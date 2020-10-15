Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,55 6,11 413,44 Acıpayam Selüloz 17,32 -2,91 174,28 Adel Kalemcilik 23,54 0,34 49,94 Adese Alışveriş Ticaret 2,50 -0,79 75,03 Afyon Çimento 4,56 -3,80 100,15 Ak Enerji 2,59 -0,77 137,61 Akbank 5,09 -1,36 -37,24 Akçansa 14,20 -1,59 46,48 Akdeniz Yatırım Hold. 6,48 1,73 207,11 Akfen GMYO 4,30 -0,92 6,17 Akın Tekstil 19,50 -4,97 41,41 Akiş GMYO 3,46 -0,57 10,46 Akmerkez GMYO 79,95 -1,30 256,84 Aksa 8,10 -1,10 15,66 Aksa Enerji 6,87 -2,83 80,79 Aksigorta 8,09 0,62 49,32 Aksu Enerji 12,58 -4,48 -15,40 Alarko Carrıer 135,10 -1,46 126,20 Alarko GMYO 18,34 -2,29 24,78 Alarko Holding 6,12 -1,61 2,86 Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.095,00 0,00 Albaraka Türk 1,58 -0,63 3,27 Alcatel Lucent Teletaş 29,08 -0,68 141,53 Alkim Kağıt 13,43 0,30 147,80 Alkim Kimya 14,62 2,96 135,73 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,75 0,73 570,73 Altınyunus Çeşme 53,05 -3,02 431,03 Anadolu Efes 22,80 0,26 7,15 Anadolu Grubu Holding 20,02 -0,99 13,81 Anadolu Hayat Emek. 8,15 0,87 33,93 Anadolu Isuzu 16,30 1,43 33,94 Anadolu Sigorta 7,00 1,45 68,53 Anel Elektrik 6,65 -2,21 107,47 Arçelik 27,30 -0,15 31,00 ARD Bilişim Teknolojileri 37,66 -1,41 Arena Bilgisayar 37,00 -2,06 407,89 Armada Bilgisayar 58,45 -0,85 256,62 Arsan Tekstil 6,33 0,00 76,82 Artı Yatırım Holding 14,28 -9,96 1662,96 Aselsan 18,10 0,11 73,39 Ata GMYO 3,82 -1,29 -15,67 Atakule GMYO 2,62 0,38 36,46 Atlantis Yatırım Holding 6,43 9,91 543,00 Atlas Yat. Ort. 1,66 -2,35 71,74 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,36 -0,07 7,12 Avrasya GMYO 3,15 -0,32 108,61 Avrasya Petrol ve Tur. 3,30 -0,90 81,32 Avrasya Stratejik GMYF 1.449,10 0,01 12,69 Avrupa Yatırım Holding 3,82 -0,78 148,05 Ayen Enerji 6,52 -3,55 87,90 Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,90 3,27 260,73 Aygaz 12,79 -1,62 5,30 Bagfaş 18,83 -1,31 11,95 Bak Ambalaj 18,50 3,58 153,96 Balatacılar Balatacılık 9,65 -9,98 678,23 Bantaş Ambalaj 4,90 -0,61 94,44 Banvit 25,10 -1,10 35,16 Baştaş Başkent Çimento 10,41 -9,95 301,93 Batı Çimento 4,25 -0,70 28,40 Batısöke Çimento 2,59 1,17 97,71 Bayrak Taban Sanayi 8,69 -0,11 Bera Holding 10,06 0,10 161,30 Berkosan Yalıtım 5,62 -1,58 105,11 Beşiktaş Futbol Yat. 3,36 -1,18 37,14 Beyaz Filo 11,71 4,93 274,14 Bilici Yatırım 5,82 -0,17 103,04 Bim Mağazalar 69,55 0,80 50,51 Birko Mensucat 1,83 9,58 490,32 Birlik Mensucat 2,64 0,00 131,58 Bizim Mağazaları 16,36 0,74 47,74 Bomonti Elektrik 14,00 -3,45 993,75 Borusan Mannesmann 15,77 -0,57 37,73 Borusan Yat. Paz. 166,30 -3,31 177,57 Bosch Fren Sistemleri 828,40 0,18 187,86 Bossa 12,52 -1,11 55,33 Brisa 14,15 0,43 50,87 Burçelik 21,12 -0,85 263,51 Burçelik Vana 54,20 458,19 Bursa Çimento 6,99 -1,96 74,60 Carrefoursa 22,90 386,20 Casa Emtia Petrol 30,00 0,07 219,49 Ceo Event Medya 8,10 9,46 121,18 Coca Cola İçecek 52,45 1,35 38,54 Cosmos Yat. Holding 9,82 -9,99 381,37 Credıtwest Faktorıng 5,04 -0,79 75,00 Çelebi 78,80 -1,07 -20,68 Çelik Halat 15,56 9,96 139,38 Çemaş Döküm 2,10 -1,41 67,53 Çemtaş 14,19 -0,77 74,56 Çimbeton 138,50 -2,12 235,68 Çimentaş 32,96 0,92 119,73 Çimsa 14,14 0,28 55,73 Çuhadaroğlu Metal 6,77 0,59 112,23 Dagi Giyim 16,00 -1,48 540,00 Dagi Yatırım Holding 16,10 9,97 612,39 Dardanel 29,00 2,47 665,17 Datagate Bilgisayar 15,63 2,16 100,13 Demısaş Döküm 6,44 -1,68 85,06 Denge Holding 4,59 -9,82 235,04 Deniz GMYO 3,49 -2,24 65,86 Derimod 10,12 -2,32 41,74 Derlüks Deri 9,04 -4,54 123,44 Desa Deri 7,12 -3,13 56,83 Despec Bilgisayar 12,66 -0,31 198,58 Deva Holding 20,46 2,92 129,17 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,68 6,69 Diriteks Diriliş Tekstil 2,44 9,91 212,82 Ditaş Doğan 33,74 1,20 254,59 DO-CO 331,00 -2,16 -41,31 Doğan Burda 23,50 -4,08 287,15 Doğan Holding 2,45 -0,41 36,45 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,67 -2,20 61,82 Doğusan 3,86 -2,03 85,58 Doğuş GMYO 9,72 -0,72 114,57 Doğuş Otomotiv 16,51 -0,66 73,42 Döktaş Dökümcülük 32,78 0,31 3,58 Duran Doğan Basım 22,50 -1,40 60,26 Dyo Boya 13,42 3,63 173,88 Eczacıbaşı İlaç 6,97 1,01 90,93 Eczacıbaşı Yatırım 20,90 1,26 116,98 Edip Gayrimenkul 3,48 0,58 150,36 Ege Endüstri 810,90 -0,55 44,14 Ege Gübre 123,90 -0,32 151,34 Ege Profil 21,22 -3,98 77,28 Ege Seramik 6,85 -1,44 86,22 Egeli & Co Tarım Girişim 1,83 1,10 471,88 Egeli&Co Enerji Yatırım 2,30 7,48 489,74 Egeli&Co Yatırım Holding 1,35 0,00 575,00 Egeplast 18,50 -7,27 48,00 Ekiz Kimya 9,20 0,33 1408,20 Emek Elektrik 3,86 -2,53 142,77 Eminiş Ambalaj 41,74 -9,97 2646,05 Emlak Konut GMYO 1,95 2,63 34,70 Enerjisa Enerji 9,28 -1,17 37,77 Enka İnşaat 7,13 -0,28 27,73 Erbosan 28,40 -1,32 13,69 Ereğli Demir Çelik 9,71 -1,12 10,23 Ersu Gıda 5,78 4,14 179,23 Escort Teknoloji 6,06 -4,27 335,97 Esenboğa Elektrik 13,67 9,98 Etiler Gıda 3,55 -0,84 204,04 Euro Kapital Yat. Ort. 2,87 0,00 78,95 Euro Trend Yat. Ort. 5,00 8,70 318,82 Euro Yat. Ort. 3,41 10,00 202,91 Euro Yatırım Holding 2,89 -1,03 92,67 Fade Gıda 6,71 3,39 Fenerbahçe Futbol 35,36 -1,23 144,37 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,40 0,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,32 2,76 38,29 F-M İzmit Piston 127,00 7,63 168,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,30 -0,30 72,95 Ford Otosan 94,10 1,46 42,33 Formet Çelik Kapı 5,54 84,67 Frigo Pak Gıda 21,00 -1,41 199,77 Galatasaray Sportif 4,03 -0,74 98,52 Garanti Bankası 7,03 -1,26 -36,89 Garanti Faktoring 10,76 -0,46 178,04 Garanti Yat. Ort. 2,74 1,86 174,88 Gedik Y. Men. Değ. 9,07 -0,22 188,40 Gediz Ambalaj 18,25 -0,54 169,97 Gentaş 3,49 0,29 69,25 Gersan Elektrik 6,94 -1,28 117,55 Global Men. Değ. 4,69 -1,05 149,47 Global Yat. Holding 5,93 -2,15 21,77 Good-Year 5,92 -0,67 46,17 Göltaş Çimento 25,70 -0,23 44,46 Gözde Girişim 6,58 -0,30 28,02 GSD Denizcilik 5,15 -0,19 101,17 GSD Holding 2,33 -1,69 56,38 Gübre Fabrik. 34,50 3,29 281,64 Güler Yat. Holding 13,60 0,89 569,95 Halk GMYO 2,66 0,00 128,40 Hatay Tekstil 13,97 -0,50 107,46 Hedef Girişim 5,77 -1,37 141,80 Hektaş 13,37 1,52 66,71 HUB Girişim 17,63 -0,28 87,78 Hürriyet Gzt. 2,30 -0,43 101,75 ICBC Turkey Bank 6,76 -1,31 28,27 İdealist Danışmanlık 12,74 0,00 283,73 İdealist GMYO 7,14 -0,83 133,33 İhlas Ev Aletleri 2,16 -0,92 -30,99 İhlas Gayrimenkul 1,60 -1,23 33,33 İhlas Gazetecilik 6,06 -9,96 33,48 İhlas Holding 1,16 -1,69 27,47 İhlas Yayın Holding 1,40 -2,78 67,94 İndeks Bilgisayar 17,46 -0,51 86,15 Info Yatırım 13,63 6,40 180,30 İntema 19,94 -1,09 115,33 Inveo Yatırım Holding 29,34 -1,34 281,53 İpek Doğal Enerji 12,84 -4,18 66,32 İskenderun Demir Çelik 7,52 -0,79 -3,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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