Son Dakika Haberleri: Borsada günlük işlemler (2)
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Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 142.800,00 211,11
İş Bankası (B) 21.249,10 0,01 594,37
İş Bankası (C) 6,09 -0,65 34,44
İş Bankası (Kur.) 169.999,00 249,78
İş Fin.Kir. 3,13 0,97 -32,40
İş Girişim 3,75 1,63 83,82
İş GMYO 1,37 3,79 26,85
İş Y. Men. Değ. 4,31 -1,15 133,37
İş Yat. Ort. 1,59 0,00 115,41
İşbir Holding 420,00 1,20 205,69
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 -2,13 -45,24
İttifak Holding 3,74 -6,50 80,97
İz Hayvancılık Tarım 4,44 -2,20 -32,63
İzmir Demir Çelik 4,59 2,68 176,51
İzmir Fırça 1,79 1,13 -13,53
Jantsa Jant Sanayi 56,30 -0,09 118,12
Kafein Yazılım 11,40 5,17 65,51
Kapital Yat. Holding 2,33 -6,80 -18,82
Kaplamin 5,50 -4,35 52,78
Kardemir (A) 2,38 -1,24 46,91
Kardemir (B) 2,37 -1,25 45,52
Kardemir (D) 2,38 -1,24 22,31
Karel Elektronik 14,58 -1,42 249,64
Karsan Otomotiv 1,49 0,68 25,28
Karsu Tekstil 2,65 3,92 112,00
Karsusan Su Ürünleri San. 8,60 0,00 132,43
Kartonsan 358,00 -2,45 12,23
Katmerciler Ekipman 3,62 -3,98 20,32
Kent Gıda 130,10 -1,66 9,33
Kerevitaş Gıda 2,94 0,68 63,33
Kervansaray Yat. Holding 0,59 7,27 68,57
Kiler GMYO 2,92 -2,67 66,86
Klimasan Klima 17,14 -4,30 341,76
Koç Holding 19,63 -1,65 41,75
Konfrut Gıda 7,70 -0,65 61,22
Konya Çimento 261,00 -5,26 46,63
Kordsa Teknik Tekstil 12,58 -1,95 32,97
Koza Altın 73,75 -0,74 43,76
Koza Madencilik 9,59 -0,21 32,83
Körfez GMYO 1,97 -2,96 61,48
Kristal Kola 1,52 0,00 44,76
Kron Telekomünikasyon 12,93 3,11 48,62
Kuştur Kuşadası Turizm 20,50 3,02 49,53
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,56 3,31 38,05
Kütahya Porselen 6,37 -0,78 40,00
Lider Faktoring 3,59 -1,91 59,56
Link Bilgisayar 19,74 3,08 137,26
Logo Yazılım 54,00 -0,64 98,97
Lokman Hekim Sağlık 4,91 -3,16 10,31
Lüks Kadife 9,32 2,53 92,16
Makina Takım 1,84 -2,13 19,48
Mardin Çimento 5,51 -2,48 98,41
Marka Yatırım Holding 1,23 -3,91 98,39
Marmaris Altınyunus 53,50 2,69 204,67
Marshall 45,78 -1,04 81,52
Martı GMYO 1,03 -2,83 58,46
Martı Otel 0,99 -3,88 70,69
Mavi Giyim 49,90 3,87 54,87
Mazhar Zorlu Holding 7,96 9,04 108,92
Mega Polietilen 1,93 -1,53 -5,39
Menderes Tekstil 1,00 -2,91 38,89
Mensa 0,24 -7,69 71,43
Merit Turizm 18,03 0,17 201,00
Merko Gıda 1,00 -0,99 -0,99
Metal Gayrimenkul 0,89 3,49 2,30
Metemtur Otelcilik 1,72 0,00 63,81
Metro Holding 1,29 -7,86 69,74
Metro Petrol ve Tesisleri 1,98 0,00 80,00
Metro Yatırım Ortaklığı 3,22 0,63 172,88
Migros Ticaret 22,74 -2,40 52,62
Milpa 2,17 -5,65 51,82
