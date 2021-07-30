Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.930,10
|3,95
|-13,75
|İş Bankası (C)
|5,27
|1,35
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|438.000,00
|9,50
|15,26
|İş Fin.Kir.
|2,89
|0,35
|-25,13
|İş Girişim
|9,70
|0,73
|-48,81
|İş GMYO
|1,87
|-1,06
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|13,61
|2,95
|-18,00
|İş Yat. Ort.
|2,81
|-0,35
|-16,45
|İşbir Holding
|5.300,60
|-0,16
|93,62
|Işık Plastik
|35,66
|2,77
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|1,15
|-22,81
|İttifak Holding
|1,60
|9,59
|-28,25
|İz Hayvancılık Tarım
|18,26
|1,22
|1,44
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|-1,49
|-19,93
|İzmir Fırça
|5,61
|2,75
|0,90
|Jantsa Jant Sanayi
|71,05
|-0,77
|71,42
|Kafein Yazılım
|27,90
|-3,13
|30,74
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,51
|-1,11
|Kaplamin
|19,81
|-1,54
|-41,39
|Kardemir (A)
|7,12
|-1,11
|19,66
|Kardemir (B)
|7,10
|0,14
|34,72
|Kardemir (D)
|7,85
|1,03
|35,81
|Karel Elektronik
|34,02
|-0,41
|47,53
|Karsan Otomotiv
|4,57
|8,81
|40,62
|Karsu Tekstil
|7,68
|-2,04
|-10,18
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|10,90
|-3,11
|Kartonsan
|51,85
|-1,61
|-45,23
|Katmerciler Ekipman
|3,00
|-2,91
|-2,60
|Kent Gıda
|209,80
|-0,71
|-41,00
|Kerevitaş Gıda
|4,47
|0,22
|-32,07
|Kervan Gıda
|16,24
|-0,25
|23,96
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|-3,13
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,74
|1,16
|-30,68
|Klimasan Klima
|20,36
|-1,64
|19,98
|Koç Holding
|20,56
|-0,19
|0,53
|Konfrut Gıda
|16,38
|0,31
|-3,08
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,60
|-2,07
|160,14
|Konya Çimento
|891,70
|-1,52
|-21,09
|Koray GMYO
|8,91
|6,45
|100,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,40
|-0,51
|50,48
|Koza Altın
|104,50
|-2,15
|8,07
|Koza Madencilik
|13,70
|-0,44
|-11,56
|Körfez GMYO
|5,14
|0,00
|-11,38
|Kristal Kola
|1,87
|-0,53
|-52,30
|Kron Telekomünikasyon
|49,76
|-1,27
|35,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|230,00
|-2,62
|46,22
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,87
|2,50
|24,78
|Kütahya Porselen
|47,54
|-2,10
|-5,77
|Kütahya Şeker
|22,02
|9,99
|Lider Faktoring
|3,26
|3,82
|-4,40
|Link Bilgisayar
|31,12
|-2,38
|-1,51
|Logo Yazılım
|36,18
|-1,47
|16,19
|Lokman Hekim Sağlık
|9,60
|0,95
|33,92
|Lüks Kadife
|44,90
|-0,80
|55,83
|Makina Takım
|2,85
|0,00
|-16,42
|Manas Enerji Yönetimi
|14,47
|9,95
|Marka Yatırım Holding
|4,40
|0,23
|-31,57
|Marmaris Altınyunus
|168,70
|-1,00
|51,85
|Marshall
|239,40
|0,80
|-21,94
|Martı GMYO
|1,07
|-0,93
|-58,10
|Martı Otel
|1,82
|-1,09
|-14,55
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,50
|-1,93
|Mavi Giyim
|53,40
|0,02
|3,47
|Mazhar Zorlu Holding
|39,00
|1,93
|23,89
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,08
|-1,74
|Mega Polietilen
|6,66
|-10,00
|-13,05
|Menderes Tekstil
|2,19
|1,39
|-29,13
|Mercan Kimya
|10,24
|0,79
|Merit Turizm
|16,79
|-0,59
|62,08
|Merko Gıda
|5,01
|-0,60
|-42,01
|Metemtur Yatırım
|6,82
|-9,91
|-15,65
|Metro Holding
|1,61
|0,63
|-22,60
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,26
|0,44
|-21,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,73
|0,58
|-25,75
|Migros Ticaret
|34,10
|-1,04
|-20,33
|Milpa
|3,79
|-1,04
|-17,61
|Mistral GMYO
|3,88
|-1,77
|-17,62
|MLP Sağlık
|22,50
|-0,62
|13,24
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,10
|1,43
|54,35
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,54
|0,53
|-36,37
|Mondi Tire Kutsan
|8,00
|4,03
|5,26
|Naturel Enerji
|36,02
|-0,06
|1,44
|Naturelgaz
|7,97
|-2,57
|Net Holding
|3,97
|-0,50
|15,74
|Netaş Telekom.
