Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,72
|0,00
|-11,79
|Acıpayam Selüloz
|6,05
|-0,17
|89,37
|Adana Çimento (A)
|6,73
|0,30
|41,49
|Adana Çimento (B)
|4,88
|0,00
|51,29
|Adana Çimento (C)
|1,85
|-0,54
|50,27
|Adel Kalemcilik
|15,06
|-0,59
|46,59
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,99
|0,51
|-14,96
|Afyon Çimento
|4,63
|0,22
|0,87
|Ak Enerji
|0,90
|-5,26
|42,86
|Akbank
|7,70
|-1,28
|30,84
|Akçansa
|7,12
|0,42
|8,83
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,52
|0,66
|-24,38
|Akfen GMYO
|2,96
|-2,63
|79,39
|Akın Tekstil
|11,48
|-1,88
|26,64
|Akiş GMYO
|3,76
|9,62
|64,98
|Akmerkez GMYO
|22,58
|4,15
|56,44
|Aksa
|11,73
|-1,76
|76,80
|Aksa Enerji
|3,52
|-0,56
|31,34
|Aksigorta
|5,49
|-1,79
|74,87
|Aksu Enerji
|11,08
|-1,25
|43,52
|Alarko Carrıer
|42,24
|3,02
|7,32
|Alarko GMYO
|76,40
|6,33
|80,94
|Alarko Holding
|4,86
|0,41
|149,19
|Albaraka Türk
|1,31
|-1,50
|7,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|10,83
|2,65
|88,02
|Alkim Kağıt
|4,86
|-1,82
|35,22
|Alkim Kimya
|33,58
|-1,29
|55,89
|Altınyağ
|0,42
|-2,33
|-4,55
|Altınyunus Çeşme
|7,88
|-0,38
|154,08
|Anadolu Cam
|3,40
|-1,16
|32,57
|Anadolu Efes
|21,44
|-0,74
|6,81
|Anadolu Grubu Holding
|16,02
|-1,54
|58,08
|Anadolu Hayat Emek.
|6,07
|-0,65
|6,59
|Anadolu Isuzu
|10,61
|0,09
|71,68
|Anadolu Sigorta
|4,36
|-0,23
|11,06
|Anel Elektrik
|2,34
|-0,85
|44,44
|Arçelik
|20,28
|-0,88
|28,44
|Arena Bilgisayar
|6,24
|0,16
|41,50
|Armada Bilgisayar
|11,31
|1,98
|21,74
|Arsan Tekstil
|3,24
|0,93
|100,00
|Artı Yatırım Holding
|0,83
|2,47
|-4,60
|Aselsan
|19,09
|-0,88
|-20,30
|Aslan Çimento
|33,74
|-2,65
|19,82
|Ata GMYO
|3,99
|-0,25
|-0,50
|Atakule GMYO
|1,58
|-2,47
|20,08
|Atlantis Yatırım Holding
|0,96
|0,00
|433,33
|Atlas Yat. Ort.
|1,15
|1,77
|33,72
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,22
|-0,73
|65,16
|Avrasya GMYO
|1,48
|0,68
|68,18
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,56
|0,65
|44,44
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.282,30
|0,02
|2,89
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|1,32
|-36,63
|Ayen Enerji
|2,91
|-1,36
|61,61
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,78
|1,71
|29,42
|Aygaz
|12,19
|-0,97
|22,58
|Bagfaş
|13,19
|-2,30
|173,65
|Bak Ambalaj
|6,86
|0,88
|45,70
|Balatacılar Balatacılık
|0,32
|0,00
|-3,03
|Bantaş Ambalaj
|2,03
|-1,93
|61,75
|Banvit
|15,79
|0,06
|46,34
|Baştaş Başkent Çimento
|2,27
|5,09
|12,38
|Batı Çimento
|3,29
|-2,37
|36,51
|Batısöke Çimento
|1,15
|-0,86
|5,50
|Bera Holding
|3,93
|-1,75
|90,78
|Berkosan Yalıtım
|2,20
|-1,35
|21,55
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,37
|8,22
|46,30
|Beyaz Filo
|3,02
|0,67
|10,62
|Beymen Perakende Yat.
