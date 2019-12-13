Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 128.000,10 -10,36 178,87 İş Bankası (B) 21.999,90 0,05 618,90 İş Bankası (C) 6,25 0,81 37,97 İş Bankası (Kur.) 152.000,00 -10,59 212,74 İş Fin.Kir. 3,19 2,24 -31,10 İş Girişim 3,55 -1,93 74,02 İş GMYO 1,36 1,49 25,93 İş Y. Men. Değ. 4,35 -0,23 135,54 İş Yat. Ort. 1,59 -1,24 115,41 İşbir Holding 446,60 -1,63 225,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 -4,26 -46,43 İttifak Holding 3,95 1,28 91,13 İz Hayvancılık Tarım 4,33 -1,37 -34,29 İzmir Demir Çelik 4,22 -1,86 154,22 İzmir Fırça 1,86 -4,62 -10,14 Jantsa Jant Sanayi 56,60 -1,48 119,28 Kafein Yazılım 10,80 0,47 56,80 Kapital Yat. Holding 2,31 -5,71 -19,51 Kaplamin 5,39 -1,82 49,72 Kardemir (A) 2,48 2,06 53,08 Kardemir (B) 2,47 1,65 51,66 Kardemir (D) 2,49 1,63 27,96 Karel Elektronik 15,07 -0,20 261,39 Karsan Otomotiv 1,50 -1,32 26,13 Karsu Tekstil 2,60 1,56 108,00 Karsusan Su Ürünleri San. 8,12 -0,61 119,46 Kartonsan 380,00 2,98 19,13 Katmerciler Ekipman 3,62 -2,16 20,32 Kent Gıda 131,20 0,08 10,25 Kerevitaş Gıda 3,01 -2,27 67,22 Kervansaray Yat. Holding 0,61 -8,96 74,29 Kiler GMYO 3,10 -0,96 77,14 Klimasan Klima 17,17 -0,12 342,53 Koç Holding 20,44 0,89 47,59 Konfrut Gıda 7,60 -2,06 59,13 Konya Çimento 261,90 -1,17 47,13 Kordsa Teknik Tekstil 12,68 0,88 34,02 Koza Altın 73,75 -2,51 43,76 Koza Madencilik 9,44 -2,38 30,75 Körfez GMYO 2,00 -0,99 63,93 Kristal Kola 1,52 0,00 44,76 Kron Telekomünikasyon 12,82 -2,29 47,36 Kuştur Kuşadası Turizm 25,52 10,00 86,14 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,61 -3,59 42,48 Kütahya Porselen 6,56 -0,30 44,18 Lider Faktoring 3,56 1,71 58,22 Link Bilgisayar 17,54 -2,34 110,82 Logo Yazılım 52,20 -0,57 92,34 Lokman Hekim Sağlık 5,06 -1,36 13,68 Lüks Kadife 9,23 0,22 90,31 Makina Takım 1,85 -1,60 20,13 Mardin Çimento 5,43 -0,91 95,53 Marka Yatırım Holding 1,20 0,00 93,55 Marmaris Altınyunus 52,50 -0,47 198,97 Marshall 47,66 -1,77 88,98 Martı GMYO 1,06 -1,85 63,08 Martı Otel 0,98 -2,00 68,97 Mavi Giyim 48,34 -1,35 50,03 Mazhar Zorlu Holding 7,99 -0,75 109,71 Mega Polietilen 1,92 0,00 -5,88 Menderes Tekstil 1,10 7,84 52,78 Mensa 0,26 0,00 85,71 Merit Turizm 18,21 0,05 204,01 Merko Gıda 1,00 1,01 -0,99 Metal Gayrimenkul 0,92 -2,13 5,75 Metemtur Otelcilik 1,70 -2,86 61,90 Metro Holding 1,31 -0,76 72,37 Metro Petrol ve Tesisleri 1,85 -1,07 68,18 Metro Yatırım Ortaklığı 3,99 8,42 238,14 Migros Ticaret 24,34 4,28 63,36 Milpa 2,17 -3,13 51,82 Mistral GMYO 1,84 -0,54 20,26 MLP Sağlık 14,85 1,02 38,79 MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 0,00 -14,55 Mondi Tire Kutsan 3,30 11,49 77,42 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,73 -0,62 Net Holding 2,27 -1,30 15,82 Netaş Telekom. 