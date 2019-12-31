Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,87
|-0,53
|-4,10
|Acıpayam Selüloz
|6,38
|-0,16
|99,70
|Adana Çimento (A)
|9,65
|5,58
|102,89
|Adana Çimento (B)
|6,96
|11,72
|115,78
|Adana Çimento (C)
|2,23
|-3,04
|81,14
|Adel Kalemcilik
|15,65
|-1,01
|52,34
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,92
|-0,52
|-17,95
|Afyon Çimento
|6,32
|0,80
|37,69
|Ak Enerji
|1,09
|0,93
|73,02
|Akbank
|8,21
|-0,85
|39,51
|Akçansa
|10,08
|0,60
|54,08
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,15
|-6,52
|6,97
|Akfen GMYO
|4,07
|-0,25
|146,67
|Akın Tekstil
|13,82
|-0,36
|52,46
|Akiş GMYO
|4,02
|-0,25
|76,39
|Akmerkez GMYO
|23,56
|-1,01
|63,23
|Aksa
|13,70
|-0,72
|106,49
|Aksa Enerji
|3,85
|-0,52
|43,66
|Aksigorta
|6,02
|-1,47
|91,76
|Aksu Enerji
|14,84
|0,54
|92,23
|Alarko Carrıer
|59,00
|1,64
|49,90
|Alarko GMYO
|90,25
|0,73
|113,74
|Alarko Holding
|5,99
|-0,99
|207,13
|Albaraka Türk
|1,53
|-1,29
|39,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|11,98
|-0,42
|107,99
|Alkim Kağıt
|5,64
|0,00
|56,92
|Alkim Kimya
|37,92
|-0,58
|76,04
|Altınyağ
|0,41
|-2,38
|-6,82
|Altınyunus Çeşme
|10,15
|-0,39
|227,28
|Anadolu Cam
|4,35
|2,11
|69,61
|Anadolu Efes
|23,40
|-0,09
|16,57
|Anadolu Grubu Holding
|17,65
|-0,62
|74,16
|Anadolu Hayat Emek.
|6,93
|-0,29
|21,70
|Anadolu Isuzu
|12,33
|-0,88
|99,51
|Anadolu Sigorta
|4,65
|-0,21
|18,45
|Anel Elektrik
|3,22
|-0,62
|98,77
|Arçelik
|20,82
|0,10
|31,86
|Arena Bilgisayar
|7,41
|0,00
|68,03
|Armada Bilgisayar
|16,49
|1,48
|77,50
|Arsan Tekstil
|3,59
|-0,55
|121,60
|Artı Yatırım Holding
|0,81
|-1,22
|-6,90
|Aselsan
|20,88
|1,95
|-12,59
|Aslan Çimento
|39,76
|-9,10
|41,19
|Ata GMYO
|4,40
|0,46
|9,73
|Atakule GMYO
|1,91
|-0,52
|45,15
|Atlantis Yatırım Holding
|1,00
|0,00
|455,56
|Atlas Yat. Ort.
|1,43
|0,00
|66,28
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,97
|-0,50
|92,27
|Avrasya GMYO
|1,53
|2,00
|73,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|1,85
|3,35
|71,30
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.285,90
|0,01
|3,18
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|0,00
|-36,63
|Ayen Enerji
|3,44
|-0,86
|91,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,10
|-0,47
|52,69
|Aygaz
|12,86
|0,47
|29,32
|Bagfaş
|16,74
|0,24
|247,30
|Bak Ambalaj
|7,43
|-0,13
|57,81
|Balatacılar Balatacılık
|1,24
|9,73
|275,76
|Bantaş Ambalaj
|2,52
|-0,40
|100,80
|Banvit
|18,78
|-0,16
|74,05
|Baştaş Başkent Çimento
|2,60
|0,00
|28,71
|Batı Çimento
|3,36
|-1,18
|39,42
|Batısöke Çimento
|1,32
|-0,75
|21,10
|Bera Holding
|3,85
|-2,28
|86,89
|Berkosan Yalıtım
|2,69
|-0,37
|48,62
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,46
|-1,99
|51,85
|Beyaz Filo
|3,15
|0,00
|15,38
|Bilici Yatırım
|4,35
|0,93
|243,99
|Bim Mağazalar
|47,04
|0,34
|12,27
|Birko Mensucat
|0,31
|-3,13
|3,33
|Birlik Mensucat
|1,15
|-0,86
|-1,71
|Bizim Mağazaları
|11,08
|-1,95
|65,73
|Bolu Çimento
|4,68
|-2,30
|51,57
|Bomonti Elektrik
|1,28
|-1,54
|166,67
|Borusan Mannesmann
|11,44
|-0,17
|63,21
|Borusan Yat. Paz.