|14,05
|-0,71
|256,60
|Bilici Yatırım
|3,10
|-0,32
|145,14
|Bim Mağazalar
|44,84
|-0,31
|6,06
|Birko Mensucat
|0,27
|3,85
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,04
|0,00
|-11,11
|Bizim Mağazaları
|9,24
|0,00
|35,88
|Bolu Çimento
|3,02
|1,00
|-2,19
|Bomonti Elektrik
|1,61
|-0,62
|235,42
|Borusan Mannesmann
|9,21
|0,00
|31,40
|Borusan Yat. Paz.
|37,80
|-0,58
|4,34
|Bosch Fren Sistemleri
|215,30
|0,80
|40,93
|Bossa
|7,24
|-0,14
|72,21
|Brisa
|7,43
|-0,40
|17,38
|Burçelik
|5,42
|4,63
|68,85
|Burçelik Vana
|4,56
|-0,87
|208,11
|Bursa Çimento
|5,02
|-0,20
|14,09
|Carrefoursa
|4,03
|0,25
|15,80
|Ceo Event Medya
|9,25
|-2,53
|Coca Cola İçecek
|35,14
|-0,34
|18,85
|Cosmos Yat. Holding
|1,56
|0,00
|60,82
|Credıtwest Faktorıng
|1,95
|0,52
|87,50
|Çelebi
|96,90
|-0,51
|66,08
|Çelik Halat
|5,96
|-0,50
|10,31
|Çemaş Döküm
|1,21
|0,00
|59,21
|Çemtaş
|7,07
|-2,35
|18,55
|Çimbeton
|33,56
|-0,24
|17,34
|Çimentaş
|13,62
|-0,37
|7,24
|Çimsa
|7,59
|-0,78
|0,53
|Çuhadaroğlu Metal
|2,76
|0,36
|55,06
|Dagi Giyim
|2,03
|0,00
|63,71
|Dagi Yatırım Holding
|1,73
|0,58
|71,29
|Dardanel
|1,90
|-3,06
|72,73
|Datagate Bilgisayar
|7,52
|2,87
|75,70
|Demısaş Döküm
|2,75
|-0,36
|19,69
|Denge Holding
|1,43
|1,42
|23,28
|Deniz GMYO
|3,91
|3,44
|28,62
|Denizli Cam
|6,08
|0,33
|16,74
|Derimod
|4,66
|0,43
|65,87
|Derlüks Deri
|2,46
|-0,81
|Desa Deri
|3,11
|-3,72
|79,77
|Despec Bilgisayar
|3,58
|0,85
|31,06
|Deva Holding
|7,85
|-1,63
|138,60
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,07
|-0,93
|37,18
|Ditaş Doğan
|8,36
|-0,48
|63,32
|DO-CO
|517,90
|0,54
|9,28
|Doğan Burda
|4,83
|0,00
|60,47
|Doğan Holding
|1,73
|1,76
|85,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,41
|3,68
|15,57
|Doğusan
|1,75
|-1,69
|-19,15
|Doğuş GMYO
|3,91
|-1,26
|85,31
|Doğuş Otomotiv
|8,90
|-0,78
|105,07
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|0,13
|268,10
|Duran Doğan Basım
|10,40
|0,00
|103,92
|Dyo Boya
|4,29
|-3,81
|47,93
|Eczacıbaşı İlaç
|3,38
|-0,88
|39,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,34
|-0,53
|45,88
|Edip Gayrimenkul
|1,10
|-0,90
|42,86
|Ege Endüstri
|480,30
|0,23
|54,37
|Ege Gübre
|41,48
|0,83
|100,51
|Ege Profil
|11,84
|-2,15
|40,99
|Ege Seramik
|3,39
|-1,45
|14,48
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,14
|0,00
|7,69
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|3,03
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,10
|-9,09
|0,00
|Egeplast
|5,25
|0,00
|36,72
|Ekiz Kimya
|0,43
|0,00
|30,30
|Emek Elektrik
|1,32
|-1,49
|34,69
|Eminiş Ambalaj
|1,35
|9,76
|15,38
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|0,68
|0,91
|Enerjisa Enerji
|7,17
|-0,97
|52,28
|Enka İnşaat
|5,79
|0,00
|33,48
|Erbosan
|21,86
|-0,27
|43,77
|Ereğli Demir Çelik
|7,71
|1,05
|26,36
|Ersu Gıda
|1,77
|0,00
|92,39
|Escort Teknoloji
|1,18
|12,38
|55,26
|Etiler Gıda
|3,08
|6,21
|44,60
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,38
|2,22
|96,03
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,10
|-1,79
|73,24
|Euro Yat. Ort.
