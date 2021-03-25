Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

25.03.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım10,542,5336,18
Acıpayam Selüloz20,68-2,6420,79
Adel Kalemcilik22,56-1,05-34,10
Adese Alışveriş Ticaret2,971,376,07
Afyon Çimento4,19-1,64-18,00
Ak Enerji1,831,67-17,19
Akbank4,85-1,22-30,01
Akçansa18,982,1014,75
Akdeniz Yatırım Hold.2,17-2,25-9,70
Akfen GMYO3,91-4,87-19,55
Akın Tekstil52,30-4,4764,67
Akiş GMYO1,97-2,96-29,45
Akmerkez GMYO55,802,76-13,34
Aksa15,50-3,736,24
Aksa Enerji11,173,1450,13
Aksigorta8,06-2,89-7,34
Aksu Enerji6,291,62-16,66
Alarko Carrıer375,10-2,822,80
Alarko GMYO26,18-3,180,08
Alarko Holding10,58-3,5622,45
Albaraka Türk1,820,00-6,19
Alcatel Lucent Teletaş31,44-0,136,00
Alkim Kağıt17,52-1,4629,32
Alkim Kimya17,031,1317,15
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,35-4,087,31
Altınyunus Çeşme78,902,5357,93
Anadolu Efes22,800,26-1,64
Anadolu Grubu Holding24,00-1,64-8,78
Anadolu Hayat Emek.11,351,1630,91
Anadolu Isuzu19,310,057,28
Anadolu Sigorta7,14-3,77-5,43
Anel Elektrik5,863,5384,86
Arçelik35,861,0117,96
ARD Bilişim Teknolojileri50,70-1,555,45
Arena Bilgisayar53,10-2,4854,36
Armada Bilgisayar56,00-1,7514,10
Arsan Tekstil10,63-2,5745,82
Arzum Ev Aletleri22,28-0,09-9,50
Aselsan15,06-1,50-17,48
Ata GMYO5,32-2,21-3,45
Atakule GMYO3,10-2,5223,02
Atlantis Yatırım Holding4,85-3,00-12,77
Atlas Yat. Ort.1,41-4,08-19,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,14-4,380,66
Avrasya GMYO3,241,5723,69
Avrasya Petrol ve Tur.3,23-3,580,94
Avrupa Yatırım Holding8,47-5,1541,17
Ayen Enerji8,231,3552,13
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,68-4,112,91
Aygaz14,77-2,250,82
Bagfaş22,80-2,9814,00
Bak Ambalaj22,98-3,7713,76
Balatacılar Balatacılık7,33-8,49-11,04
Bantaş Ambalaj4,41-2,43-5,97
Banvit53,60-1,113,08
Baştaş Başkent Çimento13,76-0,29-20,78
Batı Çimento14,820,07214,65
Batısöke Çimento3,837,8956,97
Bayrak Taban Sanayi10,12-2,22-4,62
Bera Holding20,80-3,352,56
Berkosan Yalıtım11,104,3224,44
Beşiktaş Futbol Yat.6,309,9555,94
Beyaz Filo12,05-3,1418,37
Bilici Yatırım13,844,61108,43
Bim Mağazalar70,351,96-4,33
Birko Mensucat1,269,5713,51
Birlik Mensucat3,06-4,38-11,56
Bizim Mağazaları13,80-0,93-10,16
Borusan Mannesmann28,10-2,501,08
Borusan Yat. Paz.435,401,75-4,71
Bosch Fren Sistemleri1.070,00-4,22-13,63
Bossa24,08-1,5534,90
Brisa28,10-3,7740,92
Burçelik23,40-2,1711,32
Burçelik Vana30,22-3,88-39,15
Bursa Çimento3,87-3,01-22,25
Carrefoursa53,15-5,26-25,97
Casa Emtia Petrol133,006,0625,47
Ceo Event Medya5,69-1,04-11,51
Coca Cola İçecek71,00-1,739,04
Cosmos Yat. Holding10,81-5,5934,12
Credıtwest Faktorıng4,810,42-18,06
Çelebi300,00-2,2864,36
Çelik Halat7,79-0,64-14,37
Çemaş Döküm1,34-1,47-21,30
Çemtaş14,93-1,19-6,11
Çimbeton285,00-6,95-3,88
Çimentaş38,00-7,325,09
Çimsa20,52-1,9115,28
Çuhadaroğlu Metal6,991,45-9,57
Dagi Giyim2,53-1,94-25,73
