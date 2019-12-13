Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
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Borsada günlük işlemler (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 128.000,10 -10,36 178,87
İş Bankası (B) 21.999,90 0,05 618,90
İş Bankası (C) 6,25 0,81 37,97
İş Bankası (Kur.) 152.000,00 -10,59 212,74
İş Fin.Kir. 3,19 2,24 -31,10
İş Girişim 3,55 -1,93 74,02
İş GMYO 1,36 1,49 25,93
İş Y. Men. Değ. 4,35 -0,23 135,54
İş Yat. Ort. 1,59 -1,24 115,41
İşbir Holding 446,60 -1,63 225,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 -4,26 -46,43
İttifak Holding 3,95 1,28 91,13
İz Hayvancılık Tarım 4,33 -1,37 -34,29
İzmir Demir Çelik 4,22 -1,86 154,22
İzmir Fırça 1,86 -4,62 -10,14
Jantsa Jant Sanayi 56,60 -1,48 119,28
Kafein Yazılım 10,80 0,47 56,80
Kapital Yat. Holding 2,31 -5,71 -19,51
Kaplamin 5,39 -1,82 49,72
Kardemir (A) 2,48 2,06 53,08
Kardemir (B) 2,47 1,65 51,66
Kardemir (D) 2,49 1,63 27,96
Karel Elektronik 15,07 -0,20 261,39
Karsan Otomotiv 1,50 -1,32 26,13
Karsu Tekstil 2,60 1,56 108,00
Karsusan Su Ürünleri San. 8,12 -0,61 119,46
Kartonsan 380,00 2,98 19,13
Katmerciler Ekipman 3,62 -2,16 20,32
Kent Gıda 131,20 0,08 10,25
Kerevitaş Gıda 3,01 -2,27 67,22
Kervansaray Yat. Holding 0,61 -8,96 74,29
Kiler GMYO 3,10 -0,96 77,14
Klimasan Klima 17,17 -0,12 342,53
Koç Holding 20,44 0,89 47,59
Konfrut Gıda 7,60 -2,06 59,13
Konya Çimento 261,90 -1,17 47,13
Kordsa Teknik Tekstil 12,68 0,88 34,02
Koza Altın 73,75 -2,51 43,76
Koza Madencilik 9,44 -2,38 30,75
Körfez GMYO 2,00 -0,99 63,93
Kristal Kola 1,52 0,00 44,76
Kron Telekomünikasyon 12,82 -2,29 47,36
Kuştur Kuşadası Turizm 25,52 10,00 86,14
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,61 -3,59 42,48
Kütahya Porselen 6,56 -0,30 44,18
Lider Faktoring 3,56 1,71 58,22
Link Bilgisayar 17,54 -2,34 110,82
Logo Yazılım 52,20 -0,57 92,34
Lokman Hekim Sağlık 5,06 -1,36 13,68
Lüks Kadife 9,23 0,22 90,31
Makina Takım 1,85 -1,60 20,13
Mardin Çimento 5,43 -0,91 95,53
Marka Yatırım Holding 1,20 0,00 93,55
Marmaris Altınyunus 52,50 -0,47 198,97
Marshall 47,66 -1,77 88,98
Martı GMYO 1,06 -1,85 63,08
Martı Otel 0,98 -2,00 68,97
Mavi Giyim 48,34 -1,35 50,03
Mazhar Zorlu Holding 7,99 -0,75 109,71
Mega Polietilen 1,92 0,00 -5,88
Menderes Tekstil 1,10 7,84 52,78
Mensa 0,26 0,00 85,71
Merit Turizm 18,21 0,05 204,01
Merko Gıda 1,00 1,01 -0,99
Metal Gayrimenkul 0,92 -2,13 5,75
Metemtur Otelcilik 1,70 -2,86 61,90
Metro Holding 1,31 -0,76 72,37
Metro Petrol ve Tesisleri 1,85 -1,07 68,18