Mistral GMYO 1,86 -5,10 21,57
MLP Sağlık 14,01 -3,25 30,93
MMC San. ve Tic. Yat. 0,96 0,00 -12,73
Mondi Tire Kutsan 2,31 1,32 24,19
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,88 0,00
Net Holding 2,30 -1,71 17,35
Netaş Telekom. 12,58 -3,23 94,74
Niğbaş Niğde Beton 5,47 9,40 36,75
Nuh Çimento 12,38 -2,60 78,64
Nurol GMYO 3,46 -1,42 64,76
Odaş Elektrik 2,07 0,98 47,01
Olmuksan-IP 7,69 5,34 128,19
Orge Enerji Elektrik 4,78 -3,04 53,21
Orma Orman Mahsulleri 2,86 -1,72 138,33
Osmanlı Menkul 3,34 0,30 94,19
Ostim Endüstriyel Yat 1,88 8,67 74,07
Otokar 144,40 -2,43 68,13
Oyak Yat. Ort. 2,26 -0,88 42,74
Oylum Sınai Yatırımlar 4,99 -3,29 389,22
Özak GMYO 2,42 -1,63 66,99
Özbal Çelik Boru 1,72 -3,37 24,64
Özderici GMYO 1,48 -0,67 -37,02
Özerden Plastik 2,09 -0,95 4,08
Panora GMYO 5,97 1,70 62,37
Papilon Savunma 7,59 19,91
Park Elek.Madencilik 3,10 -0,32 28,63
Parsan 15,13 -1,30 72,72
Pegasus 78,30 4,47 241,62
Peker GMYO 3,60 -0,55 -56,23
Penguen Gıda 1,86 -2,62 72,22
Pera GMYO 0,94 -2,08 22,08
Pergamon Dış Ticaret 7,37 2,93 20,67
Petkim 3,56 -0,56 -9,59
Petrokent Turizm 132,60 -2,86 93,01
Pınar Et ve Un 9,03 -0,22 103,52
Pınar Su 2,26 -0,88 80,80
Pınar Süt 13,36 -3,12 114,90
Plastikkart 8,49 -0,70 214,44
Polisan Holding 2,76 -1,78 -8,45
Politeknik Metal 75,00 0,94 113,88
Prizma Press Matbaacılık 3,86 -0,52 149,03
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.098,50 0,19
QNB Finans Fin. Kir. 56,15 -1,66 725,74
QNB Finansbank 25,06 -0,16 178,14
Ral Yatırım Holding 7,24 -0,69 293,48
Ray Sigorta 3,17 -5,37 128,06
Reysaş GMYO 4,20 20,00 508,70
Reysaş Lojistik 3,19 19,92 331,08
Rhea Girişim 1,12 -3,45 69,70
Rodrigo Tekstil 1,88 -2,08 -1,05
Royal Halı 1,16 0,00 17,17
RTA Laboratuvarları 2,63 -4,36 62,01
Sabancı Holding 9,28 -1,49 28,31
Safkar Ege Soğutmacılık 1,75 1,74 12,89
Salix Yatırım Holding 6,00 0,00 55,84
Sanel Mühendislik 3,97 1,79 82,11
Sanifoam Sünger 3,88 6,01 210,40
Sanko Pazarlama 8,37 -1,18 321,86
Saray Matbaacılık 1,50 1,35 50,00
Sarkuysan 4,65 -1,27 47,96
Sasa Polyester 7,26 -1,36 26,35
Say Reklamcılık 2,17 5,85 130,85
Sekuro Plastik 4,53 -1,52 53,04
Selçuk Ecza Deposu 5,92 -3,27 117,77
Selçuk Gıda 1,95 2,63 46,62
Senkron Güvenlik 3,00 -3,23 200,00
Serve Film Prodüksiyon 1,68 0,00 -13,85
Servet GMYO 6,77 -0,29 45,14
Seyitler Kimya 5,95 0,00 54,55
Silverline Endüstri 2,09 0,97 55,97
Sinpaş GMYO 0,81 0,00 118,92
Smartiks Yazılım 8,55 11,62
Soda Sanayii 5,88 -0,51 -13,09
Sodaş Sodyum Sanayii 9,01 -1,53 62,39
Söktaş 2,11 0,96 66,14
Sönmez Filament 4,68 -1,27 50,00
