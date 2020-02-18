Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|2,41
|-0,41
|29,57
|Acıpayam Selüloz
|7,58
|-2,19
|19,00
|Adana Çimento (A)
|9,87
|-0,40
|1,65
|Adana Çimento (B)
|7,12
|0,00
|-0,14
|Adana Çimento (C)
|2,05
|-0,97
|-8,07
|Adel Kalemcilik
|15,89
|-3,23
|1,21
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,52
|-0,65
|6,42
|Afyon Çimento
|7,36
|-1,87
|17,20
|Ak Enerji
|1,20
|-1,64
|10,09
|Akbank
|8,13
|0,37
|0,25
|Akçansa
|10,33
|-2,09
|2,89
|Akdenız Güvenlık Hız.
|2,35
|-2,08
|11,37
|Akfen GMYO
|4,11
|1,48
|1,48
|Akın Tekstil
|15,24
|-1,36
|10,51
|Akiş GMYO
|4,41
|-0,68
|9,16
|Akmerkez GMYO
|28,56
|-1,11
|20,61
|Aksa
|7,91
|-2,35
|1,04
|Aksa Enerji
|4,05
|-2,88
|6,58
|Aksigorta
|6,64
|0,30
|9,03
|Aksu Enerji
|12,85
|-0,93
|-13,58
|Alarko Carrıer
|62,30
|0,00
|3,83
|Alarko GMYO
|92,10
|-0,97
|0,33
|Alarko Holding
|6,28
|-1,41
|5,55
|Albaraka Türk
|1,65
|0,61
|7,84
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,22
|0,10
|59,63
|Alkim Kağıt
|6,94
|-2,25
|24,37
|Alkim Kimya
|48,62
|0,08
|26,88
|Altınyağ
|0,69
|1,47
|68,29
|Altınyunus Çeşme
|11,50
|-4,17
|15,12
|Anadolu Cam
|4,11
|1,23
|-5,73
|Anadolu Efes
|24,92
|-1,03
|7,97
|Anadolu Grubu Holding
|18,58
|-1,48
|5,63
|Anadolu Hayat Emek.
|7,57
|-1,17
|10,67
|Anadolu Isuzu
|12,11
|-1,94
|-0,49
|Anadolu Sigorta
|4,96
|-0,20
|12,73
|Anel Elektrik
|3,22
|-1,53
|0,31
|Arçelik
|20,42
|-0,58
|-2,02
|ARD Bilişim Teknolojileri
|14,78
|-6,51
|Arena Bilgisayar
|12,11
|0,67
|60,82
|Armada Bilgisayar
|22,50
|-4,42
|37,28
|Arsan Tekstil
|4,84
|-1,63
|35,20
|Artı Yatırım Holding
|0,97
|0,00
|19,75
|Aselsan
|29,42
|1,66
|40,50
|Aslan Çimento
|35,98
|-0,39
|-9,96
|Ata GMYO
|3,97
|-1,98
|-12,36
|Atakule GMYO
|2,18
|0,00
|13,54
|Atlantis Yatırım Holding
|1,33
|0,00
|33,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,77
|0,00
|22,92
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,44
|-1,37
|3,59
|Avrasya GMYO
|2,00
|-1,96
|32,45
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,22
|-1,33
|21,98
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.317,90
|0,01
|2,49
|Avrupa Yatırım Holding
|1,54
|-0,65
|0,00
|Ayen Enerji
|3,96
|-2,46
|14,12
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|2,70
|-4,26
|23,29
|Aygaz
|12,89
|-1,30
|0,39
|Bagfaş
|18,15
|3,42
|7,91
|Bak Ambalaj
|7,40
|-1,60
|0,68
|Balatacılar Balatacılık
|1,71
|1,18
|37,90
|Bantaş Ambalaj
|3,57
|3,48
|41,67
|Banvit
|20,08
|-0,50
|8,13
|Baştaş Başkent Çimento
|3,77
|-3,08
|45,56
|Batı Çimento
|3,75
|-2,09
|13,29
|Batısöke Çimento
|1,56
|-2,50
|19,08
|Bera Holding
|4,18
|0,97
|8,57
|Berkosan Yalıtım
|3,36
|-0,88
|22,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,97
|0,00
|21,22
|Beyaz Filo
|4,00
|0,00
|26,58
|Bilici Yatırım
|6,88
|-2,27
|57,44
|Bim Mağazalar
|47,40
|-0,08
|1,59
|Birko Mensucat
|0,37
|-2,63
|19,35
|Birlik Mensucat
|1,51
|-0,66
|32,46
|Bizim Mağazaları
|10,18
|-0,78
|-8,86
|Bolu Çimento
|4,60
|0,00
|-2,13
|Bomonti Elektrik
|1,52
|0,00
|18,75
|Borusan Mannesmann
|11,96
|-1,48
|4,45
|Borusan Yat. Paz.
