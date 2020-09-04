Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,40 -0,29 82,80 Acıpayam Selüloz 8,70 0,46 37,77 Adel Kalemcilik 18,53 -4,29 18,03 Adese Alışveriş Ticaret 1,95 0,52 36,53 Afyon Çimento 4,07 0,25 78,64 Ak Enerji 1,85 0,00 69,72 Akbank 4,91 0,61 -39,46 Akçansa 11,67 -0,26 20,38 Akdeniz Yatırım Hold. 5,55 -2,46 163,03 Akfen GMYO 3,06 0,00 -24,44 Akın Tekstil 14,28 0,07 3,55 Akiş GMYO 2,74 0,37 -12,53 Akmerkez GMYO 39,52 -2,03 76,39 Aksa 6,61 0,46 -5,62 Aksa Enerji 5,34 0,38 40,53 Aksigorta 7,35 0,00 35,66 Aksu Enerji 10,15 0,50 -31,74 Alarko Carrıer 87,00 3,94 45,67 Alarko GMYO 14,46 0,49 -1,62 Alarko Holding 5,13 -2,29 -13,78 Albaraka Türk 1,46 0,69 -4,58 Alcatel Lucent Teletaş 25,82 -2,05 114,45 Alkim Kağıt 13,37 1,29 146,69 Alkim Kimya 12,61 0,40 103,32 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,30 -4,41 217,07 Altınyunus Çeşme 46,90 -6,01 369,47 Anadolu Cam 5,29 1,73 24,97 Anadolu Efes 19,96 -0,05 -6,19 Anadolu Grubu Holding 16,52 0,61 -6,08 Anadolu Hayat Emek. 7,44 1,09 22,27 Anadolu Isuzu 13,13 0,61 7,89 Anadolu Sigorta 6,29 0,00 51,44 Anel Elektrik 5,38 -1,47 67,85 Arçelik 21,58 1,79 3,55 ARD Bilişim Teknolojileri 27,44 0,44 Arena Bilgisayar 31,80 -2,03 336,51 Armada Bilgisayar 47,18 9,98 187,86 Arsan Tekstil 4,93 0,41 37,71 Artı Yatırım Holding 2,82 9,73 248,15 Aselsan 16,96 0,36 62,47 Ata GMYO 3,35 0,00 -26,05 Atakule GMYO 2,14 -0,93 11,46 Atlantis Yatırım Holding 2,30 0,44 130,00 Atlas Yat. Ort. 1,44 0,70 48,98 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,79 -0,08 -4,59 Avrasya GMYO 2,24 -1,75 48,34 Avrasya Petrol ve Tur. 2,33 -0,43 28,02 Avrasya Stratejik GMYF 1.452,50 12,96 Avrupa Yatırım Holding 1,75 0,00 13,64 Ayen Enerji 5,45 -1,62 57,06 Ayes Çelik Hasır ve Çit 5,99 -0,17 173,52 Aygaz 11,10 0,54 -8,61 Bagfaş 15,28 1,80 -9,16 Bak Ambalaj 10,37 -1,24 42,35 Balatacılar Balatacılık 2,45 -3,54 97,58 Bantaş Ambalaj 3,64 0,55 44,44 Banvit 24,10 1,52 29,78 Baştaş Başkent Çimento 4,12 -0,72 59,07 Batı Çimento 3,52 -0,28 6,34 Batısöke Çimento 1,64 1,23 25,19 Bayrak Taban Sanayi 7,00 0,43 Bera Holding 9,01 0,78 134,03 Berkosan Yalıtım 4,70 0,86 71,53 Beşiktaş Futbol Yat. 3,43 -1,15 40,00 Beyaz Filo 3,92 -1,75 25,25 Bilici Yatırım 4,85 -1,22 69,20 Bim Mağazalar 67,45 0,00 45,97 Birko Mensucat 0,42 -4,55 35,48 Birlik Mensucat 2,60 1,17 128,07 Bizim Mağazaları 15,73 0,19 40,82 Bomonti Elektrik 4,90 -2,78 282,81 Borusan Mannesmann 12,35 1,31 7,86 Borusan Yat. Paz. 85,10 2,35 42,04 Bosch Fren Sistemleri 830,00 -3,45 188,42 Bossa 9,12 1,45 13,15 Brisa 11,17 1,73 19,10 Burçelik 21,86 0,00 276,25 Burçelik Vana 56,50 -6,61 481,87 Bursa Çimento 5,35 0,75 33,64 Carrefoursa 7,64 0,26 62,21 Casa Emtia Petrol 29,00 2,62 208,84 Ceo Event Medya 4,17 1,21 13,87 Coca Cola İçecek 44,12 -1,52 16,54 Cosmos Yat. Holding 2,90 -0,68 42,16 Credıtwest Faktorıng 7,61 -4,52 164,24 Çelebi 68,40 -0,51 -31,15 Çelik Halat 12,25 0,33 88,46 Çemaş Döküm 1,48 0,00 18,07 Çemtaş 11,16 0,09 37,29 Çimbeton 70,35 0,50 70,50 Çimentaş 25,36 0,88 69,07 Çimsa 11,27 0,45 24,12 Çuhadaroğlu Metal 5,03 -2,14 57,68 Dagi Giyim 9,88 -3,89 295,20 Dagi Yatırım Holding 6,29 -0,16 178,32 Dardanel 12,30 2,50 224,54 Datagate Bilgisayar 