
|4,01
|68,79
|Ford Otosan
|86,10
|3,86
|30,23
|Formet Çelik Kapı
|5,70
|-2,56
|90,00
|Frigo Pak Gıda
|21,50
|0,00
|206,91
|Galatasaray Sportif
|4,17
|3,99
|105,42
|Garanti Bankası
|7,10
|1,87
|-36,27
|Garanti Faktoring
|10,85
|-0,28
|180,36
|Garanti Yat. Ort.
|2,42
|1,68
|142,78
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,20
|0,55
|192,53
|Gediz Ambalaj
|18,13
|2,78
|168,20
|Gentaş
|3,24
|-0,31
|57,13
|Gersan Elektrik
|6,97
|0,87
|118,50
|Global Men. Değ.
|4,67
|0,00
|148,40
|Global Yat. Holding
|5,28
|-0,94
|8,42
|Good-Year
|5,80
|2,84
|43,21
|Göltaş Çimento
|25,48
|-0,93
|43,23
|Gözde Girişim
|6,14
|4,96
|19,46
|GSD Denizcilik
|4,93
|-0,20
|92,58
|GSD Holding
|2,31
|0,87
|55,03
|Gübre Fabrik.
|33,92
|-2,53
|275,22
|Güler Yat. Holding
|14,00
|4,17
|589,66
|Halk GMYO
|2,52
|5,88
|116,38
|Hatay Tekstil
|13,61
|0,00
|102,11
|Hedef Girişim
|5,55
|5,31
|132,58
|Hektaş
|13,13
|-1,06
|63,72
|HUB Girişim
|17,76
|-0,45
|89,17
|Hürriyet Gzt.
|2,17
|-0,91
|90,35
|ICBC Turkey Bank
|6,80
|1,19
|29,03
|İdealist Danışmanlık
|11,66
|10,00
|251,20
|İdealist GMYO
|8,83
|9,96
|188,56
|İhlas Ev Aletleri
|2,16
|-1,37
|-30,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,56
|-0,64
|30,00
|İhlas Gazetecilik
|7,55
|9,90
|66,30
|İhlas Holding
|1,13
|-0,88
|24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,31
|0,77
|57,14
|İndeks Bilgisayar
|17,07
|0,53
|81,99
|Info Yatırım
|11,24
|-0,09
|131,15
|İntema
|20,18
|2,49
|117,93
|Inveo Yatırım Holding
|31,36
|-0,95
|307,80
|İpek Doğal Enerji
|12,69
|4,88
|64,38
|İskenderun Demir Çelik
|7,58
|1,74
|-3,01
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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