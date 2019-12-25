Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|144.200,00
|214,16
|İş Bankası (B)
|23.749,90
|-6,13
|676,09
|İş Bankası (C)
|6,32
|0,96
|39,51
|İş Bankası (Kur.)
|160.701,00
|230,65
|İş Fin.Kir.
|3,51
|2,93
|-24,19
|İş Girişim
|3,74
|0,81
|83,33
|İş GMYO
|1,35
|0,75
|25,00
|İş Y. Men. Değ.
|4,51
|1,12
|144,20
|İş Yat. Ort.
|1,68
|-0,59
|127,61
|İşbir Holding
|443,00
|-0,45
|222,43
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|-1,59
|-26,19
|İttifak Holding
|3,95
|-1,25
|91,13
|İz Hayvancılık Tarım
|4,40
|-0,45
|-33,23
|İzmir Demir Çelik
|6,92
|-2,95
|316,87
|İzmir Fırça
|1,73
|0,00
|-16,43
|Jantsa Jant Sanayi
|57,75
|1,32
|123,74
|Kafein Yazılım
|11,19
|0,63
|62,46
|Kapital Yat. Holding
|2,21
|-0,90
|-23,00
|Kaplamin
|5,30
|2,12
|47,22
|Kardemir (A)
|2,56
|-0,39
|58,02
|Kardemir (B)
|2,56
|-0,39
|57,19
|Kardemir (D)
|2,56
|-0,39
|31,56
|Karel Elektronik
|14,74
|3,44
|253,48
|Karsan Otomotiv
|1,65
|1,85
|38,74
|Karsu Tekstil
|3,08
|0,33
|146,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,06
|-5,23
|144,86
|Kartonsan
|385,60
|1,47
|20,89
|Katmerciler Ekipman
|3,81
|0,26
|26,64
|Kent Gıda
|138,90
|0,43
|16,72
|Kerevitaş Gıda
|3,20
|-0,31
|77,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,51
|-3,77
|45,71
|Kiler GMYO
|3,65
|0,00
|108,57
|Klimasan Klima
|18,13
|0,33
|367,28
|Koç Holding
|19,91
|-0,65
|43,77
|Konfrut Gıda
|7,61
|-0,65
|59,34
|Konya Çimento
|266,50
|1,33
|49,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,82
|1,50
|35,50
|Koza Altın
|75,50
|0,00
|47,17
|Koza Madencilik
|10,53
|1,06
|45,84
|Körfez GMYO
|2,14
|2,39
|75,41
|Kristal Kola
|1,57
|0,64
|49,52
|Kron Telekomünikasyon
|12,85
|4,30
|47,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,00
|0,00
|89,64
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,66
|2,47
|46,90
|Kütahya Porselen
|6,40
|-1,08
|40,66
|Lider Faktoring
|3,85
|5,48
|71,11
|Link Bilgisayar
|18,16
|1,57
|118,27
|Logo Yazılım
|54,50
|2,35
|100,81
|Lokman Hekim Sağlık
|5,57
|-0,18
|25,14
|Lüks Kadife
|8,88
|0,91
|83,09
|Makina Takım
|1,93
|0,00
|25,32
|Mardin Çimento
|5,47
|1,86
|96,97
|Marka Yatırım Holding
|1,17
|-1,68
|88,71
|Marmaris Altınyunus
|63,20
|-0,47
|259,91
|Marshall
|47,60
|0,59
|88,74
|Martı GMYO
|1,00
|0,00
|53,85
|Martı Otel
|0,89
|1,14
|53,45
|Mavi Giyim
|55,25
|0,64
|71,48
|Mazhar Zorlu Holding
|10,80
|6,30
|183,46
|Mega Polietilen
|1,95
|0,52
|-4,41
|Menderes Tekstil
|1,42
|-4,05
|97,22
|Mensa
|0,35
|2,94
|150,00
|Merit Turizm
|18,40
|0,11
|207,18
|Merko Gıda
|1,09
|7,92
|7,92
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|0,00
|4,60
|Metemtur Otelcilik
|1,73
|-0,57
|64,76
|Metro Holding
|1,40
|2,94
|84,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,93
|0,52
|75,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|7,40
|-1,33
|527,12
|Migros Ticaret
|24,58
|0,90
|64,97
|Milpa
|2,19
|-1,35
|53,22
|Mistral GMYO
|1,92
|2,67
|25,49
|MLP Sağlık
|16,20
|-0,86
|51,40
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|5,32
|-10,00
|Mondi Tire Kutsan
|3,42
|1,48
|83,87
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,15
|0,00
|Net Holding
|2,59
|6,58
|32,14
|Netaş Telekom.
|13,35
|1,06
|106,66
|Niğbaş Niğde Beton
|5,53
|-0,90
|38,25
|Nuh Çimento
|12,08
|-0,33
|74,31
|Nurol GMYO
|3,61
|0,28
|71,90
|Odaş Elektrik
|2,07
|-0,96
|47,01
|Olmuksan-IP
|6,19
|0,16
|83,68
|Orge Enerji Elektrik
|4,88
|-2,40
|56,41
|Orma Orman Mahsulleri
|2,80
|-0,36
|133,33
|Osmanlı Menkul
|3,99
|1,01
|131,98
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,75
|0,00
|62,04
|Otokar
|154,50
|0,32
|79,88
|Oyak Yat. Ort.
|2,34
|0,43
|47,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,08
|-0,39
|398,04
|Özak GMYO
|2,54
|3,25
|75,27
|Özbal Çelik Boru
|1,63
|0,62
|18,12
|Özderici GMYO
|1,53
|2,68
|-34,89
|Özerden Plastik
|2,12
|0,00
|5,57
|Panora GMYO
|5,68
|-0,70
|54,48
|Papilon Savunma
|8,10
|4,92
|Park Elek.Madencilik
|3,07
|0,00
|27,39
|Parsan
|15,69
|0,13
|79,11
|Pegasus
|84,65
|-0,24
|269,33
|Peker GMYO
|2,99
|-0,66
|-63,64
|Penguen Gıda
|1,96
|-1,01
|81,48
|Pera GMYO
|0,94
|0,00
|22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|8,13
|0,49
|33,12
|Petkim
|3,74
|-0,53
|-5,02
|Petrokent Turizm
|130,00
|-0,76
|89,23
|Pınar Et ve Un
|8,80
|1,50
|98,34
|Pınar Su
|2,28
|-1,30
|82,40
|Pınar Süt
|13,08
|-0,98
|110,39
|Plastikkart
|9,54
|-0,10
|253,33
|Polisan Holding
|3,11
|0,97
|3,16
|Politeknik Metal
|73,90
|1,72
|110,74
|Prizma Press Matbaacılık
|3,98
|0,25
|156,77
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.106,80
|0,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|111,60
|14,99
|1541,18
|QNB Finansbank
|37,60
|14,98
|317,31
|Ral Yatırım Holding
|6,70
|-1,18
|264,13
|Ray Sigorta
|3,40
|0,59
|144,60
|Reysaş GMYO
|4,67
|16,17
|576,81
|Reysaş Lojistik
|4,13
|18,68
|458,11
|Rhea Girişim
|1,21
|2,54
|83,33
|Rodrigo Tekstil
|1,85
|-1,07
|-2,63
|Royal Halı
|1,19
|-0,83
|20,20
|RTA Laboratuvarları
|2,33
|5,43
|43,53
|Sabancı Holding
|9,53
|0,74
|31,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,01
|-2,90
|29,66
|Salix Yatırım Holding
|6,39
|0,00
|65,97
|Sanel Mühendislik
|4,04
|-0,25
|85,32
|Sanifoam Sünger
|4,58
|-4,18
|266,40
|Sanko Pazarlama
|7,47
|-0,13
|276,50
|Saray Matbaacılık
|1,48
|-1,99
|48,00
|Sarkuysan
|4,80
|1,05
|52,73
|Sasa Polyester
|7,72
|-0,39
|34,36
|Say Reklamcılık
|2,11
|1,44
|124,47
|Sekuro Plastik
|5,40
|-6,74
|82,43
|Selçuk Ecza Deposu
|6,01
|-1,31
|121,08
|Selçuk Gıda
|1,97
|-2,48
|48,12
|Senkron Güvenlik
|2,72
|-0,73
|172,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,63
|1,24
|-16,41
|Servet GMYO
|7,90
|14,99
|69,36
|Seyitler Kimya
|6,50
|0,46
|68,83
|Silverline Endüstri
|2,24
|7,69
|67,16
|Sinpaş GMYO
|0,95
|2,15
|156,76
|Smartiks Yazılım
|9,46
|7,50
|Soda Sanayii
|6,17
|-0,32
|-8,80
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,68
|-0,21
|74,46
|Söktaş
|2,49
|5,96
|96,06
|Sönmez Filament
|4,83
|0,84
|54,81
|Sönmez Pamuklu
|4,91
|2,29
|57,37
|Sumaş Suni Tahta
|9,98
|1,84
|49,05
|Şeker Fin. Kir.
|5,05
|5,43
|79,08
|Şekerbank
|1,25
|0,00
|13,64
|Şişe Cam
|5,37
|1,13
|-2,05
|Şok Marketler
|10,23
|-0,39
|-4,84
|T. Halk Bankası
|5,91
|-0,67
|-15,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|46,50
|-1,94
|173,54
|T.S.K.B.
|1,14
|1,79
|40,74
|T.Tuborg
|12,43
|1,06
|56,67
|Taç Tarım Ürünleri
|3,13
|-1,26
|-38,14
|Tat Gıda
|6,28
|-0,63
|64,40
|TAV Havalimanları
|29,26
|-0,68
|33,05
|Taze Kuru Gıda
|7,10
|-0,56
|4,41
|Tek-Art Turizm
|1,22
|3,39
|43,53
|Tekfen Holding
|19,18
|0,84
|-2,29
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,84
|-0,52
|29,29
|Temapol Polimer Plastik
|5,14
|1,18
|67,97
|TGS Dış Ticaret
|4,71
|0,43
|106,87
|Tofaş Oto. Fab.
|26,52
|-0,30
|70,97
|Torunlar GMYO
|2,68
|-0,74
|77,48
|Trabzon Liman
|10,87
|1,68
|58,02
|Trabzonspor Sportif
|2,53
|0,40
|83,86
|Trakya Cam
|3,56
|1,14
|23,23
|Trend GMYO
|2,23
|0,00
|75,59
|TSKB GMYO
|1,34
|0,00
|63,41
|Tuğçelik
|4,15
|1,22
|94,84
|Tukaş
|11,50
|0,09
|592,77
|Turcas Petrol
|2,62
|0,00
|85,82
|Turkcell
|13,83
|0,14
|17,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,87
|3,46
|52,67
|Tüpraş
|126,20
|-0,24
|20,95
|Türk Hava Yolları
|13,97
|-0,14
|-13,28
|Türk Prysmian Kablo
|2,53
|1,20
|86,02
|Türk Telekom
|7,40
|0,54
|89,74
|Türk Traktör
|53,90
|0,28
|54,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,58
|1,75
|23,15
|Ufuk Yatırım
|2,67
|-1,48
|134,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,13
|0,00
|86,84
|Ulusoy Elektrik
|25,48
|0,87
|59,65
|Ulusoy Un Sanayi
|3,85
|1,32
|85,10
|Umpaş Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,70
|3,03
|53,15
|Utopya Turizm
|4,67
|0,43
|13,90
|Uzertaş Boya
|2,53
|3,27
|321,67
|Ülker Bisküvi
|23,28
|1,66
|58,69
|Ünye Çimento
|4,95
|0,81
|47,96
|Vakıf Fin. Kir.
|2,54
|-6,62
|78,37
|Vakıf GMYO
|2,39
|-0,42
|22,77
|Vakıf Yat. Ort.
|2,38
|-1,65
|56,58
|Vakıflar Bankası
|5,15
|-0,19
|32,05
|Vakko Tekstil
|4,59
|0,00
|75,97
|Vanet Gıda
|1,41
|-0,70
|8,46
|Verusa Holding
|17,98
|0,45
|8,54
|Verusaturk Girisim
|5,19
|2,77
|68,37
|Vestel
|14,32
|1,85
|158,02
|Vestel Beyaz Eşya
|21,66
|0,28
|121,76
|Viking Kağıt
|1,81
|-0,55
|64,55
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,38
|-1,24
|38,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|-0,41
|52,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,75
|-0,52
|106,09
|Yataş
|6,89
|1,03
|54,14
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,68
|1,82
|78,72
|Yeni Gimat GMYO
|13,10
|-1,36
|82,44
|Yeşil GMYO
|0,58
|1,75
|114,81
|Yeşil Yapı
|0,56
|-1,75
|115,38
|Yeşil Yatırım Holding
|11,26
|-0,79
|16,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.846,90
|-0,79
|29,46
|Yonga Mobilya
|7,45
|-0,67
|14,78
|Yükselen Çelik
|6,30
|-1,10
|Yünsa
|10,10
|-0,59
|141,92
|Zorlu Enerji
|1,73
|-0,57
|40,65
(Son)