10,79 0,09 38,16 Demısaş Döküm 5,36 0,94 54,02 Denge Holding 2,57 -1,15 87,59 Deniz GMYO 3,01 -0,33 43,05 Denizli Cam 6,91 1,17 -17,15 Derimod 6,69 -3,32 -6,30 Derlüks Deri 8,57 4,51 111,82 Desa Deri 5,77 0,00 27,09 Despec Bilgisayar 8,21 -0,97 93,63 Deva Holding 18,99 -0,05 112,71 Dinamik Isı Makina Yalıtım 4,25 9,82 Diriteks Diriliş Tekstil 2,35 -1,67 201,28 Ditaş Doğan 26,90 -1,39 182,71 DO-CO 319,90 0,60 -43,28 Doğan Burda 27,90 -0,71 359,64 Doğan Holding 2,16 0,00 20,30 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 0,76 60,00 Doğusan 3,82 -2,55 83,65 Doğuş GMYO 9,60 -2,34 111,92 Doğuş Otomotiv 14,76 -0,94 55,04 Döktaş Dökümcülük 28,06 0,21 -11,33 Duran Doğan Basım 17,04 -0,47 21,37 Dyo Boya 5,96 2,41 21,63 Eczacıbaşı İlaç 6,13 1,16 67,92 Eczacıbaşı Yatırım 15,12 1,20 56,97 Edip Gayrimenkul 2,32 -0,43 66,91 Ege Endüstri 698,40 -0,27 24,15 Ege Gübre 97,90 0,56 98,60 Ege Profil 15,80 1,87 32,00 Ege Seramik 5,21 -0,57 41,63 Egeli & Co Tarım Girişim 0,87 0,00 171,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,87 -1,14 123,08 Egeli&Co Yatırım Holding 0,69 4,55 245,00 Egeplast 15,30 0,00 22,40 Ekiz Kimya 8,70 0,00 1326,23 Emek Elektrik 2,96 -0,34 86,16 Eminiş Ambalaj 7,27 9,98 378,29 Emlak Konut GMYO 1,73 0,58 19,50 Enerjisa Enerji 8,16 -0,24 21,14 Enka İnşaat 6,56 1,08 17,52 Erbosan 21,94 1,57 -12,17 Ereğli Demir Çelik 8,71 -0,23 -1,12 Ersu Gıda 4,52 1,12 118,36 Escort Teknoloji 3,41 -0,87 145,32 Etiler Gıda 2,81 -9,94 140,66 Euro Kapital Yat. Ort. 1,90 -0,52 18,47 Euro Trend Yat. Ort. 1,75 -1,13 46,59 Euro Yat. Ort. 1,90 0,00 68,78 Euro Yatırım Holding 1,77 0,00 18,00 Fade Gıda 6,04 5,96 Fenerbahçe Futbol 35,36 3,63 144,37 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.152,90 0,23 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,82 -1,80 -16,41 F-M İzmit Piston 82,85 1,59 74,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 10,45 -0,19 35,89 Ford Otosan 82,20 3,92 24,33 Formet Çelik Kapı 3,55 2,90 18,33 Frigo Pak Gıda 21,64 -6,64 208,90 Galatasaray Sportif 3,60 -1,37 77,34 Garanti Bankası 6,81 0,74 -38,87 Garanti Faktoring 11,02 -0,72 184,75 Garanti Yat. Ort. 2,09 0,00 95,69 Gedik Y. Men. Değ. 8,98 0,11 185,54 Gedik Yatırım Holding 24,26 -0,08 215,47 Gediz Ambalaj 12,84 0,08 89,94 Gentaş 2,70 0,00 30,94 Gersan Elektrik 7,08 1,14 121,94 Global Men. Değ. 4,76 -0,42 153,19 Global Yat. Holding 4,38 0,69 -10,06 Good-Year 4,76 0,42 17,53 Göltaş Çimento 22,42 0,90 26,03 Gözde Girişim 5,23 0,38 1,75 GSD Denizcilik 4,10 1,99 60,16 GSD Holding 2,24 3,70 50,34 Gübre Fabrik. 29,84 -1,06 230,09 Güler Yat. Holding 19,20 0,47 845,81 Halk GMYO 2,01 0,50 72,59 Hatay Tekstil 12,17 3,40 80,73 Hedef Girişim 3,56 0,87 49,19 Hektaş 11,98 0,76 49,38 HUB Girişim 19,50 -1,56 107,70 Hürriyet Gzt. 1,78 -1,66 56,14 ICBC Turkey Bank 7,85 -0,63 48,96 İdealist Danışmanlık 4,46 0,22 34,34 İdealist GMYO 4,76 3,25 55,56 İhlas Ev Aletleri 1,85 0,54 -40,89 İhlas Gayrimenkul 1,39 0,72 15,83 İhlas Gazetecilik 3,55 2,60 -21,81 İhlas Holding 0,85 1,19 -6,59 İhlas Yayın Holding 1,17 0,86 40,35 İndeks Bilgisayar 13,80 2,45 47,13 Info Yatırım 6,58 -1,64 35,32 İntema 19,24 -5,41 107,78 İpek Doğal Enerji 11,48 0,26 48,70 İskenderun Demir Çelik 6,71 -0,59 -14,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)