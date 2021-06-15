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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

15.06.2021 18:40
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)36.095,000,54-10,88
İş Bankası (C)5,330,38-21,53
İş Bankası (Kur.)291.000,00

-23,42
İş Fin.Kir.3,11-1,58-19,43
İş Girişim9,880,51-47,86
İş GMYO1,99-0,50-21,65
İş Y. Men. Değ.14,97-1,19-9,81
İş Yat. Ort.2,95-1,67-12,28
İşbir Holding6.001,10-4,65119,21
Işık Plastik30,080,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,910,00-20,18
İttifak Holding1,57-2,48-29,60
İz Hayvancılık Tarım20,203,7512,22
İzmir Demir Çelik2,20-1,35-33,53
İzmir Fırça5,79-0,694,14
Jantsa Jant Sanayi86,95-0,74109,78
Kafein Yazılım26,083,2522,21
Kalekim Kimyevi Maddeler12,43-1,74

Kaplamin19,87-0,40-41,21
Kardemir (A)6,84-0,4414,96
Kardemir (B)6,890,5830,74
Kardemir (D)7,50-1,8329,76
Karel Elektronik31,74-0,1937,64
Karsan Otomotiv3,71-1,0714,15
Karsu Tekstil8,510,12-0,47
Kartonsan53,90-2,36-43,07
Katmerciler Ekipman3,54-1,6714,94
Kent Gıda244,90-1,65-31,13
Kerevitaş Gıda4,51-2,38-31,46
Kervan Gıda15,90-0,5020,27
Kervansaray Yat. Holding0,69-1,43-45,24
Kiler GMYO1,920,52-23,51
Klimasan Klima22,260,4531,17
Koç Holding18,97-1,25-7,25
Konfrut Gıda16,180,50-4,26
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,20-1,61183,78
Konya Çimento783,60-2,34-30,65
Koray GMYO6,19-2,9839,10
Kordsa Teknik Tekstil21,54-2,3638,52
Koza Altın124,400,9728,65
Koza Madencilik15,68-0,131,23
Körfez GMYO5,32-2,39-8,28
Kristal Kola2,05-0,49-47,70
Kron Telekomünikasyon54,80-0,3648,75
Kuştur Kuşadası Turizm286,00-2,7281,82
Kuyumcukent Gayrimenkul2,300,880,00
Kütahya Porselen36,001,75-28,64
Lider Faktoring2,87-0,35-15,84
Link Bilgisayar32,90-2,554,13
Logo Yazılım146,40-1,6817,53
Lokman Hekim Sağlık10,110,1041,04
Lüks Kadife50,70-2,2275,43
Makina Takım3,033,41-11,14
Marka Yatırım Holding5,60-0,18-12,91
Marmaris Altınyunus205,60-2,0085,06
Marshall277,2010,00-9,62
Martı GMYO1,03-0,96-59,66
Martı Otel2,12-0,93-0,47
Matriks Bilgi Dağıtım34,80-0,23

Mavi Giyim56,256,437,76
Mazhar Zorlu Holding47,884,0952,10
Mega Polietilen7,913,533,26
Menderes Tekstil2,22-0,89-28,16
Mercan Kimya10,13-0,59

Merit Turizm20,34-9,9296,34
Merko Gıda5,53-1,25-36,00
Metemtur Yatırım6,660,15-17,63
Metro Holding1,77-3,28-14,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,37-1,66-17,99
Metro Yatırım Ortaklığı1,931,05-17,17
Migros Ticaret33,20-0,90-22,43
Milpa4,293,87-6,74
Mistral GMYO4,730,000,42
MLP Sağlık21,54-0,468,40
MMC San. ve Tic. Yat.6,60-3,6543,48
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,28-2,28-38,57
Mondi Tire Kutsan6,610,30-13,03
Naturel Enerji36,94-1,764,03
Naturelgaz8,780,34

Net Holding4,79-4,7739,65
Netaş Telekom.21,54-2,53-23,29
Niğbaş Niğde Beton11,29-2,50-78,29
Nuh Çimento44,02-2,39-8,35
Nurol GMYO11,41-3,1456,52
Odaş Elektrik2,06-2,37-47,18
Orge Enerji Elektrik5,80-2,6825,75
Orma Orman Mahsulleri32,001,52117,39
Osmanlı Menkul25,60-1,46-17,26
Ostim Endüstriyel Yat2,392,14-13,21
Otokar297,50-1,72-2,23
Oyak Çimento7,22-1,50-17,77
Oyak Yat. Ort.7,660,3910,98
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,42-5,49

Oylum Sınai Yatırımlar4,19-2,56-11,04
Özak GMYO4,150,00-18,63
Özbal Çelik Boru8,204,1925,19
Özderici GMYO1,69-1,17-23,87
Özerden Plastik8,49-0,35-5,67
Pamukova Elektrik33,689,7157,97
Panora GMYO6,14-1,440,53
Papilon Savunma15,06-0,92-33,83
Park Elek.Madencilik5,09-0,59-5,21
Parsan32,40-2,3533,33
Pegasus78,80-2,295,63
Peker GMYO1,00-0,99-55,79
Penguen Gıda3,22-0,62-36,24
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,000,31

