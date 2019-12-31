Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,87 -0,53 -4,10 Acıpayam Selüloz 6,38 -0,16 99,70 Adana Çimento (A) 9,65 5,58 102,89 Adana Çimento (B) 6,96 11,72 115,78 Adana Çimento (C) 2,23 -3,04 81,14 Adel Kalemcilik 15,65 -1,01 52,34 Adese Alışveriş Ticaret 1,92 -0,52 -17,95 Afyon Çimento 6,32 0,80 37,69 Ak Enerji 1,09 0,93 73,02 Akbank 8,21 -0,85 39,51 Akçansa 10,08 0,60 54,08 Akdenız Güvenlık Hız. 2,15 -6,52 6,97 Akfen GMYO 4,07 -0,25 146,67 Akın Tekstil 13,82 -0,36 52,46 Akiş GMYO 4,02 -0,25 76,39 Akmerkez GMYO 23,56 -1,01 63,23 Aksa 13,70 -0,72 106,49 Aksa Enerji 3,85 -0,52 43,66 Aksigorta 6,02 -1,47 91,76 Aksu Enerji 14,84 0,54 92,23 Alarko Carrıer 59,00 1,64 49,90 Alarko GMYO 90,25 0,73 113,74 Alarko Holding 5,99 -0,99 207,13 Albaraka Türk 1,53 -1,29 39,38 Alcatel Lucent Teletaş 11,98 -0,42 107,99 Alkim Kağıt 5,64 0,00 56,92 Alkim Kimya 37,92 -0,58 76,04 Altınyağ 0,41 -2,38 -6,82 Altınyunus Çeşme 10,15 -0,39 227,28 Anadolu Cam 4,35 2,11 69,61 Anadolu Efes 23,40 -0,09 16,57 Anadolu Grubu Holding 17,65 -0,62 74,16 Anadolu Hayat Emek. 6,93 -0,29 21,70 Anadolu Isuzu 12,33 -0,88 99,51 Anadolu Sigorta 4,65 -0,21 18,45 Anel Elektrik 3,22 -0,62 98,77 Arçelik 20,82 0,10 31,86 Arena Bilgisayar 7,41 0,00 68,03 Armada Bilgisayar 16,49 1,48 77,50 Arsan Tekstil 3,59 -0,55 121,60 Artı Yatırım Holding 0,81 -1,22 -6,90 Aselsan 20,88 1,95 -12,59 Aslan Çimento 39,76 -9,10 41,19 Ata GMYO 4,40 0,46 9,73 Atakule GMYO 1,91 -0,52 45,15 Atlantis Yatırım Holding 1,00 0,00 455,56 Atlas Yat. Ort. 1,43 0,00 66,28 AvivaSA Emeklilik Hayat 13,97 -0,50 92,27 Avrasya GMYO 1,53 2,00 73,86 Avrasya Petrol ve Tur. 1,85 3,35 71,30 Avrasya Stratejik GMYF 1.285,90 0,01 3,18 Avrupa Yatırım Holding 1,54 0,00 -36,63 Ayen Enerji 3,44 -0,86 91,04 Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,10 -0,47 52,69 Aygaz 12,86 0,47 29,32 Bagfaş 16,74 0,24 247,30 Bak Ambalaj 7,43 -0,13 57,81 Balatacılar Balatacılık 1,24 9,73 275,76 Bantaş Ambalaj 2,52 -0,40 100,80 Banvit 18,78 -0,16 74,05 Baştaş Başkent Çimento 2,60 0,00 28,71 Batı Çimento 3,36 -1,18 39,42 Batısöke Çimento 1,32 -0,75 21,10 Bera Holding 3,85 -2,28 86,89 Berkosan Yalıtım 2,69 -0,37 48,62 Beşiktaş Futbol Yat. 2,46 -1,99 51,85 Beyaz Filo 3,15 0,00 15,38 Bilici Yatırım 4,35 0,93 243,99 Bim Mağazalar 47,04 0,34 12,27 Birko Mensucat 0,31 -3,13 3,33 Birlik Mensucat 1,15 -0,86 -1,71 Bizim Mağazaları 11,08 -1,95 65,73 Bolu Çimento 4,68 -2,30 51,57 Bomonti Elektrik 1,28 -1,54 166,67 Borusan Mannesmann 11,44 -0,17 63,21 Borusan Yat. Paz. 61,20 4,08 68,93 Bosch Fren Sistemleri 292,80 -1,11 91,66 Bossa 8,06 -0,74 91,72 Brisa 9,45 -0,11 49,29 Burçelik 5,92 -0,50 84,42 Burçelik Vana 9,76 4,05 559,46 Bursa Çimento 6,27 3,29 42,50 Carrefoursa 4,71 0,21 35,34 Ceo Event Medya 8,23 0,37 Coca Cola İçecek 39,18 -1,26 32,52 Cosmos Yat. Holding 1,99 -4,33 105,15 Credıtwest Faktorıng 2,65 2,32 154,81 Çelebi 103,90 -0,86 78,07 Çelik Halat 6,52 -0,46 20,68 Çemaş Döküm 1,53 -0,65 101,32 Çemtaş 8,19 0,37 37,33 Çimbeton 41,58 -3,12 45,38 Çimentaş 15,00 -0,20 18,11 Çimsa 9,08 0,78 20,26 Çuhadaroğlu Metal 3,19 -0,31 79,21 Dagi Giyim 2,49 -1,58 100,81 Dagi Yatırım Holding 