Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,54 2,53 36,18 Acıpayam Selüloz 20,68 -2,64 20,79 Adel Kalemcilik 22,56 -1,05 -34,10 Adese Alışveriş Ticaret 2,97 1,37 6,07 Afyon Çimento 4,19 -1,64 -18,00 Ak Enerji 1,83 1,67 -17,19 Akbank 4,85 -1,22 -30,01 Akçansa 18,98 2,10 14,75 Akdeniz Yatırım Hold. 2,17 -2,25 -9,70 Akfen GMYO 3,91 -4,87 -19,55 Akın Tekstil 52,30 -4,47 64,67 Akiş GMYO 1,97 -2,96 -29,45 Akmerkez GMYO 55,80 2,76 -13,34 Aksa 15,50 -3,73 6,24 Aksa Enerji 11,17 3,14 50,13 Aksigorta 8,06 -2,89 -7,34 Aksu Enerji 6,29 1,62 -16,66 Alarko Carrıer 375,10 -2,82 2,80 Alarko GMYO 26,18 -3,18 0,08 Alarko Holding 10,58 -3,56 22,45 Albaraka Türk 1,82 0,00 -6,19 Alcatel Lucent Teletaş 31,44 -0,13 6,00 Alkim Kağıt 17,52 -1,46 29,32 Alkim Kimya 17,03 1,13 17,15 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,35 -4,08 7,31 Altınyunus Çeşme 78,90 2,53 57,93 Anadolu Efes 22,80 0,26 -1,64 Anadolu Grubu Holding 24,00 -1,64 -8,78 Anadolu Hayat Emek. 11,35 1,16 30,91 Anadolu Isuzu 19,31 0,05 7,28 Anadolu Sigorta 7,14 -3,77 -5,43 Anel Elektrik 5,86 3,53 84,86 Arçelik 35,86 1,01 17,96 ARD Bilişim Teknolojileri 50,70 -1,55 5,45 Arena Bilgisayar 53,10 -2,48 54,36 Armada Bilgisayar 56,00 -1,75 14,10 Arsan Tekstil 10,63 -2,57 45,82 Arzum Ev Aletleri 22,28 -0,09 -9,50 Aselsan 15,06 -1,50 -17,48 Ata GMYO 5,32 -2,21 -3,45 Atakule GMYO 3,10 -2,52 23,02 Atlantis Yatırım Holding 4,85 -3,00 -12,77 Atlas Yat. Ort. 1,41 -4,08 -19,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,14 -4,38 0,66 Avrasya GMYO 3,24 1,57 23,69 Avrasya Petrol ve Tur. 3,23 -3,58 0,94 Avrupa Yatırım Holding 8,47 -5,15 41,17 Ayen Enerji 8,23 1,35 52,13 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,68 -4,11 2,91 Aygaz 14,77 -2,25 0,82 Bagfaş 22,80 -2,98 14,00 Bak Ambalaj 22,98 -3,77 13,76 Balatacılar Balatacılık 7,33 -8,49 -11,04 Bantaş Ambalaj 4,41 -2,43 -5,97 Banvit 53,60 -1,11 3,08 Baştaş Başkent Çimento 13,76 -0,29 -20,78 Batı Çimento 14,82 0,07 214,65 Batısöke Çimento 3,83 7,89 56,97 Bayrak Taban Sanayi 10,12 -2,22 -4,62 Bera Holding 20,80 -3,35 2,56 Berkosan Yalıtım 11,10 4,32 24,44 Beşiktaş Futbol Yat. 6,30 9,95 55,94 Beyaz Filo 12,05 -3,14 18,37 Bilici Yatırım 13,84 4,61 108,43 Bim Mağazalar 70,35 1,96 -4,33 Birko Mensucat 1,26 9,57 13,51 Birlik Mensucat 3,06 -4,38 -11,56 Bizim Mağazaları 13,80 -0,93 -10,16 Borusan Mannesmann 28,10 -2,50 1,08 Borusan Yat. Paz. 435,40 1,75 -4,71 Bosch Fren Sistemleri 1.070,00 -4,22 -13,63 Bossa 24,08 -1,55 34,90 Brisa 28,10 -3,77 40,92 Burçelik 23,40 -2,17 11,32 Burçelik Vana 30,22 -3,88 -39,15 Bursa Çimento 3,87 -3,01 -22,25 Carrefoursa 53,15 -5,26 -25,97 Casa Emtia Petrol 133,00 6,06 25,47 Ceo Event Medya 5,69 -1,04 -11,51 Coca Cola İçecek 71,00 -1,73 9,04 Cosmos Yat. Holding 10,81 -5,59 34,12 Credıtwest Faktorıng 4,81 0,42 -18,06 Çelebi 300,00 -2,28 64,36 Çelik Halat 7,79 -0,64 -14,37 Çemaş Döküm 1,34 -1,47 -21,30 Çemtaş 14,93 -1,19 -6,11 Çimbeton 285,00 -6,95 -3,88 Çimentaş 38,00 -7,32 5,09 Çimsa 20,52 -1,91 15,28 Çuhadaroğlu Metal 6,99 1,45 -9,57 Dagi Giyim 2,53 -1,94 -25,73 Dagi Yatırım Holding 14,24 4,78 10,39 Dardanel 31,52 -2,11 -5,91 Datagate Bilgisayar 15,16 1,40 -5,90 Demısaş