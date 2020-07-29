Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.

Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım3,401,1982,80
Acıpayam Selüloz9,39-0,2148,70
Adel Kalemcilik16,770,186,82
Adese Alışveriş Ticaret2,153,3750,53
Afyon Çimento4,280,7187,86
Ak Enerji1,810,0066,06
Akbank5,45-0,91-32,80
Akçansa12,67-0,3930,69
Akdeniz Yatırım Hold.6,561,71210,90
Akfen GMYO3,65-2,14-9,88
Akın Tekstil15,89-0,0615,23
Akiş GMYO3,22-0,922,79
Akmerkez GMYO45,004,60100,85
Aksa7,310,974,38
Aksa Enerji5,502,4244,74
Aksigorta7,930,5146,37
Aksu Enerji10,86-1,09-26,97
Alarko Carrıer100,803,9768,77
Alarko GMYO16,66-0,4213,35
Alarko Holding5,49-0,18-7,73
Albaraka Türk1,60-0,624,58
Alcatel Lucent Teletaş20,18-0,7967,61
Alkim Kağıt13,131,39142,26
Alkim Kimya12,660,56104,13
Altınyağ1,220,00197,56
Altınyunus Çeşme38,100,00281,38
Anadolu Cam5,10-0,9719,60
Anadolu Efes19,62-2,10-7,79
Anadolu Grubu Holding19,470,0510,69
Anadolu Hayat Emek.8,380,1237,71
Anadolu Isuzu14,900,6822,43
Anadolu Sigorta6,33-0,7852,40
Anel Elektrik5,09-0,5958,57
Arçelik22,341,277,20
ARD Bilişim Teknolojileri29,32-0,68
Arena Bilgisayar22,406,87207,48
Armada Bilgisayar23,18-1,1941,43
Arsan Tekstil5,330,9548,88
Artı Yatırım Holding1,740,00114,81
Aselsan36,580,2775,21
Ata GMYO3,40-1,45-24,94
Atakule GMYO2,40-0,8325,00
Atlantis Yatırım Holding2,033,05103,00
Atlas Yat. Ort.2,799,8493,75
AvivaSA Emeklilik Hayat14,27-1,596,45
Avrasya GMYO2,321,7553,64
Avrasya Petrol ve Tur.2,13-0,9317,03
Avrupa Yatırım Holding1,731,7612,34
Ayen Enerji5,33-1,6653,60
Ayes Çelik Hasır ve Çit4,30-2,7196,35
Aygaz12,90-1,386,21
Bagfaş17,17-1,382,08
Bak Ambalaj9,671,7931,56
Balatacılar Balatacılık2,01-0,5062,10
Bantaş Ambalaj3,88-0,5153,97
Banvit24,42-1,1331,50
Baştaş Başkent Çimento4,391,6269,50
Batı Çimento4,13-0,7224,77
Batısöke Çimento1,804,0537,40
Bayrak Taban Sanayi6,43-2,72
Bera Holding8,181,87112,47
Berkosan Yalıtım4,28-2,7356,20
Beşiktaş Futbol Yat.2,91-1,3618,78
Beyaz Filo3,790,2621,09
Bilici Yatırım8,07-2,1887,69
Bim Mağazalar72,60-1,6357,11
Birko Mensucat0,45-2,1745,16
Birlik Mensucat1,721,1850,88
Bizim Mağazaları17,36-2,6955,42
Bomonti Elektrik6,790,00430,47
Borusan Mannesmann14,643,3227,86
Borusan Yat. Paz.96,05-0,9860,31
Bosch Fren Sistemleri1.181,5010,00310,56
Bossa9,63-1,7319,48
Brisa11,54-1,0323,04
Burçelik28,509,95390,53
Burçelik Vana78,1010,00704,33
Bursa Çimento6,083,0551,87
Carrefoursa7,09-1,3950,53
Casa Emtia Petrol22,300,00137,49
Ceo Event Medya4,69-1,0528,06
Coca Cola İçecek45,300,8919,65
Cosmos Yat. Holding3,012,0347,55
Credıtwest Faktorıng4,880,2169,44
Çelebi78,100,77-23,51
Çelik Halat12,800,0096,92
Çemaş Döküm1,580,6426,05
Çemtaş11,30-0,4439,01
Çimbeton76,25-1,9384,80
Çimentaş26,64-3,1377,60
Çimsa11,772,3529,63
Çuhadaroğlu Metal4,16-0,2430,41
Dagi Giyim7,41-2,24196,40
Dagi Yatırım Holding7,37-0,27226,11
Dardanel11,62-9,78206,60
Datagate Bilgisayar9,910,2026,89
