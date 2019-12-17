Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,93
|0,52
|-1,03
|Acıpayam Selüloz
|6,66
|5,55
|108,46
|Adana Çimento (A)
|8,45
|0,96
|77,66
|Adana Çimento (B)
|6,16
|-1,44
|90,98
|Adana Çimento (C)
|2,39
|0,00
|94,14
|Adel Kalemcilik
|14,50
|0,14
|41,14
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,89
|2,72
|-19,23
|Afyon Çimento
|6,55
|0,92
|42,70
|Ak Enerji
|1,03
|0,98
|63,49
|Akbank
|8,25
|0,98
|40,19
|Akçansa
|10,07
|-1,56
|53,93
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,96
|4,81
|-2,49
|Akfen GMYO
|4,21
|4,99
|155,15
|Akın Tekstil
|12,51
|0,32
|38,00
|Akiş GMYO
|3,92
|0,26
|72,01
|Akmerkez GMYO
|23,80
|-0,34
|64,89
|Aksa
|13,17
|-0,23
|98,51
|Aksa Enerji
|3,97
|0,00
|48,13
|Aksigorta
|5,81
|-0,85
|85,07
|Aksu Enerji
|13,75
|0,07
|78,11
|Alarko Carrıer
|49,16
|-1,09
|24,90
|Alarko GMYO
|92,55
|1,15
|119,19
|Alarko Holding
|5,58
|-0,18
|186,11
|Albaraka Türk
|1,36
|0,74
|23,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|12,20
|0,83
|111,81
|Alkim Kağıt
|5,32
|0,00
|48,02
|Alkim Kimya
|36,30
|1,17
|68,52
|Altınyağ
|0,41
|0,00
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|8,06
|-1,47
|159,89
|Anadolu Cam
|4,10
|1,74
|59,86
|Anadolu Efes
|22,52
|1,53
|12,19
|Anadolu Grubu Holding
|17,21
|0,29
|69,82
|Anadolu Hayat Emek.
|6,87
|0,29
|20,64
|Anadolu Isuzu
|13,00
|1,17
|110,36
|Anadolu Sigorta
|4,73
|0,64
|20,49
|Anel Elektrik
|3,20
|1,27
|97,53
|Arçelik
|20,06
|0,45
|27,04
|Arena Bilgisayar
|6,90
|-0,72
|56,46
|Armada Bilgisayar
|14,31
|1,49
|54,04
|Arsan Tekstil
|3,49
|0,58
|115,43
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|0,00
|-6,90
|Aselsan
|19,61
|0,41
|-18,12
|Aslan Çimento
|46,62
|1,61
|65,55
|Ata GMYO
|4,55
|-14,15
|13,47
|Atakule GMYO
|1,95
|1,04
|48,19
|Atlantis Yatırım Holding
|0,92
|1,10
|411,11
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|1,42
|66,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,87
|1,76
|90,90
|Avrasya GMYO
|1,43
|2,88
|62,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,95
|4,28
|80,56
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.284,50
|0,01
|3,07
|Avrupa Yatırım Holding
|1,56
|0,65
|-35,80
|Ayen Enerji
|3,63
|2,25
|101,60
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|1,87
|1,63
|35,97
|Aygaz
|12,56
|0,24
|26,30
|Bagfaş
|13,66
|0,74
|183,40
|Bak Ambalaj
|7,30
|0,69
|55,05
|Balatacılar Balatacılık
|0,60
|9,09
|81,82
|Bantaş Ambalaj
|2,63
|5,20
|109,56
|Banvit
|16,71
|0,42
|54,87
|Baştaş Başkent Çimento
|2,62
|5,22
|29,70
|Batı Çimento
|3,42
|1,48
|41,91
|Batısöke Çimento
|1,35
|1,50
|23,85
|Bera Holding
|3,60
|1,41
|74,76
|Berkosan Yalıtım
|2,64
|0,38
|45,86
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,83
|-1,39
|74,69
|Beyaz Filo
|3,30
|8,91
|20,88
|Beymen Perakende Yat.