13,59 -4,83 110,37 Niğbaş Niğde Beton 6,20 3,33 55,00 Nuh Çimento 12,09 -0,33 74,46 Nurol GMYO 3,49 -0,57 66,19 Odaş Elektrik 2,03 -2,40 44,17 Olmuksan-IP 6,68 -5,92 98,22 Orge Enerji Elektrik 4,80 -2,44 53,85 Orma Orman Mahsulleri 2,71 -5,24 125,83 Osmanlı Menkul 3,59 -4,01 108,72 Ostim Endüstriyel Yat 1,73 -1,70 60,19 Otokar 144,90 -0,82 68,71 Oyak Yat. Ort. 2,32 1,75 46,53 Oylum Sınai Yatırımlar 5,16 -1,34 405,88 Özak GMYO 2,43 -4,33 67,68 Özbal Çelik Boru 1,81 2,26 31,16 Özderici GMYO 1,44 -2,70 -38,72 Özerden Plastik 2,09 -0,95 4,08 Panora GMYO 5,57 -4,13 51,49 Papilon Savunma 7,80 1,43 Park Elek.Madencilik 3,05 -0,97 26,56 Parsan 15,03 -0,79 71,58 Pegasus 79,60 -1,79 247,29 Peker GMYO 3,18 -12,40 -61,33 Penguen Gıda 1,90 -2,56 75,93 Pera GMYO 0,95 -2,06 23,38 Pergamon Dış Ticaret 7,89 -1,13 29,19 Petkim 3,61 -0,55 -8,32 Petrokent Turizm 132,00 0,00 92,14 Pınar Et ve Un 8,74 -2,02 96,99 Pınar Su 2,20 -1,79 76,00 Pınar Süt 13,59 -1,81 118,60 Plastikkart 9,25 1,43 242,59 Polisan Holding 3,00 6,01 -0,49 Politeknik Metal 75,00 0,13 113,88 Prizma Press Matbaacılık 4,06 4,37 161,94 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.098,90 -0,02 QNB Finans Fin. Kir. 61,60 12,00 805,88 QNB Finansbank 27,32 10,16 203,22 Ral Yatırım Holding 7,05 2,92 283,15 Ray Sigorta 3,42 -1,16 146,04 Reysaş GMYO 4,15 -5,47 501,45 Reysaş Lojistik 3,35 -3,46 352,70 Rhea Girişim 1,12 -1,75 69,70 Rodrigo Tekstil 1,88 -1,05 -1,05 Royal Halı 1,13 -3,42 14,14 RTA Laboratuvarları 2,23 1,36 37,37 Sabancı Holding 9,48 -0,63 31,07 Safkar Ege Soğutmacılık 1,86 -4,62 19,98 Salix Yatırım Holding 5,90 -0,67 53,25 Sanel Mühendislik 4,25 3,66 94,95 Sanifoam Sünger 3,92 4,53 213,60 Sanko Pazarlama 7,59 -4,65 282,55 Saray Matbaacılık 1,55 2,65 55,00 Sarkuysan 4,57 -1,51 45,41 Sasa Polyester 7,40 -1,33 28,79 Say Reklamcılık 2,10 0,00 123,40 Sekuro Plastik 4,54 -1,30 53,38 Selçuk Ecza Deposu 5,95 -0,67 118,87 Selçuk Gıda 2,32 4,04 74,44 Senkron Güvenlik 3,02 -0,66 202,00 Serve Film Prodüksiyon 1,64 -2,38 -15,90 Servet GMYO 6,67 0,15 42,99 Seyitler Kimya 6,21 2,64 61,30 Silverline Endüstri 2,01 -2,43 50,00 Sinpaş GMYO 0,79 -2,47 113,51 Smartiks Yazılım 6,99 9,05 Soda Sanayii 5,87 -0,84 -13,23 Sodaş Sodyum Sanayii 9,16 -0,43 65,09 Söktaş 2,14 -2,28 68,50 Sönmez Filament 4,79 0,84 53,53 