|1,10
|0,92
|75,55
|Euro Yatırım Holding
|1,40
|-2,10
|154,55
|Fenerbahçe Futbol
|15,58
|-2,07
|125,14
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,43
|-0,29
|28,95
|F-M İzmit Piston
|22,94
|2,87
|49,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|4,31
|-3,15
|180,05
|Ford Otosan
|64,80
|-0,84
|38,90
|Formet Çelik Kapı
|5,72
|-0,52
|465,97
|Frigo Pak Gıda
|10,30
|9,57
|505,88
|Galatasaray Sportif
|1,72
|-0,58
|38,71
|Garanti Bankası
|9,99
|-1,28
|25,50
|Garanti Faktoring
|3,52
|-0,85
|77,78
|Garanti Yat. Ort.
|1,03
|0,00
|40,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,94
|-1,00
|94,54
|Gedik Yatırım Holding
|7,94
|-0,75
|237,87
|Gediz Ambalaj
|5,78
|0,52
|42,92
|Gentaş
|1,77
|-0,56
|28,95
|Gersan Elektrik
|2,68
|0,00
|9,82
|Global Men. Değ.
|1,30
|-2,99
|176,60
|Global Yat. Holding
|4,06
|0,25
|35,79
|Good-Year
|3,15
|0,32
|-5,07
|Göltaş Çimento
|15,22
|-0,26
|24,30
|Gözde Girişim
|4,20
|1,20
|57,30
|GSD Denizcilik
|2,07
|-1,43
|80,00
|GSD Holding
|1,09
|0,93
|36,25
|Gübre Fabrik.
|6,11
|0,00
|106,42
|Güler Yat. Holding
|1,80
|-0,55
|68,22
|Güneş Sigorta
|1,89
|-1,05
|34,79
|Halk GMYO
|1,06
|-0,93
|64,77
|Halk Sigorta
|1,44
|-2,04
|63,17
|Hatay Tekstil
|5,68
|3,27
|64,72
|Hedef Girişim
|1,87
|-1,58
|61,21
|Hektaş
|6,66
|-1,19
|92,40
|HUB Girişim
|10,67
|-2,73
|467,55
|Hürriyet Gzt.
|1,52
|-4,40
|63,44
|ICBC Turkey Bank
|4,92
|1,03
|-0,20
|İdealist Danışmanlık
|3,40
|0,00
|-41,83
|İdealist GMYO
|2,88
|0,00
|76,69
|İhlas Ev Aletleri
|2,69
|3,07
|723,57
|İhlas Gayrimenkul
|0,79
|0,00
|-15,92
|İhlas Gazetecilik
|4,10
|0,00
|572,13
|İhlas Holding
|0,62
|-1,59
|93,75
|İhlas Yayın Holding
|0,96
|-1,03
|190,91
|İndeks Bilgisayar
|8,91
|1,83
|60,00
|Info Yatırım
|4,87
|8,22
|372,82
|İntema
|7,31
|1,11
|21,90
|İpek Doğal Enerji
|6,55
|-1,36
|21,97
|İskenderun Demir Çelik
|6,73
|2,28
|43,54
(Sürecek)