Pera GMYO1,44-1,37-17,79
Pergamon Dış Ticaret23,88-1,3230,29
Petkim5,93-0,8419,08
Petrokent Turizm2.599,80-0,08186,83
Pınar Et ve Un19,04-0,68-12,99
Pınar Su7,44-0,670,13
Pınar Süt18,950,37-15,96
Plastikkart14,170,50-1,94
Polisan Holding2,80-1,06-27,17
Politeknik Metal297,20-1,46-26,75
Prizma Press Matbaacılık4,700,43-14,23
QNB Finans Fin. Kir.90,550,00-27,73
QNB Finansbank42,88-1,15-39,05
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,94-0,81

Ral Yatırım Holding3,18-2,15-28,38
Ray Sigorta9,58-1,84-37,99
Reysaş GMYO3,810,00-30,09
Reysaş Lojistik3,94-2,23-23,85
Rhea Girişim2,19-1,79-41,13
Rodrigo Tekstil15,99-2,9716,63
Royal Halı3,360,30-2,33
RTA Laboratuvarları20,080,10-33,69
Sabancı Holding9,42-0,63-14,56
Safkar Ege Soğutmacılık7,79-3,83-28,40
Sanel Mühendislik4,05-0,4918,42
Sanifoam Sünger13,39-2,26-1,54
Sanko Pazarlama10,020,508,12
Saray Matbaacılık5,541,65-36,83
Sarkuysan13,15-1,2051,19
Sasa Polyester32,60-1,57117,56
Say Yenilenebilir Enerji27,74-0,93225,97
Sekuro Plastik23,824,1170,63
Selçuk Ecza Deposu9,060,00-32,55
Selçuk Gıda3,78-2,83-24,10
Senkron Güvenlik30,000,0014,24
Serve Film Prodüksiyon14,750,00-7,81
Servet GMYO91,300,1616,45
Seyitler Kimya15,122,7212,30
Silverline Endüstri5,40-4,26-37,21
Sinpaş GMYO4,011,01-4,07
Smartiks Yazılım5,62-1,06-36,57
Sodaş Sodyum Sanayii24,18-2,11-8,19
Söktaş4,602,68-9,63
Sönmez Filament39,00-2,50-44,44
Sönmez Pamuklu15,34-1,67-36,08
Sumaş Suni Tahta56,90-1,6411,02
Şeker Fin. Kir.6,160,98-3,75
Şekerbank1,13-0,88-25,17
Şişe Cam8,10-0,1213,14
Şok Marketler Ticaret11,020,73-12,68
T. Halk Bankası5,366,14-3,60
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,20-0,72-28,53
T.S.K.B.1,36-1,45-22,13
T.Tuborg17,420,00-3,60
Taç Tarım Ürünleri23,500,00123,17
Tat Gıda8,64-1,71-25,27
TAV Havalimanları27,22-1,0227,79
Taze Kuru Gıda127,80-10,00-40,92
Tek-Art Turizm1,790,00-11,39
Tekfen Holding15,05-0,66-8,23
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,93-1,42-19,98
Temapol Polimer Plastik16,103,6740,00
TGS Dış Ticaret12,35-2,22-2,83
Tofaş Oto. Fab.30,64-1,79-0,88
Torunlar GMYO3,31-1,49-15,13
Trabzon Liman32,32-2,000,62
Trabzonspor Sportif2,742,2412,30
Trend GMYO7,081,29-43,68
TSKB GMYO3,68-0,54-36,00
Tuğçelik11,67-3,5544,43
Tukaş6,99-2,78-27,86
Turcas Petrol3,70-2,37-23,71
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,219,90

Turkcell16,600,305,78
Tümosan Motor ve Traktör17,363,8923,38
Tüpraş102,90-1,06-4,72
Türk Hava Yolları14,49-0,8912,24
Türk İlaç Serum37,46-3,75

Türk Prysmian Kablo12,43-3,493,05
Türk Telekom7,15-1,92-14,01
Türk Traktör173,30-3,081,72
Türker Proje Gayrimenkul135,70-1,8120,19
Türkiye Sigorta5,170,00-16,32
Ufuk Yatırım14,980,8811,79
Ulaşlar Turizm Yat.4,34-4,622,36
Ulusoy Elektrik57,85-0,6012,66
Ulusoy Un Sanayi5,110,200,42
Umpaş Holding1,20-1,64-54,02
Uşak Seramik2,030,00-13,25
Utopya Turizm25,986,91-33,04
Uzertaş Boya41,8010,00-26,15
Ülker Bisküvi21,22-1,76-4,92
Ünlü Yatırım Holding6,200,00

Vakıf Fin. Kir.8,59-4,87101,64
Vakıf GMYO1,640,61-31,63
Vakıf Yat. Ort.5,37-0,92-27,04
Vakıflar Bankası3,783,00-19,75
Vakko Tekstil14,152,91125,81
Vanet Gıda5,08-1,36-34,28
Verusa Holding51,15-0,4913,41
Verusaturk Girisim25,201,2092,66
Vestel29,52-1,2040,17
Vestel Beyaz Eşya46,88-1,1417,94
Viking Kağıt5,840,00-35,11
Yapı ve Kredi Bank.2,250,00-24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,12-0,12-5,72
Yataş13,43-2,82-7,06
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,980,25-9,55
Yeni Gimat GMYO14,013,3920,86
Yeşil GMYO1,130,00-18,12
Yeşil Yapı1,342,29-27,17
Yeşil Yatırım Holding2,57-9,82-39,90
Yibitaş İnşaat Malzeme14.289,001,26-8,41
Yonga Mobilya22,02-6,54-26,08
Yükselen Çelik5,16-0,19-1,37
Yünsa12,80-3,32-7,86
Ziraat Gayrimenkul1,630,62

Zorlu Enerji1,99-0,50-28,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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