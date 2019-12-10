Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 142.800,00 211,11 İş Bankası (B) 21.249,10 0,01 594,37 İş Bankası (C) 6,09 -0,65 34,44 İş Bankası (Kur.) 169.999,00 249,78 İş Fin.Kir. 3,13 0,97 -32,40 İş Girişim 3,75 1,63 83,82 İş GMYO 1,37 3,79 26,85 İş Y. Men. Değ. 4,31 -1,15 133,37 İş Yat. Ort. 1,59 0,00 115,41 İşbir Holding 420,00 1,20 205,69 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 -2,13 -45,24 İttifak Holding 3,74 -6,50 80,97 İz Hayvancılık Tarım 4,44 -2,20 -32,63 İzmir Demir Çelik 4,59 2,68 176,51 İzmir Fırça 1,79 1,13 -13,53 Jantsa Jant Sanayi 56,30 -0,09 118,12 Kafein Yazılım 11,40 5,17 65,51 Kapital Yat. Holding 2,33 -6,80 -18,82 Kaplamin 5,50 -4,35 52,78 Kardemir (A) 2,38 -1,24 46,91 Kardemir (B) 2,37 -1,25 45,52 Kardemir (D) 2,38 -1,24 22,31 Karel Elektronik 14,58 -1,42 249,64 Karsan Otomotiv 1,49 0,68 25,28 Karsu Tekstil 2,65 3,92 112,00 Karsusan Su Ürünleri San. 8,60 0,00 132,43 Kartonsan 358,00 -2,45 12,23 Katmerciler Ekipman 3,62 -3,98 20,32 Kent Gıda 130,10 -1,66 9,33 Kerevitaş Gıda 2,94 0,68 63,33 Kervansaray Yat. Holding 0,59 7,27 68,57 Kiler GMYO 2,92 -2,67 66,86 Klimasan Klima 17,14 -4,30 341,76 Koç Holding 19,63 -1,65 41,75 Konfrut Gıda 7,70 -0,65 61,22 Konya Çimento 261,00 -5,26 46,63 Kordsa Teknik Tekstil 12,58 -1,95 32,97 Koza Altın 73,75 -0,74 43,76 Koza Madencilik 9,59 -0,21 32,83 Körfez GMYO 1,97 -2,96 61,48 Kristal Kola 1,52 0,00 44,76 Kron Telekomünikasyon 12,93 3,11 48,62 Kuştur Kuşadası Turizm 20,50 3,02 49,53 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,56 3,31 38,05 Kütahya Porselen 6,37 -0,78 40,00 Lider Faktoring 3,59 -1,91 59,56 Link Bilgisayar 19,74 3,08 137,26 Logo Yazılım 54,00 -0,64 98,97 Lokman Hekim Sağlık 4,91 -3,16 10,31 Lüks Kadife 9,32 2,53 92,16 Makina Takım 1,84 -2,13 19,48 Mardin Çimento 5,51 -2,48 98,41 Marka Yatırım Holding 1,23 -3,91 98,39 Marmaris Altınyunus 53,50 2,69 204,67 Marshall 45,78 -1,04 81,52 Martı GMYO 1,03 -2,83 58,46 Martı Otel 0,99 -3,88 70,69 Mavi Giyim 49,90 3,87 54,87 Mazhar Zorlu Holding 7,96 9,04 108,92 Mega Polietilen 1,93 -1,53 -5,39 Menderes Tekstil 1,00 -2,91 38,89 Mensa 0,24 -7,69 71,43 Merit Turizm 18,03 0,17 201,00 Merko Gıda 1,00 -0,99 -0,99 Metal Gayrimenkul 0,89 3,49 2,30 Metemtur Otelcilik 1,72 0,00 63,81 Metro Holding 1,29 -7,86 69,74 Metro Petrol ve Tesisleri 1,98 0,00 80,00 Metro Yatırım Ortaklığı 3,22 0,63 172,88 Migros Ticaret 22,74 -2,40 52,62 Milpa 2,17 -5,65 51,82 Mistral GMYO 1,86 -5,10 21,57 MLP Sağlık 14,01 -3,25 30,93 MMC San. ve Tic. Yat. 0,96 0,00 -12,73 Mondi Tire Kutsan 2,31 1,32 24,19 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,88 0,00 Net Holding 2,30 -1,71 17,35 Netaş Telekom. 