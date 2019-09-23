Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 168.000,10 266,01 İş Bankası (B) 17.501,00 -3,81 471,89 İş Bankası (C) 5,79 -1,03 27,81 İş Bankası (Kur.) 159.998,00 229,20 İş Fin.Kir. 2,16 -1,37 -53,35 İş Girişim 2,62 -9,03 28,43 İş GMYO 0,94 0,00 -12,96 İş Y. Men. Değ. 3,78 -1,05 104,67 İş Yat. Ort. 1,25 0,00 69,35 İşbir Holding 326,00 -0,31 137,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 13,16 -48,81 İttifak Holding 4,41 2,56 113,39 İz Hayvancılık Tarım 5,20 0,19 -21,09 İzmir Demir Çelik 2,33 1,75 40,36 İzmir Fırça 1,91 0,53 -7,73 İzocam 20,14 0,10 -5,98 Jantsa Jant Sanayi 39,38 -2,62 52,57 Kafein Yazılım 6,77 0,00 -1,71 Kapital Yat. Holding 2,52 20,00 -12,20 Kaplamin 4,83 -5,85 34,17 Kardemir (A) 2,07 0,00 20,94 Kardemir (B) 2,08 -0,95 20,86 Kardemir (D) 2,11 -0,94 2,64 Karel Elektronik 8,79 -0,79 110,79 Karsan Otomotiv 1,11 -0,89 -13,28 Karsu Tekstil 1,93 1,05 54,40 Karsusan Su Ürünleri San. 5,23 -0,38 41,35 Kartonsan 318,60 -1,24 -0,12 Katmerciler Ekipman 2,84 0,00 -5,61 Kent Gıda 115,50 -2,94 -2,94 Kerevitaş Gıda 2,21 -1,34 22,78 Kervansaray Yat. Holding 0,43 -2,27 22,86 Kiler GMYO 1,87 -2,60 6,86 Klimasan Klima 10,62 -2,48 173,72 Koç Holding 17,99 -0,44 29,90 Konfrut Gıda 38,90 1,04 62,90 Konya Çimento 207,90 -4,63 16,80 Kordsa Teknik Tekstil 12,60 2,69 33,18 Koza Altın 66,00 2,88 28,65 Koza Madencilik 8,37 1,21 15,93 Körfez GMYO 1,45 -1,36 18,85 Kristal Kola 1,04 1,96 -0,95 Kron Telekomünikasyon 9,62 2,01 10,57 Kuştur Kuşadası Turizm 21,00 3,35 53,17 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,19 0,00 5,31 Kütahya Porselen 5,25 -0,19 15,38 Lider Faktoring 2,36 -0,84 4,89 Link Bilgisayar 10,46 -0,48 25,72 Logo Yazılım 40,10 2,82 47,75 Lokman Hekim Sağlık 3,78 -1,56 -16,00 Lüks Kadife 5,64 3,11 16,29 Makina Takım 1,42 -2,74 -7,79 Mardin Çimento 3,07 -2,23 10,55 Marka Yatırım Holding 0,81 -1,22 30,65 Marmaris Altınyunus 21,60 -2,44 23,01 Marshall 31,30 1,10 24,11 Martı GMYO 0,76 -3,80 16,92 Martı Otel 0,80 -2,44 37,93 Mavi Giyim 43,00 1,99 33,46 Mazhar Zorlu Holding 5,59 -1,24 46,72 Mega Polietilen 2,04 -2,39 0,00 Menderes Tekstil 0,79 0,00 9,72 Mensa 0,19 5,56 35,71 Merit Turizm 11,21 1,08 87,15 Merko Gıda 0,81 -1,22 -19,80 Metal Gayrimenkul 0,73 2,82 -16,09 Metemtur Otelcilik 1,54 4,76 46,67 Metro Holding 1,95 0,52 156,58 Metro Petrol ve Tesisleri 1,31 -1,50 19,09 Metro Yatırım Ortaklığı 1,25 0,81 5,93 Migros Ticaret 20,20 -0,20 35,57 Milpa 1,46 -1,35 2,15 Mistral GMYO 1,35 -0,74 -11,76 MLP Sağlık 13,44 -3,86 25,61 MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 0,00 -9,09 Mondi Tire Kutsan 1,58 -3,07 -15,05 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.061,50 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,52 -0,61 Net Holding 1,79 0,56 -8,67 Netaş Telekom. 