Metro Yatırım Ortaklığı 3,99 8,42 238,14
Migros Ticaret 24,34 4,28 63,36
Milpa 2,17 -3,13 51,82
Mistral GMYO 1,84 -0,54 20,26
MLP Sağlık 14,85 1,02 38,79
MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 0,00 -14,55
Mondi Tire Kutsan 3,30 11,49 77,42
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,73 -0,62
Net Holding 2,27 -1,30 15,82
Netaş Telekom. 13,59 -4,83 110,37
Niğbaş Niğde Beton 6,20 3,33 55,00
Nuh Çimento 12,09 -0,33 74,46
Nurol GMYO 3,49 -0,57 66,19
Odaş Elektrik 2,03 -2,40 44,17
Olmuksan-IP 6,68 -5,92 98,22
Orge Enerji Elektrik 4,80 -2,44 53,85
Orma Orman Mahsulleri 2,71 -5,24 125,83
Osmanlı Menkul 3,59 -4,01 108,72
Ostim Endüstriyel Yat 1,73 -1,70 60,19
Otokar 144,90 -0,82 68,71
Oyak Yat. Ort. 2,32 1,75 46,53
Oylum Sınai Yatırımlar 5,16 -1,34 405,88
Özak GMYO 2,43 -4,33 67,68
Özbal Çelik Boru 1,81 2,26 31,16
Özderici GMYO 1,44 -2,70 -38,72
Özerden Plastik 2,09 -0,95 4,08
Panora GMYO 5,57 -4,13 51,49
Papilon Savunma 7,80 1,43
Park Elek.Madencilik 3,05 -0,97 26,56
Parsan 15,03 -0,79 71,58
Pegasus 79,60 -1,79 247,29
Peker GMYO 3,18 -12,40 -61,33
Penguen Gıda 1,90 -2,56 75,93
Pera GMYO 0,95 -2,06 23,38
Pergamon Dış Ticaret 7,89 -1,13 29,19
Petkim 3,61 -0,55 -8,32
Petrokent Turizm 132,00 0,00 92,14
Pınar Et ve Un 8,74 -2,02 96,99
Pınar Su 2,20 -1,79 76,00
Pınar Süt 13,59 -1,81 118,60
Plastikkart 9,25 1,43 242,59
Polisan Holding 3,00 6,01 -0,49
Politeknik Metal 75,00 0,13 113,88
Prizma Press Matbaacılık 4,06 4,37 161,94
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.098,90 -0,02
QNB Finans Fin. Kir. 61,60 12,00 805,88
QNB Finansbank 27,32 10,16 203,22
Ral Yatırım Holding 7,05 2,92 283,15
Ray Sigorta 3,42 -1,16 146,04
Reysaş GMYO 4,15 -5,47 501,45
Reysaş Lojistik 3,35 -3,46 352,70
Rhea Girişim 1,12 -1,75 69,70
Rodrigo Tekstil 1,88 -1,05 -1,05
Royal Halı 1,13 -3,42 14,14
RTA Laboratuvarları 2,23 1,36 37,37
Sabancı Holding 9,48 -0,63 31,07
Safkar Ege Soğutmacılık 1,86 -4,62 19,98
Salix Yatırım Holding 5,90 -0,67 53,25
Sanel Mühendislik 4,25 3,66 94,95
Sanifoam Sünger 3,92 4,53 213,60
Sanko Pazarlama 7,59 -4,65 282,55
Saray Matbaacılık 1,55 2,65 55,00
Sarkuysan 4,57 -1,51 45,41
Sasa Polyester 7,40 -1,33 28,79
Say Reklamcılık 2,10 0,00 123,40
Sekuro Plastik 4,54 -1,30 53,38
Selçuk Ecza Deposu 5,95 -0,67 118,87
Selçuk Gıda 2,32 4,04 74,44
Senkron Güvenlik 3,02 -0,66 202,00
Serve Film Prodüksiyon 1,64 -2,38 -15,90
Servet GMYO 6,67 0,15 42,99
Seyitler Kimya 6,21 2,64 61,30
Silverline Endüstri 2,01 -2,43 50,00
Sinpaş GMYO 0,79 -2,47 113,51
Smartiks Yazılım 6,99 9,05
Soda Sanayii 5,87 -0,84 -13,23
Sodaş Sodyum Sanayii 9,16 -0,43 65,09
