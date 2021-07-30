Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

30.07.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.930,103,95-13,75
İş Bankası (C)5,271,35-22,42
İş Bankası (Kur.)438.000,009,5015,26
İş Fin.Kir.2,890,35-25,13
İş Girişim9,700,73-48,81
İş GMYO1,87-1,06-26,38
İş Y. Men. Değ.13,612,95-18,00
İş Yat. Ort.2,81-0,35-16,45
İşbir Holding5.300,60-0,1693,62
Işık Plastik35,662,77

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,881,15-22,81
İttifak Holding1,609,59-28,25
İz Hayvancılık Tarım18,261,221,44
İzmir Demir Çelik2,65-1,49-19,93
İzmir Fırça5,612,750,90
Jantsa Jant Sanayi71,05-0,7771,42
Kafein Yazılım27,90-3,1330,74
Kalekim Kimyevi Maddeler12,51-1,11

Kaplamin19,81-1,54-41,39
Kardemir (A)7,12-1,1119,66
Kardemir (B)7,100,1434,72
Kardemir (D)7,851,0335,81
Karel Elektronik34,02-0,4147,53
Karsan Otomotiv4,578,8140,62
Karsu Tekstil7,68-2,04-10,18
Kartal Yenilenebilir Enerji10,90-3,11

Kartonsan51,85-1,61-45,23
Katmerciler Ekipman3,00-2,91-2,60
Kent Gıda209,80-0,71-41,00
Kerevitaş Gıda4,470,22-32,07
Kervan Gıda16,24-0,2523,96
Kervansaray Yat. Holding0,62-3,13-50,79
Kiler GMYO1,741,16-30,68
Klimasan Klima20,36-1,6419,98
Koç Holding20,56-0,190,53
Konfrut Gıda16,380,31-3,08
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,60-2,07160,14
Konya Çimento891,70-1,52-21,09
Koray GMYO8,916,45100,22
Kordsa Teknik Tekstil23,40-0,5150,48
Koza Altın104,50-2,158,07
Koza Madencilik13,70-0,44-11,56
Körfez GMYO5,140,00-11,38
Kristal Kola1,87-0,53-52,30
Kron Telekomünikasyon49,76-1,2735,07
Kuştur Kuşadası Turizm230,00-2,6246,22
Kuyumcukent Gayrimenkul2,872,5024,78
Kütahya Porselen47,54-2,10-5,77
Kütahya Şeker22,029,99

Lider Faktoring3,263,82-4,40
Link Bilgisayar31,12-2,38-1,51
Logo Yazılım36,18-1,4716,19
Lokman Hekim Sağlık9,600,9533,92
Lüks Kadife44,90-0,8055,83
Makina Takım2,850,00-16,42
Manas Enerji Yönetimi14,479,95

Marka Yatırım Holding4,400,23-31,57
Marmaris Altınyunus168,70-1,0051,85
Marshall239,400,80-21,94
Martı GMYO1,07-0,93-58,10
Martı Otel1,82-1,09-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım31,50-1,93

Mavi Giyim53,400,023,47
Mazhar Zorlu Holding39,001,9323,89
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,08-1,74

Mega Polietilen6,66-10,00-13,05
Menderes Tekstil2,191,39-29,13
Mercan Kimya10,240,79

Merit Turizm16,79-0,5962,08
Merko Gıda5,01-0,60-42,01
Metemtur Yatırım6,82-9,91-15,65
Metro Holding1,610,63-22,60
Metro Petrol ve Tesisleri2,260,44-21,80
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,58-25,75
Migros Ticaret34,10-1,04-20,33
Milpa3,79-1,04-17,61
Mistral GMYO3,88-1,77-17,62
MLP Sağlık22,50-0,6213,24
MMC San. ve Tic. Yat.7,101,4354,35
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,540,53-36,37
Mondi Tire Kutsan8,004,035,26
Naturel Enerji36,02-0,061,44
Naturelgaz7,97-2,57

