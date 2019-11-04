Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,57
|0,64
|-19,49
|Acıpayam Selüloz
|4,84
|1,04
|51,50
|Adana Çimento (A)
|6,58
|-0,30
|38,34
|Adana Çimento (B)
|4,97
|-0,40
|54,08
|Adana Çimento (C)
|1,91
|0,53
|55,15
|Adel Kalemcilik
|11,10
|0,09
|8,05
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,02
|6,32
|-13,68
|Afyon Çimento
|4,66
|1,53
|1,53
|Ak Enerji
|0,64
|3,23
|1,59
|Akbank
|7,07
|1,73
|20,14
|Akçansa
|6,83
|2,55
|4,40
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,37
|1,48
|-31,84
|Akfen GMYO
|2,29
|0,00
|38,79
|Akın Tekstil
|11,16
|2,86
|23,11
|Akiş GMYO
|2,67
|1,52
|17,16
|Akmerkez GMYO
|21,18
|0,47
|46,74
|Aksa
|10,50
|1,45
|58,26
|Aksa Enerji
|2,65
|1,92
|-1,12
|Aksigorta
|4,94
|0,00
|57,36
|Aksu Enerji
|9,71
|0,31
|25,78
|Alarko Carrıer
|37,60
|1,24
|-4,47
|Alarko GMYO
|54,25
|0,46
|28,48
|Alarko Holding
|4,68
|-1,68
|139,96
|Albaraka Türk
|1,23
|1,65
|0,82
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,04
|1,39
|39,58
|Alkim Kağıt
|4,09
|2,00
|13,80
|Alkim Kimya
|32,66
|8,07
|51,62
|Altınyağ
|0,43
|2,38
|-2,27
|Altınyunus Çeşme
|6,98
|-3,19
|125,06
|Anadolu Cam
|3,41
|1,79
|32,96
|Anadolu Efes
|19,84
|2,22
|-1,16
|Anadolu Grubu Holding
|15,29
|1,93
|50,87
|Anadolu Hayat Emek.
|5,55
|1,28
|-2,54
|Anadolu Isuzu
|9,52
|3,59
|54,05
|Anadolu Sigorta
|4,15
|0,00
|5,71
|Anel Elektrik
|2,24
|-0,44
|38,27
|Arçelik
|17,99
|1,87
|13,93
|Arena Bilgisayar
|5,38
|-0,37
|22,00
|Armada Bilgisayar
|10,08
|-0,20
|8,50
|Arsan Tekstil
|2,39
|1,70
|47,53
|Artı Yatırım Holding
|0,76
|0,00
|-12,64
|Aselsan
|18,81
|2,28
|-21,46
|Aslan Çimento
|29,36
|2,80
|4,26
|Ata GMYO
|3,87
|-2,03
|-3,49
|Atakule GMYO
|1,36
|3,03
|3,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,82
|-1,20
|355,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,02
|0,99
|18,60
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|11,64
|-1,36
|57,32
|Avrasya GMYO
|1,19
|0,85
|35,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,55
|0,00
|43,52
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.280,20
|0,02
|2,72
|Avrupa Yatırım Holding
|1,66
|-8,29
|-31,69
|Ayen Enerji
|2,60
|3,59
|44,39
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,77
|-1,12
|28,69
|Aygaz
|10,98
|1,01
|10,42
|Bagfaş
|13,21
|-0,53
|174,07
|Bak Ambalaj
|6,23
|2,64
|32,32
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|3,23
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,81
|1,12
|44,22
|Banvit
|14,14
|0,78
|31,05
|Baştaş Başkent Çimento
|2,05
|1,99
|1,49
|Batı Çimento
|2,61
|0,77
|8,30
|Batısöke Çimento
|0,99
|2,06
|-9,17
|Bera Holding
|3,24
|1,89
|57,28
|Berkosan Yalıtım
|1,94
|0,00
|7,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,80
|4,05
|11,11
|Beyaz Filo
|3,16
|0,64
|15,75
|Beymen Perakende Yat.
