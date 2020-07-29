Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,40 1,19 82,80 Acıpayam Selüloz 9,39 -0,21 48,70 Adel Kalemcilik 16,77 0,18 6,82 Adese Alışveriş Ticaret 2,15 3,37 50,53 Afyon Çimento 4,28 0,71 87,86 Ak Enerji 1,81 0,00 66,06 Akbank 5,45 -0,91 -32,80 Akçansa 12,67 -0,39 30,69 Akdeniz Yatırım Hold. 6,56 1,71 210,90 Akfen GMYO 3,65 -2,14 -9,88 Akın Tekstil 15,89 -0,06 15,23 Akiş GMYO 3,22 -0,92 2,79 Akmerkez GMYO 45,00 4,60 100,85 Aksa 7,31 0,97 4,38 Aksa Enerji 5,50 2,42 44,74 Aksigorta 7,93 0,51 46,37 Aksu Enerji 10,86 -1,09 -26,97 Alarko Carrıer 100,80 3,97 68,77 Alarko GMYO 16,66 -0,42 13,35 Alarko Holding 5,49 -0,18 -7,73 Albaraka Türk 1,60 -0,62 4,58 Alcatel Lucent Teletaş 20,18 -0,79 67,61 Alkim Kağıt 13,13 1,39 142,26 Alkim Kimya 12,66 0,56 104,13 Altınyağ 1,22 0,00 197,56 Altınyunus Çeşme 38,10 0,00 281,38 Anadolu Cam 5,10 -0,97 19,60 Anadolu Efes 19,62 -2,10 -7,79 Anadolu Grubu Holding 19,47 0,05 10,69 Anadolu Hayat Emek. 8,38 0,12 37,71 Anadolu Isuzu 14,90 0,68 22,43 Anadolu Sigorta 6,33 -0,78 52,40 Anel Elektrik 5,09 -0,59 58,57 Arçelik 22,34 1,27 7,20 ARD Bilişim Teknolojileri 29,32 -0,68 Arena Bilgisayar 22,40 6,87 207,48 Armada Bilgisayar 23,18 -1,19 41,43 Arsan Tekstil 5,33 0,95 48,88 Artı Yatırım Holding 1,74 0,00 114,81 Aselsan 36,58 0,27 75,21 Ata GMYO 3,40 -1,45 -24,94 Atakule GMYO 2,40 -0,83 25,00 Atlantis Yatırım Holding 2,03 3,05 103,00 Atlas Yat. Ort. 2,79 9,84 93,75 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,27 -1,59 6,45 Avrasya GMYO 2,32 1,75 53,64 Avrasya Petrol ve Tur. 2,13 -0,93 17,03 Avrupa Yatırım Holding 1,73 1,76 12,34 Ayen Enerji 5,33 -1,66 53,60 Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,30 -2,71 96,35 Aygaz 12,90 -1,38 6,21 Bagfaş 17,17 -1,38 2,08 Bak Ambalaj 9,67 1,79 31,56 Balatacılar Balatacılık 2,01 -0,50 62,10 Bantaş Ambalaj 3,88 -0,51 53,97 Banvit 24,42 -1,13 31,50 Baştaş Başkent Çimento 4,39 1,62 69,50 Batı Çimento 4,13 -0,72 24,77 Batısöke Çimento 1,80 4,05 37,40 Bayrak Taban Sanayi 6,43 -2,72 Bera Holding 8,18 1,87 112,47 Berkosan Yalıtım 4,28 -2,73 56,20 Beşiktaş Futbol Yat. 2,91 -1,36 18,78 Beyaz Filo 3,79 0,26 21,09 Bilici Yatırım 8,07 -2,18 87,69 Bim Mağazalar 72,60 -1,63 57,11 Birko Mensucat 0,45 -2,17 45,16 Birlik Mensucat 1,72 1,18 50,88 Bizim Mağazaları 17,36 -2,69 55,42 Bomonti Elektrik 6,79 0,00 430,47 Borusan Mannesmann 14,64 3,32 27,86 Borusan Yat. Paz. 96,05 -0,98 60,31 Bosch Fren Sistemleri 1.181,50 10,00 310,56 Bossa 9,63 -1,73 19,48 Brisa 11,54 -1,03 23,04 Burçelik 28,50 9,95 390,53 Burçelik Vana 78,10 10,00 704,33 Bursa Çimento 6,08 3,05 51,87 Carrefoursa 7,09 -1,39 50,53 Casa Emtia Petrol 22,30 0,00 137,49 Ceo Event Medya 4,69 -1,05 28,06 Coca Cola İçecek 45,30 0,89 19,65 Cosmos Yat. Holding 3,01 2,03 47,55 Credıtwest Faktorıng 4,88 0,21 69,44 Çelebi 78,10 0,77 -23,51 Çelik Halat 12,80 0,00 96,92 Çemaş Döküm 1,58 0,64 26,05 Çemtaş 11,30 -0,44 39,01 Çimbeton 76,25 -1,93 84,80 Çimentaş 26,64 -3,13 77,60 Çimsa 11,77 2,35 29,63 Çuhadaroğlu Metal 4,16 -0,24 30,41 Dagi Giyim 7,41 -2,24 196,40 Dagi Yatırım Holding 7,37 -0,27 226,11 Dardanel 11,62 -9,78 