|13,60
|245,18
|Bilici Yatırım
|3,78
|2,16
|198,92
|Bim Mağazalar
|45,10
|0,40
|7,64
|Birko Mensucat
|0,27
|0,00
|-10,00
|Birlik Mensucat
|1,12
|0,90
|-4,27
|Bizim Mağazaları
|11,34
|-0,61
|69,62
|Bolu Çimento
|4,81
|5,25
|55,78
|Bomonti Elektrik
|1,43
|-4,67
|197,92
|Borusan Mannesmann
|10,13
|0,40
|44,52
|Borusan Yat. Paz.
|48,04
|-0,62
|32,60
|Bosch Fren Sistemleri
|268,80
|0,49
|75,95
|Bossa
|8,55
|-0,47
|103,37
|Brisa
|8,63
|0,35
|36,33
|Burçelik
|5,77
|3,59
|79,75
|Burçelik Vana
|6,85
|10,48
|362,84
|Bursa Çimento
|5,93
|0,34
|34,77
|Carrefoursa
|4,76
|1,93
|36,78
|Ceo Event Medya
|8,09
|-0,37
|Coca Cola İçecek
|35,96
|-0,66
|21,63
|Cosmos Yat. Holding
|2,15
|-3,15
|121,65
|Credıtwest Faktorıng
|2,42
|2,54
|132,69
|Çelebi
|115,70
|1,31
|98,30
|Çelik Halat
|6,79
|0,44
|25,67
|Çemaş Döküm
|1,59
|4,61
|109,21
|Çemtaş
|8,03
|0,12
|34,65
|Çimbeton
|38,04
|1,44
|33,01
|Çimentaş
|14,72
|-0,20
|15,91
|Çimsa
|9,18
|-0,43
|21,59
|Çuhadaroğlu Metal
|3,15
|1,94
|76,97
|Dagi Giyim
|2,38
|1,28
|91,94
|Dagi Yatırım Holding
|1,96
|3,16
|94,06
|Dardanel
|3,00
|-3,54
|172,73
|Datagate Bilgisayar
|7,89
|1,94
|84,35
|Demısaş Döküm
|3,36
|1,82
|46,24
|Denge Holding
|1,44
|0,00
|24,14
|Deniz GMYO
|4,80
|3,67
|57,89
|Denizli Cam
|8,47
|-0,47
|62,63
|Derimod
|7,30
|3,69
|159,85
|Derlüks Deri
|4,16
|-1,89
|Desa Deri
|4,53
|-0,22
|161,85
|Despec Bilgisayar
|4,15
|1,22
|51,93
|Deva Holding
|8,60
|0,47
|161,40
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,77
|2,67
|-1,28
|Ditaş Doğan
|8,92
|-0,11
|74,26
|DO-CO
|509,00
|0,79
|7,40
|Doğan Burda
|5,16
|0,00
|71,43
|Doğan Holding
|1,87
|0,00
|100,79
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,76
|3,53
|44,26
|Doğusan
|2,04
|3,03
|-5,75
|Doğuş GMYO
|4,47
|1,82
|111,85
|Doğuş Otomotiv
|9,84
|-0,10
|141,96
|Döktaş Dökümcülük
|40,00
|5,26
|390,80
|Duran Doğan Basım
|12,79
|-0,16
|150,78
|Dyo Boya
|4,86
|2,53
|67,59
|Eczacıbaşı İlaç
|3,68
|-1,08
|51,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,09
|-0,49
|57,60
|Edip Gayrimenkul
|1,32
|1,54
|71,43
|Ege Endüstri
|570,90
|3,05
|83,48
|Ege Gübre
|44,14
|0,82
|113,37
|Ege Profil
|11,91
|0,00
|41,83
|Ege Seramik
|3,87
|4,03
|30,69
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,28
|7,69
|115,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,34
|0,00
|41,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,16
|6,67
|60,00
|Egeplast
|8,00
|0,00
|108,33
|Ekiz Kimya
|0,61
|0,00
|84,85
|Emek Elektrik
|1,64
|-1,20
|67,35
|Eminiş Ambalaj
|1,66
|-2,35
|41,88
|Emlak Konut GMYO
|1,52
|0,66
|4,35
|Enerjisa Enerji
|7,62
|0,26
|61,84
|Enka İnşaat
|6,12
|1,49
|41,08
|Erbosan
|24,06
|0,84
|58,24
|Ereğli Demir Çelik
|8,66
|0,23
|41,93
|Ersu Gıda
|2,07
|0,98
|125,00
|Escort Teknoloji
|1,22
|0,00
|60,53
|Etiler Gıda
|2,58
|0,39
|21,13
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,78
|0,56
|152,85
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,33
|2,31
|109,47
|Euro Yat. Ort.