Net Holding3,97-0,5015,74
Netaş Telekom.19,35-1,93-31,09
Niğbaş Niğde Beton11,740,00-77,42
Nuh Çimento38,30-0,73-20,26
Nurol GMYO15,002,53105,76
Odaş Elektrik1,78-3,26-54,36
Orge Enerji Elektrik5,961,8829,21
Orma Orman Mahsulleri26,023,4276,77
Osmanlı Menkul22,540,36-26,91
Ostim Endüstriyel Yat2,260,44-17,93
Otokar291,500,48-4,20
Oyak Çimento6,44-0,62-26,65
Oyak Yat. Ort.7,202,864,32
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,860,16

Oylum Sınai Yatırımlar3,98-0,25-15,50
Özak GMYO4,161,96-18,43
Özbal Çelik Boru14,208,56116,79
Özderici GMYO1,480,68-33,33
Özerden Plastik8,01-1,23-11,00
Pamukova Elektrik32,38-0,9851,88
Panora GMYO6,86-1,7213,99
Papilon Savunma14,68-1,41-35,50
Park Elek.Madencilik4,71-0,42-12,29
Parsan28,100,1415,64
Pegasus70,65-1,40-5,29
Peker GMYO0,980,00-56,68
Penguen Gıda3,100,32-38,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım35,401,14

Pera GMYO1,442,86-17,79
Pergamon Dış Ticaret22,76-0,9624,18
Petkim5,67-0,1813,86
Petrokent Turizm2.206,404,82143,42
Pınar Et ve Un17,14-0,12-21,68
Pınar Su7,09-0,14-4,58
Pınar Süt17,480,34-22,48
Plastikkart17,00-2,4117,65
Polisan Holding2,750,00-28,47
Politeknik Metal343,70-1,43-15,29
Prizma Press Matbaacılık4,26-1,62-22,26
QNB Finans Fin. Kir.83,950,00-33,00
QNB Finansbank40,860,69-41,92
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,50-0,60

Ral Yatırım Holding4,211,45-5,18
Ray Sigorta9,82-0,71-36,44
Reysaş GMYO4,65-0,85-14,68
Reysaş Lojistik4,120,73-20,37
Rhea Girişim2,021,51-45,70
Rodrigo Tekstil15,07-1,959,92
Royal Halı3,260,00-5,23
RTA Laboratuvarları21,76-1,72-28,14
Sabancı Holding9,480,21-14,02
Safkar Ege Soğutmacılık7,721,71-29,04
Sanel Mühendislik4,910,0043,57
Sanifoam Sünger22,761,7967,35
Sanko Pazarlama9,66-1,734,23
Saray Matbaacılık4,502,27-48,69
Sarkuysan12,23-1,8540,62
Sasa Polyester28,84-1,7092,47
Say Yenilenebilir Enerji23,92-0,17181,08
Sekuro Plastik22,220,0959,17
Selçuk Ecza Deposu8,411,33-37,39
Selçuk Gıda4,470,45-10,24
Selva Gıda Sanayi8,179,96

Senkron Güvenlik25,60-1,61-2,51
Serve Film Prodüksiyon15,56-1,52-2,75
Servet GMYO72,60-0,68-7,40
Seyitler Kimya15,48-4,9714,98
Silverline Endüstri5,420,00-36,98
Sinpaş GMYO4,590,889,81
Smartiks Yazılım5,76-0,17-34,99
Sodaş Sodyum Sanayii22,92-0,17-12,97
Söktaş3,89-1,27-23,58
Sönmez Filament38,60-2,03-45,01
Sönmez Pamuklu13,05-0,38-45,63
Sumaş Suni Tahta57,95-0,2613,07
Şeker Fin. Kir.5,46-3,70-14,69
Şekerbank1,04-0,95-31,13
Şişe Cam7,59-0,916,01
Şok Marketler Ticaret11,43-0,70-8,42
T. Halk Bankası4,59-0,43-17,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,140,67-31,94
T.S.K.B.1,250,81-28,43
T.Tuborg16,60-1,19-8,14
Taç Tarım Ürünleri26,38-0,08150,52
Tat Gıda8,73-0,68-24,49
TAV Havalimanları22,56-1,665,92
Taze Kuru Gıda233,30-1,977,86
Tek-Art Turizm1,521,33-24,75
Tekfen Holding14,26-0,42-13,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,070,14-18,36
Temapol Polimer Plastik14,50-0,3426,09
TGS Dış Ticaret11,80-1,17-7,16
Tofaş Oto. Fab.32,78-0,126,05
Torunlar GMYO3,555,97-8,97
Trabzon Liman29,88-0,60-6,97
Trabzonspor Sportif3,667,6550,00
Trend GMYO6,81-0,44-45,82
TSKB GMYO2,779,06-51,83
Tuğçelik14,183,6575,50
Tukaş6,67-0,15-31,17
Turcas Petrol3,45-1,15-28,87
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,11-2,22

