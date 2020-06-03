Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,80 0,80 104,30
Acıpayam Selüloz 9,43 -2,08 48,04
Adel Kalemcilik 13,87 1,84 -11,66
Adese Alışveriş Ticaret 1,69 0,60 18,32
Afyon Çimento 3,00 1,69 31,68
Ak Enerji 1,20 -0,83 10,09
Akbank 5,85 1,21 -27,87
Akçansa 9,70 0,52 0,06
Akdenız Güvenlık Hız. 2,07 4,55 -1,90
Akfen GMYO 3,23 0,94 -20,25
Akın Tekstil 14,50 -1,23 5,15
Akiş GMYO 3,66 0,00 -9,41
Akmerkez GMYO 27,34 1,94 22,03
Aksa 6,68 0,75 -4,62
Aksa Enerji 4,76 0,42 25,26
Aksigorta 6,60 2,96 21,82
Aksu Enerji 9,94 -0,30 -33,15
Alarko Carrıer 66,35 3,67 10,58
Alarko GMYO 15,22 0,93 0,25
Alarko Holding 5,35 2,88 -10,08
Albaraka Türk 1,51 1,34 -1,31
Alcatel Lucent Teletaş 19,47 0,88 61,71
Alkim Kağıt 10,05 2,34 85,43
Alkim Kimya 12,22 0,58 97,03
Altınyağ 1,27 0,00 209,76
Altınyunus Çeşme 25,94 -0,61 159,66
Anadolu Cam 4,30 -0,23 0,84
Anadolu Efes 19,06 2,92 -17,42
Anadolu Grubu Holding 18,28 1,27 3,92
Anadolu Hayat Emek. 6,64 -0,75 9,12
Anadolu Isuzu 12,02 3,53 -1,23
Anadolu Sigorta 5,75 0,17 38,44
Anel Elektrik 4,01 2,82 24,92
Arçelik 16,59 1,22 -20,39
ARD Bilişim Teknolojileri 29,26 10,00
Arena Bilgisayar 15,57 1,57 113,73
Armada Bilgisayar 22,70 2,07 38,50
Arsan Tekstil 5,12 -0,58 43,02
Artı Yatırım Holding 2,10 -7,89 159,26
Aselsan 31,90 -2,21 52,34
Ata GMYO 3,44 0,00 -24,06
Atakule GMYO 1,85 3,93 -3,65
Atlantis Yatırım Holding 1,56 1,96 56,00
Atlas Yat. Ort. 1,59 1,92 10,42
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,77 -2,96 -4,74
Avrasya GMYO 2,41 -0,41 59,60
Avrasya Petrol ve Tur. 1,99 -1,00 9,34
Avrasya Stratejik GMYF 1.428,70 0,05 11,11
Avrupa Yatırım Holding 1,68 2,44 9,09
Ayen Enerji 3,44 0,00 -0,86
Ayes Çelik Hasır ve Çit 3,00 -4,46 36,99
Aygaz 11,12 -0,27 -8,45
Bagfaş 17,80 0,62 5,83
Bak Ambalaj 8,38 -0,59 14,01
Balatacılar Balatacılık 2,42 2,54 95,16
Bantaş Ambalaj 3,31 1,22 31,35
Banvit 23,96 -0,17 29,03
Baştaş Başkent Çimento 3,61 0,00 39,38
Batı Çimento 3,16 0,96 -4,53
Batısöke Çimento 1,31 0,00 0,00
Bera Holding 4,41 2,32 14,55
Berkosan Yalıtım 3,74 1,91 36,50
Beşiktaş Futbol Yat. 2,50 -0,79 2,04
Beyaz Filo 3,87 0,26 22,47
Bilici Yatırım 7,54 -1,57 72,54
Bim Mağazalar 63,50 0,71 37,42
Birko Mensucat 0,49 2,08 58,06
Birlik Mensucat 1,46 0,00 28,07
Bizim Mağazaları 15,07 -0,86 34,91
Bomonti Elektrik 4,89 2,30 282,03
Borusan Mannesmann 10,45 0,38 -8,73
Borusan Yat. Paz. 70,55 0,36 17,75
Bosch Fren Sistemleri 276,60 0,69 -3,88
Bossa 9,56 0,53 18,61
Brisa 11,04 0,82 17,71
Burçelik 8,37 3,33 44,06
Burçelik Vana 17,44 1,45 79,61
Bursa Çimento 4,19 0,72 4,66
Carrefoursa 7,19 -0,69 52,65
Casa Emtia Petrol 24,14 3,16 157,08
Ceo Event Medya 3,61 0,84 -1,43
Coca Cola İçecek 41,40 0,05 9,35
Cosmos Yat. Holding 2,92 0,34 43,14
Credıtwest Faktorıng 3,27 -0,91 13,54
Çelebi 86,45 0,76 -15,33
Çelik Halat 9,90 -0,40 52,31
Çemaş Döküm 1,18 0,00 -5,86
Çemtaş 7,95 0,63 -2,20
Çimbeton 66,50 -0,82 61,17
Çimentaş 26,00 -5,80 73,33
Çimsa 9,05 -3,21 -0,33
Çuhadaroğlu Metal 3,34 2,14 4,70
Dagi Giyim 3,74 -1,06 49,60
Dagi Yatırım Holding 7,21 -3,35 219,03
Dardanel 11,40 -4,20 200,79
Datagate Bilgisayar 9,05 2,49 15,88
Demısaş Döküm 3,81 1,87 9,48
Denge Holding 1,53 -1,92 11,68
Deniz GMYO 4,43 9,38 -12,28
Denizli Cam 8,02 5,53 -3,84
Derimod 6,98 1,75 -2,24
Derlüks Deri 4,71 9,79 16,42
Desa Deri 4,79 1,27 5,51
Despec Bilgisayar 6,88 0,73 62,26
Deva Holding 19,08 2,03 113,72
Diriteks Diriliş Tekstil 1,29 0,00 65,38
Ditaş Doğan 16,67 -3,97 75,19
DO-CO 370,20 -1,39 -34,36
Doğan Burda 14,02 9,96 130,97
Doğan Holding 1,97 1,55 9,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,05 -1,44 24,24
Doğusan 2,30 0,44 10,58
Doğuş GMYO 5,48 0,18 20,97
Doğuş Otomotiv 10,90 -0,09 14,50
Döktaş Dökümcülük 28,00 3,78 -11,52
Duran Doğan Basım 16,50 -0,60 17,52
Dyo Boya 6,00 1,69 22,45
Eczacıbaşı İlaç 5,76 2,31 57,78
Eczacıbaşı Yatırım 12,44 1,55 29,15
Edip Gayrimenkul 2,04 0,49 46,76
Ege Endüstri 570,50 -0,09 1,41
Ege Gübre 85,00 5,85 70,68