Dagi Yatırım Holding14,244,7810,39
Dardanel31,52-2,11-5,91
Datagate Bilgisayar15,161,40-5,90
Demısaş Döküm7,41-0,1312,10
Denge Holding7,49-0,1336,68
Deniz GMYO4,99-4,0445,91
Derimod11,77-0,4220,84
Derlüks Yatırım Holding8,200,12-7,03
Desa Deri12,00-1,6423,20
Despec Bilgisayar12,09-0,90-7,43
Deva Holding29,34-1,6821,54
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,68-0,3435,30
Diriteks Diriliş Tekstil6,08-9,2563,00
Ditaş Doğan15,880,8921,89
DO-CO610,20-1,33-3,14
Doğan Burda18,03-1,15-19,65
Doğan Holding3,17-2,163,26
Doğtaş Kelebek Mobilya2,61-3,6912,07
Doğusan5,757,0831,28
Doğuş GMYO12,987,6358,87
Doğuş Otomotiv28,16-3,16-2,02
Döktaş Dökümcülük33,00-1,027,77
Duran Doğan Basım11,44-2,569,06
Dyo Boya13,75-2,7621,04
Eczacıbaşı İlaç6,540,46-12,33
Eczacıbaşı Yatırım53,00-3,4691,06
Edip Gayrimenkul3,500,295,42
Ege Endüstri1.668,10-7,83-3,43
Ege Gübre205,90-3,7941,80
Ege Profil32,26-2,60-15,64
Ege Seramik13,10-0,9827,31
Egeplast33,00-2,94-0,90
Ekiz Kimya6,953,58-2,52
Emek Elektrik2,580,78-9,64
Eminiş Ambalaj23,50-6,00-36,21
Emlak Konut GMYO1,89-1,05-11,68
Enerjisa Enerji11,206,26-10,47
Enka İnşaat7,88-1,506,92
Erbosan62,35-1,7352,07
Ereğli Demir Çelik13,72-4,394,44
Ersu Gıda4,85-2,22-1,82
Escort Teknoloji6,900,445,02
Esenboğa Elektrik39,60-3,65108,09
Etiler Gıda5,75-1,7144,47
Euro Kapital Yat. Ort.4,30-0,2311,69
Euro Trend Yat. Ort.4,271,6718,61
Euro Yat. Ort.4,47-1,32-0,89
Euro Yatırım Holding3,71-4,8730,63
Fade Gıda17,399,99180,94
Fenerbahçe Futbol24,88-1,43-15,83
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,51-1,61-13,50
F-M İzmit Piston154,00-2,5323,89
Fonet Bilgi Teknolojileri15,023,2315,27
Ford Otosan198,20-4,3462,27
Formet Celik Kapi Sanayi3,15-3,08-33,68
Frigo Pak Gıda31,86-3,7551,86
Galatasaray Sportif3,57-1,38-11,85
Garanti Bankası6,99-2,92-32,59
Garanti Faktoring13,25-2,5719,05
Garanti Yat. Ort.2,96-1,33-8,36
Gedik Y. Men. Değ.21,50-2,4570,63
Gediz Ambalaj35,52-1,1132,54
Gentaş5,460,92-8,08
Gersan Elektrik6,806,7510,75
Global Men. Değ.8,165,2935,77
Global Yat. Holding6,214,7232,69
Good-Year7,80-2,86-6,70
Göltaş Çimento58,30-3,1641,30
Gözde Girişim7,474,48-6,39
GSD Denizcilik6,30-0,7925,00
GSD Holding2,06-1,44-17,93
Gübre Fabrik.73,95-3,71-14,06
Güler Yat. Holding9,899,77-9,02
Halk GMYO3,250,001,25
Hatay Tekstil20,14-2,0444,37
Hedef Girişim4,664,0236,00
Hektaş31,523,1465,29
HUB Girişim16,82-1,18-7,58
Hürriyet Gzt.1,85-3,65-11,90
ICBC Turkey Bank6,05-2,89-6,92
İdealist Danışmanlık80,959,99501,41
İdealist GMYO9,67-2,0342,21
İhlas Ev Aletleri1,49-1,32-20,74
İhlas Gayrimenkul1,05-0,94-16,00
İhlas Gazetecilik3,208,11-21,18
İhlas Holding0,75-1,32-33,20
İhlas Yayın Holding0,88-2,22-22,81
İndeks Bilgisayar29,702,4855,25
Info Yatırım7,207,9511,63
İntema48,782,7822,26
Inveo Yatırım Holding126,00-2,33184,94
İpek Doğal Enerji11,872,50-9,25
İskenderun Demir Çelik11,10-1,3322,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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