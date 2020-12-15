Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,34 -7,79 294,62 Acıpayam Selüloz 16,66 -1,13 163,83 Adel Kalemcilik 26,56 4,24 69,17 Adese Alışveriş Ticaret 2,83 -0,35 98,14 Afyon Çimento 4,43 -0,45 94,45 Ak Enerji 2,22 -0,45 103,67 Akbank 6,36 -0,16 -21,58 Akçansa 15,14 -3,01 56,17 Akdeniz Yatırım Hold. 5,84 -2,34 176,78 Akfen GMYO 4,84 2,11 19,51 Akın Tekstil 27,66 -2,67 100,58 Akiş GMYO 3,65 -0,27 16,52 Akmerkez GMYO 66,00 -4,90 194,58 Aksa 11,72 0,34 67,35 Aksa Enerji 7,14 -0,28 87,89 Aksigorta 8,63 2,49 59,29 Aksu Enerji 13,48 -3,23 -9,35 Alarko Carrıer 233,00 0,65 290,12 Alarko GMYO 20,92 1,95 42,33 Alarko Holding 6,73 -0,74 14,56 Albaraka Türk 1,92 3,23 25,49 Alcatel Lucent Teletaş 27,40 -1,79 127,57 Alkim Kağıt 13,93 5,85 157,02 Alkim Kimya 14,62 4,80 135,73 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,35 -2,49 473,17 Altınyunus Çeşme 46,76 -0,72 368,07 Anadolu Efes 22,36 2,57 5,09 Anadolu Grubu Holding 24,40 -0,73 38,72 Anadolu Hayat Emek. 8,04 0,25 32,13 Anadolu Isuzu 17,08 -4,21 40,35 Anadolu Sigorta 7,13 0,42 71,66 Anel Elektrik 3,22 -3,01 82,65 Arçelik 31,60 0,06 51,63 ARD Bilişim Teknolojileri 40,54 3,74 Arena Bilgisayar 35,18 0,06 382,91 Armada Bilgisayar 51,50 4,67 214,22 Arsan Tekstil 7,56 2,86 111,17 Artı Yatırım Holding 5,40 0,75 566,67 Aselsan 17,79 -0,45 70,88 Ata GMYO 5,12 -2,66 13,02 Atakule GMYO 2,43 0,00 26,56 Atlantis Yatırım Holding 4,15 1,22 315,00 Atlas Yat. Ort. 1,88 -1,57 97,85 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,41 -1,09 14,95 Avrasya GMYO 4,12 2,74 172,85 Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 -0,61 79,67 Avrupa Yatırım Holding 5,80 -0,68 276,62 Ayen Enerji 5,45 -1,27 57,06 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,99 -3,60 401,83 Aygaz 14,20 -1,39 16,91 Bagfaş 19,76 -3,14 17,48 Bak Ambalaj 21,20 -2,48 191,02 Balatacılar Balatacılık 7,65 -2,55 516,94 Bantaş Ambalaj 4,77 -2,65 121,43 Banvit 41,44 1,07 123,16 Baştaş Başkent Çimento 12,00 -6,98 363,32 Batı Çimento 4,51 -1,53 36,25 Batısöke Çimento 2,42 0,83 84,73 Bayrak Taban Sanayi 11,21 1,91 Bera Holding 17,70 -9,97 359,74 Berkosan Yalıtım 7,18 -1,64 162,04 Beşiktaş Futbol Yat. 4,10 3,80 67,35 Beyaz Filo 10,04 3,83 220,78 Bilici Yatırım 6,41 -2,58 123,62 Bim Mağazalar 71,00 0,92 53,65 Birko Mensucat 1,05 -3,67 238,71 Birlik Mensucat 3,01 9,85 164,04 Bizim Mağazaları 15,47 0,65 39,71 Borusan Mannesmann 19,05 0,32 66,38 Borusan Yat. Paz. 346,20 6,36 477,83 Bosch Fren Sistemleri 1.313,00 5,46 356,25 Bossa 14,01 -0,43 73,82 Brisa 20,14 5,56 114,74 Burçelik 21,88 -1,17 276,59 Burçelik Vana 60,75 -1,22 525,64 Bursa Çimento 8,98 1,70 124,31 Carrefoursa 102,50 0,69 287,56 Casa Emtia Petrol 143,00 7,92 1422,90 Ceo Event Medya 6,76 -0,88 84,59 Coca Cola İçecek 63,65 0,00 68,12 Cosmos Yat. Holding 7,31 -2,53 258,33 Credıtwest Faktorıng 5,62 -2,43 95,14 Çelebi 96,05 -1,23 -3,32 Çelik Halat 17,90 -1,49 175,38 Çemaş Döküm 2,31 -1,70 84,28 Çemtaş 15,10 -2,58 85,75 Çimbeton 177,00 -0,51 328,99 Çimentaş 32,44 -2,29 116,27 Çimsa 16,71 0,00 84,03 Çuhadaroğlu Metal 7,84 -2,61 145,77 Dagi Giyim 8,39 -1,41 235,60 Dagi Yatırım Holding 12,37 -1,83 