Demısaş Döküm5,21-0,1949,71
Denge Holding1,811,1232,12
Deniz GMYO8,900,2376,24
Denizli Cam7,38-1,60-11,51
Derimod6,61-0,45-7,42
Derlüks Deri6,421,4258,68
Desa Deri6,875,0551,32
Despec Bilgisayar8,321,2296,23
Deva Holding19,660,98120,21
Diriteks Diriliş Tekstil1,37-0,7275,64
Ditaş Doğan25,00-0,87162,74
DO-CO370,50-1,78-34,31
Doğan Burda24,529,96303,95
Doğan Holding2,06-0,9614,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,725,4364,85
Doğusan3,06-3,4747,12
Doğuş GMYO7,847,8473,07
Doğuş Otomotiv17,140,8280,04
Döktaş Dökümcülük30,969,94-2,17
Duran Doğan Basım16,59-0,7818,16
Dyo Boya7,19-2,3146,73
Eczacıbaşı İlaç6,110,1667,37
Eczacıbaşı Yatırım15,18-0,5957,59
Edip Gayrimenkul2,580,7885,61
Ege Endüstri798,80-4,3541,99
Ege Gübre113,90-0,61131,05
Ege Profil14,99-2,2225,23
Ege Seramik5,371,9045,98
Egeli & Co Tarım Girişim0,94-9,62193,75
Egeli&Co Enerji Yatırım1,01-0,98158,97
Egeli&Co Yatırım Holding0,720,00260,00
Egeplast16,110,8128,88
Ekiz Kimya8,21-0,611245,90
Emek Elektrik2,81-1,7576,73
Eminiş Ambalaj3,610,28137,50
Emlak Konut GMYO2,220,0053,35
Enerjisa Enerji8,36-2,6824,11
Enka İnşaat6,411,5814,83
Erbosan23,720,25-5,04
Ereğli Demir Çelik8,05-0,12-8,61
Ersu Gıda4,22-1,17103,86
Escort Teknoloji3,48-0,29150,36
Etiler Gıda3,350,0036,73
Euro Kapital Yat. Ort.1,951,5621,59
Euro Trend Yat. Ort.1,752,3446,59
Euro Yat. Ort.1,64-0,6145,68
Euro Yatırım Holding1,772,9118,00
Fenerbahçe Futbol13,401,44-7,39
Flap Kongre Toplantı Hiz.4,470,22-2,19
F-M İzmit Piston109,509,39131,19
Fonet Bilgi Teknolojileri10,18-0,9732,38
Ford Otosan86,007,1730,08
Formet Çelik Kapı3,000,000,00
Frigo Pak Gıda29,00-5,78123,77
Galatasaray Sportif2,450,0020,69
Garanti Bankası7,35-0,68-34,02
Garanti Faktoring8,377,58116,28
Garanti Yat. Ort.2,19-1,35102,78
Gedik Y. Men. Değ.9,202,45192,53
Gedik Yatırım Holding23,745,89208,71
Gediz Ambalaj12,53-0,4885,36
Gentaş2,73-0,3632,39
Gersan Elektrik6,381,92100,00
Global Men. Değ.5,18-0,96175,53
Global Yat. Holding4,560,22-6,37
Good-Year5,500,9235,80
Göltaş Çimento21,620,1921,53
Gözde Girişim5,938,4115,37
GSD Denizcilik4,36-1,1370,31
GSD Holding2,53-0,3969,80
Gübre Fabrik.28,40-1,32214,16
Güler Yat. Holding11,87-1,49484,73
Güneş Sigorta6,061,68177,98
Halk GMYO2,33-1,2791,40
Halk Sigorta3,400,00103,15
Hatay Tekstil9,30-1,0638,11
Hedef Girişim3,330,0027,59
Hektaş14,320,4978,55
HUB Girişim17,66-1,0688,10
Hürriyet Gzt.1,55-1,2735,96
ICBC Turkey Bank5,410,192,66
İdealist Danışmanlık4,09-2,6223,19
İdealist GMYO4,170,0036,27
İhlas Ev Aletleri2,12-1,40-32,27
İhlas Gayrimenkul1,680,0040,00
İhlas Gazetecilik2,56-2,66-43,61
İhlas Holding0,88-2,22-3,30
İhlas Yayın Holding1,353,8532,35
İndeks Bilgisayar12,641,0434,76
Info Yatırım6,84-0,2940,66
İntema13,10-1,3641,47
İpek Doğal Enerji13,52-0,0775,13
İskenderun Demir Çelik6,83-1,16-12,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:23

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi
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