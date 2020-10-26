Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,38 -9,98 404,30 Acıpayam Selüloz 17,50 -2,02 177,13 Adel Kalemcilik 21,18 -4,85 34,90 Adese Alışveriş Ticaret 2,92 -3,63 104,44 Afyon Çimento 4,38 -3,95 92,25 Ak Enerji 2,26 -3,83 107,34 Akbank 4,97 -1,78 -38,72 Akçansa 13,30 -3,34 37,19 Akdeniz Yatırım Hold. 6,57 -5,33 211,37 Akfen GMYO 4,15 -3,49 2,47 Akın Tekstil 19,59 -3,97 42,06 Akiş GMYO 4,44 -2,42 41,74 Akmerkez GMYO 71,95 2,20 221,14 Aksa 8,33 -1,65 18,94 Aksa Enerji 6,43 -2,58 69,21 Aksigorta 7,71 -2,65 42,31 Aksu Enerji 12,25 -3,01 -17,62 Alarko Carrıer 138,10 -2,54 131,22 Alarko GMYO 17,95 -1,97 22,13 Alarko Holding 6,15 -1,44 4,68 Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.103,00 0,27 Albaraka Türk 1,65 -1,79 7,84 Alcatel Lucent Teletaş 33,34 -3,97 176,91 Alkim Kağıt 14,00 0,86 158,31 Alkim Kimya 15,41 -3,39 148,47 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,86 0,35 597,56 Altınyunus Çeşme 49,00 -3,92 390,49 Anadolu Efes 22,58 -1,57 6,12 Anadolu Grubu Holding 19,99 -2,01 13,64 Anadolu Hayat Emek. 8,68 -0,91 42,64 Anadolu Isuzu 16,22 -3,91 33,28 Anadolu Sigorta 6,93 -2,81 66,85 Anel Elektrik 3,56 -3,26 101,94 Arçelik 28,42 0,71 36,37 ARD Bilişim Teknolojileri 36,30 -3,71 Arena Bilgisayar 37,84 2,27 419,42 Armada Bilgisayar 57,45 -0,35 250,52 Arsan Tekstil 5,83 -4,43 62,85 Artı Yatırım Holding 7,83 -10,00 866,67 Aselsan 17,74 -1,77 70,40 Ata GMYO 4,00 -2,68 -11,70 Atakule GMYO 2,55 -4,14 32,81 Atlantis Yatırım Holding 9,25 825,00 Atlas Yat. Ort. 1,76 -4,86 82,09 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,22 -1,93 6,08 Avrasya GMYO 3,34 -8,49 121,19 Avrasya Petrol ve Tur. 3,08 -5,81 69,23 Avrasya Stratejik GMYF 1.450,50 0,01 12,80 Avrupa Yatırım Holding 6,17 -3,59 300,65 Ayen Enerji 5,81 -2,84 67,44 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,10 0,00 361,19 Aygaz 12,19 -1,85 0,36 Bagfaş 18,68 -2,71 11,06 Bak Ambalaj 18,78 3,76 157,80 Balatacılar Balatacılık 6,82 -9,91 450,00 Bantaş Ambalaj 5,51 -4,34 118,65 Banvit 26,98 4,98 45,29 Baştaş Başkent Çimento 9,20 2,22 255,21 Batı Çimento 4,31 -1,37 30,21 Batısöke Çimento 2,52 -3,45 92,37 Bayrak Taban Sanayi 8,82 -1,45 Bera Holding 9,54 -4,50 147,79 Berkosan Yalıtım 6,69 -3,74 144,16 Beşiktaş Futbol Yat. 3,28 -0,30 33,88 Beyaz Filo 11,89 4,94 279,89 Bilici Yatırım 5,66 -3,58 97,46 Bim Mağazalar 71,30 1,57 54,30 Birko Mensucat 1,26 -9,35 306,45 Birlik Mensucat 2,74 3,40 140,35 Bizim Mağazaları 17,25 4,17 55,78 Bomonti Elektrik 12,49 3,65 875,78 Borusan Mannesmann 14,98 -3,67 30,83 Borusan Yat. Paz. 166,50 -0,30 177,90 Bosch Fren Sistemleri 900,10 -1,08 212,77 Bossa 12,90 -3,80 60,05 Brisa 15,18 -3,00 61,85 Burçelik 21,98 -0,63 278,31 Burçelik Vana 62,00 3,51 538,52 Bursa Çimento 6,82 -1,30 70,36 Carrefoursa 24,48 9,97 419,75 Casa Emtia Petrol 36,24 0,00 285,94 Ceo Event Medya 7,92 -1,00 116,26 Coca Cola İçecek 51,70 0,49 36,56 Cosmos Yat. Holding 6,70 -6,82 228,43 Credıtwest Faktorıng 5,34 -4,98 85,42 Çelebi 73,10 -2,92 -26,42 Çelik Halat 15,80 -4,82 143,08 Çemaş Döküm 2,10 -4,55 67,53 Çemtaş 14,51 -1,43 78,50 Çimbeton 137,60 -4,24 233,49 Çimentaş 32,60 -3,44 117,33 Çimsa 13,36 -2,34 47,14 Çuhadaroğlu Metal 6,23 -5,18 95,30 Dagi Giyim 11,43 -9,93 357,20 Dagi Yatırım Holding 17,82 -10,00 688,50 Dardanel 26,30 -2,23 593,93 Datagate Bilgisayar 17,40 4,69 122,79 Demısaş Döküm 6,38 -2,60 83,33 Denge Holding 5,30 2,91 286,86 Deniz GMYO 3,59 -2,71 70,61 Derimod 10,28 -2,56 43,98 Derlüks Deri 8,35 -1,53 