447,35 Dardanel 27,70 2,59 630,87 Datagate Bilgisayar 15,36 -1,48 96,67 Demısaş Döküm 6,36 -0,31 82,76 Denge Holding 5,60 -1,75 308,76 Deniz GMYO 3,26 -0,31 54,93 Derimod 9,81 -3,25 37,39 Derlüks Deri 8,85 -1,56 118,75 Desa Deri 9,29 0,76 104,63 Despec Bilgisayar 12,20 -3,63 187,74 Deva Holding 24,62 -0,32 175,77 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,37 -2,07 Diriteks Diriliş Tekstil 4,25 2,91 444,87 Ditaş Doğan 33,10 -5,81 247,87 DO-CO 492,00 -0,38 -12,77 Doğan Burda 25,16 4,83 314,50 Doğan Holding 3,20 1,27 78,22 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,63 0,38 59,39 Doğusan 3,83 -4,01 84,13 Doğuş GMYO 8,79 -2,22 94,04 Doğuş Otomotiv 27,40 -1,30 187,82 Döktaş Dökümcülük 31,32 -0,32 -1,03 Duran Doğan Basım 10,51 -0,76 58,06 Dyo Boya 11,76 0,17 140,00 Eczacıbaşı İlaç 7,05 -0,70 93,12 Eczacıbaşı Yatırım 21,60 0,47 124,24 Edip Gayrimenkul 3,03 -0,66 117,99 Ege Endüstri 1.702,80 7,14 202,69 Ege Gübre 131,80 -2,23 167,37 Ege Profil 33,20 0,00 177,36 Ege Seramik 10,20 -0,49 177,29 Egeplast 27,40 9,95 119,20 Ekiz Kimya 8,00 3,76 1211,48 Emek Elektrik 4,08 0,25 156,60 Eminiş Ambalaj 24,00 -3,61 1478,95 Emlak Konut GMYO 2,10 3,45 45,06 Enerjisa Enerji 11,05 0,09 64,04 Enka İnşaat 7,24 -0,55 29,70 Erbosan 37,02 -1,91 48,20 Ereğli Demir Çelik 14,26 -0,14 61,89 Ersu Gıda 4,93 -1,79 138,16 Escort Teknoloji 6,96 9,95 400,72 Esenboğa Elektrik 18,07 -0,44 Etiler Gıda 4,15 -6,74 255,43 Euro Kapital Yat. Ort. 3,93 2,08 145,05 Euro Trend Yat. Ort. 3,78 -3,08 216,63 Euro Yat. Ort. 4,54 -3,40 303,29 Euro Yatırım Holding 2,87 -1,03 91,33 Fade Gıda 6,33 3,94 Fenerbahçe Futbol 31,38 -1,63 116,86 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,32 9,91 60,18 F-M İzmit Piston 118,80 0,25 150,83 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,36 0,35 47,72 Ford Otosan 127,00 2,58 92,09 Formet Çelik Kapı 4,27 -2,51 42,33 Frigo Pak Gıda 21,46 -0,46 206,33 Galatasaray Sportif 4,09 1,74 101,48 Garanti Bankası 9,65 -0,10 -13,38 Garanti Faktoring 10,49 -0,38 171,06 Garanti Yat. Ort. 3,11 -3,72 212,00 Gedik Y. Men. Değ. 11,16 1,45 254,85 Gediz Ambalaj 25,80 2,38 281,66 Gentaş 5,40 -3,40 161,88 Gersan Elektrik 6,19 -2,67 94,04 Global Men. Değ. 5,50 1,66 192,55 Global Yat. Holding 4,61 -0,43 -5,34 Good-Year 7,59 0,53 87,41 Göltaş Çimento 33,80 -0,24 89,99 Gözde Girişim 6,90 -0,43 34,24 GSD Denizcilik 5,08 0,20 98,44 GSD Holding 2,30 0,00 54,36 Gübre Fabrik. 48,74 -1,30 439,16 Güler Yat. Holding 11,79 -8,39 480,79 Halk GMYO 3,36 1,20 188,50 Hatay Tekstil 13,73 -4,12 103,89 Hedef Girişim 7,39 -0,94 209,69 Hektaş 14,19 -4,44 76,93 HUB Girişim 18,13 -2,37 93,11 Hürriyet Gzt. 2,25 -0,44 97,37 ICBC Turkey Bank 6,46 -0,77 22,58 İdealist Danışmanlık 12,95 -6,16 290,06 İdealist GMYO 6,91 9,86 125,82 İhlas Ev Aletleri 1,89 -2,58 -39,62 İhlas Gayrimenkul 1,28 -1,54 24,36 İhlas Gazetecilik 4,50 -1,96 -0,88 İhlas Holding 1,30 -6,47 42,86 İhlas Yayın Holding 1,17 -2,50 40,35 İndeks Bilgisayar 16,38 -1,50 74,63 Info Yatırım 6,32 3,78 230,06 İntema 22,66 10,00 144,71 Inveo Yatırım Holding 36,26 -1,15 371,52 İpek Doğal Enerji 12,32 2,24 59,59 İskenderun Demir Çelik 9,55 -0,21 22,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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