Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,59
|0,63
|-18,46
|Acıpayam Selüloz
|4,80
|-0,21
|50,24
|Adana Çimento (A)
|6,54
|-0,30
|37,50
|Adana Çimento (B)
|4,96
|-0,20
|53,77
|Adana Çimento (C)
|1,96
|-0,51
|59,21
|Adel Kalemcilik
|11,13
|0,27
|8,34
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|0,00
|-16,67
|Afyon Çimento
|4,37
|-5,41
|-4,79
|Ak Enerji
|0,62
|-1,59
|-1,59
|Akbank
|7,08
|0,43
|20,31
|Akçansa
|6,78
|-0,15
|3,64
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,37
|0,00
|-31,84
|Akfen GMYO
|2,30
|0,00
|39,39
|Akın Tekstil
|10,61
|-3,46
|17,04
|Akiş GMYO
|2,74
|2,24
|20,23
|Akmerkez GMYO
|21,08
|-0,28
|46,04
|Aksa
|10,83
|2,46
|63,24
|Aksa Enerji
|2,75
|0,36
|2,61
|Aksigorta
|5,01
|1,83
|59,58
|Aksu Enerji
|9,71
|0,00
|25,78
|Alarko Carrıer
|37,34
|0,05
|-5,13
|Alarko GMYO
|55,55
|0,82
|31,56
|Alarko Holding
|4,74
|3,27
|143,04
|Albaraka Türk
|1,20
|0,00
|-1,64
|Alcatel Lucent Teletaş
|8,06
|0,37
|39,93
|Alkim Kağıt
|4,57
|-1,51
|27,15
|Alkim Kimya
|32,52
|2,65
|50,97
|Altınyağ
|0,42
|0,00
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|6,99
|-0,85
|125,39
|Anadolu Cam
|3,44
|0,00
|34,13
|Anadolu Efes
|19,76
|0,82
|-1,56
|Anadolu Grubu Holding
|14,99
|-0,73
|47,91
|Anadolu Hayat Emek.
|5,57
|0,36
|-2,19
|Anadolu Isuzu
|9,11
|-3,19
|47,41
|Anadolu Sigorta
|4,16
|0,73
|5,97
|Anel Elektrik
|2,34
|3,08
|44,44
|Arçelik
|18,29
|0,49
|15,83
|Arena Bilgisayar
|5,50
|1,85
|24,72
|Armada Bilgisayar
|10,16
|-0,39
|9,36
|Arsan Tekstil
|2,36
|-0,84
|45,68
|Artı Yatırım Holding
|0,77
|1,32
|-11,49
|Aselsan
|18,53
|-1,91
|-22,63
|Aslan Çimento
|28,76
|0,56
|2,13
|Ata GMYO
|4,20
|-2,33
|4,74
|Atakule GMYO
|1,36
|-0,73
|3,36
|Atlantis Yatırım Holding
|0,88
|3,53
|388,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,03
|1,98
|19,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,29
|4,24
|66,11
|Avrasya GMYO
|1,25
|6,84
|42,05
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,56
|3,31
|44,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.280,40
|0,01
|2,74
|Avrupa Yatırım Holding
|1,61
|-0,62
|-33,74
|Ayen Enerji
|2,61
|-0,38
|44,95
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,80
|5,88
|30,88
|Aygaz
|10,93
|-0,27
|9,91
|Bagfaş
|13,05
|1,71
|170,75
|Bak Ambalaj
|6,07
|-0,16
|28,92
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|1,82
|1,68
|45,02
|Banvit
|14,16
|-0,28
|31,23
|Baştaş Başkent Çimento
|2,00
|0,00
|-0,99
|Batı Çimento
|2,64
|0,76
|9,54
|Batısöke Çimento
|0,99
|0,00
|-9,17
|Bera Holding
|4,10
|7,89
|99,03
|Berkosan Yalıtım
|1,98
|2,06
|9,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,28
|6,54
|40,74
|Beyaz Filo
|2,94
|-0,34
|7,69
|Beymen Perakende Yat.
|15,77
|3,82
|300,25
|Bilici Yatırım
|2,72
|-2,16
|115,09
|Bim Mağazalar
|47,44
|-0,55
|10,75
|Birko Mensucat
|0,26
|-3,70
|-13,33
|Birlik Mensucat
|0,87
|1,16
|-25,64
|Bizim Mağazaları
|8,59
|2,26
|26,32
|Bolu Çimento
|2,75
|-0,72
|-10,94
|Bomonti Elektrik
|1,62
|3,18
|237,50
|Borusan Mannesmann
|9,22
|1,54
|31,54
|Borusan Yat. Paz.
|34,58
|0,17
|-4,55
|Bosch Fren Sistemleri
|209,00
|1,85
|36,80
|Bossa
|5,53
|2,22
|31,54
|Brisa
|6,43
|1,74
|1,58
|Burçelik
|3,93
|-0,25
|22,43
|Burçelik Vana
|4,66
|-1,69
|214,86
|Bursa Çimento
|4,64
|0,43
|5,45
|Carrefoursa
|3,52
|0,28
|1,15
|Ceo Event Medya
|8,69
|-2,36
|Coca Cola İçecek
|30,52
|0,26
|3,23
|Cosmos Yat. Holding
|1,17
|-5,65
|20,62
|Credıtwest Faktorıng
|2,17
|0,46
|108,65
|Çelebi
|97,50
|0,46
|67,10
|Çelik Halat
|5,21
|0,58
|-3,57
|Çemaş Döküm
|1,10
|-3,51
|44,74
|Çemtaş
|6,32
|3,78
|5,97
|Çimbeton
|30,16
|0,47
|5,45
|Çimentaş
|11,66
|0,17
|-8,19
|Çimsa
|7,62
|-0,39
|0,93
|Çuhadaroğlu Metal
|2,68
|0,37
|50,56
|Dagi Giyim
|1,90
|-0,52
|53,23
|Dagi Yatırım Holding
|1,58
|-1,25
|56,44
|Dardanel
|1,83
|3,39
|66,36
|Datagate Bilgisayar
|6,19
|0,32
|44,63
|Demısaş Döküm
|2,61
|-0,38
|13,59
|Denge Holding
|1,55
|-3,73
|33,62
|Deniz GMYO
|3,30
|-1,20
|8,55
|Denizbank
|21,12
|-6,13
|10,58
|Denizli Cam
|5,69
|0,53
|9,25
|Derimod
|3,93
|0,51
|39,89
|Derlüks Deri
|2,08
|-0,95
|Desa Deri
|2,81
|-0,35
|62,43
|Despec Bilgisayar
|3,26
|0,00
|19,35
|Deva Holding
|7,41
|0,41
|125,23
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,88
|1,15
|12,82
|Ditaş Doğan
|8,91
|0,34
|74,06
|DO-CO
|531,50
|0,68
|12,15
|Doğan Burda
|3,78
|4,42
|25,58
|Doğan Holding
|1,75
|0,57
|87,91
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,10
|-0,90
|-9,84
|Doğusan
|1,53
|-1,29
|-29,32
|Doğuş GMYO
|2,89
|0,00
|36,97
|Doğuş Otomotiv
|8,42
|0,84
|94,01
|Döktaş Dökümcülük
|31,60
|5,33
|287,73
|Duran Doğan Basım
|11,06
|-0,36
|116,86
|Dyo Boya
|3,76
|1,35
|29,66
|Eczacıbaşı İlaç
|3,08
|1,65
|26,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,70
|5,84
|35,89
|Edip Gayrimenkul
|0,88
|-1,12
|14,29
|Ege Endüstri
|489,10
|0,12
|57,19
|Ege Gübre
|37,90
|-1,10
|83,21
|Ege Profil
|9,54
|-2,15
|13,60
|Ege Seramik
|3,09
|-0,64
|4,35
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,13
|0,00
|0,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,31
|0,00
|29,17
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|0,00
|0,00
|Egeplast
|5,22
|-4,22
|35,94
|Ekiz Kimya
|0,42
|2,44
|27,27
|Emek Elektrik
|1,24
|1,64
|26,53
|Eminiş Ambalaj
|1,12
|-1,75
|-4,27
|Emlak Konut GMYO
|1,23
|0,82
|-15,56
|Enerjisa Enerji
|6,19
|0,65
|31,47
|Enka İnşaat
|5,75
|0,00
|29,38
|Erbosan
|22,20
|-1,33
|46,01
|Ereğli Demir Çelik
|6,95
|0,87
|13,90
|Ersu Gıda
|1,54
|4,76
|67,39
|Escort Teknoloji
|0,82
|0,00
|7,89
|Etiler Gıda
|3,30
|0,30
|54,93
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,24
|0,81
|76,14
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,02
|2,00
|60,64
|Euro Yat. Ort.
|0,92
|0,00
|46,82
|Euro Yatırım Holding
|1,24
|-0,80
|125,45
|Fenerbahçe Futbol
|16,24
|-3,04
|134,68
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,96
|0,34
|11,28
|F-M İzmit Piston
|21,38
|3,38
|39,09
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|3,14
|0,64
|104,03
|Ford Otosan
|67,60
|-0,52
|42,29
|Formet Çelik Kapı
|4,15
|-0,72
|310,63
|Frigo Pak Gıda
|8,80
|4,02
|417,65
|Galatasaray Sportif
|1,74
|1,16
|40,32
|Garanti Bankası
|9,46
|0,00
|18,84
|Garanti Faktoring
|3,87
|1,84
|95,45
|Garanti Yat. Ort.
|0,93
|0,00
|26,99
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,52
|0,00
|80,79
|Gedik Yatırım Holding
|5,82
|-0,68
|147,66
|Gediz Ambalaj
|5,89
|-1,83
|45,64
|Gentaş
|1,58
|0,64
|15,11
|Gersan Elektrik
|2,35
|3,52
|-3,70
|Global Men. Değ.
|1,19
|-4,80
|153,19
|Global Yat. Holding
|4,01
|-2,20
|34,11
|Good-Year
|2,83
|0,71
|-14,72
|Göltaş Çimento
|13,98
|0,14
|14,17
|Gözde Girişim
|3,73
|1,08
|39,70
|GSD Denizcilik
|1,91
|1,06
|66,09
|GSD Holding
|0,95
|0,00
|18,75
|Gübre Fabrik.
|5,44
|-1,27
|83,78
|Güler Yat. Holding
|1,80
|0,56
|68,22
|Güneş Sigorta
|1,75
|1,16
|24,81
|Halk GMYO
|0,94
|0,00
|46,12
|Halk Sigorta
|1,42
|-2,74
|60,90
|Hatay Tekstil
|5,84
|4,85
|69,36
|Hedef Girişim
|1,75
|1,16
|50,86
|Hektaş
|5,95
|-3,25
|71,88
|HUB Girişim
|7,33
|2,09
|289,89
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|0,00
|-9,68
|ICBC Turkey Bank
|4,33
|0,23
|-12,17
|İdealist Danışmanlık
|3,60
|3,15
|-38,40
|İdealist GMYO
|2,68
|0,37
|64,42
|İhlas Ev Aletleri
|1,95
|0,00
|497,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,70
|2,94
|-25,50
|İhlas Gazetecilik
|2,53
|-3,80
|314,75
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|78,12
|İhlas Yayın Holding
|0,79
|2,60
|139,39
|İndeks Bilgisayar
|7,22
|-0,28
|29,65
|Info Yatırım
|5,25
|7,14
|409,71
|İntema
|6,74
|0,30
|12,39
|İpek Doğal Enerji
|6,45
|0,31
|20,11
|İskenderun Demir Çelik
|6,37
|0,63
|35,86
(Sürecek)