106,39 Desa Deri 7,01 -3,97 54,41 Despec Bilgisayar 13,48 0,22 217,92 Deva Holding 24,00 4,80 168,82 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,30 -5,04 Diriteks Diriliş Tekstil 2,35 -4,08 201,28 Ditaş Doğan 31,68 -0,25 232,94 DO-CO 314,00 -2,48 -44,33 Doğan Burda 21,00 245,96 Doğan Holding 2,49 0,00 38,68 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,74 -4,53 66,06 Doğusan 3,82 -3,29 83,65 Doğuş GMYO 9,25 -2,63 104,19 Doğuş Otomotiv 19,09 -2,25 100,53 Döktaş Dökümcülük 32,88 -4,86 3,90 Duran Doğan Basım 22,60 2,17 60,97 Dyo Boya 11,50 -4,33 134,69 Eczacıbaşı İlaç 7,31 2,24 100,24 Eczacıbaşı Yatırım 19,33 1,20 100,68 Edip Gayrimenkul 3,14 -7,65 125,90 Ege Endüstri 983,00 -1,93 74,74 Ege Gübre 123,80 -1,75 151,14 Ege Profil 20,30 -3,79 69,59 Ege Seramik 6,75 -4,26 83,50 Egeli & Co Tarım Girişim 1,62 1,25 406,25 Egeli&Co Enerji Yatırım 2,26 9,71 479,49 Egeli&Co Yatırım Holding 1,42 2,16 610,00 Egeplast 18,98 -2,52 51,84 Ekiz Kimya 9,97 4,84 1534,43 Emek Elektrik 4,26 -7,99 167,92 Eminiş Ambalaj 24,30 -10,00 1498,68 Emlak Konut GMYO 1,77 -2,75 22,26 Enerjisa Enerji 9,31 -2,00 38,21 Enka İnşaat 7,11 -0,56 27,37 Erbosan 26,82 -3,53 7,37 Ereğli Demir Çelik 10,10 0,20 14,66 Ersu Gıda 5,87 1,38 183,57 Escort Teknoloji 6,15 -3,30 342,45 Esenboğa Elektrik 17,40 -5,02 Etiler Gıda 3,80 2,70 225,45 Euro Kapital Yat. Ort. 3,33 -10,00 107,64 Euro Trend Yat. Ort. 4,42 -9,98 270,24 Euro Yat. Ort. 6,61 9,98 487,17 Euro Yatırım Holding 2,68 -5,63 78,67 Fade Gıda 6,30 -1,72 Fenerbahçe Futbol 39,68 4,53 174,22 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,90 0,01 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,95 -3,47 52,08 F-M İzmit Piston 123,90 -0,48 161,60 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,23 -3,47 59,04 Ford Otosan 98,45 0,25 48,91 Formet Çelik Kapı 6,90 2,99 130,00 Frigo Pak Gıda 21,50 -3,93 206,91 Galatasaray Sportif 3,88 0,78 91,13 Garanti Bankası 6,93 -1,98 -37,79 Garanti Faktoring 10,73 -2,45 177,26 Garanti Yat. Ort. 3,25 -9,97 226,04 Gedik Y. Men. Değ. 9,75 -2,79 210,02 Gediz Ambalaj 18,21 -2,57 169,38 Gentaş 3,79 -4,53 83,80 Gersan Elektrik 6,70 -1,76 110,03 Global Men. Değ. 4,73 -3,27 151,60 Global Yat. Holding 5,68 -6,73 16,63 Good-Year 6,19 -2,21 52,84 Göltaş Çimento 26,10 -0,68 46,71 Gözde Girişim 6,28 -2,64 22,18 GSD Denizcilik 4,74 -2,07 85,16 GSD Holding 2,24 -4,27 50,34 Gübre Fabrik. 34,94 -1,85 286,50 Güler Yat. Holding 15,07 4,22 642,36 Halk GMYO 2,69 -1,10 130,98 Hatay Tekstil 12,54 -4,64 86,22 Hedef Girişim 5,88 0,00 146,41 Hektaş 13,03 -2,76 62,47 HUB Girişim 17,78 -2,95 89,38 Hürriyet Gzt. 2,37 -5,58 107,89 ICBC Turkey Bank 6,90 -2,68 30,93 İdealist Danışmanlık 11,70 0,52 252,41 İdealist GMYO 6,40 -6,71 109,15 İhlas Ev Aletleri 1,97 -4,37 -37,06 İhlas Gayrimenkul 1,31 -3,68 27,27 İhlas Gazetecilik 4,66 -4,12 2,64 İhlas Holding 1,25 -2,34 37,36 İhlas Yayın Holding 1,35 -2,17 61,94 İndeks Bilgisayar 18,47 0,98 96,91 Info Yatırım 11,81 2,70 142,87 İntema 20,06 -1,47 116,63 Inveo Yatırım Holding 27,22 -3,48 253,97 İpek Doğal Enerji 11,71 -2,66 51,68 İskenderun Demir Çelik 7,77 -0,77 -0,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu

Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu

Kim Milyoner Olmak İster'den 125 bin TL kazanan Hikmet Karakurt, kardeşine verdiği sözü tuttu

Altın gibi sürekli yükseliyor! Ihlamurun kilosu 220 lira oldu, vatandaş gramla satın alıyor

Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi

Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü

Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı