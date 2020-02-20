Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,24 -3,45 20,43
Acıpayam Selüloz 6,81 -5,94 6,91
Adana Çimento (A) 9,56 -1,75 -1,54
Adana Çimento (B) 6,73 -3,86 -5,61
Adana Çimento (C) 2,01 -2,43 -9,87
Adel Kalemcilik 14,52 -4,47 -7,52
Adese Alışveriş Ticaret 1,53 -3,77 7,12
Afyon Çimento 6,90 -2,82 9,87
Ak Enerji 1,10 -4,35 0,92
Akbank 7,77 -1,89 -4,19
Akçansa 9,77 -3,74 -2,69
Akdenız Güvenlık Hız. 2,09 -3,69 -0,95
Akfen GMYO 3,85 -3,27 -4,94
Akın Tekstil 14,35 -3,50 4,06
Akiş GMYO 4,16 -2,12 2,97
Akmerkez GMYO 28,34 -0,35 19,68
Aksa 7,45 -3,25 -4,84
Aksa Enerji 3,75 -3,35 -1,32
Aksigorta 6,51 -0,91 6,90
Aksu Enerji 12,24 -2,47 -17,69
Alarko Carrıer 55,70 -4,05 -7,17
Alarko GMYO 87,25 -2,08 -4,96
Alarko Holding 6,04 0,83 1,51
Albaraka Türk 1,61 -3,01 5,23
Alcatel Lucent Teletaş 20,92 -6,19 73,75
Alkim Kağıt 6,46 -3,00 15,77
Alkim Kimya 45,80 -1,72 19,52
Altınyağ 0,66 -2,94 60,98
Altınyunus Çeşme 11,46 -3,70 14,71
Anadolu Cam 3,99 -1,24 -8,49
Anadolu Efes 24,36 -0,08 5,55
Anadolu Grubu Holding 17,60 -2,22 0,06
Anadolu Hayat Emek. 7,35 -2,00 7,46
Anadolu Isuzu 11,25 -4,09 -7,56
Anadolu Sigorta 4,86 -1,62 10,45
Anel Elektrik 2,99 -2,61 -6,85
Arçelik 20,14 0,80 -3,36
ARD Bilişim Teknolojileri 13,53 -3,84
Arena Bilgisayar 11,21 -3,78 48,87
Armada Bilgisayar 20,50 -7,82 25,08
Arsan Tekstil 4,69 -3,89 31,01
Artı Yatırım Holding 0,89 -6,32 9,88
Aselsan 29,04 -2,48 38,68
Aslan Çimento 34,34 -0,29 -14,06
Ata GMYO 3,82 -1,04 -15,67
Atakule GMYO 2,01 -4,29 4,69
Atlantis Yatırım Holding 1,38 -2,13 38,00
Atlas Yat. Ort. 1,63 -4,68 13,19
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,62 -1,75 4,88
Avrasya GMYO 1,80 -7,69 19,21
Avrasya Petrol ve Tur. 1,97 -6,19 8,24
Avrasya Stratejik GMYF 1.318,10 0,02 2,50
Avrupa Yatırım Holding 1,49 -1,32 -3,25
Ayen Enerji 3,65 -3,95 5,19
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,79 4,10 27,40
Aygaz 12,63 -1,64 -1,64
Bagfaş 17,04 -3,95 1,31
Bak Ambalaj 6,87 -3,24 -6,53
Balatacılar Balatacılık 1,70 0,59 37,10
Bantaş Ambalaj 3,29 -4,08 30,56
Banvit 19,32 -3,16 4,04
Baştaş Başkent Çimento 3,65 2,82 40,93
Batı Çimento 3,56 -3,78 7,55
Batısöke Çimento 1,48 -2,63 12,98
Bera Holding 3,83 -4,96 -0,52
Berkosan Yalıtım 3,10 -4,32 13,14
Beşiktaş Futbol Yat. 3,30 -6,25 34,69
Beyaz Filo 3,83 -4,01 21,20
Bilici Yatırım 6,78 -2,16 55,15
Bim Mağazalar 48,12 0,75 3,13
Birko Mensucat 0,37 -7,50 19,35
Birlik Mensucat 1,41 -3,42 23,68
Bizim Mağazaları 9,51 -2,66 -14,86
Bolu Çimento 4,33 -2,26 -7,87
Bomonti Elektrik 1,38 -4,17 7,81
Borusan Mannesmann 11,29 -2,25 -1,40
Borusan Yat. Paz. 61,55 -1,28 -0,49
Bosch Fren Sistemleri 268,80 -4,51 -7,28
Bossa 9,99 -8,68 23,95
Brisa 9,57 -1,54 0,63
Burçelik 6,54 -9,04 12,56
Burçelik Vana 15,10 -9,58 55,51
Bursa Çimento 4,07 -3,55 1,66
Carrefoursa 6,47 -5,96 37,37
Ceo Event Medya 7,21 -3,22 -12,50
Coca Cola İçecek 48,40 2,11 25,06
Cosmos Yat. Holding 2,37 -1,25 16,18
Credıtwest Faktorıng 2,50 2,46 -13,19
Çelebi 91,55 -1,88 -10,33
Çelik Halat 9,30 -3,33 43,08
Çemaş Döküm 1,30 -1,52 3,71
Çemtaş 7,39 -2,76 -10,75
Çimbeton 42,06 -6,03 1,94
Çimentaş 14,89 -3,25 -0,73
Çimsa 9,46 -2,17 4,19
Çuhadaroğlu Metal 3,41 -5,80 6,90
Dagi Giyim 3,03 -7,90 21,20
Dagi Yatırım Holding 3,21 -7,23 42,04
Dardanel 5,25 -2,42 38,52
Datagate Bilgisayar 8,45 -5,06 8,19
Demısaş Döküm 3,88 1,84 11,49
Denge Holding 1,35 -0,74 -1,46
Deniz GMYO 5,04 -3,08 -0,20
Denizli Cam 8,12 -2,75 -2,64
Derimod 8,49 -5,98 18,91
Derlüks Deri 3,64 -5,45 -10,78
Desa Deri 5,26 -6,41 15,86
Despec Bilgisayar 5,18 -6,16 22,17
Deva Holding 10,72 -2,46 19,24
Diriteks Diriliş Tekstil 0,73 -1,35 -6,41
Ditaş Doğan 11,53 -4,71 20,61
DO-CO 618,00 -0,93 9,57
Doğan Burda 4,82 -7,49 -20,59
Doğan Holding 2,00 1,01 8,70
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,18 -3,11 32,12
Doğusan 2,35 -3,69 12,98
Doğuş GMYO 5,95 -3,25 31,35
Doğuş Otomotiv 11,14 -1,24 17,02
Döktaş Dökümcülük 41,96 -5,37 -22,22
Duran Doğan Basım 18,43 -2,59 31,27
Dyo Boya 5,95 -3,72 21,43
Eczacıbaşı İlaç 4,16 -2,12 12,13
Eczacıbaşı Yatırım 12,45 -1,66 23,15
Edip Gayrimenkul 2,28 -4,60 64,03
Ege Endüstri 693,70 -1,32 19,50
Ege Gübre 48,96 -5,76 -1,69
Ege Profil 14,37 -4,58 20,05
Ege Seramik 5,06 1,20 36,39
Egeli & Co Tarım Girişim 0,36 -2,70 12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,58 -6,45 48,72
Egeli&Co Yatırım Holding 0,37 -2,63 85,00
Egeplast 14,70 -2,65 17,60
Ekiz Kimya 1,05 -9,48 72,13
Emek Elektrik 1,97 -6,64 23,90
Eminiş Ambalaj 2,16 -10,00 42,11
Emlak Konut GMYO 1,58 -2,47 8,22
Enerjisa Enerji 8,41 -1,75 13,80
Enka İnşaat 6,80 -0,44 5,92
Erbosan 22,12 -3,41 -11,45
Ereğli Demir Çelik 8,78 0,00 -2,88
Ersu Gıda 3,16 -7,33 52,66
Escort Teknoloji 2,87 -10,03 106,47
Etiler Gıda 2,14 -0,93 -12,65
Euro Kapital Yat. Ort. 1,69 -9,14 1,20
Euro Trend Yat. Ort. 1,31 -4,38 4,80
Euro Yat. Ort. 1,32 -7,04 11,86
Euro Yatırım Holding 1,57 -3,68 4,67
Fenerbahçe Futbol 17,40 -10,49 20,25
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,52 -4,24 -1,09
F-M İzmit Piston 46,78 -4,34 -6,21
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,85 -7,97 2,08
Ford Otosan 80,80 -0,43 14,04
Formet Çelik Kapı 2,24 -2,61 -25,33
Frigo Pak Gıda 11,00 -7,33 -15,12
Galatasaray Sportif 3,41 -12,56 67,98
Garanti Bankası 11,27 -1,49 1,17
Garanti Faktoring 4,42 -4,54 14,21
Garanti Yat. Ort. 1,82 -2,15 68,52
Gedik Y. Men. Değ. 12,85 -3,38 129,46
Gedik Yatırım Holding 23,50 -7,92 205,59
Gediz Ambalaj 8,00 -3,26 18,34
Gentaş 2,60 -2,99 18,72
Gersan Elektrik 3,53 -1,94 10,66
Global Men. Değ. 2,60 -5,11 38,30
Global Yat. Holding 4,54 -2,78 -6,78
Good-Year 4,71 -2,89 16,30
Göltaş Çimento 16,13 -2,24 -9,33
Gözde Girişim 4,33 -3,99 -15,76
GSD Denizcilik 2,82 -5,69 10,16
GSD Holding 1,69 -2,87 13,42
Gübre Fabrik. 18,18 1,96 101,11
Güler Yat. Holding 1,97 -3,90 -2,96
Güneş Sigorta 2,75 -2,14 26,15
Halk GMYO 1,56 0,00 27,87
Halk Sigorta 2,90 2,47 46,46
Hatay Tekstil 10,05 17,41 46,29
Hedef Girişim 2,70 -4,93 3,45
Hektaş 10,21 -2,76 27,31
HUB Girişim 29,88 -8,57 115,27
Hürriyet Gzt. 1,18 -1,67 3,51
ICBC Turkey Bank 5,12 -3,58 -2,85
İdealist Danışmanlık 3,17 -1,25 -4,52
İdealist GMYO 3,50 -6,42 14,38
İhlas Ev Aletleri 3,10 -0,64 -0,96
İhlas Gayrimenkul 1,25 -3,85 4,17
İhlas Gazetecilik 4,10 -1,91 -39,79
İhlas Holding 0,83 -3,49 -8,79
İhlas Yayın Holding 1,18 -5,60 15,69
İndeks Bilgisayar 11,82 -2,72 21,86
Info Yatırım 8,99 -0,11 1,01
İntema 10,33 -4,35 11,56
İpek Doğal Enerji 9,58 -1,54 24,09
İskenderun Demir Çelik 7,30 -1,35 -8,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar 6.10'un üzerine çıktı
Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi Çiftçinin mazot derdini bitirecek traktör fuarda büyük ilgi gördü İBB'nin ulaşım zammına vatandaştan tepki üstüne tepki: Bizim anamızı ağlattılar

Son Dakika Haberleri
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 20:52:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]