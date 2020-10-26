Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

26.10.2020 13:19
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,38 -9,98 404,30
Acıpayam Selüloz 17,50 -2,02 177,13
Adel Kalemcilik 21,18 -4,85 34,90
Adese Alışveriş Ticaret 2,92 -3,63 104,44
Afyon Çimento 4,38 -3,95 92,25
Ak Enerji 2,26 -3,83 107,34
Akbank 4,97 -1,78 -38,72
Akçansa 13,30 -3,34 37,19
Akdeniz Yatırım Hold. 6,57 -5,33 211,37
Akfen GMYO 4,15 -3,49 2,47
Akın Tekstil 19,59 -3,97 42,06
Akiş GMYO 4,44 -2,42 41,74
Akmerkez GMYO 71,95 2,20 221,14
Aksa 8,33 -1,65 18,94
Aksa Enerji 6,43 -2,58 69,21
Aksigorta 7,71 -2,65 42,31
Aksu Enerji 12,25 -3,01 -17,62
Alarko Carrıer 138,10 -2,54 131,22
Alarko GMYO 17,95 -1,97 22,13
Alarko Holding 6,15 -1,44 4,68
Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.103,00 0,27
Albaraka Türk 1,65 -1,79 7,84
Alcatel Lucent Teletaş 33,34 -3,97 176,91
Alkim Kağıt 14,00 0,86 158,31
Alkim Kimya 15,41 -3,39 148,47
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,86 0,35 597,56
Altınyunus Çeşme 49,00 -3,92 390,49
Anadolu Efes 22,58 -1,57 6,12
Anadolu Grubu Holding 19,99 -2,01 13,64
Anadolu Hayat Emek. 8,68 -0,91 42,64
Anadolu Isuzu 16,22 -3,91 33,28
Anadolu Sigorta 6,93 -2,81 66,85
Anel Elektrik 3,56 -3,26 101,94
Arçelik 28,42 0,71 36,37
ARD Bilişim Teknolojileri 36,30 -3,71
Arena Bilgisayar 37,84 2,27 419,42
Armada Bilgisayar 57,45 -0,35 250,52
Arsan Tekstil 5,83 -4,43 62,85
Artı Yatırım Holding 7,83 -10,00 866,67
Aselsan 17,74 -1,77 70,40
Ata GMYO 4,00 -2,68 -11,70
Atakule GMYO 2,55 -4,14 32,81
Atlantis Yatırım Holding 9,25 825,00
Atlas Yat. Ort. 1,76 -4,86 82,09
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,22 -1,93 6,08
Avrasya GMYO 3,34 -8,49 121,19
Avrasya Petrol ve Tur. 3,08 -5,81 69,23
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,50 0,01 12,80
Avrupa Yatırım Holding 6,17 -3,59 300,65
Ayen Enerji 5,81 -2,84 67,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,10 0,00 361,19
Aygaz 12,19 -1,85 0,36
Bagfaş 18,68 -2,71 11,06
Bak Ambalaj 18,78 3,76 157,80
Balatacılar Balatacılık 6,82 -9,91 450,00
Bantaş Ambalaj 5,51 -4,34 118,65
Banvit 26,98 4,98 45,29
Baştaş Başkent Çimento 9,20 2,22 255,21
Batı Çimento 4,31 -1,37 30,21
Batısöke Çimento 2,52 -3,45 92,37
Bayrak Taban Sanayi 8,82 -1,45
Bera Holding 9,54 -4,50 147,79
Berkosan Yalıtım 6,69 -3,74 144,16
Beşiktaş Futbol Yat. 3,28 -0,30 33,88
Beyaz Filo 11,89 4,94 279,89
Bilici Yatırım 5,66 -3,58 97,46
Bim Mağazalar 71,30 1,57 54,30
Birko Mensucat 1,26 -9,35 306,45
Birlik Mensucat 2,74 3,40 140,35
Bizim Mağazaları 17,25 4,17 55,78
Bomonti Elektrik 12,49 3,65 875,78
Borusan Mannesmann 14,98 -3,67 30,83
Borusan Yat. Paz. 166,50 -0,30 177,90
Bosch Fren Sistemleri 900,10 -1,08 212,77
Bossa 12,90 -3,80 60,05
Brisa 15,18 -3,00 61,85
Burçelik 21,98 -0,63 278,31
Burçelik Vana 62,00 3,51 538,52
Bursa Çimento 6,82 -1,30 70,36
Carrefoursa 24,48 9,97 419,75
Casa Emtia Petrol 36,24 0,00 285,94
Ceo Event Medya 7,92 -1,00 116,26
Coca Cola İçecek 51,70 0,49 36,56
Cosmos Yat. Holding 6,70 -6,82 228,43
Credıtwest Faktorıng 5,34 -4,98 85,42
Çelebi 73,10 -2,92 -26,42
Çelik Halat 15,80 -4,82 143,08
Çemaş Döküm 2,10 -4,55 67,53
Çemtaş 14,51 -1,43 78,50
Çimbeton 137,60 -4,24 233,49
Çimentaş 32,60 -3,44 117,33
Çimsa 13,36 -2,34 47,14
Çuhadaroğlu Metal 6,23 -5,18 95,30
Dagi Giyim 11,43 -9,93 357,20
Dagi Yatırım Holding 17,82 -10,00 688,50
Dardanel 26,30 -2,23 593,93
Datagate Bilgisayar 17,40 4,69 122,79
Demısaş Döküm 6,38 -2,60 83,33
Denge Holding 5,30 2,91 286,86
Deniz GMYO 3,59 -2,71 70,61
Derimod 10,28 -2,56 43,98
Derlüks Deri 8,35 -1,53 106,39
Desa Deri 7,01 -3,97 54,41
Despec Bilgisayar 13,48 0,22 217,92
Deva Holding 24,00 4,80 168,82
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,30 -5,04
Diriteks Diriliş Tekstil 2,35 -4,08 201,28
Ditaş Doğan 31,68 -0,25 232,94
DO-CO 314,00 -2,48 -44,33
Doğan Burda 21,00 245,96
Doğan Holding 2,49 0,00 38,68
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,74 -4,53 66,06
Doğusan 3,82 -3,29 83,65
Doğuş GMYO 9,25 -2,63 104,19
Doğuş Otomotiv 19,09 -2,25 100,53
Döktaş Dökümcülük 32,88 -4,86 3,90
Duran Doğan Basım 22,60 2,17 60,97
Dyo Boya 11,50 -4,33 134,69
Eczacıbaşı İlaç 7,31 2,24 100,24
Eczacıbaşı Yatırım 19,33 1,20 100,68
Edip Gayrimenkul 3,14 -7,65 125,90
Ege Endüstri 983,00 -1,93 74,74
Ege Gübre 123,80 -1,75 151,14
Ege Profil 20,30 -3,79 69,59
Ege Seramik 6,75 -4,26 83,50
Egeli & Co Tarım Girişim 1,62 1,25 406,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 2,26 9,71 479,49
Egeli&Co Yatırım Holding 1,42 2,16 610,00
Egeplast 18,98 -2,52 51,84
Ekiz Kimya 9,97 4,84 1534,43
Emek Elektrik 4,26 -7,99 167,92
Eminiş Ambalaj 24,30 -10,00 1498,68
Emlak Konut GMYO 1,77 -2,75 22,26
Enerjisa Enerji 9,31 -2,00 38,21
Enka İnşaat 7,11 -0,56 27,37
Erbosan 26,82 -3,53 7,37
Ereğli Demir Çelik 10,10 0,20 14,66
Ersu Gıda 5,87 1,38 183,57
Escort Teknoloji 6,15 -3,30 342,45
Esenboğa Elektrik 17,40 -5,02
Etiler Gıda 3,80 2,70 225,45
Euro Kapital Yat. Ort. 3,33 -10,00 107,64
Euro Trend Yat. Ort. 4,42 -9,98 270,24
Euro Yat. Ort. 6,61 9,98 487,17
Euro Yatırım Holding 2,68 -5,63 78,67
Fade Gıda 6,30 -1,72
Fenerbahçe Futbol 39,68 4,53 174,22
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,90 0,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,95 -3,47 52,08
F-M İzmit Piston 123,90 -0,48 161,60
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,23 -3,47 59,04
Ford Otosan 98,45 0,25 48,91
Formet Çelik Kapı 6,90 2,99 130,00
Frigo Pak Gıda 21,50 -3,93 206,91
Galatasaray Sportif 3,88 0,78 91,13
Garanti Bankası 6,93 -1,98 -37,79
Garanti Faktoring 10,73 -2,45 177,26
Garanti Yat. Ort. 3,25 -9,97 226,04
Gedik Y. Men. Değ. 9,75 -2,79 210,02
Gediz Ambalaj 18,21 -2,57 169,38
Gentaş 3,79 -4,53 83,80
Gersan Elektrik 6,70 -1,76 110,03
Global Men. Değ. 4,73 -3,27 151,60
Global Yat. Holding 5,68 -6,73 16,63
Good-Year 6,19 -2,21 52,84
Göltaş Çimento 26,10 -0,68 46,71
Gözde Girişim 6,28 -2,64 22,18
GSD Denizcilik 4,74 -2,07 85,16
GSD Holding 2,24 -4,27 50,34
Gübre Fabrik. 34,94 -1,85 286,50
Güler Yat. Holding 15,07 4,22 642,36
Halk GMYO 2,69 -1,10 130,98
Hatay Tekstil 12,54 -4,64 86,22
Hedef Girişim 5,88 0,00 146,41
Hektaş 13,03 -2,76 62,47
HUB Girişim 17,78 -2,95 89,38
Hürriyet Gzt. 2,37 -5,58 107,89
ICBC Turkey Bank 6,90 -2,68 30,93
İdealist Danışmanlık 11,70 0,52 252,41
İdealist GMYO 6,40 -6,71 109,15
İhlas Ev Aletleri 1,97 -4,37 -37,06
İhlas Gayrimenkul 1,31 -3,68 27,27
İhlas Gazetecilik 4,66 -4,12 2,64
İhlas Holding 1,25 -2,34 37,36
İhlas Yayın Holding 1,35 -2,17 61,94
İndeks Bilgisayar 18,47 0,98 96,91
Info Yatırım 11,81 2,70 142,87
İntema 20,06 -1,47 116,63
Inveo Yatırım Holding 27,22 -3,48 253,97
İpek Doğal Enerji 11,71 -2,66 51,68
İskenderun Demir Çelik 7,77 -0,77 -0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

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