|1,32
|0,00
|110,66
|Euro Yatırım Holding
|1,63
|2,52
|196,36
|Fenerbahçe Futbol
|15,09
|1,07
|118,06
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,80
|12,15
|80,45
|F-M İzmit Piston
|33,20
|3,17
|115,99
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|6,13
|-0,49
|298,31
|Ford Otosan
|67,50
|-1,46
|44,69
|Formet Çelik Kapı
|3,15
|-3,96
|212,83
|Frigo Pak Gıda
|13,00
|7,88
|664,71
|Galatasaray Sportif
|2,37
|-3,27
|91,13
|Garanti Bankası
|10,98
|0,55
|37,94
|Garanti Faktoring
|3,79
|-2,07
|91,41
|Garanti Yat. Ort.
|1,08
|4,85
|47,47
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,85
|0,69
|91,59
|Gedik Yatırım Holding
|8,26
|0,49
|251,49
|Gediz Ambalaj
|6,63
|0,76
|63,93
|Gentaş
|2,05
|0,49
|49,35
|Gersan Elektrik
|3,24
|0,31
|32,77
|Global Men. Değ.
|1,63
|1,24
|246,81
|Global Yat. Holding
|4,75
|-0,63
|58,86
|Good-Year
|3,55
|0,28
|6,98
|Göltaş Çimento
|17,88
|0,34
|46,02
|Gözde Girişim
|5,02
|3,72
|88,01
|GSD Denizcilik
|2,37
|2,16
|106,09
|GSD Holding
|1,35
|3,85
|68,75
|Gübre Fabrik.
|7,64
|0,79
|158,11
|Güler Yat. Holding
|1,88
|-1,05
|75,70
|Güneş Sigorta
|2,75
|13,17
|96,12
|Halk GMYO
|1,18
|1,72
|83,43
|Halk Sigorta
|1,82
|9,64
|106,23
|Hatay Tekstil
|7,05
|-0,84
|104,45
|Hedef Girişim
|2,17
|2,84
|87,07
|Hektaş
|7,31
|0,14
|116,11
|HUB Girişim
|14,17
|-4,84
|653,72
|Hürriyet Gzt.
|1,11
|-5,13
|19,35
|ICBC Turkey Bank
|4,98
|0,00
|1,01
|İdealist Danışmanlık
|3,31
|0,30
|-43,37
|İdealist GMYO
|3,17
|0,32
|94,48
|İhlas Ev Aletleri
|2,49
|1,22
|662,34
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|1,16
|-7,40
|İhlas Gazetecilik
|5,00
|1,01
|719,67
|İhlas Holding
|0,73
|-3,95
|128,13
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-2,35
|151,52
|İndeks Bilgisayar
|9,66
|1,05
|73,47
|Info Yatırım
|4,50
|0,00
|336,89
|İntema
|10,00
|14,16
|66,76
|İpek Doğal Enerji
|6,75
|0,15
|25,70
|İskenderun Demir Çelik
|7,67
|0,13
|63,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)