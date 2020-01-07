Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,70 3,03 -8,60
Acıpayam Selüloz 5,98 2,05 -6,12
Adana Çimento (A) 9,22 1,10 -5,05
Adana Çimento (B) 6,59 0,61 -7,57
Adana Çimento (C) 2,01 2,55 -9,87
Adel Kalemcilik 14,40 3,67 -8,28
Adese Alışveriş Ticaret 1,78 3,49 -7,29
Afyon Çimento 5,88 2,98 -6,37
Ak Enerji 0,95 2,15 -12,84
Akbank 7,82 1,82 -3,58
Akçansa 9,35 2,97 -6,87
Akdenız Güvenlık Hız. 1,94 4,30 -8,06
Akfen GMYO 4,17 2,96 2,96
Akın Tekstil 13,94 5,93 1,09
Akiş GMYO 3,86 2,93 -4,46
Akmerkez GMYO 23,30 1,22 -1,60
Aksa 13,22 1,15 -3,50
Aksa Enerji 3,69 1,65 -2,89
Aksigorta 6,16 -0,65 1,15
Aksu Enerji 15,34 0,92 3,16
Alarko Carrıer 58,80 1,55 -2,00
Alarko GMYO 98,35 2,02 7,14
Alarko Holding 5,85 1,92 -1,68
Albaraka Türk 1,55 1,97 1,31
Alcatel Lucent Teletaş 11,31 1,25 -6,06
Alkim Kağıt 5,26 0,57 -5,73
Alkim Kimya 37,22 -0,11 -2,87
Altınyağ 0,41 2,50 0,00
Altınyunus Çeşme 10,10 0,10 1,10
Anadolu Cam 4,10 1,23 -5,96
Anadolu Efes 22,96 2,50 -0,52
Anadolu Grubu Holding 16,86 2,18 -4,15
Anadolu Hayat Emek. 6,54 -0,30 -4,39
Anadolu Isuzu 11,53 2,58 -5,26
Anadolu Sigorta 4,45 0,00 1,14
Anel Elektrik 3,02 2,72 -5,92
Arçelik 21,28 -0,47 2,11
Arena Bilgisayar 9,28 -0,75 23,24
Armada Bilgisayar 14,86 1,09 -9,33
Arsan Tekstil 3,45 1,77 -3,63
Artı Yatırım Holding 1,04 8,33 28,40
Aselsan 22,08 0,00 5,44
Aslan Çimento 36,24 2,14 -9,31
Ata GMYO 4,57 2,24 0,88
Atakule GMYO 1,72 2,99 -10,42
Atlantis Yatırım Holding 0,96 4,35 -4,00
Atlas Yat. Ort. 1,37 3,79 -4,86
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,00 -0,28 0,43
Avrasya GMYO 1,44 2,13 -4,64
Avrasya Petrol ve Tur. 1,76 1,73 -3,30
Avrasya Stratejik GMYF 1.287,70 0,03 0,14
Avrupa Yatırım Holding 1,51 2,72 -1,95
Ayen Enerji 3,42 1,48 -1,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,00 0,00 -8,68
Aygaz 12,91 1,65 0,55
Bagfaş 16,40 3,47 -2,50
Bak Ambalaj 6,59 2,97 -10,34
Balatacılar Balatacılık 1,79 9,82 44,35
Bantaş Ambalaj 2,27 2,71 -9,92
Banvit 17,46 1,87 -5,98
Baştaş Başkent Çimento 2,54 -0,39 -1,93
Batı Çimento 3,66 1,10 10,57
Batısöke Çimento 1,32 0,76 0,76
Bera Holding 3,47 2,66 -9,87
Berkosan Yalıtım 2,47 1,65 -9,85
Beşiktaş Futbol Yat. 2,38 3,03 -2,86
Beyaz Filo 3,02 1,00 -4,43
Bilici Yatırım 4,76 2,59 8,92
Bim Mağazalar 47,52 0,08 1,84
Birko Mensucat 0,29 3,57 -6,45
Birlik Mensucat 1,08 2,86 -5,26
Bizim Mağazaları 10,54 1,84 -5,64
Bolu Çimento 4,31 -0,23 -8,30
Bomonti Elektrik 1,13 -3,42 -11,72
Borusan Mannesmann 11,21 3,80 -2,10
Borusan Yat. Paz. 63,95 11,51 3,40
Bosch Fren Sistemleri 299,20 1,08 3,21
Bossa 7,63 4,38 -5,33
Brisa 8,88 1,72 -6,62
Burçelik 5,71 6,73 -1,72
Burçelik Vana 11,50 13,19 18,43
Bursa Çimento 5,91 1,90 -5,14
Carrefoursa 5,07 1,60 7,64
Ceo Event Medya 8,30 1,97 0,73
Coca Cola İçecek 37,64 2,01 -2,74
Cosmos Yat. Holding 1,90 0,00 -6,86
Credıtwest Faktorıng 2,98 6,43 3,47
Çelebi 97,70 0,72 -4,31
Çelik Halat 6,13 0,99 -5,69
Çemaş Döküm 1,38 4,55 -9,21
Çemtaş 7,87 1,16 -4,95
Çimbeton 39,88 3,00 -3,34
Çimentaş 13,75 2,08 -8,33
Çimsa 8,94 0,56 -1,54
Çuhadaroğlu Metal 2,94 2,44 -7,84
Dagi Giyim 3,04 8,57 21,60
Dagi Yatırım Holding 2,88 14,74 27,43
Dardanel 4,43 9,93 16,89
Datagate Bilgisayar 7,76 2,11 -0,64
Demısaş Döküm 3,25 1,56 -6,61
Denge Holding 1,30 0,78 -5,11
Deniz GMYO 5,09 1,80 0,79
Denizli Cam 7,84 2,08 -6,00
Derimod 6,70 0,45 -6,16
Derlüks Deri 3,72 6,59 -8,82
Desa Deri 4,12 5,91 -9,25
