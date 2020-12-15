Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

15.12.2020 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,34-7,79294,62
Acıpayam Selüloz16,66-1,13163,83
Adel Kalemcilik26,564,2469,17
Adese Alışveriş Ticaret2,83-0,3598,14
Afyon Çimento4,43-0,4594,45
Ak Enerji2,22-0,45103,67
Akbank6,36-0,16-21,58
Akçansa15,14-3,0156,17
Akdeniz Yatırım Hold.5,84-2,34176,78
Akfen GMYO4,842,1119,51
Akın Tekstil27,66-2,67100,58
Akiş GMYO3,65-0,2716,52
Akmerkez GMYO66,00-4,90194,58
Aksa11,720,3467,35
Aksa Enerji7,14-0,2887,89
Aksigorta8,632,4959,29
Aksu Enerji13,48-3,23-9,35
Alarko Carrıer233,000,65290,12
Alarko GMYO20,921,9542,33
Alarko Holding6,73-0,7414,56
Albaraka Türk1,923,2325,49
Alcatel Lucent Teletaş27,40-1,79127,57
Alkim Kağıt13,935,85157,02
Alkim Kimya14,624,80135,73
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,35-2,49473,17
Altınyunus Çeşme46,76-0,72368,07
Anadolu Efes22,362,575,09
Anadolu Grubu Holding24,40-0,7338,72
Anadolu Hayat Emek.8,040,2532,13
Anadolu Isuzu17,08-4,2140,35
Anadolu Sigorta7,130,4271,66
Anel Elektrik3,22-3,0182,65
Arçelik31,600,0651,63
ARD Bilişim Teknolojileri40,543,74

Arena Bilgisayar35,180,06382,91
Armada Bilgisayar51,504,67214,22
Arsan Tekstil7,562,86111,17
Artı Yatırım Holding5,400,75566,67
Aselsan17,79-0,4570,88
Ata GMYO5,12-2,6613,02
Atakule GMYO2,430,0026,56
Atlantis Yatırım Holding4,151,22315,00
Atlas Yat. Ort.1,88-1,5797,85
AvivaSA Emeklilik Hayat15,41-1,0914,95
Avrasya GMYO4,122,74172,85
Avrasya Petrol ve Tur.3,27-0,6179,67
Avrupa Yatırım Holding5,80-0,68276,62
Ayen Enerji5,45-1,2757,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,99-3,60401,83
Aygaz14,20-1,3916,91
Bagfaş19,76-3,1417,48
Bak Ambalaj21,20-2,48191,02
Balatacılar Balatacılık7,65-2,55516,94
Bantaş Ambalaj4,77-2,65121,43
Banvit41,441,07123,16
Baştaş Başkent Çimento12,00-6,98363,32
Batı Çimento4,51-1,5336,25
Batısöke Çimento2,420,8384,73
Bayrak Taban Sanayi11,211,91

Bera Holding17,70-9,97359,74
Berkosan Yalıtım7,18-1,64162,04
Beşiktaş Futbol Yat.4,103,8067,35
Beyaz Filo10,043,83220,78
Bilici Yatırım6,41-2,58123,62
Bim Mağazalar71,000,9253,65
Birko Mensucat1,05-3,67238,71
Birlik Mensucat3,019,85164,04
Bizim Mağazaları15,470,6539,71
Borusan Mannesmann19,050,3266,38
Borusan Yat. Paz.346,206,36477,83
Bosch Fren Sistemleri1.313,005,46356,25
Bossa14,01-0,4373,82
Brisa20,145,56114,74
Burçelik21,88-1,17276,59
Burçelik Vana60,75-1,22525,64
Bursa Çimento8,981,70124,31
Carrefoursa102,500,69287,56
Casa Emtia Petrol143,007,921422,90
Ceo Event Medya6,76-0,8884,59
Coca Cola İçecek63,650,0068,12
Cosmos Yat. Holding7,31-2,53258,33
Credıtwest Faktorıng5,62-2,4395,14
Çelebi96,05-1,23-3,32
Çelik Halat17,90-1,49175,38
Çemaş Döküm2,31-1,7084,28
Çemtaş15,10-2,5885,75
Çimbeton177,00-0,51328,99
Çimentaş32,44-2,29116,27
Çimsa16,710,0084,03
Çuhadaroğlu Metal7,84-2,61145,77
Dagi Giyim8,39-1,41235,60
Dagi Yatırım Holding12,37-1,83447,35
Dardanel27,702,59630,87
Datagate Bilgisayar15,36-1,4896,67
Demısaş Döküm6,36-0,3182,76
Denge Holding5,60-1,75308,76
Deniz GMYO3,26-0,3154,93
Derimod9,81-3,2537,39
Derlüks Deri8,85-1,56118,75
Desa Deri9,290,76104,63
Despec Bilgisayar12,20-3,63187,74
Deva Holding24,62-0,32175,77
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,37-2,07