Döküm 7,41 -0,13 12,10 Denge Holding 7,49 -0,13 36,68 Deniz GMYO 4,99 -4,04 45,91 Derimod 11,77 -0,42 20,84 Derlüks Yatırım Holding 8,20 0,12 -7,03 Desa Deri 12,00 -1,64 23,20 Despec Bilgisayar 12,09 -0,90 -7,43 Deva Holding 29,34 -1,68 21,54 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,68 -0,34 35,30 Diriteks Diriliş Tekstil 6,08 -9,25 63,00 Ditaş Doğan 15,88 0,89 21,89 DO-CO 610,20 -1,33 -3,14 Doğan Burda 18,03 -1,15 -19,65 Doğan Holding 3,17 -2,16 3,26 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 -3,69 12,07 Doğusan 5,75 7,08 31,28 Doğuş GMYO 12,98 7,63 58,87 Doğuş Otomotiv 28,16 -3,16 -2,02 Döktaş Dökümcülük 33,00 -1,02 7,77 Duran Doğan Basım 11,44 -2,56 9,06 Dyo Boya 13,75 -2,76 21,04 Eczacıbaşı İlaç 6,54 0,46 -12,33 Eczacıbaşı Yatırım 53,00 -3,46 91,06 Edip Gayrimenkul 3,50 0,29 5,42 Ege Endüstri 1.668,10 -7,83 -3,43 Ege Gübre 205,90 -3,79 41,80 Ege Profil 32,26 -2,60 -15,64 Ege Seramik 13,10 -0,98 27,31 Egeplast 33,00 -2,94 -0,90 Ekiz Kimya 6,95 3,58 -2,52 Emek Elektrik 2,58 0,78 -9,64 Eminiş Ambalaj 23,50 -6,00 -36,21 Emlak Konut GMYO 1,89 -1,05 -11,68 Enerjisa Enerji 11,20 6,26 -10,47 Enka İnşaat 7,88 -1,50 6,92 Erbosan 62,35 -1,73 52,07 Ereğli Demir Çelik 13,72 -4,39 4,44 Ersu Gıda 4,85 -2,22 -1,82 Escort Teknoloji 6,90 0,44 5,02 Esenboğa Elektrik 39,60 -3,65 108,09 Etiler Gıda 5,75 -1,71 44,47 Euro Kapital Yat. Ort. 4,30 -0,23 11,69 Euro Trend Yat. Ort. 4,27 1,67 18,61 Euro Yat. Ort. 4,47 -1,32 -0,89 Euro Yatırım Holding 3,71 -4,87 30,63 Fade Gıda 17,39 9,99 180,94 Fenerbahçe Futbol 24,88 -1,43 -15,83 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,51 -1,61 -13,50 F-M İzmit Piston 154,00 -2,53 23,89 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,02 3,23 15,27 Ford Otosan 198,20 -4,34 62,27 Formet Celik Kapi Sanayi 3,15 -3,08 -33,68 Frigo Pak Gıda 31,86 -3,75 51,86 Galatasaray Sportif 3,57 -1,38 -11,85 Garanti Bankası 6,99 -2,92 -32,59 Garanti Faktoring 13,25 -2,57 19,05 Garanti Yat. Ort. 2,96 -1,33 -8,36 Gedik Y. Men. Değ. 21,50 -2,45 70,63 Gediz Ambalaj 35,52 -1,11 32,54 Gentaş 5,46 0,92 -8,08 Gersan Elektrik 6,80 6,75 10,75 Global Men. Değ. 8,16 5,29 35,77 Global Yat. Holding 6,21 4,72 32,69 Good-Year 7,80 -2,86 -6,70 Göltaş Çimento 58,30 -3,16 41,30 Gözde Girişim 7,47 4,48 -6,39 GSD Denizcilik 6,30 -0,79 25,00 GSD Holding 2,06 -1,44 -17,93 Gübre Fabrik. 73,95 -3,71 -14,06 Güler Yat. Holding 9,89 9,77 -9,02 Halk GMYO 3,25 0,00 1,25 Hatay Tekstil 20,14 -2,04 44,37 Hedef Girişim 4,66 4,02 36,00 Hektaş 31,52 3,14 65,29 HUB Girişim 16,82 -1,18 -7,58 Hürriyet Gzt. 1,85 -3,65 -11,90 ICBC Turkey Bank 6,05 -2,89 -6,92 İdealist Danışmanlık 80,95 9,99 501,41 İdealist GMYO 9,67 -2,03 42,21 İhlas Ev Aletleri 1,49 -1,32 -20,74 İhlas Gayrimenkul 1,05 -0,94 -16,00 İhlas Gazetecilik 3,20 8,11 -21,18 İhlas Holding 0,75 -1,32 -33,20 İhlas Yayın Holding 0,88 -2,22 -22,81 İndeks Bilgisayar 29,70 2,48 55,25 Info Yatırım 7,20 7,95 11,63 İntema 48,78 2,78 22,26 Inveo Yatırım Holding 126,00 -2,33 184,94 İpek Doğal Enerji 11,87 2,50 -9,25 İskenderun Demir Çelik 11,10 -1,33 22,84 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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