Despec Bilgisayar 3,97 0,76 -6,37
Deva Holding 8,55 2,03 -4,89
Diriteks Diriliş Tekstil 0,77 0,00 -1,28
Ditaş Doğan 8,70 1,99 -9,00
DO-CO 560,00 -0,88 -0,71
Doğan Burda 5,44 1,87 -10,38
Doğan Holding 1,85 2,21 0,54
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,62 4,52 -1,82
Doğusan 1,93 2,66 -7,21
Doğuş GMYO 4,26 2,90 -5,96
Doğuş Otomotiv 8,83 1,38 -7,25
Döktaş Dökümcülük 49,50 1,02 -8,25
Duran Doğan Basım 15,57 0,19 10,90
Dyo Boya 4,76 1,28 -2,86
Eczacıbaşı İlaç 3,62 1,12 -2,43
Eczacıbaşı Yatırım 9,77 0,93 -3,36
Edip Gayrimenkul 1,25 2,46 -10,07
Ege Endüstri 565,60 0,82 -2,57
Ege Gübre 47,22 1,55 -5,18
Ege Profil 11,39 3,26 -4,85
Ege Seramik 3,63 1,68 -2,16
Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 7,69 -12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,36 2,86 -7,69
Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 -4,55 5,00
Egeplast 13,85 9,49 10,80
Ekiz Kimya 0,61 -1,61 0,00
Emek Elektrik 1,49 2,76 -6,29
Eminiş Ambalaj 1,64 5,13 7,89
Emlak Konut GMYO 1,41 0,71 -3,42
Enerjisa Enerji 7,24 1,54 -2,03
Enka İnşaat 6,37 1,11 -0,78
Erbosan 24,46 1,33 -2,08
Ereğli Demir Çelik 9,00 1,24 -0,44
Ersu Gıda 1,80 5,88 -13,04
Escort Teknoloji 1,32 2,33 -5,04
Etiler Gıda 2,45 6,52 0,00
Euro Kapital Yat. Ort. 1,59 6,00 -4,79
Euro Trend Yat. Ort. 1,26 1,61 0,80
Euro Yat. Ort. 1,10 0,92 -6,78
Euro Yatırım Holding 1,39 2,96 -7,33
Fenerbahçe Futbol 14,50 2,55 0,21
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,38 3,79 -4,16
F-M İzmit Piston 45,78 3,53 -8,22
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,51 4,31 -2,34
Ford Otosan 70,30 1,88 -0,78
Formet Çelik Kapı 3,10 3,33 3,33
Frigo Pak Gıda 11,60 0,87 -10,49
Galatasaray Sportif 2,07 5,61 1,97
Garanti Bankası 10,73 1,71 -3,68
Garanti Faktoring 3,46 2,06 -10,59
Garanti Yat. Ort. 1,01 3,06 -6,48
Gedik Y. Men. Değ. 5,77 0,17 3,04
Gedik Yatırım Holding 7,74 -1,90 0,65
Gediz Ambalaj 7,99 0,50 18,20
Gentaş 2,06 1,48 -5,94
Gersan Elektrik 2,96 2,78 -7,21
Global Men. Değ. 1,85 0,54 -1,60
Global Yat. Holding 4,61 1,54 -5,34
Good-Year 4,03 2,03 -0,49
Göltaş Çimento 16,29 2,26 -8,43
Gözde Girişim 5,28 1,54 2,72
GSD Denizcilik 2,57 3,21 0,39
GSD Holding 1,61 8,78 8,05
Gübre Fabrik. 8,52 2,16 -5,75
Güler Yat. Holding 1,96 1,03 -3,45
Güneş Sigorta 2,04 3,55 -6,42
Halk GMYO 1,14 1,79 -6,56
Halk Sigorta 1,90 0,53 -4,04
Hatay Tekstil 6,46 3,36 -5,97
Hedef Girişim 2,56 4,07 -1,92
Hektaş 7,97 2,18 -0,62
HUB Girişim 16,88 13,29 21,61
Hürriyet Gzt. 1,14 -0,87 0,00
ICBC Turkey Bank 4,95 1,85 -6,07
İdealist Danışmanlık 3,08 -0,32 -7,23
İdealist GMYO 2,80 1,08 -8,50
İhlas Ev Aletleri 2,86 -1,38 -8,63
İhlas Gayrimenkul 1,06 3,92 -11,67
İhlas Gazetecilik 5,50 -8,03 -19,24
İhlas Holding 0,82 2,50 -9,89
İhlas Yayın Holding 0,94 1,08 -7,84
İndeks Bilgisayar 9,26 3,70 -4,54
Info Yatırım 7,50 -6,13 -15,73
İntema 8,40 2,56 -9,29
İpek Doğal Enerji 9,27 1,09 20,08
İskenderun Demir Çelik 7,70 1,45 -3,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maurizio Sarri, Merih Demiral'a övgü yağdırdı!
PTT Genel Müdürü görevden alındı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı

Son Dakika Haberleri
20:28 PTT Genel Müdürü görevden alındı - Son Dakika Ekonomi
19:58 PTT AŞ Genel Müdürlüğü görevine Hakan Gülten atandı - Son Dakika Ekonomi
18:56 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
16:58 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 21:12:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]