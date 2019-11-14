Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|-1,75
|266,01
|İş Bankası (B)
|23.000,00
|4,55
|651,58
|İş Bankası (C)
|6,17
|-1,75
|36,20
|İş Bankası (Kur.)
|180.000,00
|270,36
|İş Fin.Kir.
|2,72
|1,87
|-41,25
|İş Girişim
|2,73
|-0,73
|33,82
|İş GMYO
|0,98
|0,00
|-9,26
|İş Y. Men. Değ.
|4,06
|3,84
|119,84
|İş Yat. Ort.
|1,40
|0,00
|89,67
|İşbir Holding
|368,00
|-1,84
|167,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|0,00
|-51,19
|İttifak Holding
|3,87
|0,00
|87,26
|İz Hayvancılık Tarım
|5,17
|-0,96
|-21,55
|İzmir Demir Çelik
|3,81
|-3,79
|129,52
|İzmir Fırça
|1,74
|0,00
|-15,94
|Jantsa Jant Sanayi
|46,90
|-0,85
|81,70
|Kafein Yazılım
|8,15
|-2,40
|18,32
|Kapital Yat. Holding
|2,55
|-0,39
|-11,15
|Kaplamin
|4,58
|-0,22
|27,22
|Kardemir (A)
|2,27
|-2,99
|32,62
|Kardemir (B)
|2,28
|-2,15
|32,48
|Kardemir (D)
|2,30
|-2,95
|11,88
|Karel Elektronik
|12,68
|1,68
|204,08
|Karsan Otomotiv
|1,27
|7,63
|6,79
|Karsu Tekstil
|1,87
|0,00
|49,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,00
|-2,64
|89,19
|Kartonsan
|318,50
|-0,41
|-0,15
|Katmerciler Ekipman
|2,92
|0,34
|-2,95
|Kent Gıda
|117,20
|-0,34
|-1,51
|Kerevitaş Gıda
|2,72
|-0,37
|51,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|8,57
|Kiler GMYO
|2,68
|19,64
|53,14
|Klimasan Klima
|16,03
|-1,05
|313,15
|Koç Holding
|20,16
|0,40
|45,57
|Konfrut Gıda
|7,18
|-0,14
|50,34
|Konya Çimento
|207,80
|-0,62
|16,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,38
|-2,07
|20,28
|Koza Altın
|74,20
|-1,53
|44,64
|Koza Madencilik
|9,41
|0,86
|30,33
|Körfez GMYO
|1,52
|0,00
|24,59
|Kristal Kola
|1,26
|-0,79
|20,00
|Kron Telekomünikasyon
|9,30
|1,09
|6,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,00
|3,63
|45,88
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,26
|1,61
|11,50
|Kütahya Porselen
|5,35
|-0,56
|17,58
|Lider Faktoring
|2,83
|0,00
|25,78
|Link Bilgisayar
|11,13
|0,72
|33,77
|Logo Yazılım
|44,30
|1,19
|63,23
|Lokman Hekim Sağlık
|4,12
|4,04
|-8,44
|Lüks Kadife
|7,25
|-1,36
|49,48
|Makina Takım
|1,51
|0,67
|-1,95
|Mardin Çimento
|5,61
|-1,92
|102,02
|Marka Yatırım Holding
|0,80
|1,27
|29,03
|Marmaris Altınyunus
|23,42
|1,30
|33,37
|Marshall
|32,52
|0,74
|28,95
|Martı GMYO
|0,83
|1,22
|27,69
|Martı Otel
|0,77
|0,00
|32,76
|Mavi Giyim
|43,86
|-2,53
|36,13
|Mazhar Zorlu Holding
|5,64
|0,71
|48,03
|Mega Polietilen
|1,79
|1,70
|-12,25
|Menderes Tekstil
|0,84
|-1,18
|16,67
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|15,02
|-2,59
|150,75
|Merko Gıda
|0,84
|-1,18
|-16,83
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|-10,00
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,51
|-1,95
|43,81
|Metro Holding
|2,31
|-19,79
|203,95
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,76
|-6,38
|60,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,39
|-0,71
|17,80
|Migros Ticaret
|22,28
|-0,80
|49,53
|Milpa
|1,89
|0,53
|32,23
|Mistral GMYO
|1,55
|1,31
|1,31
|MLP Sağlık
|14,81
|-0,60
|38,41
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|-2,13
|-16,36
|Mondi Tire Kutsan
|1,83
|-1,61
|-1,61
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,00
|-1,61
|Net Holding
|1,85
|2,21
|-5,61
|Netaş Telekom.