12,58 -3,23 94,74 Niğbaş Niğde Beton 5,47 9,40 36,75 Nuh Çimento 12,38 -2,60 78,64 Nurol GMYO 3,46 -1,42 64,76 Odaş Elektrik 2,07 0,98 47,01 Olmuksan-IP 7,69 5,34 128,19 Orge Enerji Elektrik 4,78 -3,04 53,21 Orma Orman Mahsulleri 2,86 -1,72 138,33 Osmanlı Menkul 3,34 0,30 94,19 Ostim Endüstriyel Yat 1,88 8,67 74,07 Otokar 144,40 -2,43 68,13 Oyak Yat. Ort. 2,26 -0,88 42,74 Oylum Sınai Yatırımlar 4,99 -3,29 389,22 Özak GMYO 2,42 -1,63 66,99 Özbal Çelik Boru 1,72 -3,37 24,64 Özderici GMYO 1,48 -0,67 -37,02 Özerden Plastik 2,09 -0,95 4,08 Panora GMYO 5,97 1,70 62,37 Papilon Savunma 7,59 19,91 Park Elek.Madencilik 3,10 -0,32 28,63 Parsan 15,13 -1,30 72,72 Pegasus 78,30 4,47 241,62 Peker GMYO 3,60 -0,55 -56,23 Penguen Gıda 1,86 -2,62 72,22 Pera GMYO 0,94 -2,08 22,08 Pergamon Dış Ticaret 7,37 2,93 20,67 Petkim 3,56 -0,56 -9,59 Petrokent Turizm 132,60 -2,86 93,01 Pınar Et ve Un 9,03 -0,22 103,52 Pınar Su 2,26 -0,88 80,80 Pınar Süt 13,36 -3,12 114,90 Plastikkart 8,49 -0,70 214,44 Polisan Holding 2,76 -1,78 -8,45 Politeknik Metal 75,00 0,94 113,88 Prizma Press Matbaacılık 3,86 -0,52 149,03 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.098,50 0,19 QNB Finans Fin. Kir. 56,15 -1,66 725,74 QNB Finansbank 25,06 -0,16 178,14 Ral Yatırım Holding 7,24 -0,69 293,48 Ray Sigorta 3,17 -5,37 128,06 Reysaş GMYO 4,20 20,00 508,70 Reysaş Lojistik 3,19 19,92 331,08 Rhea Girişim 1,12 -3,45 69,70 Rodrigo Tekstil 1,88 -2,08 -1,05 Royal Halı 1,16 0,00 17,17 RTA Laboratuvarları 2,63 -4,36 62,01 Sabancı Holding 9,28 -1,49 28,31 Safkar Ege Soğutmacılık 1,75 1,74 12,89 Salix Yatırım Holding 6,00 0,00 55,84 Sanel Mühendislik 3,97 1,79 82,11 Sanifoam Sünger 3,88 6,01 210,40 Sanko Pazarlama 8,37 -1,18 321,86 Saray Matbaacılık 1,50 1,35 50,00 Sarkuysan 4,65 -1,27 47,96 Sasa Polyester 7,26 -1,36 26,35 Say Reklamcılık 2,17 5,85 130,85 Sekuro Plastik 4,53 -1,52 53,04 Selçuk Ecza Deposu 5,92 -3,27 117,77 Selçuk Gıda 1,95 2,63 46,62 Senkron Güvenlik 3,00 -3,23 200,00 Serve Film Prodüksiyon 1,68 0,00 -13,85 Servet GMYO 6,77 -0,29 45,14 Seyitler Kimya 5,95 0,00 54,55 Silverline Endüstri 2,09 0,97 55,97 Sinpaş GMYO 0,81 0,00 118,92 Smartiks Yazılım 8,55 11,62 Soda Sanayii 5,88 -0,51 -13,09 Sodaş Sodyum Sanayii 9,01 -1,53 62,39 Söktaş 2,11 0,96 66,14 Sönmez Filament 4,68 -1,27 50,00 Sönmez