|64,85
|-1,74
|4,85
|Bosch Fren Sistemleri
|294,00
|-1,34
|1,41
|Bossa
|12,28
|15,85
|52,36
|Brisa
|9,88
|-1,10
|3,89
|Burçelik
|7,95
|-1,24
|36,83
|Burçelik Vana
|16,50
|6,45
|69,93
|Bursa Çimento
|4,41
|-0,68
|10,16
|Carrefoursa
|7,20
|-1,64
|52,87
|Ceo Event Medya
|7,69
|-1,79
|-6,67
|Coca Cola İçecek
|45,36
|-0,26
|17,21
|Cosmos Yat. Holding
|2,48
|-2,75
|21,57
|Credıtwest Faktorıng
|2,46
|0,41
|-14,58
|Çelebi
|96,50
|-0,21
|-5,48
|Çelik Halat
|10,00
|-0,30
|53,85
|Çemaş Döküm
|1,25
|0,00
|-0,28
|Çemtaş
|7,89
|-1,99
|-4,71
|Çimbeton
|47,96
|-1,76
|16,24
|Çimentaş
|16,30
|-3,09
|8,67
|Çimsa
|9,79
|-0,20
|7,82
|Çuhadaroğlu Metal
|3,71
|-1,59
|16,30
|Dagi Giyim
|3,53
|0,86
|41,20
|Dagi Yatırım Holding
|3,66
|-1,61
|61,95
|Dardanel
|5,60
|-3,78
|47,76
|Datagate Bilgisayar
|9,39
|-4,18
|20,23
|Demısaş Döküm
|3,87
|-0,26
|11,21
|Denge Holding
|1,39
|0,00
|1,46
|Deniz GMYO
|5,15
|-2,65
|1,98
|Denizli Cam
|8,71
|-1,36
|4,44
|Derimod
|9,28
|1,53
|29,97
|Derlüks Deri
|3,99
|-1,24
|-2,21
|Desa Deri
|5,66
|5,40
|24,67
|Despec Bilgisayar
|5,72
|-3,05
|34,91
|Deva Holding
|10,96
|-3,35
|21,91
|Diriteks Diriliş Tekstil
|0,76
|0,00
|-2,56
|Ditaş Doğan
|12,45
|-2,28
|30,23
|DO-CO
|625,20
|-0,76
|10,85
|Doğan Burda
|5,51
|-3,33
|-9,23
|Doğan Holding
|2,03
|1,00
|10,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,21
|-3,07
|33,94
|Doğusan
|2,51
|-1,18
|20,67
|Doğuş GMYO
|6,48
|-0,61
|43,05
|Doğuş Otomotiv
|11,90
|-1,24
|25,00
|Döktaş Dökümcülük
|41,28
|-4,40
|-23,48
|Duran Doğan Basım
|19,37
|-2,91
|37,96
|Dyo Boya
|6,34
|0,32
|29,39
|Eczacıbaşı İlaç
|4,33
|0,46
|16,71
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,13
|2,98
|29,87
|Edip Gayrimenkul
|2,41
|-3,98
|73,38
|Ege Endüstri
|686,90
|-1,19
|18,33
|Ege Gübre
|53,45
|-1,02
|7,33
|Ege Profil
|15,46
|-2,64
|29,16
|Ege Seramik
|5,06
|-1,75
|36,39
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,38
|-7,32
|18,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,62
|-6,06
|58,97
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,38
|-5,00
|90,00
|Egeplast
|15,40
|-0,45
|23,20
|Ekiz Kimya
|1,14
|-5,00
|86,89
|Emek Elektrik
|2,14
|-2,28
|34,59
|Eminiş Ambalaj
|2,65
|1,53
|74,34
|Emlak Konut GMYO
|1,65
|-0,60
|13,01
|Enerjisa Enerji
|8,50
|-1,28
|15,02
|Enka İnşaat
|6,77
|0,45
|5,45
|Erbosan
|23,84
|-2,93
|-4,56
|Ereğli Demir Çelik
|8,97
|-0,55
|-0,77
|Ersu Gıda
|3,33
|-2,06
|60,87
|Escort Teknoloji
|3,64
|0,00
|161,87
|Etiler Gıda
|2,14
|-5,31
|-12,65
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,97
|1,03
|17,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,44
|-0,69
|15,20
|Euro Yat. Ort.