|61,20
|4,08
|68,93
|Bosch Fren Sistemleri
|292,80
|-1,11
|91,66
|Bossa
|8,06
|-0,74
|91,72
|Brisa
|9,45
|-0,11
|49,29
|Burçelik
|5,92
|-0,50
|84,42
|Burçelik Vana
|9,76
|4,05
|559,46
|Bursa Çimento
|6,27
|3,29
|42,50
|Carrefoursa
|4,71
|0,21
|35,34
|Ceo Event Medya
|8,23
|0,37
|Coca Cola İçecek
|39,18
|-1,26
|32,52
|Cosmos Yat. Holding
|1,99
|-4,33
|105,15
|Credıtwest Faktorıng
|2,65
|2,32
|154,81
|Çelebi
|103,90
|-0,86
|78,07
|Çelik Halat
|6,52
|-0,46
|20,68
|Çemaş Döküm
|1,53
|-0,65
|101,32
|Çemtaş
|8,19
|0,37
|37,33
|Çimbeton
|41,58
|-3,12
|45,38
|Çimentaş
|15,00
|-0,20
|18,11
|Çimsa
|9,08
|0,78
|20,26
|Çuhadaroğlu Metal
|3,19
|-0,31
|79,21
|Dagi Giyim
|2,49
|-1,58
|100,81
|Dagi Yatırım Holding
|2,30
|-0,86
|127,72
|Dardanel
|3,35
|-2,90
|204,55
|Datagate Bilgisayar
|7,83
|-0,76
|82,94
|Demısaş Döküm
|3,48
|0,00
|51,46
|Denge Holding
|1,37
|-0,72
|18,10
|Deniz GMYO
|5,00
|-1,96
|64,47
|Denizli Cam
|8,35
|0,24
|60,33
|Derimod
|7,16
|1,56
|154,86
|Derlüks Deri
|4,09
|-0,49
|Desa Deri
|4,55
|2,02
|163,01
|Despec Bilgisayar
|4,24
|-1,17
|55,23
|Deva Holding
|8,97
|-0,22
|172,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,78
|-8,24
|0,00
|Ditaş Doğan
|9,70
|-1,92
|89,49
|DO-CO
|562,50
|0,04
|18,69
|Doğan Burda
|6,10
|1,33
|102,66
|Doğan Holding
|1,82
|-0,55
|95,42
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,66
|1,84
|36,07
|Doğusan
|2,10
|-1,87
|-2,98
|Doğuş GMYO
|4,48
|0,45
|112,32
|Doğuş Otomotiv
|9,54
|0,10
|134,58
|Döktaş Dökümcülük
|54,00
|4,85
|562,58
|Duran Doğan Basım
|14,05
|-1,20
|175,49
|Dyo Boya
|4,90
|0,20
|68,97
|Eczacıbaşı İlaç
|3,73
|0,27
|53,78
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,14
|0,00
|58,38
|Edip Gayrimenkul
|1,39
|0,00
|80,52
|Ege Endüstri
|577,50
|2,58
|85,61
|Ege Gübre
|50,00
|-1,96
|141,70
|Ege Profil
|12,01
|0,67
|43,02
|Ege Seramik
|3,71
|-1,07
|25,29
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,32
|-8,57
|146,15
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,39
|-9,30
|62,50
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,20
|-9,09
|100,00
|Egeplast
|12,48
|0,65
|225,00
|Ekiz Kimya
|0,61
|-3,17
|84,85
|Emek Elektrik
|1,59
|-0,63
|62,24
|Eminiş Ambalaj
|1,52
|0,00
|29,91
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|0,68
|1,60
|Enerjisa Enerji
|7,36
|-0,14
|56,31
|Enka İnşaat
|6,40
|-0,62
|47,54
|Erbosan
|25,24
|-0,47
|66,00
|Ereğli Demir Çelik
|9,06
|0,22
|48,48
|Ersu Gıda
|2,07
|0,00
|125,00
|Escort Teknoloji
|1,39
|-2,11
|82,89
|Etiler Gıda
|2,47
|0,00
|15,96
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,68
|4,35
|138,64
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,25
|0,00
|96,87
|Euro Yat. Ort.