|14,88
|-1,00
|277,66
|Bilici Yatırım
|2,87
|-1,03
|126,96
|Bim Mağazalar
|47,58
|1,15
|11,08
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|0,87
|1,16
|-25,64
|Bizim Mağazaları
|8,45
|-1,52
|24,26
|Bolu Çimento
|2,77
|1,84
|-10,29
|Bomonti Elektrik
|1,74
|-5,43
|262,50
|Borusan Mannesmann
|9,01
|1,58
|28,54
|Borusan Yat. Paz.
|34,20
|0,88
|-5,60
|Bosch Fren Sistemleri
|208,40
|1,21
|36,41
|Bossa
|5,50
|1,85
|30,82
|Brisa
|6,24
|5,23
|-1,42
|Burçelik
|3,97
|0,76
|23,68
|Burçelik Vana
|4,78
|-0,62
|222,97
|Bursa Çimento
|4,64
|4,04
|5,45
|Carrefoursa
|3,50
|1,45
|0,57
|Ceo Event Medya
|8,47
|0,59
|Coca Cola İçecek
|31,88
|0,76
|7,83
|Cosmos Yat. Holding
|1,20
|-4,76
|23,71
|Credıtwest Faktorıng
|2,06
|-0,48
|98,08
|Çelebi
|96,95
|0,15
|66,16
|Çelik Halat
|5,25
|1,16
|-2,83
|Çemaş Döküm
|1,16
|3,57
|52,63
|Çemtaş
|6,02
|3,26
|0,94
|Çimbeton
|30,08
|0,27
|5,17
|Çimentaş
|11,56
|0,26
|-8,98
|Çimsa
|7,97
|1,53
|5,56
|Çuhadaroğlu Metal
|2,68
|0,75
|50,56
|Dagi Giyim
|1,91
|-0,52
|54,03
|Dagi Yatırım Holding
|1,60
|1,27
|58,42
|Dardanel
|1,67
|-1,76
|51,82
|Datagate Bilgisayar
|6,07
|1,00
|41,82
|Demısaş Döküm
|2,59
|-5,13
|12,72
|Denge Holding
|1,65
|-1,79
|42,24
|Deniz GMYO
|3,40
|0,00
|11,84
|Denizbank
|25,00
|0,00
|30,89
|Denizli Cam
|5,64
|0,89
|8,29
|Derimod
|3,93
|3,42
|39,89
|Derlüks Deri
|2,11
|0,48
|Desa Deri
|2,86
|-2,39
|65,32
|Despec Bilgisayar
|3,20
|1,59
|17,15
|Deva Holding
|7,49
|0,81
|127,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|1,15
|12,82
|Ditaş Doğan
|8,36
|-1,99
|63,32
|DO-CO
|528,70
|-0,83
|11,56
|Doğan Burda
|3,59
|0,28
|19,27
|Doğan Holding
|1,75
|1,74
|87,91
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|2,61
|-3,28
|Doğusan
|1,50
|0,67
|-30,70
|Doğuş GMYO
|2,92
|1,04
|38,39
|Doğuş Otomotiv
|8,18
|-0,85
|88,48
|Döktaş Dökümcülük
|36,00
|-16,47
|341,72
|Duran Doğan Basım
|10,74
|-0,19
|110,59
|Dyo Boya
|3,71
|2,49
|27,93
|Eczacıbaşı İlaç
|3,05
|0,66
|25,75
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,24
|0,37
|28,70
|Edip Gayrimenkul
|0,89
|0,00
|15,58
|Ege Endüstri
|478,50
|0,97
|53,79
|Ege Gübre
|38,82
|0,10
|87,66
|Ege Profil
|9,28
|0,65
|10,51
|Ege Seramik
|3,08
|-0,32
|4,01
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|7,69
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|-3,13
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,11
|10,00
|10,00
|Egeplast
|5,43
|0,56
|41,41
|Ekiz Kimya
|0,41
|0,00
|24,24
|Emek Elektrik
|1,24
|0,81
|26,53
|Eminiş Ambalaj
|1,07
|-8,55
|Emlak Konut GMYO
|1,22
|1,67
|-16,25
|Enerjisa Enerji
|6,17
|0,65
|31,04
|Enka İnşaat
|5,79
|1,05
|30,28
|Erbosan
|21,72
|-0,09
|42,85
|Ereğli Demir Çelik
|6,63
|2,00
|8,66
|Ersu Gıda
|1,49
|-0,67
|61,96
|Escort Teknoloji
|0,82
|0,00
|7,89
|Etiler Gıda
|3,50
|0,86
|64,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|77,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,01
|1,00
|59,07
|Euro Yat. Ort.