|19,35
|-1,93
|-31,09
|Niğbaş Niğde Beton
|11,74
|0,00
|-77,42
|Nuh Çimento
|38,30
|-0,73
|-20,26
|Nurol GMYO
|15,00
|2,53
|105,76
|Odaş Elektrik
|1,78
|-3,26
|-54,36
|Orge Enerji Elektrik
|5,96
|1,88
|29,21
|Orma Orman Mahsulleri
|26,02
|3,42
|76,77
|Osmanlı Menkul
|22,54
|0,36
|-26,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|0,44
|-17,93
|Otokar
|291,50
|0,48
|-4,20
|Oyak Çimento
|6,44
|-0,62
|-26,65
|Oyak Yat. Ort.
|7,20
|2,86
|4,32
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,86
|0,16
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|-0,25
|-15,50
|Özak GMYO
|4,16
|1,96
|-18,43
|Özbal Çelik Boru
|14,20
|8,56
|116,79
|Özderici GMYO
|1,48
|0,68
|-33,33
|Özerden Plastik
|8,01
|-1,23
|-11,00
|Pamukova Elektrik
|32,38
|-0,98
|51,88
|Panora GMYO
|6,86
|-1,72
|13,99
|Papilon Savunma
|14,68
|-1,41
|-35,50
|Park Elek.Madencilik
|4,71
|-0,42
|-12,29
|Parsan
|28,10
|0,14
|15,64
|Pegasus
|70,65
|-1,40
|-5,29
|Peker GMYO
|0,98
|0,00
|-56,68
|Penguen Gıda
|3,10
|0,32
|-38,61
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|35,40
|1,14
|Pera GMYO
|1,44
|2,86
|-17,79
|Pergamon Dış Ticaret
|22,76
|-0,96
|24,18
|Petkim
|5,67
|-0,18
|13,86
|Petrokent Turizm
|2.206,40
|4,82
|143,42
|Pınar Et ve Un
|17,14
|-0,12
|-21,68
|Pınar Su
|7,09
|-0,14
|-4,58
|Pınar Süt
|17,48
|0,34
|-22,48
|Plastikkart
|17,00
|-2,41
|17,65
|Polisan Holding
|2,75
|0,00
|-28,47
|Politeknik Metal
|343,70
|-1,43
|-15,29
|Prizma Press Matbaacılık
|4,26
|-1,62
|-22,26
|QNB Finans Fin. Kir.
|83,95
|0,00
|-33,00
|QNB Finansbank
|40,86
|0,69
|-41,92
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,50
|-0,60
|Ral Yatırım Holding
|4,21
|1,45
|-5,18
|Ray Sigorta
|9,82
|-0,71
|-36,44
|Reysaş GMYO
|4,65
|-0,85
|-14,68
|Reysaş Lojistik
|4,12
|0,73
|-20,37
|Rhea Girişim
|2,02
|1,51
|-45,70
|Rodrigo Tekstil
|15,07
|-1,95
|9,92
|Royal Halı
|3,26
|0,00
|-5,23
|RTA Laboratuvarları
|21,76
|-1,72
|-28,14
|Sabancı Holding
|9,48
|0,21
|-14,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,72
|1,71
|-29,04
|Sanel Mühendislik
|4,91
|0,00
|43,57
|Sanifoam Sünger
|22,76
|1,79
|67,35
|Sanko Pazarlama
|9,66
|-1,73
|4,23
|Saray Matbaacılık
|4,50
|2,27
|-48,69
|Sarkuysan
|12,23
|-1,85
|40,62
|Sasa Polyester
|28,84
|-1,70
|92,47
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,92
|-0,17
|181,08
|Sekuro Plastik
|22,22
|0,09
|59,17
|Selçuk Ecza Deposu
|8,41
|1,33
|-37,39
|Selçuk Gıda
|4,47
|0,45
|-10,24
|Selva Gıda Sanayi
|8,17
|9,96
|Senkron Güvenlik
|25,60
|-1,61
|-2,51
|Serve Film Prodüksiyon
|15,56
|-1,52
|-2,75
|Servet GMYO
|72,60
|-0,68
|-7,40
|Seyitler Kimya
|15,48
|-4,97
|14,98
|Silverline Endüstri
|5,42
|0,00
|-36,98
|Sinpaş GMYO
|4,59
|0,88
|9,81
|Smartiks Yazılım
|5,76
|-0,17
|-34,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,92
|-0,17
|-12,97
|Söktaş
|3,89
|-1,27
|-23,58
|Sönmez Filament
|38,60
|-2,03
|-45,01
|Sönmez Pamuklu
|13,05
|-0,38
|-45,63
|Sumaş Suni Tahta
|57,95
|-0,26
|13,07
|Şeker Fin. Kir.
