Borsada günlük işlemler (2)
2 saat önce
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 115.200,00 -20,00 150,98 İş Bankası (B) 17.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:38 Kaynak: AA
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|115.200,00
|-20,00
|150,98
|İş Bankası (B)
|17.003,00
|-9,07
|455,62
|İş Bankası (C)
|5,09
|2,41
|12,36
|İş Bankası (Kur.)
|111.111,00
|-30,54
|128,61
|İş Fin.Kir.
|4,51
|-1,96
|-2,59
|İş Girişim
|2,67
|-1,84
|30,88
|İş GMYO
|0,97
|0,00
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|2,80
|0,36
|51,61
|İş Yat. Ort.
|0,96
|1,05
|30,06
|İşbir Holding
|235,00
|-2,08
|70,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,00
|-57,14
|İttifak Holding
|6,14
|-0,81
|98,06
|İz Hayvancılık Tarım
|5,16
|-2,27
|-21,70
|İzmir Demir Çelik
|1,58
|0,64
|-4,82
|İzmir Fırça
|1,55
|-0,64
|-25,12
|İzocam
|20,98
|-0,57
|-2,05
|Jantsa Jant Sanayi
|27,12
|0,44
|5,07
|Kafein Yazılım
|7,25
|1,83
|5,26
|Kapital Yat. Holding
|1,67
|0,00
|-41,81
|Kaplamin
|3,22
|0,00
|-10,56
|Kardemir (A)
|2,11
|0,00
|15,93
|Kardemir (B)
|2,12
|-0,47
|15,85
|Kardemir (D)
|2,20
|-1,79
|0,92
|Karel Elektronik
|5,57
|0,91
|33,57
|Karsan Otomotiv
|1,21
|0,00
|-5,47
|Karsu Tekstil
|1,24
|0,81
|-0,80
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,40
|-0,92
|45,95
|Kartonsan
|314,20
|-1,50
|-1,50
|Katmerciler Ekipman
|3,54
|10,28
|-39,69
|Kent Gıda
|120,50
|-2,43
|1,26
|Kerevitaş Gıda
|1,57
|0,00
|-12,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,23
|0,00
|-34,29
|Kiler GMYO
|1,69
|-1,17
|-3,43
|Klimasan Klima
|9,92
|0,30
|150,51
|Koç Holding
|16,38
|0,80
|18,28
|Konfrut Gıda
|29,22
|-1,15
|22,36
|Konya Çimento
|171,20
|-0,41
|-3,82
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,11
|0,17
|28,00
|Koza Altın
|50,10
|0,60
|-2,34
|Koza Madencilik
|7,78
|0,78
|7,76
|Körfez GMYO
|1,42
|0,71
|16,39
|Kristal Kola
|0,84
|0,00
|-20,00
|Kron Telekomünikasyon
|8,11
|0,87
|-6,78
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,70
|-5,73
|80,16
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|0,90
|-0,88
|Kütahya Porselen
|4,65
|1,09
|2,20
|Lider Faktoring
|1,98
|0,00
|-12,00
|Link Bilgisayar
|11,94
|-2,53
|43,51
|Logo Yazılım
|36,00
|-2,07
|32,65
|Lokman Hekim Sağlık
|3,60
|0,56
|-20,00
|Lüks Kadife
|3,97
|-0,75
|-18,14
|Makina Takım
|1,25
|0,00
|-18,83
|Mardin Çimento
|2,64
|0,38
|-4,93
|Marka Yatırım Holding
|0,62
|-1,59
|0,00
|Marmaris Altınyunus
|18,09
|4,93
|3,02
|Marshall
|25,68
|-0,62
|1,82
|Martı GMYO
|0,59
|1,72
|-9,23
|Martı Otel
|0,61
|0,00
|5,17
|Mavi Giyim
|34,86
|0,58
|8,19
|Mazhar Zorlu Holding
|4,35
|6,36
|14,17
|Mega Polietilen
|1,76
|-4,35
|-13,73
|Menderes Tekstil
|0,63
|-1,56
|-12,50
|Mensa
|0,18
|0,00
|28,57
|Merit Turizm
|7,75
|0,13
|29,38
|Merko Gıda
|0,62
|0,00
|-38,61
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|-1,30
|-12,64
|Metemtur Otelcilik
|1,03
|-1,90
|-1,90
|Metro Holding
|0,97
|-3,00
|27,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,13
|0,89
|2,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,22
|-0,81
|3,39
|Migros Ticaret
|12,69
|0,87
|-14,83
|Milpa
|1,36
|0,74
|-4,85
|Mistral GMYO
|1,09
|0,00
|-28,76
|MLP Sağlık
|11,82
|1,46
|10,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|2,04
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,43
|-2,05
|-23,12
|Net Holding
|1,60
|-0,62
|-18,37
|Netaş Telekom.