Diriteks Diriliş Tekstil4,252,91444,87
Ditaş Doğan33,10-5,81247,87
DO-CO492,00-0,38-12,77
Doğan Burda25,164,83314,50
Doğan Holding3,201,2778,22
Doğtaş Kelebek Mobilya2,630,3859,39
Doğusan3,83-4,0184,13
Doğuş GMYO8,79-2,2294,04
Doğuş Otomotiv27,40-1,30187,82
Döktaş Dökümcülük31,32-0,32-1,03
Duran Doğan Basım10,51-0,7658,06
Dyo Boya11,760,17140,00
Eczacıbaşı İlaç7,05-0,7093,12
Eczacıbaşı Yatırım21,600,47124,24
Edip Gayrimenkul3,03-0,66117,99
Ege Endüstri1.702,807,14202,69
Ege Gübre131,80-2,23167,37
Ege Profil33,200,00177,36
Ege Seramik10,20-0,49177,29
Egeplast27,409,95119,20
Ekiz Kimya8,003,761211,48
Emek Elektrik4,080,25156,60
Eminiş Ambalaj24,00-3,611478,95
Emlak Konut GMYO2,103,4545,06
Enerjisa Enerji11,050,0964,04
Enka İnşaat7,24-0,5529,70
Erbosan37,02-1,9148,20
Ereğli Demir Çelik14,26-0,1461,89
Ersu Gıda4,93-1,79138,16
Escort Teknoloji6,969,95400,72
Esenboğa Elektrik18,07-0,44

Etiler Gıda4,15-6,74255,43
Euro Kapital Yat. Ort.3,932,08145,05
Euro Trend Yat. Ort.3,78-3,08216,63
Euro Yat. Ort.4,54-3,40303,29
Euro Yatırım Holding2,87-1,0391,33
Fade Gıda6,333,94

Fenerbahçe Futbol31,38-1,63116,86
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,329,9160,18
F-M İzmit Piston118,800,25150,83
Fonet Bilgi Teknolojileri11,360,3547,72
Ford Otosan127,002,5892,09
Formet Çelik Kapı4,27-2,5142,33
Frigo Pak Gıda21,46-0,46206,33
Galatasaray Sportif4,091,74101,48
Garanti Bankası9,65-0,10-13,38
Garanti Faktoring10,49-0,38171,06
Garanti Yat. Ort.3,11-3,72212,00
Gedik Y. Men. Değ.11,161,45254,85
Gediz Ambalaj25,802,38281,66
Gentaş5,40-3,40161,88
Gersan Elektrik6,19-2,6794,04
Global Men. Değ.5,501,66192,55
Global Yat. Holding4,61-0,43-5,34
Good-Year7,590,5387,41
Göltaş Çimento33,80-0,2489,99
Gözde Girişim6,90-0,4334,24
GSD Denizcilik5,080,2098,44
GSD Holding2,300,0054,36
Gübre Fabrik.48,74-1,30439,16
Güler Yat. Holding11,79-8,39480,79
Halk GMYO3,361,20188,50
Hatay Tekstil13,73-4,12103,89
Hedef Girişim7,39-0,94209,69
Hektaş14,19-4,4476,93
HUB Girişim18,13-2,3793,11
Hürriyet Gzt.2,25-0,4497,37
ICBC Turkey Bank6,46-0,7722,58
İdealist Danışmanlık12,95-6,16290,06
İdealist GMYO6,919,86125,82
İhlas Ev Aletleri1,89-2,58-39,62
İhlas Gayrimenkul1,28-1,5424,36
İhlas Gazetecilik4,50-1,96-0,88
İhlas Holding1,30-6,4742,86
İhlas Yayın Holding1,17-2,5040,35
İndeks Bilgisayar16,38-1,5074,63
Info Yatırım6,323,78230,06
İntema22,6610,00144,71
Inveo Yatırım Holding36,26-1,15371,52
İpek Doğal Enerji12,322,2459,59
İskenderun Demir Çelik9,55-0,2122,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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