Pamuklu 4,73 -0,84 51,60 Sumaş Suni Tahta 10,10 9,90 50,84 Şeker Fin. Kir. 4,51 -2,38 59,93 Şekerbank 1,20 0,00 9,09 Şişe Cam 5,01 -1,76 -8,61 Şok Marketler 9,36 -1,89 -12,93 T. Halk Bankası 5,71 -1,55 -18,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 49,06 -3,14 188,60 T.S.K.B. 1,14 0,00 40,74 T.Tuborg 10,50 0,19 32,34 Taç Tarım Ürünleri 3,32 -2,64 -34,39 Tat Gıda 6,11 -2,40 59,95 TAV Havalimanları 27,20 -0,58 23,69 Taze Kuru Gıda 7,46 -4,24 9,71 Tek-Art Turizm 1,11 3,74 30,59 Tekfen Holding 18,06 -1,10 -8,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,03 0,66 2,02 Temapol Polimer Plastik 5,29 -0,94 72,88 TGS Dış Ticaret 4,79 0,63 110,38 Tofaş Oto. Fab. 25,08 0,72 61,69 Torunlar GMYO 2,61 -2,25 72,85 Trabzon Liman 10,12 -2,03 47,12 Trabzonspor Sportif 2,32 6,42 68,60 Trakya Cam 3,34 -1,18 15,62 Trend GMYO 2,16 -1,37 70,08 TSKB GMYO 1,21 0,00 47,56 Tuğçelik 3,78 -2,58 77,46 Tukaş 10,07 2,76 506,63 Turcas Petrol 2,56 0,39 81,56 Turkcell 13,36 -1,33 13,85 Tümosan Motor ve Traktör 5,72 -2,56 27,11 Tüpraş 122,10 -0,41 17,03 Türk Hava Yolları 13,71 -0,65 -14,90 Türk Prysmian Kablo 2,26 -3,42 66,17 Türk Telekom 7,18 0,42 84,10 Türk Traktör 52,00 0,00 49,00 Türker Proje Gayrimenkul 41,08 -4,11 27,82 Ufuk Yatırım 2,64 1,15 131,58 Ulaşlar Turizm Yat. 2,03 -2,40 78,07 Ulusoy Elektrik 25,38 -0,08 59,02 Ulusoy Un Sanayi 3,81 -2,31 83,17 Umpaş Holding 0,48 2,13 -12,73 Uşak Seramik 1,89 -1,05 70,27 Utopya Turizm 4,64 -3,93 13,17 Uzertaş Boya 2,95 9,67 391,67 Ülker Bisküvi 21,48 0,56 46,42 Ünye Çimento 4,08 -3,55 21,95 Vakıf Fin. Kir. 2,10 -0,47 47,47 Vakıf GMYO 2,40 -4,00 23,28 Vakıf Yat. Ort. 2,18 -1,36 43,42 Vakıflar Bankası 5,08 -0,78 30,26 Vakko Tekstil 4,43 -3,06 69,84 Vanet Gıda 1,47 0,00 13,08 Verusa Holding 18,27 0,61 10,29 Verusaturk Girisim 4,51 -1,53 46,31 Vestel 12,15 -0,90 118,92 Vestel Beyaz Eşya 19,90 1,02 103,74 Viking Kağıt 1,60 -2,44 45,45 Yapı Kredi Koray GMYO 2,55 3,24 48,26 Yapı ve Kredi Bank. 2,42 -1,63 51,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,61 0,72 101,08 Yataş 6,34 -2,76 41,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,73 -3,89 84,04 Yeni Gimat GMYO 13,23 0,99 84,25 Yeşil GMYO 0,55 -1,79 103,70 Yeşil Yapı 0,53 1,92 103,85 Yeşil Yatırım Holding 11,86 -1,58 23,16 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.621,00 0,61 19,19 Yonga Mobilya 6,90 1,32 6,31 Yükselen Çelik 6,40 2,07 Yünsa 10,93 1,11 161,81 Zorlu Enerji 1,59 1,92 29,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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