|6,39
|1,59
|-1,08
|Niğbaş Niğde Beton
|8,19
|2,37
|104,75
|Nuh Çimento
|6,00
|0,84
|-13,42
|Nurol GMYO
|2,04
|0,99
|-2,86
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,48
|-2,70
|Olmuksan-IP
|3,14
|-1,26
|-6,82
|Orge Enerji Elektrik
|3,26
|1,87
|4,49
|Orma Orman Mahsulleri
|1,13
|6,60
|-5,83
|Osmanlı Menkul
|1,30
|-1,52
|-24,42
|Ostim Endüstriyel Yat
|0,94
|0,00
|-12,96
|Otokar
|101,80
|0,59
|18,53
|Oyak Yat. Ort.
|1,04
|-1,89
|-34,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,10
|2,80
|7,84
|Özak GMYO
|2,14
|-1,83
|1,42
|Özbal Çelik Boru
|1,11
|1,83
|-19,57
|Özderici GMYO
|0,68
|-1,45
|-71,06
|Özerden Plastik
|2,99
|1,70
|22,66
|Panora GMYO
|4,10
|0,74
|11,51
|Park Elek.Madencilik
|2,18
|-0,46
|-9,54
|Parsan
|13,70
|3,79
|56,39
|Pegasus
|38,02
|3,88
|65,88
|Peker GMYO
|3,85
|-1,28
|-53,19
|Penguen Gıda
|1,43
|1,42
|32,41
|Pera GMYO
|0,51
|2,00
|-33,77
|Pergamon Dış Ticaret
|6,18
|0,00
|1,19
|Petkim
|4,97
|0,00
|-1,39
|Petrokent Turizm
|71,00
|6,37
|3,35
|Pınar Et ve Un
|5,43
|-1,63
|22,38
|Pınar Su
|1,21
|0,00
|-3,20
|Pınar Süt
|6,50
|0,46
|4,55
|Plastikkart
|2,82
|-0,35
|4,44
|Polisan Holding
|2,77
|2,59
|-8,12
|Politeknik Metal
|59,95
|5,08
|70,96
|Prizma Press Matbaacılık
|1,97
|0,51
|27,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|3,96
|-1,25
|-41,76
|QNB Finansbank
|6,24
|-0,95
|-30,74
|Ral Yatırım Holding
|4,70
|1,08
|155,43
|Ray Sigorta
|2,20
|1,38
|58,27
|Reysaş GMYO
|0,70
|2,94
|1,45
|Reysaş Lojistik
|0,68
|0,00
|-8,11
|Rhea Girişim
|0,65
|0,00
|-1,52
|Rodrigo Tekstil
|2,39
|1,27
|25,79
|Royal Halı
|0,84
|3,70
|-15,15
|RTA Laboratuvarları
|1,29
|2,38
|-25,86
|Sabancı Holding
|7,79
|1,70
|7,71
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,49
|-1,97
|-3,88
|Salix Yatırım Holding
|4,66
|10,95
|21,04
|Sanel Mühendislik
|3,49
|0,00
|60,09
|Sanifoam Sünger
|1,68
|0,60
|34,40
|Sanko Pazarlama
|2,12
|0,95
|-3,83
|Saray Matbaacılık
|1,00
|2,04
|0,00
|Sarkuysan
|3,38
|3,05
|7,55
|Sasa Polyester
|6,72
|6,50
|12,57
|Say Reklamcılık
|0,81
|-1,22
|-13,83
|Sekuro Plastik
|2,49
|-1,19
|-15,88
|Selçuk Ecza Deposu
|4,49
|-0,88
|65,17
|Selçuk Gıda
|1,65
|-5,71
|24,06
|Senkron Güvenlik
|5,42
|0,74
|442,00
|Serve Film Prodüksiyon
|2,80
|-3,45
|43,59
|Servet GMYO
|4,69
|-2,09
|-0,21
|Seyitler Kimya
|5,58
|-1,76
|44,94
|Silverline Endüstri
|1,07
|0,00
|-20,15
|Sinpaş GMYO
|0,51
|0,00
|37,84
|Smartiks Yazılım
|2,54
|2,42
|
|Soda Sanayii
|6,96
|0,00
|2,88
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,10
|1,72
|27,96
|Söktaş
|1,34
|-5,63
|5,51
|Sönmez Filament
|3,30
|-1,49
|5,77
|Sönmez Pamuklu
|3,27
|-1,51
|4,81
|Sumaş Suni Tahta
|6,68
|-0,89
|-4,57
|Şeker Fin. Kir.
|3,39
|-1,17
|20,21
|Şekerbank
|0,90
|0,00
|-18,18
|Şişe Cam
|5,06
|0,60
|-7,70
|Şok Marketler
|8,83
|1,15
|-17,86
|T. Halk Bankası
|5,15
|-1,53
|-26,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|11,88
|0,17
|-30,12
|T.S.K.B.
|0,69
|0,00
|-14,81
|T.Tuborg
|7,40
|-1,20
|-6,73
|Taç Tarım Ürünleri
|4,01
|-1,72
|-20,75
|Tat Gıda
|4,50
|0,45
|17,80
|TAV Havalimanları
|26,46
|3,28
|20,32
|Taze Kuru Gıda
|5,44
|-0,91
|-20,00
|Tek-Art Turizm
|0,72
|-6,49
|-15,29
|Tekfen Holding
|26,34
|2,81
|34,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|1,94
|-1,52
|-34,68
|Temapol Polimer Plastik
|2,87
|0,35
|-6,21
|TGS Dış Ticaret
|3,64
|7,69
|54,89
|Tofaş Oto. Fab.
|17,35
|1,46
|11,85
|Torunlar GMYO
|1,96
|-2,00
|29,80
|Trabzon Liman
|8,95
|2,17
|6,67
|Trabzonspor Sportif
|0,90
|-1,10
|-34,60
|Trakya Cam
|2,72
|-1,45
|-5,85
|Trend GMYO
|1,21
|-0,82
|-4,72
|TSKB GMYO
|0,68
|-2,86
|-17,07
|Tuğçelik
|1,96
|0,00
|-7,98
|Tukaş
|5,14
|7,98
|209,64
|Turcas Petrol
|1,27
|-0,78
|-9,93
|Turkcell
|12,40
|2,39
|1,89
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,74
|-1,58
|-16,89
|Tüpraş
|117,50
|-1,59
|12,62
|Türk Hava Yolları
|12,68
|0,24
|-21,29
|Türk Prysmian Kablo
|1,70
|0,00
|-1,43
|Türk Telekom
|4,60
|0,66
|17,95
|Türk Traktör
|28,80
|3,52
|-17,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|23,40
|-1,27
|-27,19
|Ufuk Yatırım
|1,10
|0,00
|-3,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,31
|-0,76
|14,91
|Ulusoy Elektrik
|20,76
|-0,10
|30,08
|Ulusoy Un Sanayi
|2,23
|2,29
|7,21
|Umpaş Holding
|0,38
|-2,56
|-30,91
|Uşak Seramik
|1,05
|1,94
|-5,41
|Utopya Turizm
|3,27
|-1,51
|-20,24
|Uzertaş Boya
|0,86
|
|43,33
|Ülker Bisküvi
|19,60
|-0,15
|33,61
|Ünye Çimento
|2,41
|0,00
|-30,55
|Vakıf Fin. Kir.
|1,44
|-1,37
|-19,10
|Vakıf GMYO
|1,62
|3,18
|-18,59
|Vakıf Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|-17,11
|Vakıflar Bankası
|3,58
|-2,19
|-8,21
|Vakko Tekstil
|2,75
|0,73
|5,43
|Vanet Gıda
|1,50
|-1,32
|15,38
|Verusa Holding
|18,56
|1,03
|11,81
|Verusaturk Girisim
|3,15
|1,29
|-4,83
|Vestel
|10,16
|5,61
|83,06
|Vestel Beyaz Eşya
|16,04
|0,63
|64,22
|Viking Kağıt
|1,07
|0,00
|-2,73
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,37
|-0,72
|-20,35
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|0,00
|31,87
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,58
|0,00
|-7,53
|Yataş
|4,29
|1,18
|-4,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,86
|1,18
|-8,51
|Yeni Gimat GMYO
|8,13
|-2,63
|13,22
|Yeşil GMYO
|0,27
|3,85
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,26
|-3,70
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,89
|-1,00
|13,08
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.420,00
|4,62
|10,05
|Yonga Mobilya
|9,59
|7,75
|45,30
|Yünsa
|4,25
|0,95
|1,80
|Zorlu Enerji
|1,14
|0,00
|-7,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
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