|1,17
|-1,68
|86,72
|Euro Yatırım Holding
|1,49
|-1,97
|170,91
|Fenerbahçe Futbol
|14,46
|-1,90
|108,96
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,52
|0,67
|69,92
|F-M İzmit Piston
|49,64
|1,72
|222,94
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|7,66
|0,13
|397,73
|Ford Otosan
|70,20
|-0,21
|50,47
|Formet Çelik Kapı
|3,00
|0,00
|197,94
|Frigo Pak Gıda
|11,45
|-2,88
|573,53
|Galatasaray Sportif
|2,03
|-0,98
|63,71
|Garanti Bankası
|11,08
|-1,16
|39,20
|Garanti Faktoring
|3,86
|-2,03
|94,95
|Garanti Yat. Ort.
|1,09
|0,00
|48,83
|Gedik Y. Men. Değ.
|5,73
|1,42
|87,66
|Gedik Yatırım Holding
|7,78
|-0,26
|231,06
|Gediz Ambalaj
|6,78
|2,26
|67,64
|Gentaş
|2,20
|-0,90
|60,28
|Gersan Elektrik
|3,20
|-0,31
|31,13
|Global Men. Değ.
|1,93
|3,21
|310,64
|Global Yat. Holding
|4,92
|0,00
|64,55
|Good-Year
|4,06
|-0,73
|22,35
|Göltaş Çimento
|17,86
|0,56
|45,86
|Gözde Girişim
|5,15
|-0,19
|92,88
|GSD Denizcilik
|2,46
|-0,81
|113,91
|GSD Holding
|1,49
|-1,97
|86,25
|Gübre Fabrik.
|8,98
|0,90
|203,38
|Güler Yat. Holding
|1,93
|-0,52
|80,37
|Güneş Sigorta
|2,23
|-0,89
|59,04
|Halk GMYO
|1,21
|0,00
|88,09
|Halk Sigorta
|1,96
|-1,01
|122,09
|Hatay Tekstil
|6,86
|-0,72
|98,94
|Hedef Girişim
|2,60
|0,00
|124,14
|Hektaş
|7,85
|-0,51
|132,07
|HUB Girişim
|13,93
|4,19
|640,96
|Hürriyet Gzt.
|1,12
|0,00
|20,43
|ICBC Turkey Bank
|5,32
|-0,19
|7,91
|İdealist Danışmanlık
|3,31
|-1,49
|-43,37
|İdealist GMYO
|3,08
|-0,65
|88,96
|İhlas Ev Aletleri
|2,94
|8,89
|800,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,20
|-1,64
|27,72
|İhlas Gazetecilik
|6,79
|19,54
|1013,11
|İhlas Holding
|0,92
|-1,08
|187,50
|İhlas Yayın Holding
|1,04
|0,97
|215,15
|İndeks Bilgisayar
|9,66
|0,73
|73,47
|Info Yatırım
|8,90
|10,83
|764,08
|İntema
|9,31
|-2,00
|55,25
|İpek Doğal Enerji
|7,79
|0,78
|45,07
|İskenderun Demir Çelik
|7,99
|-0,37
|70,41
(Sürecek)