|5,46
|-3,70
|-14,69
|Şekerbank
|1,04
|-0,95
|-31,13
|Şişe Cam
|7,59
|-0,91
|6,01
|Şok Marketler Ticaret
|11,43
|-0,70
|-8,42
|T. Halk Bankası
|4,59
|-0,43
|-17,45
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,14
|0,67
|-31,94
|T.S.K.B.
|1,25
|0,81
|-28,43
|T.Tuborg
|16,60
|-1,19
|-8,14
|Taç Tarım Ürünleri
|26,38
|-0,08
|150,52
|Tat Gıda
|8,73
|-0,68
|-24,49
|TAV Havalimanları
|22,56
|-1,66
|5,92
|Taze Kuru Gıda
|233,30
|-1,97
|7,86
|Tek-Art Turizm
|1,52
|1,33
|-24,75
|Tekfen Holding
|14,26
|-0,42
|-13,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,07
|0,14
|-18,36
|Temapol Polimer Plastik
|14,50
|-0,34
|26,09
|TGS Dış Ticaret
|11,80
|-1,17
|-7,16
|Tofaş Oto. Fab.
|32,78
|-0,12
|6,05
|Torunlar GMYO
|3,55
|5,97
|-8,97
|Trabzon Liman
|29,88
|-0,60
|-6,97
|Trabzonspor Sportif
|3,66
|7,65
|50,00
|Trend GMYO
|6,81
|-0,44
|-45,82
|TSKB GMYO
|2,77
|9,06
|-51,83
|Tuğçelik
|14,18
|3,65
|75,50
|Tukaş
|6,67
|-0,15
|-31,17
|Turcas Petrol
|3,45
|-1,15
|-28,87
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,11
|-2,22
|Turkcell
|15,38
|1,73
|0,54
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,48
|-1,80
|24,24
|Tüpraş
|93,80
|-0,32
|-13,15
|Türk Hava Yolları
|12,73
|-0,39
|-1,39
|Türk İlaç Serum
|28,82
|2,42
|Türk Prysmian Kablo
|11,67
|0,60
|-3,25
|Türk Telekom
|6,52
|1,09
|-19,43
|Türk Traktör
|169,20
|-0,76
|-0,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|116,90
|-1,43
|3,54
|Türkiye Sigorta
|4,67
|-1,06
|-24,41
|Ufuk Yatırım
|13,90
|1,39
|3,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,93
|-1,26
|-7,31
|Ulusoy Elektrik
|54,10
|-0,55
|5,36
|Ulusoy Un Sanayi
|5,03
|1,00
|-1,15
|Umpaş Holding
|1,22
|1,67
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,76
|-0,56
|-24,79
|Utopya Turizm
|20,00
|2,04
|-48,45
|Uzertaş Boya
|35,00
|-1,91
|-38,16
|Ülker Bisküvi
|19,94
|-0,40
|-10,65
|Ünlü Yatırım Holding
|4,94
|-1,40
|Vakıf Fin. Kir.
|8,87
|-0,89
|160,27
|Vakıf GMYO
|1,49
|0,68
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,70
|0,75
|-8,97
|Vakıflar Bankası
|3,46
|0,29
|-26,54
|Vakko Tekstil
|10,96
|-0,90
|74,90
|Vanet Gıda
|5,23
|-0,57
|-32,34
|VBT Yazılım
|17,59
|-5,02
|Verusa Holding
|47,84
|3,50
|6,12
|Verusaturk Girisim
|20,82
|-0,48
|59,56
|Vestel
|29,86
|-0,11
|52,91
|Vestel Beyaz Eşya
|46,50
|3,48
|24,41
|Viking Kağıt
|5,96
|0,85
|-33,78
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|3,46
|-20,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,40
|-0,38
|-13,24
|Yataş
|13,25
|0,76
|-8,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,05
|-6,68
|-7,95
|Yeni Gimat GMYO
|13,79
|-1,36
|18,96
|Yeşil GMYO
|0,99
|-1,00
|-28,26
|Yeşil Yapı
|1,10
|-0,90
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,30
|-1,29
|-46,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.012,00
|9,71
|-23,00
|Yonga Mobilya
|21,70
|1,97
|-27,15
|Yükselen Çelik
|5,23
|2,15
|-0,04
|Yünsa
|10,75
|-0,92
|-22,61
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,78
|0,56
|-35,74
(Son)
Kaynak: AA
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