Ege Profil 15,01 -1,90 25,40
Ege Seramik 4,68 -0,43 26,15
Egeli & Co Tarım Girişim 1,14 9,62 256,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,92 9,52 135,90
Egeli&Co Yatırım Holding 0,62 8,77 210,00
Egeplast 17,86 2,06 42,88
Ekiz Kimya 7,10 8,07 1063,93
Emek Elektrik 2,33 3,56 46,54
Eminiş Ambalaj 4,47 9,83 194,08
Emlak Konut GMYO 1,72 0,58 17,81
Enerjisa Enerji 8,13 1,12 20,69
Enka İnşaat 5,44 -1,45 -2,54
Erbosan 20,30 -0,10 -18,73
Ereğli Demir Çelik 8,42 1,94 -6,86
Ersu Gıda 4,87 2,53 135,27
Escort Teknoloji 3,88 1,57 179,14
Etiler Gıda 3,28 -1,20 33,88
Euro Kapital Yat. Ort. 1,89 3,85 13,17
Euro Trend Yat. Ort. 1,47 1,38 17,60
Euro Yat. Ort. 1,60 2,56 35,59
Euro Yatırım Holding 1,60 1,91 6,67
Fenerbahçe Futbol 13,22 0,92 -8,64
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,12 -0,96 -9,85
F-M İzmit Piston 51,15 -0,20 8,00
Fonet Bilgi Teknolojileri 10,55 1,44 37,19
Ford Otosan 67,20 2,28 1,64
Formet Çelik Kapı 4,49 -2,18 49,67
Frigo Pak Gıda 17,93 10,00 38,35
Galatasaray Sportif 3,33 -1,19 64,04
Garanti Bankası 8,19 1,61 -26,48
Garanti Faktoring 4,90 0,82 26,61
Garanti Yat. Ort. 1,82 5,20 68,52
Gedik Y. Men. Değ. 9,35 2,19 197,30
Gedik Yatırım Holding 22,94 2,59 198,31
Gediz Ambalaj 9,52 0,53 40,83
Gentaş 2,31 1,32 5,48
Gersan Elektrik 4,03 0,75 26,33
Global Men. Değ. 5,00 -4,03 165,96
Global Yat. Holding 3,76 0,80 -22,79
Good-Year 4,90 0,20 20,99
Göltaş Çimento 16,37 0,06 -7,98
Gözde Girişim 4,34 1,17 -15,56
GSD Denizcilik 4,80 2,56 87,50
GSD Holding 1,76 1,15 18,12
Gübre Fabrik. 25,18 -3,45 178,54
Güler Yat. Holding 8,16 -9,93 301,97
Güneş Sigorta 3,68 3,66 68,81
Halk GMYO 2,07 6,15 69,67
Halk Sigorta 3,99 0,50 101,52
Hatay Tekstil 10,01 2,67 45,71
Hedef Girişim 2,61 -0,76 0,00
Hektaş 15,30 0,00 90,77
HUB Girişim 22,36 1,64 138,16
Hürriyet Gzt. 1,67 -1,18 46,49
ICBC Turkey Bank 4,79 1,91 -9,11
İdealist Danışmanlık 3,40 -0,87 2,41
İdealist GMYO 4,87 -2,60 59,15
İhlas Ev Aletleri 1,75 0,00 -44,09
İhlas Gayrimenkul 1,31 0,77 9,17
İhlas Gazetecilik 3,75 -0,79 -44,93
İhlas Holding 0,70 0,00 -23,08
İhlas Yayın Holding 1,14 -0,87 11,76
İndeks Bilgisayar 11,42 3,25 17,73
Info Yatırım 7,25 2,26 -18,54
İntema 10,80 9,76 16,63
İpek Doğal Enerji 14,87 -1,00 92,62
İskenderun Demir Çelik 7,10 1,43 -11,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 02:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 867 yeni vaka tespit edildi         
20:14
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme süreci uyarısı: Tedbirlere daha sıkı uymalıyız Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan normalleşme süreci uyarısı: Tedbirlere daha sıkı uymalıyız         
19:58
İBB'den İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama         
19:53
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti         
18:35
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk         
18:13
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek         
18:00
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor         
17:49
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı         
17:35
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Doktor, babasının mezarı başında intihar etti         
17:23
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu         
17:21
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti         
17:18
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu         
17:04
Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi         
16:37
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü         
16:30
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi         
16:27
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü         
16:25
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi         
16:22
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu         
16:05
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi         
15:50
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 20:32:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]