|0,92
|0,00
|46,82
|Euro Yatırım Holding
|1,26
|-0,79
|129,09
|Fenerbahçe Futbol
|16,55
|-0,60
|139,16
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,94
|0,68
|10,53
|F-M İzmit Piston
|19,83
|0,66
|29,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,09
|0,65
|100,78
|Ford Otosan
|67,05
|3,39
|41,13
|Formet Çelik Kapı
|4,28
|-2,06
|323,49
|Frigo Pak Gıda
|8,72
|0,00
|412,94
|Galatasaray Sportif
|1,59
|1,27
|28,23
|Garanti Bankası
|9,50
|2,37
|19,35
|Garanti Faktoring
|3,93
|-1,50
|98,48
|Garanti Yat. Ort.
|0,94
|2,17
|28,35
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,38
|2,09
|76,20
|Gedik Yatırım Holding
|5,74
|0,70
|144,26
|Gediz Ambalaj
|5,53
|0,73
|36,73
|Gentaş
|1,59
|1,92
|15,84
|Gersan Elektrik
|2,25
|2,27
|-7,80
|Global Men. Değ.
|1,08
|0,00
|129,79
|Global Yat. Holding
|4,07
|1,75
|36,12
|Good-Year
|2,81
|1,81
|-15,32
|Göltaş Çimento
|14,09
|0,57
|15,07
|Gözde Girişim
|3,64
|1,96
|36,33
|GSD Denizcilik
|1,90
|0,53
|65,22
|GSD Holding
|0,95
|1,06
|18,75
|Gübre Fabrik.
|5,54
|0,18
|87,16
|Güler Yat. Holding
|1,82
|1,11
|70,09
|Güneş Sigorta
|1,72
|3,61
|22,67
|Halk GMYO
|0,93
|0,00
|44,56
|Halk Sigorta
|1,41
|-5,37
|59,77
|Hatay Tekstil
|4,71
|12,14
|36,59
|Hedef Girişim
|1,72
|1,78
|48,28
|Hektaş
|6,38
|1,59
|84,31
|HUB Girişim
|6,67
|0,60
|254,79
|Hürriyet Gzt.
|0,83
|1,22
|-10,75
|ICBC Turkey Bank
|4,27
|2,64
|-13,39
|İdealist Danışmanlık
|3,82
|-1,04
|-34,64
|İdealist GMYO
|2,70
|0,37
|65,64
|İhlas Ev Aletleri
|1,93
|-2,03
|490,89
|İhlas Gayrimenkul
|0,72
|-1,37
|-23,37
|İhlas Gazetecilik
|2,65
|-1,12
|334,43
|İhlas Holding
|0,59
|-3,28
|84,37
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|-3,75
|133,33
|İndeks Bilgisayar
|7,18
|1,84
|28,94
|Info Yatırım
|5,40
|-0,92
|424,27
|İntema
|6,69
|1,21
|11,56
|İpek Doğal Enerji
|6,49
|1,25
|20,86
|İskenderun Demir Çelik
|6,37
|3,58
|35,86
(Sürecek)