|1,51
|-1,95
|27,97
|Euro Yatırım Holding
|1,69
|-1,74
|12,67
|Fenerbahçe Futbol
|16,37
|0,43
|13,13
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,84
|-1,02
|5,91
|F-M İzmit Piston
|52,00
|-1,89
|4,25
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|9,22
|-4,06
|19,90
|Ford Otosan
|78,70
|-1,62
|11,08
|Formet Çelik Kapı
|2,40
|0,00
|-20,00
|Frigo Pak Gıda
|11,46
|-2,88
|-11,57
|Galatasaray Sportif
|3,54
|2,61
|74,38
|Garanti Bankası
|11,63
|-0,85
|4,40
|Garanti Faktoring
|4,83
|-1,63
|24,81
|Garanti Yat. Ort.
|1,81
|6,47
|67,59
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,37
|1,64
|120,89
|Gedik Yatırım Holding
|28,30
|-3,74
|268,01
|Gediz Ambalaj
|8,46
|-0,94
|25,15
|Gentaş
|2,67
|-1,11
|21,92
|Gersan Elektrik
|3,66
|0,00
|14,73
|Global Men. Değ.
|2,88
|-5,26
|53,19
|Global Yat. Holding
|4,87
|0,00
|0,00
|Good-Year
|5,04
|-1,95
|24,44
|Göltaş Çimento
|17,12
|-1,44
|-3,77
|Gözde Girişim
|4,77
|-1,65
|-7,20
|GSD Denizcilik
|3,10
|-2,21
|21,09
|GSD Holding
|1,82
|0,00
|22,15
|Gübre Fabrik.
|18,47
|2,16
|104,31
|Güler Yat. Holding
|2,24
|1,82
|10,34
|Güneş Sigorta
|2,99
|4,18
|37,16
|Halk GMYO
|1,59
|-0,63
|30,33
|Halk Sigorta
|2,75
|10,00
|38,89
|Hatay Tekstil
|8,47
|-0,12
|23,29
|Hedef Girişim
|2,99
|-1,97
|14,56
|Hektaş
|10,91
|-0,64
|36,03
|HUB Girişim
|36,78
|-7,07
|164,99
|Hürriyet Gzt.
|1,19
|-1,65
|4,39
|ICBC Turkey Bank
|5,56
|0,36
|5,50
|İdealist Danışmanlık
|3,24
|0,31
|-2,41
|İdealist GMYO
|3,77
|-1,31
|23,20
|İhlas Ev Aletleri
|3,13
|-1,26
|0,00
|İhlas Gayrimenkul
|1,35
|-2,17
|12,50
|İhlas Gazetecilik
|4,08
|-5,77
|-40,09
|İhlas Holding
|0,89
|-2,20
|-2,20
|İhlas Yayın Holding
|1,30
|-0,76
|27,45
|İndeks Bilgisayar
|12,65
|-3,36
|30,41
|Info Yatırım
|9,00
|1,12
|1,12
|İntema
|11,18
|-0,18
|20,73
|İpek Doğal Enerji
|9,78
|-0,20
|26,68
|İskenderun Demir Çelik
|7,56
|-1,05
|-5,62
(Sürecek)