Sönmez Pamuklu 4,73 -0,84 51,60
Sumaş Suni Tahta 10,10 9,90 50,84
Şeker Fin. Kir. 4,51 -2,38 59,93
Şekerbank 1,20 0,00 9,09
Şişe Cam 5,01 -1,76 -8,61
Şok Marketler 9,36 -1,89 -12,93
T. Halk Bankası 5,71 -1,55 -18,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 49,06 -3,14 188,60
T.S.K.B. 1,14 0,00 40,74
T.Tuborg 10,50 0,19 32,34
Taç Tarım Ürünleri 3,32 -2,64 -34,39
Tat Gıda 6,11 -2,40 59,95
TAV Havalimanları 27,20 -0,58 23,69
Taze Kuru Gıda 7,46 -4,24 9,71
Tek-Art Turizm 1,11 3,74 30,59
Tekfen Holding 18,06 -1,10 -8,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,03 0,66 2,02
Temapol Polimer Plastik 5,29 -0,94 72,88
TGS Dış Ticaret 4,79 0,63 110,38
Tofaş Oto. Fab. 25,08 0,72 61,69
Torunlar GMYO 2,61 -2,25 72,85
Trabzon Liman 10,12 -2,03 47,12
Trabzonspor Sportif 2,32 6,42 68,60
Trakya Cam 3,34 -1,18 15,62
Trend GMYO 2,16 -1,37 70,08
TSKB GMYO 1,21 0,00 47,56
Tuğçelik 3,78 -2,58 77,46
Tukaş 10,07 2,76 506,63
Turcas Petrol 2,56 0,39 81,56
Turkcell 13,36 -1,33 13,85
Tümosan Motor ve Traktör 5,72 -2,56 27,11
Tüpraş 122,10 -0,41 17,03
Türk Hava Yolları 13,71 -0,65 -14,90
Türk Prysmian Kablo 2,26 -3,42 66,17
Türk Telekom 7,18 0,42 84,10
Türk Traktör 52,00 0,00 49,00
Türker Proje Gayrimenkul 41,08 -4,11 27,82
Ufuk Yatırım 2,64 1,15 131,58
Ulaşlar Turizm Yat. 2,03 -2,40 78,07
Ulusoy Elektrik 25,38 -0,08 59,02
Ulusoy Un Sanayi 3,81 -2,31 83,17
Umpaş Holding 0,48 2,13 -12,73
Uşak Seramik 1,89 -1,05 70,27
Utopya Turizm 4,64 -3,93 13,17
Uzertaş Boya 2,95 9,67 391,67
Ülker Bisküvi 21,48 0,56 46,42
Ünye Çimento 4,08 -3,55 21,95
Vakıf Fin. Kir. 2,10 -0,47 47,47
Vakıf GMYO 2,40 -4,00 23,28
Vakıf Yat. Ort. 2,18 -1,36 43,42
Vakıflar Bankası 5,08 -0,78 30,26
Vakko Tekstil 4,43 -3,06 69,84
Vanet Gıda 1,47 0,00 13,08
Verusa Holding 18,27 0,61 10,29
Verusaturk Girisim 4,51 -1,53 46,31
Vestel 12,15 -0,90 118,92
Vestel Beyaz Eşya 19,90 1,02 103,74
Viking Kağıt 1,60 -2,44 45,45
Yapı Kredi Koray GMYO 2,55 3,24 48,26
Yapı ve Kredi Bank. 2,42 -1,63 51,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,61 0,72 101,08
Yataş 6,34 -2,76 41,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,73 -3,89 84,04
Yeni Gimat GMYO 13,23 0,99 84,25
Yeşil GMYO 0,55 -1,79 103,70
Yeşil Yapı 0,53 1,92 103,85
Yeşil Yatırım Holding 11,86 -1,58 23,16
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.621,00 0,61 19,19
Yonga Mobilya 6,90 1,32 6,31
Yükselen Çelik 6,40 2,07
Yünsa 10,93 1,11 161,81
Zorlu Enerji 1,59 1,92 29,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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