2,30 -0,86 127,72 Dardanel 3,35 -2,90 204,55 Datagate Bilgisayar 7,83 -0,76 82,94 Demısaş Döküm 3,48 0,00 51,46 Denge Holding 1,37 -0,72 18,10 Deniz GMYO 5,00 -1,96 64,47 Denizli Cam 8,35 0,24 60,33 Derimod 7,16 1,56 154,86 Derlüks Deri 4,09 -0,49 Desa Deri 4,55 2,02 163,01 Despec Bilgisayar 4,24 -1,17 55,23 Deva Holding 8,97 -0,22 172,64 Diriteks Diriliş Tekstil 0,78 -8,24 0,00 Ditaş Doğan 9,70 -1,92 89,49 DO-CO 562,50 0,04 18,69 Doğan Burda 6,10 1,33 102,66 Doğan Holding 1,82 -0,55 95,42 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,66 1,84 36,07 Doğusan 2,10 -1,87 -2,98 Doğuş GMYO 4,48 0,45 112,32 Doğuş Otomotiv 9,54 0,10 134,58 Döktaş Dökümcülük 54,00 4,85 562,58 Duran Doğan Basım 14,05 -1,20 175,49 Dyo Boya 4,90 0,20 68,97 Eczacıbaşı İlaç 3,73 0,27 53,78 Eczacıbaşı Yatırım 10,14 0,00 58,38 Edip Gayrimenkul 1,39 0,00 80,52 Ege Endüstri 577,50 2,58 85,61 Ege Gübre 50,00 -1,96 141,70 Ege Profil 12,01 0,67 43,02 Ege Seramik 3,71 -1,07 25,29 Egeli & Co Tarım Girişim 0,32 -8,57 146,15 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,39 -9,30 62,50 Egeli&Co Yatırım Holding 0,20 -9,09 100,00 Egeplast 12,48 0,65 225,00 Ekiz Kimya 0,61 -3,17 84,85 Emek Elektrik 1,59 -0,63 62,24 Eminiş Ambalaj 1,52 0,00 29,91 Emlak Konut GMYO 1,48 0,68 1,60 Enerjisa Enerji 7,36 -0,14 56,31 Enka İnşaat 6,40 -0,62 47,54 Erbosan 25,24 -0,47 66,00 Ereğli Demir Çelik 9,06 0,22 48,48 Ersu Gıda 2,07 0,00 125,00 Escort Teknoloji 1,39 -2,11 82,89 Etiler Gıda 2,47 0,00 15,96 Euro Kapital Yat. Ort. 1,68 4,35 138,64 Euro Trend Yat. Ort. 1,25 0,00 96,87 Euro Yat. Ort. 1,17 -1,68 86,72 Euro Yatırım Holding 1,49 -1,97 170,91 Fenerbahçe Futbol 14,46 -1,90 108,96 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,52 0,67 69,92 F-M İzmit Piston 49,64 1,72 222,94 Fonet Bilgi Teknolojileri 7,66 0,13 397,73 Ford Otosan 70,20 -0,21 50,47 Formet Çelik Kapı 3,00 0,00 197,94 Frigo Pak Gıda 11,45 -2,88 573,53 Galatasaray Sportif 2,03 -0,98 63,71 Garanti Bankası 11,08 -1,16 39,20 Garanti Faktoring 3,86 -2,03 94,95 Garanti Yat. Ort. 1,09 0,00 48,83 Gedik Y. Men. Değ. 5,73 1,42 87,66 Gedik Yatırım Holding 7,78 -0,26 231,06 Gediz Ambalaj 6,78 2,26 67,64 Gentaş 2,20 -0,90 60,28 Gersan Elektrik 3,20 -0,31 31,13 Global Men. Değ. 1,93 3,21 310,64 Global Yat. Holding 4,92 0,00 64,55 Good-Year 4,06 -0,73 22,35 Göltaş Çimento 17,86 0,56 45,86 Gözde Girişim 5,15 -0,19 92,88 GSD Denizcilik 2,46 -0,81 113,91 GSD Holding 1,49 -1,97 86,25 Gübre Fabrik. 8,98 0,90 203,38 Güler Yat. Holding 1,93 -0,52 80,37 Güneş Sigorta 2,23 -0,89 59,04 Halk GMYO 1,21 0,00 88,09 Halk Sigorta 1,96 -1,01 122,09 Hatay Tekstil 6,86 -0,72 98,94 Hedef Girişim 2,60 0,00 124,14 Hektaş 7,85 -0,51 132,07 HUB Girişim 13,93 4,19 640,96 Hürriyet Gzt. 1,12 0,00 20,43 ICBC Turkey Bank 5,32 -0,19 7,91 İdealist Danışmanlık 3,31 -1,49 -43,37 İdealist GMYO 3,08 -0,65 88,96 İhlas Ev Aletleri 2,94 8,89 800,11 İhlas Gayrimenkul 1,20 -1,64 27,72 İhlas Gazetecilik 6,79 19,54 1013,11 İhlas Holding 0,92 -1,08 187,50 İhlas Yayın Holding 1,04 0,97 215,15 İndeks Bilgisayar 9,66 0,73 73,47 Info Yatırım 8,90 10,83 764,08 İntema 9,31 -2,00 55,25 İpek Doğal Enerji 7,79 0,78 45,07 İskenderun Demir Çelik 7,99 -0,37 70,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)