206,60 Datagate Bilgisayar 9,91 0,20 26,89 Demısaş Döküm 5,21 -0,19 49,71 Denge Holding 1,81 1,12 32,12 Deniz GMYO 8,90 0,23 76,24 Denizli Cam 7,38 -1,60 -11,51 Derimod 6,61 -0,45 -7,42 Derlüks Deri 6,42 1,42 58,68 Desa Deri 6,87 5,05 51,32 Despec Bilgisayar 8,32 1,22 96,23 Deva Holding 19,66 0,98 120,21 Diriteks Diriliş Tekstil 1,37 -0,72 75,64 Ditaş Doğan 25,00 -0,87 162,74 DO-CO 370,50 -1,78 -34,31 Doğan Burda 24,52 9,96 303,95 Doğan Holding 2,06 -0,96 14,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,72 5,43 64,85 Doğusan 3,06 -3,47 47,12 Doğuş GMYO 7,84 7,84 73,07 Doğuş Otomotiv 17,14 0,82 80,04 Döktaş Dökümcülük 30,96 9,94 -2,17 Duran Doğan Basım 16,59 -0,78 18,16 Dyo Boya 7,19 -2,31 46,73 Eczacıbaşı İlaç 6,11 0,16 67,37 Eczacıbaşı Yatırım 15,18 -0,59 57,59 Edip Gayrimenkul 2,58 0,78 85,61 Ege Endüstri 798,80 -4,35 41,99 Ege Gübre 113,90 -0,61 131,05 Ege Profil 14,99 -2,22 25,23 Ege Seramik 5,37 1,90 45,98 Egeli & Co Tarım Girişim 0,94 -9,62 193,75 Egeli&Co Enerji Yatırım 1,01 -0,98 158,97 Egeli&Co Yatırım Holding 0,72 0,00 260,00 Egeplast 16,11 0,81 28,88 Ekiz Kimya 8,21 -0,61 1245,90 Emek Elektrik 2,81 -1,75 76,73 Eminiş Ambalaj 3,61 0,28 137,50 Emlak Konut GMYO 2,22 0,00 53,35 Enerjisa Enerji 8,36 -2,68 24,11 Enka İnşaat 6,41 1,58 14,83 Erbosan 23,72 0,25 -5,04 Ereğli Demir Çelik 8,05 -0,12 -8,61 Ersu Gıda 4,22 -1,17 103,86 Escort Teknoloji 3,48 -0,29 150,36 Etiler Gıda 3,35 0,00 36,73 Euro Kapital Yat. Ort. 1,95 1,56 21,59 Euro Trend Yat. Ort. 1,75 2,34 46,59 Euro Yat. Ort. 1,64 -0,61 45,68 Euro Yatırım Holding 1,77 2,91 18,00 Fenerbahçe Futbol 13,40 1,44 -7,39 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,47 0,22 -2,19 F-M İzmit Piston 109,50 9,39 131,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,18 -0,97 32,38 Ford Otosan 86,00 7,17 30,08 Formet Çelik Kapı 3,00 0,00 0,00 Frigo Pak Gıda 29,00 -5,78 123,77 Galatasaray Sportif 2,45 0,00 20,69 Garanti Bankası 7,35 -0,68 -34,02 Garanti Faktoring 8,37 7,58 116,28 Garanti Yat. Ort. 2,19 -1,35 102,78 Gedik Y. Men. Değ. 9,20 2,45 192,53 Gedik Yatırım Holding 23,74 5,89 208,71 Gediz Ambalaj 12,53 -0,48 85,36 Gentaş 2,73 -0,36 32,39 Gersan Elektrik 6,38 1,92 100,00 Global Men. Değ. 5,18 -0,96 175,53 Global Yat. Holding 4,56 0,22 -6,37 Good-Year 5,50 0,92 35,80 Göltaş Çimento 21,62 0,19 21,53 Gözde Girişim 5,93 8,41 15,37 GSD Denizcilik 4,36 -1,13 70,31 GSD Holding 2,53 -0,39 69,80 Gübre Fabrik. 28,40 -1,32 214,16 Güler Yat. Holding 11,87 -1,49 484,73 Güneş Sigorta 6,06 1,68 177,98 Halk GMYO 2,33 -1,27 91,40 Halk Sigorta 3,40 0,00 103,15 Hatay Tekstil 9,30 -1,06 38,11 Hedef Girişim 3,33 0,00 27,59 Hektaş 14,32 0,49 78,55 HUB Girişim 17,66 -1,06 88,10 Hürriyet Gzt. 1,55 -1,27 35,96 ICBC Turkey Bank 5,41 0,19 2,66 İdealist Danışmanlık 4,09 -2,62 23,19 İdealist GMYO 4,17 0,00 36,27 İhlas Ev Aletleri 2,12 -1,40 -32,27 İhlas Gayrimenkul 1,68 0,00 40,00 İhlas Gazetecilik 2,56 -2,66 -43,61 İhlas Holding 0,88 -2,22 -3,30 İhlas Yayın Holding 1,35 3,85 32,35 İndeks Bilgisayar 12,64 1,04 34,76 Info Yatırım 6,84 -0,29 40,66 İntema 13,10 -1,36 41,47 İpek Doğal Enerji 13,52 -0,07 75,13 İskenderun Demir Çelik 6,83 -1,16 -12,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)