9,53 0,32 47,52 Niğbaş Niğde Beton 7,75 -11,63 93,75 Nuh Çimento 6,99 1,30 0,86 Nurol GMYO 2,55 1,19 21,43 Odaş Elektrik 1,63 -5,78 15,76 Olmuksan-IP 3,88 -2,27 15,13 Orge Enerji Elektrik 3,61 0,84 15,71 Orma Orman Mahsulleri 2,00 6,38 66,67 Osmanlı Menkul 1,50 2,74 -12,79 Ostim Endüstriyel Yat 1,10 -1,79 1,85 Otokar 130,80 -0,91 52,29 Oyak Yat. Ort. 1,58 0,64 -0,21 Oylum Sınai Yatırımlar 1,98 1,02 94,12 Özak GMYO 1,62 1,89 11,79 Özbal Çelik Boru 1,25 0,00 -9,42 Özderici GMYO 1,09 -4,39 -53,62 Özerden Plastik 2,84 2,16 16,51 Panora GMYO 4,61 0,44 25,38 Park Elek.Madencilik 3,88 0,26 61,00 Parsan 12,21 -0,81 39,38 Pegasus 60,65 -1,14 164,62 Peker GMYO 3,02 -2,27 -63,28 Penguen Gıda 1,63 0,62 50,93 Pera GMYO 0,69 11,29 -10,39 Pergamon Dış Ticaret 6,17 -0,16 1,02 Petkim 3,41 0,00 -13,40 Petrokent Turizm 81,00 -0,49 17,90 Pınar Et ve Un 6,74 0,30 51,91 Pınar Su 1,47 1,38 17,60 Pınar Süt 8,86 5,23 42,51 Plastikkart 3,80 2,15 40,74 Polisan Holding 2,50 2,04 -17,08 Politeknik Metal 78,95 0,00 125,14 Prizma Press Matbaacılık 4,04 -1,70 160,65 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.099,50 0,03 QNB Finans Fin. Kir. 8,75 1,63 28,68 QNB Finansbank 12,14 -2,49 34,74 Ral Yatırım Holding 8,29 3,37 350,54 Ray Sigorta 2,25 2,27 61,87 Reysaş GMYO 1,14 -5,00 65,22 Reysaş Lojistik 0,98 -1,01 32,43 Rhea Girişim 0,79 5,33 19,70 Rodrigo Tekstil 3,36 -20,00 76,84 Royal Halı 1,29 19,44 30,30 RTA Laboratuvarları 1,33 0,76 -18,07 Sabancı Holding 8,89 0,11 22,92 Safkar Ege Soğutmacılık 1,72 -0,58 10,95 Salix Yatırım Holding 3,50 0,57 -9,09 Sanel Mühendislik 5,48 1,67 151,38 Sanifoam Sünger 2,09 -2,34 67,20 Sanko Pazarlama 2,62 -0,76 32,05 Saray Matbaacılık 1,10 -1,79 10,00 Sarkuysan 3,51 -1,68 11,69 Sasa Polyester 6,18 1,81 7,55 Say Reklamcılık 1,18 0,00 25,53 Sekuro Plastik 2,99 -3,55 1,01 Selçuk Ecza Deposu 5,09 -0,39 87,24 Selçuk Gıda 1,60 -2,44 20,30 Senkron Güvenlik 2,91 -5,83 191,00 Serve Film Prodüksiyon 1,85 0,54 -5,13 Servet GMYO 4,99 3,10 6,17 Seyitler Kimya 4,53 -0,44 17,66 Silverline Endüstri 1,32 -1,49 -1,49 Sinpaş GMYO 0,87 1,16 135,14 Smartiks Yazılım 2,57 -1,53 Soda Sanayii 5,79 0,70 -14,42 Sodaş Sodyum Sanayii 7,54 1,34 35,89 Söktaş 1,56 -0,64 22,83 Sönmez Filament 4,58 -2,55 46,79 Sönmez Pamuklu 3,72 -1,59 19,23 Sumaş Suni Tahta 6,01 -0,50 -10,24 Şeker Fin. Kir. 3,78 1,34 34,04 Şekerbank 1,02 0,00 -7,27 Şişe Cam 4,48 -1,10 -18,28 Şok Marketler 10,90 -3,37 1,40 T. Halk Bankası 6,27 -1,72 -10,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 15,72 6,94 -7,53 T.S.K.B. 0,91 0,00 12,35 T.Tuborg 8,18 -0,24 3,10 Taç Tarım Ürünleri 3,62 -1,09 -28,46 Tat Gıda 4,95 2,06 29,58 TAV Havalimanları 23,04 -1,45 4,77 Taze Kuru Gıda 5,48 0,18 -19,41 Tek-Art Turizm 0,77 0,00 -9,41 Tekfen Holding 18,34 -2,50 -6,57 Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,92 3,18 -1,68 Temapol Polimer Plastik 3,67 -1,34 19,93 TGS Dış Ticaret 3,38 0,60 43,83 Tofaş Oto. Fab. 18,62 0,38 20,04 Torunlar GMYO 1,79 -1,65 18,54 Trabzon Liman 9,21 2,79 33,89 Trabzonspor Sportif 1,39 -1,42 1,01 Trakya Cam 2,82 -0,35 -2,38 Trend GMYO 1,59 -0,63 25,20 TSKB GMYO 0,87 -1,14 6,10 Tuğçelik 2,50 -2,34 17,37 Tukaş 5,41 1,31 225,90 Turcas Petrol 1,88 0,00 33,33 Turkcell 12,85 1,02 5,59 Tümosan Motor ve Traktör 4,11 -3,97 -8,67 Tüpraş 135,00 -0,37 29,39 Türk Hava Yolları 11,40 0,09 -29,24 Türk Prysmian Kablo 2,19 -3,10 26,98 Türk Telekom 5,84 1,74 49,74 Türk Traktör 39,30 -1,11 12,61 Türker Proje Gayrimenkul 27,14 1,27 -15,56 Ufuk Yatırım 1,95 -4,41 71,05 Ulaşlar Turizm Yat. 1,59 -2,45 39,47 Ulusoy Elektrik 25,90 -1,45 62,28 Ulusoy Un Sanayi 2,60 0,78 25,00 Umpaş Holding 0,42 -2,33 -23,64 Uşak Seramik 1,34 1,52 20,72 Utopya Turizm 3,51 2,03 -14,39 Uzertaş Boya 1,20 -4,00 100,00 Ülker Bisküvi 20,00 -0,60 36,33 Ünye Çimento 2,90 0,69 -13,32 Vakıf Fin. Kir. 1,33 -2,21 -6,60 Vakıf GMYO 1,84 0,00 -5,48 Vakıf Yat. Ort. 1,85 -0,54 21,71 Vakıflar Bankası 5,05 -0,79 29,49 Vakko Tekstil 3,84 -0,26 47,22 Vanet Gıda 1,69 -2,31 30,00 Verusa Holding 15,76 0,27 -4,86 Verusaturk Girisim 3,36 4,02 9,00 Vestel 9,95 -0,70 79,28 Vestel Beyaz Eşya 14,86 -1,85 52,14 Viking Kağıt 0,97 1,04 -11,82 Yapı Kredi Koray GMYO 1,77 -2,75 2,91 Yapı ve Kredi Bank. 2,33 0,00 45,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,95 2,08 5,73 Yataş 6,13 1,66 37,14 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 0,89 -3,26 -5,32 Yeni Gimat GMYO 10,19 1,29 41,91 Yeşil GMYO 0,32 3,23 18,52 Yeşil Yapı 0,33 6,45 26,92 Yeşil Yatırım Holding 10,57 5,70 9,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.300,00 -0,87 4,59 Yonga Mobilya 6,69 -2,34 3,07 Yünsa 5,05 -0,79 20,96 Zorlu Enerji 1,23 4,24 0,00

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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