Söktaş 2,14 -2,28 68,50
Sönmez Filament 4,79 0,84 53,53
Sönmez Pamuklu 4,80 0,84 53,85
Sumaş Suni Tahta 10,39 0,00 55,18
Şeker Fin. Kir. 4,50 0,45 59,57
Şekerbank 1,22 0,00 10,91
Şişe Cam 5,00 -2,91 -8,80
Şok Marketler 9,62 0,31 -10,51
T. Halk Bankası 5,76 -0,69 -17,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,74 -3,91 169,07
T.S.K.B. 1,15 -1,71 41,98
T.Tuborg 10,65 0,38 34,23
Taç Tarım Ürünleri 3,21 1,26 -36,56
Tat Gıda 6,22 0,48 62,83
TAV Havalimanları 27,26 -1,66 23,96
Taze Kuru Gıda 7,40 -0,67 8,82
Tek-Art Turizm 1,10 -4,35 29,41
Tekfen Holding 18,10 -1,09 -7,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,45 5,50 16,16
Temapol Polimer Plastik 4,97 -0,60 62,42
TGS Dış Ticaret 4,77 -2,25 109,51
Tofaş Oto. Fab. 25,04 -0,32 61,43
Torunlar GMYO 2,63 -0,38 74,17
Trabzon Liman 10,39 -1,05 51,05
Trabzonspor Sportif 2,57 6,20 86,76
Trakya Cam 3,37 -1,75 16,65
Trend GMYO 2,13 -2,29 67,72
TSKB GMYO 1,33 2,31 62,20
Tuğçelik 3,91 2,62 83,57
Tukaş 10,60 2,91 538,55
Turcas Petrol 2,50 -2,72 77,30
Turkcell 13,73 1,25 17,00
Tümosan Motor ve Traktör 5,82 -0,51 29,33
Tüpraş 121,10 -0,33 16,07
Türk Hava Yolları 13,82 -1,71 -14,21
Türk Prysmian Kablo 2,61 1,95 91,90
Türk Telekom 7,18 0,42 84,10
Türk Traktör 51,05 -1,64 46,28
Türker Proje Gayrimenkul 39,90 0,40 24,14
Ufuk Yatırım 2,72 -2,51 138,60
Ulaşlar Turizm Yat. 2,14 0,94 87,72
Ulusoy Elektrik 25,38 0,71 59,02
Ulusoy Un Sanayi 3,74 -1,32 79,81
Umpaş Holding 0,48 -2,04 -12,73
Uşak Seramik 1,75 -16,27 57,66
Utopya Turizm 4,58 0,00 11,71
Uzertaş Boya 2,63 -9,93 338,33
Ülker Bisküvi 21,70 -0,09 47,92
Ünye Çimento 4,05 -0,98 21,05
Vakıf Fin. Kir. 2,19 -0,90 53,79
Vakıf GMYO 2,45 -1,21 25,85
Vakıf Yat. Ort. 2,23 1,36 46,71
Vakıflar Bankası 5,18 0,58 32,82
Vakko Tekstil 4,46 -3,04 70,99
Vanet Gıda 1,46 -0,68 12,31
Verusa Holding 17,04 2,71 2,86
Verusaturk Girisim 4,50 0,45 45,98
Vestel 12,80 0,39 130,63
Vestel Beyaz Eşya 19,90 0,86 103,74
Viking Kağıt 1,66 -1,19 50,91
Yapı Kredi Koray GMYO 2,45 -3,92 42,44
Yapı ve Kredi Bank. 2,43 -0,82 51,88
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,65 0,89 102,51
Yataş 6,42 -0,47 43,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,57 -4,27 67,02
Yeni Gimat GMYO 13,58 0,00 89,12
Yeşil GMYO 0,52 -3,70 92,59
Yeşil Yapı 0,53 0,00 103,85
Yeşil Yatırım Holding 11,22 -2,01 16,51
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.850,00 1,78 29,60
Yonga Mobilya 7,40 5,71 14,01
Yükselen Çelik 6,06 -0,16
Yünsa 11,13 -1,94 166,60
Zorlu Enerji 1,55 -3,13 26,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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