Sönmez Pamuklu 4,80 0,84 53,85 Sumaş Suni Tahta 10,39 0,00 55,18 Şeker Fin. Kir. 4,50 0,45 59,57 Şekerbank 1,22 0,00 10,91 Şişe Cam 5,00 -2,91 -8,80 Şok Marketler 9,62 0,31 -10,51 T. Halk Bankası 5,76 -0,69 -17,95 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,74 -3,91 169,07 T.S.K.B. 1,15 -1,71 41,98 T.Tuborg 10,65 0,38 34,23 Taç Tarım Ürünleri 3,21 1,26 -36,56 Tat Gıda 6,22 0,48 62,83 TAV Havalimanları 27,26 -1,66 23,96 Taze Kuru Gıda 7,40 -0,67 8,82 Tek-Art Turizm 1,10 -4,35 29,41 Tekfen Holding 18,10 -1,09 -7,80 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,45 5,50 16,16 Temapol Polimer Plastik 4,97 -0,60 62,42 TGS Dış Ticaret 4,77 -2,25 109,51 Tofaş Oto. Fab. 25,04 -0,32 61,43 Torunlar GMYO 2,63 -0,38 74,17 Trabzon Liman 10,39 -1,05 51,05 Trabzonspor Sportif 2,57 6,20 86,76 Trakya Cam 3,37 -1,75 16,65 Trend GMYO 2,13 -2,29 67,72 TSKB GMYO 1,33 2,31 62,20 Tuğçelik 3,91 2,62 83,57 Tukaş 10,60 2,91 538,55 Turcas Petrol 2,50 -2,72 77,30 Turkcell 13,73 1,25 17,00 Tümosan Motor ve Traktör 5,82 -0,51 29,33 Tüpraş 121,10 -0,33 16,07 Türk Hava Yolları 13,82 -1,71 -14,21 Türk Prysmian Kablo 2,61 1,95 91,90 Türk Telekom 7,18 0,42 84,10 Türk Traktör 51,05 -1,64 46,28 Türker Proje Gayrimenkul 39,90 0,40 24,14 Ufuk Yatırım 2,72 -2,51 138,60 Ulaşlar Turizm Yat. 2,14 0,94 87,72 Ulusoy Elektrik 25,38 0,71 59,02 Ulusoy Un Sanayi 3,74 -1,32 79,81 Umpaş Holding 0,48 -2,04 -12,73 Uşak Seramik 1,75 -16,27 57,66 Utopya Turizm 4,58 0,00 11,71 Uzertaş Boya 2,63 -9,93 338,33 Ülker Bisküvi 21,70 -0,09 47,92 Ünye Çimento 4,05 -0,98 21,05 Vakıf Fin. Kir. 2,19 -0,90 53,79 Vakıf GMYO 2,45 -1,21 25,85 Vakıf Yat. Ort. 2,23 1,36 46,71 Vakıflar Bankası 5,18 0,58 32,82 Vakko Tekstil 4,46 -3,04 70,99 Vanet Gıda 1,46 -0,68 12,31 Verusa Holding 17,04 2,71 2,86 Verusaturk Girisim 4,50 0,45 45,98 Vestel 12,80 0,39 130,63 Vestel Beyaz Eşya 19,90 0,86 103,74 Viking Kağıt 1,66 -1,19 50,91 Yapı Kredi Koray GMYO 2,45 -3,92 42,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,43 -0,82 51,88 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,65 0,89 102,51 Yataş 6,42 -0,47 43,62 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,57 -4,27 67,02 Yeni Gimat GMYO 13,58 0,00 89,12 Yeşil GMYO 0,52 -3,70 92,59 Yeşil Yapı 0,53 0,00 103,85 Yeşil Yatırım Holding 11,22 -2,01 16,51 Yibitaş İnşaat Malzeme 2.850,00 1,78 29,60 Yonga Mobilya 7,40 5,71 14,01 Yükselen Çelik 6,06 -0,16 Yünsa 11,13 -1,94 166,60 Zorlu Enerji 1,55 -3,13 26,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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