Turkcell15,381,730,54
Tümosan Motor ve Traktör17,48-1,8024,24
Tüpraş93,80-0,32-13,15
Türk Hava Yolları12,73-0,39-1,39
Türk İlaç Serum28,822,42

Türk Prysmian Kablo11,670,60-3,25
Türk Telekom6,521,09-19,43
Türk Traktör169,20-0,76-0,69
Türker Proje Gayrimenkul116,90-1,433,54
Türkiye Sigorta4,67-1,06-24,41
Ufuk Yatırım13,901,393,73
Ulaşlar Turizm Yat.3,93-1,26-7,31
Ulusoy Elektrik54,10-0,555,36
Ulusoy Un Sanayi5,031,00-1,15
Umpaş Holding1,221,67-53,26
Uşak Seramik1,76-0,56-24,79
Utopya Turizm20,002,04-48,45
Uzertaş Boya35,00-1,91-38,16
Ülker Bisküvi19,94-0,40-10,65
Ünlü Yatırım Holding4,94-1,40

Vakıf Fin. Kir.8,87-0,89160,27
Vakıf GMYO1,490,68-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,700,75-8,97
Vakıflar Bankası3,460,29-26,54
Vakko Tekstil10,96-0,9074,90
Vanet Gıda5,23-0,57-32,34
VBT Yazılım17,59-5,02

Verusa Holding47,843,506,12
Verusaturk Girisim20,82-0,4859,56
Vestel29,86-0,1152,91
Vestel Beyaz Eşya46,503,4824,41
Viking Kağıt5,960,85-33,78
Yapı ve Kredi Bank.2,393,46-20,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,40-0,38-13,24
Yataş13,250,76-8,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,05-6,68-7,95
Yeni Gimat GMYO13,79-1,3618,96
Yeşil GMYO0,99-1,00-28,26
Yeşil Yapı1,10-0,90-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,30-1,29-46,21
Yibitaş İnşaat Malzeme12.012,009,71-23,00
Yonga Mobilya21,701,97-27,15
Yükselen Çelik5,232,15-0,04
Yünsa10,75-0,92-22,61
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,780,56-35,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler 19:49 Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor 19:23 Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor Açık cezaevi hükümlülerine salgın izni 2 ay uzatıldı 19:08 Açık cezaevi hükümlülerine salgın izni 2 ay uzatıldı
Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var 18:02 Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor 17:50 Marmaris yangınıyla ilgili ekipleri alarma geçiren ihbar! Eşkalleri belli 2 şüpheli aranıyor Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı 17:24 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı 16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor 14:38 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi         
20:07
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi         
19:33
Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı Sağlık Bakanı Koca, yangından etkilenen kişilerin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı         
19:09
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü         
18:29
Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı         
17:52
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı         
17:14
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi         
15:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi         
14:17
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı Marmaris'teki yangına sebep olduğu iddia edilen çocukların ifadeleri ortaya çıktı: Kitap yakıyorduk, bir anda alev çoğaldı         
11:08
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 20:25:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement