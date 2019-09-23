Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.501,00
|-3,81
|471,89
|İş Bankası (C)
|5,79
|-1,03
|27,81
|İş Bankası (Kur.)
|159.998,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,16
|-1,37
|-53,35
|İş Girişim
|2,62
|-9,03
|28,43
|İş GMYO
|0,94
|0,00
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,78
|-1,05
|104,67
|İş Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|69,35
|İşbir Holding
|326,00
|-0,31
|137,27
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,43
|13,16
|-48,81
|İttifak Holding
|4,41
|2,56
|113,39
|İz Hayvancılık Tarım
|5,20
|0,19
|-21,09
|İzmir Demir Çelik
|2,33
|1,75
|40,36
|İzmir Fırça
|1,91
|0,53
|-7,73
|İzocam
|20,14
|0,10
|-5,98
|Jantsa Jant Sanayi
|39,38
|-2,62
|52,57
|Kafein Yazılım
|6,77
|0,00
|-1,71
|Kapital Yat. Holding
|2,52
|20,00
|-12,20
|Kaplamin
|4,83
|-5,85
|34,17
|Kardemir (A)
|2,07
|0,00
|20,94
|Kardemir (B)
|2,08
|-0,95
|20,86
|Kardemir (D)
|2,11
|-0,94
|2,64
|Karel Elektronik
|8,79
|-0,79
|110,79
|Karsan Otomotiv
|1,11
|-0,89
|-13,28
|Karsu Tekstil
|1,93
|1,05
|54,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,23
|-0,38
|41,35
|Kartonsan
|318,60
|-1,24
|-0,12
|Katmerciler Ekipman
|2,84
|0,00
|-5,61
|Kent Gıda
|115,50
|-2,94
|-2,94
|Kerevitaş Gıda
|2,21
|-1,34
|22,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,43
|-2,27
|22,86
|Kiler GMYO
|1,87
|-2,60
|6,86
|Klimasan Klima
|10,62
|-2,48
|173,72
|Koç Holding
|17,99
|-0,44
|29,90
|Konfrut Gıda
|38,90
|1,04
|62,90
|Konya Çimento
|207,90
|-4,63
|16,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,60
|2,69
|33,18
|Koza Altın
|66,00
|2,88
|28,65
|Koza Madencilik
|8,37
|1,21
|15,93
|Körfez GMYO
|1,45
|-1,36
|18,85
|Kristal Kola
|1,04
|1,96
|-0,95
|Kron Telekomünikasyon
|9,62
|2,01
|10,57
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|3,35
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,19
|0,00
|5,31
|Kütahya Porselen
|5,25
|-0,19
|15,38
|Lider Faktoring
|2,36
|-0,84
|4,89
|Link Bilgisayar
|10,46
|-0,48
|25,72
|Logo Yazılım
|40,10
|2,82
|47,75
|Lokman Hekim Sağlık
|3,78
|-1,56
|-16,00
|Lüks Kadife
|5,64
|3,11
|16,29
|Makina Takım
|1,42
|-2,74
|-7,79
|Mardin Çimento
|3,07
|-2,23
|10,55
|Marka Yatırım Holding
|0,81
|-1,22
|30,65
|Marmaris Altınyunus
|21,60
|-2,44
|23,01
|Marshall
|31,30
|1,10
|24,11
|Martı GMYO
|0,76
|-3,80
|16,92
|Martı Otel
|0,80
|-2,44
|37,93
|Mavi Giyim
|43,00
|1,99
|33,46
|Mazhar Zorlu Holding
|5,59
|-1,24
|46,72
|Mega Polietilen
|2,04
|-2,39
|0,00
|Menderes Tekstil
|0,79
|0,00
|9,72
|Mensa
|0,19
|5,56
|35,71
|Merit Turizm
|11,21
|1,08
|87,15
|Merko Gıda
|0,81
|-1,22
|-19,80
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|2,82
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,54
|4,76
|46,67
|Metro Holding
|1,95
|0,52
|156,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,31
|-1,50
|19,09
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,25
|0,81
|5,93
|Migros Ticaret
|20,20
|-0,20
|35,57
|Milpa
|1,46
|-1,35
|2,15
|Mistral GMYO
|1,35
|-0,74
|-11,76
|MLP Sağlık
|13,44
|-3,86
|25,61
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|0,00
|-9,09
|Mondi Tire Kutsan
|1,58
|-3,07
|-15,05
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.061,50
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,52
|-0,61
|Net Holding
|1,79
|0,56
|-8,67
|Netaş Telekom.
|9,53
|0,32
|47,52
|Niğbaş Niğde Beton
|7,75
|-11,63
|93,75
|Nuh Çimento
|6,99
|1,30
|0,86
|Nurol GMYO
|2,55
|1,19
|21,43
|Odaş Elektrik
|1,63
|-5,78
|15,76
|Olmuksan-IP
|3,88
|-2,27
|15,13
|Orge Enerji Elektrik
|3,61
|0,84
|15,71
|Orma Orman Mahsulleri
|2,00
|6,38
|66,67
|Osmanlı Menkul
|1,50
|2,74
|-12,79
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,10
|-1,79
|1,85
|Otokar
|130,80
|-0,91
|52,29
|Oyak Yat. Ort.
|1,58
|0,64
|-0,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,98
|1,02
|94,12
|Özak GMYO
|1,62
|1,89
|11,79
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|0,00
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,09
|-4,39
|-53,62
|Özerden Plastik
|2,84
|2,16
|16,51
|Panora GMYO
|4,61
|0,44
|25,38
|Park Elek.Madencilik
|3,88
|0,26
|61,00
|Parsan
|12,21
|-0,81
|39,38
|Pegasus
|60,65
|-1,14
|164,62
|Peker GMYO
|3,02
|-2,27
|-63,28
|Penguen Gıda
|1,63
|0,62
|50,93
|Pera GMYO
|0,69
|11,29
|-10,39
|Pergamon Dış Ticaret
|6,17
|-0,16
|1,02
|Petkim
|3,41
|0,00
|-13,40
|Petrokent Turizm
|81,00
|-0,49
|17,90
|Pınar Et ve Un
|6,74
|0,30
|51,91
|Pınar Su
|1,47
|1,38
|17,60
|Pınar Süt
|8,86
|5,23
|42,51
|Plastikkart
|3,80
|2,15
|40,74
|Polisan Holding
|2,50
|2,04
|-17,08
|Politeknik Metal
|78,95
|0,00
|125,14
|Prizma Press Matbaacılık
|4,04
|-1,70
|160,65
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.099,50
|0,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|8,75
|1,63
|28,68
|QNB Finansbank
|12,14
|-2,49
|34,74
|Ral Yatırım Holding
|8,29
|3,37
|350,54
|Ray Sigorta
|2,25
|2,27
|61,87
|Reysaş GMYO
|1,14
|-5,00
|65,22
|Reysaş Lojistik
|0,98
|-1,01
|32,43
|Rhea Girişim
|0,79
|5,33
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|3,36
|-20,00
|76,84
|Royal Halı
|1,29
|19,44
|30,30
|RTA Laboratuvarları
|1,33
|0,76
|-18,07
|Sabancı Holding
|8,89
|0,11
|22,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,72
|-0,58
|10,95
|Salix Yatırım Holding
|3,50
|0,57
|-9,09
|Sanel Mühendislik
|5,48
|1,67
|151,38
|Sanifoam Sünger
|2,09
|-2,34
|67,20
|Sanko Pazarlama
|2,62
|-0,76
|32,05
|Saray Matbaacılık
|1,10
|-1,79
|10,00
|Sarkuysan
|3,51
|-1,68
|11,69
|Sasa Polyester
|6,18
|1,81
|7,55
|Say Reklamcılık
|1,18
|0,00
|25,53
|Sekuro Plastik
|2,99
|-3,55
|1,01
|Selçuk Ecza Deposu
|5,09
|-0,39
|87,24
|Selçuk Gıda
|1,60
|-2,44
|20,30
|Senkron Güvenlik
|2,91
|-5,83
|191,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,85
|0,54
|-5,13
|Servet GMYO
|4,99
|3,10
|6,17
|Seyitler Kimya
|4,53
|-0,44
|17,66
|Silverline Endüstri
|1,32
|-1,49
|-1,49
|Sinpaş GMYO
|0,87
|1,16
|135,14
|Smartiks Yazılım
|2,57
|-1,53
|Soda Sanayii
|5,79
|0,70
|-14,42
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,54
|1,34
|35,89
|Söktaş
|1,56
|-0,64
|22,83
|Sönmez Filament
|4,58
|-2,55
|46,79
|Sönmez Pamuklu
|3,72
|-1,59
|19,23
|Sumaş Suni Tahta
|6,01
|-0,50
|-10,24
|Şeker Fin. Kir.
|3,78
|1,34
|34,04
|Şekerbank
|1,02
|0,00
|-7,27
|Şişe Cam
|4,48
|-1,10
|-18,28
|Şok Marketler
|10,90
|-3,37
|1,40
|T. Halk Bankası
|6,27
|-1,72
|-10,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|15,72
|6,94
|-7,53
|T.S.K.B.
|0,91
|0,00
|12,35
|T.Tuborg
|8,18
|-0,24
|3,10
|Taç Tarım Ürünleri
|3,62
|-1,09
|-28,46
|Tat Gıda
|4,95
|2,06
|29,58
|TAV Havalimanları
|23,04
|-1,45
|4,77
|Taze Kuru Gıda
|5,48
|0,18
|-19,41
|Tek-Art Turizm
|0,77
|0,00
|-9,41
|Tekfen Holding
|18,34
|-2,50
|-6,57
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,92
|3,18
|-1,68
|Temapol Polimer Plastik
|3,67
|-1,34
|19,93
|TGS Dış Ticaret
|3,38
|0,60
|43,83
|Tofaş Oto. Fab.
|18,62
|0,38
|20,04
|Torunlar GMYO
|1,79
|-1,65
|18,54
|Trabzon Liman
|9,21
|2,79
|33,89
|Trabzonspor Sportif
|1,39
|-1,42
|1,01
|Trakya Cam
|2,82
|-0,35
|-2,38
|Trend GMYO
|1,59
|-0,63
|25,20
|TSKB GMYO
|0,87
|-1,14
|6,10
|Tuğçelik
|2,50
|-2,34
|17,37
|Tukaş
|5,41
|1,31
|225,90
|Turcas Petrol
|1,88
|0,00
|33,33
|Turkcell
|12,85
|1,02
|5,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,11
|-3,97
|-8,67
|Tüpraş
|135,00
|-0,37
|29,39
|Türk Hava Yolları
|11,40
|0,09
|-29,24
|Türk Prysmian Kablo
|2,19
|-3,10
|26,98
|Türk Telekom
|5,84
|1,74
|49,74
|Türk Traktör
|39,30
|-1,11
|12,61
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,14
|1,27
|-15,56
|Ufuk Yatırım
|1,95
|-4,41
|71,05
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,59
|-2,45
|39,47
|Ulusoy Elektrik
|25,90
|-1,45
|62,28
|Ulusoy Un Sanayi
|2,60
|0,78
|25,00
|Umpaş Holding
|0,42
|-2,33
|-23,64
|Uşak Seramik
|1,34
|1,52
|20,72
|Utopya Turizm
|3,51
|2,03
|-14,39
|Uzertaş Boya
|1,20
|-4,00
|100,00
|Ülker Bisküvi
|20,00
|-0,60
|36,33
|Ünye Çimento
|2,90
|0,69
|-13,32
|Vakıf Fin. Kir.
|1,33
|-2,21
|-6,60
|Vakıf GMYO
|1,84
|0,00
|-5,48
|Vakıf Yat. Ort.
|1,85
|-0,54
|21,71
|Vakıflar Bankası
|5,05
|-0,79
|29,49
|Vakko Tekstil
|3,84
|-0,26
|47,22
|Vanet Gıda
|1,69
|-2,31
|30,00
|Verusa Holding
|15,76
|0,27
|-4,86
|Verusaturk Girisim
|3,36
|4,02
|9,00
|Vestel
|9,95
|-0,70
|79,28
|Vestel Beyaz Eşya
|14,86
|-1,85
|52,14
|Viking Kağıt
|0,97
|1,04
|-11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,77
|-2,75
|2,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,33
|0,00
|45,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,95
|2,08
|5,73
|Yataş
|6,13
|1,66
|37,14
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,89
|-3,26
|-5,32
|Yeni Gimat GMYO
|10,19
|1,29
|41,91
|Yeşil GMYO
|0,32
|3,23
|18,52
|Yeşil Yapı
|0,33
|6,45
|26,92
|Yeşil Yatırım Holding
|10,57
|5,70
|9,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.300,00
|-0,87
|4,59
|Yonga Mobilya
|6,69
|-2,34
|3,07
|Yünsa
|5,05
|-0,79
|20,96
|Zorlu Enerji
|1,23
|4,24
|0,00
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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