|9,81
|-1,41
|51,86
|Niğbaş Niğde Beton
|7,09
|1,29
|77,25
|Nuh Çimento
|11,18
|-2,19
|61,32
|Nurol GMYO
|2,99
|3,82
|42,38
|Odaş Elektrik
|1,49
|0,68
|5,82
|Olmuksan-IP
|4,54
|0,22
|34,72
|Orge Enerji Elektrik
|3,71
|-2,11
|18,91
|Orma Orman Mahsulleri
|2,73
|-0,73
|127,50
|Osmanlı Menkul
|2,05
|2,50
|19,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|0,00
|6,48
|Otokar
|145,30
|0,90
|69,17
|Oyak Yat. Ort.
|1,96
|-1,01
|23,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,11
|1,97
|204,90
|Özak GMYO
|2,03
|1,50
|40,08
|Özbal Çelik Boru
|1,35
|-3,57
|-2,17
|Özderici GMYO
|1,32
|-1,49
|-43,83
|Özerden Plastik
|2,13
|0,47
|6,07
|Panora GMYO
|4,88
|0,41
|32,72
|Park Elek.Madencilik
|2,99
|3,46
|24,07
|Parsan
|13,42
|1,21
|53,20
|Pegasus
|74,70
|-1,71
|225,92
|Peker GMYO
|3,13
|1,62
|-61,94
|Penguen Gıda
|1,61
|-1,23
|49,07
|Pera GMYO
|0,75
|0,00
|-2,60
|Pergamon Dış Ticaret
|6,53
|0,46
|6,92
|Petkim
|3,64
|-1,36
|-7,56
|Petrokent Turizm
|111,80
|-3,54
|62,74
|Pınar Et ve Un
|7,95
|0,00
|79,18
|Pınar Su
|2,27
|11,27
|81,60
|Pınar Süt
|9,03
|0,78
|45,25
|Plastikkart
|5,31
|-1,30
|96,67
|Polisan Holding
|2,73
|2,25
|-9,45
|Politeknik Metal
|76,00
|0,00
|116,73
|Prizma Press Matbaacılık
|3,93
|-0,51
|153,55
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.092,20
|-0,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,02
|-0,51
|415,00
|QNB Finansbank
|17,15
|-0,23
|90,34
|Ral Yatırım Holding
|7,51
|4,60
|308,15
|Ray Sigorta
|2,50
|1,63
|79,86
|Reysaş GMYO
|2,31
|11,59
|234,78
|Reysaş Lojistik
|1,49
|2,76
|101,35
|Rhea Girişim
|0,80
|-1,23
|21,21
|Rodrigo Tekstil
|1,97
|0,00
|3,68
|Royal Halı
|1,07
|-0,93
|8,08
|RTA Laboratuvarları
|1,89
|0,53
|16,42
|Sabancı Holding
|8,74
|0,92
|20,84
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,58
|0,00
|1,92
|Salix Yatırım Holding
|5,80
|2,65
|50,65
|Sanel Mühendislik
|3,77
|1,07
|72,94
|Sanifoam Sünger
|2,13
|-0,47
|70,40
|Sanko Pazarlama
|5,02
|-0,20
|153,02
|Saray Matbaacılık
|1,16
|-0,85
|16,00
|Sarkuysan
|3,75
|1,35
|19,32
|Sasa Polyester
|6,32
|0,80
|9,99
|Say Reklamcılık
|1,53
|4,79
|62,77
|Sekuro Plastik
|3,97
|-5,70
|34,12
|Selçuk Ecza Deposu
|5,24
|-2,96
|92,76
|Selçuk Gıda
|1,80
|0,00
|35,34
|Senkron Güvenlik
|2,75
|-0,36
|175,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,74
|0,58
|-10,77
|Servet GMYO
|6,58
|3,62
|40,00
|Seyitler Kimya
|5,30
|0,19
|37,66
|Silverline Endüstri
|1,56
|-1,89
|16,42
|Sinpaş GMYO
|0,81
|-3,57
|118,92
|Smartiks Yazılım
|3,29
|-4,64
|Soda Sanayii
|5,69
|-0,87
|-15,90
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,49
|3,66
|53,01
|Söktaş
|1,62
|0,62
|27,56
|Sönmez Filament
|4,01
|-1,23
|28,53
|Sönmez Pamuklu
|4,22
|-2,76
|35,26
|Sumaş Suni Tahta
|8,10
|-0,61
|20,97
|Şeker Fin. Kir.
|4,13
|0,00
|46,45
|Şekerbank
|1,01
|-2,88
|-8,18
|Şişe Cam
|4,48
|-1,75
|-18,28
|Şok Marketler
|9,62
|-1,94
|-10,51
|T. Halk Bankası
|5,69
|-4,21
|-18,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|38,56
|14,97
|126,83
|T.S.K.B.
|0,92
|-2,13
|13,58
|T.Tuborg
|10,42
|1,07
|31,33
|Taç Tarım Ürünleri
|3,59
|0,56
|-29,05
|Tat Gıda
|4,63
|-1,91
|21,20
|TAV Havalimanları
|27,22
|-1,38
|23,78
|Taze Kuru Gıda
|8,40
|-1,75
|23,53
|Tek-Art Turizm
|0,82
|-2,38
|-3,53
|Tekfen Holding
|17,97
|-2,60
|-8,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,69
|-1,82
|-9,43
|Temapol Polimer Plastik
|4,21
|1,69
|37,58
|TGS Dış Ticaret
|3,64
|3,41
|59,87
|Tofaş Oto. Fab.
|23,86
|-0,50
|53,82
|Torunlar GMYO
|2,12
|2,42
|40,40
|Trabzon Liman
|8,44
|0,36
|22,70
|Trabzonspor Sportif
|1,44
|2,13
|4,65
|Trakya Cam
|3,07
|-0,97
|6,27
|Trend GMYO
|1,67
|0,60
|31,50
|TSKB GMYO
|0,95
|4,40
|15,85
|Tuğçelik
|2,98
|3,47
|39,91
|Tukaş
|6,25
|-0,95
|276,51
|Turcas Petrol
|2,12
|-0,47
|50,35
|Turkcell
|13,09
|-0,08
|11,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,22
|1,56
|16,00
|Tüpraş
|123,40
|-2,37
|18,27
|Türk Hava Yolları
|13,61
|-0,58
|-15,52
|Türk Prysmian Kablo
|2,29
|3,62
|32,78
|Türk Telekom
|6,95
|0,00
|78,21
|Türk Traktör
|46,20
|1,63
|32,38
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,86
|-0,49
|14,69
|Ufuk Yatırım
|1,71
|-1,72
|50,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,76
|2,92
|54,39
|Ulusoy Elektrik
|24,98
|-0,48
|56,52
|Ulusoy Un Sanayi
|3,12
|-0,95
|50,00
|Umpaş Holding
|0,54
|1,89
|-1,82
|Uşak Seramik
|1,66
|0,61
|49,55
|Utopya Turizm
|3,73
|0,00
|-9,02
|Uzertaş Boya
|1,16
|-3,33
|93,33
|Ülker Bisküvi
|20,84
|-0,19
|42,06
|Ünye Çimento
|3,26
|-1,21
|-2,56
|Vakıf Fin. Kir.
|1,48
|2,07
|3,93
|Vakıf GMYO
|1,97
|2,07
|1,19
|Vakıf Yat. Ort.
|1,96
|1,03
|28,95
|Vakıflar Bankası
|4,69
|-2,70
|20,26
|Vakko Tekstil
|3,98
|-1,24
|52,59
|Vanet Gıda
|1,48
|-0,67
|13,85
|Verusa Holding
|15,29
|-0,78
|-7,70
|Verusaturk Girisim
|3,67
|-0,54
|19,06
|Vestel
|10,84
|-1,63
|95,32
|Vestel Beyaz Eşya
|16,20
|-1,10
|65,86
|Viking Kağıt
|1,32
|-0,75
|20,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,09
|1,46
|21,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,50
|0,00
|56,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,99
|10,64
|78,85
|Yataş
|5,81
|0,17
|29,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,07
|-0,93
|13,83
|Yeni Gimat GMYO
|11,20
|0,45
|55,98
|Yeşil GMYO
|0,49
|4,26
|81,48
|Yeşil Yapı
|0,45
|0,00
|73,08
|Yeşil Yatırım Holding
|11,60
|-2,11
|20,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.401,00
|-0,99
|9,19
|Yonga Mobilya
|6,73
|0,00
|3,69
|Yükselen Çelik
|5,57
|Yünsa
|5,90
|-0,67
|41,32
|Zorlu Enerji
|1,24
|-0,80
|0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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