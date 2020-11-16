Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

16.11.2020 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım10,13-1,17444,62
Acıpayam Selüloz16,90-0,94167,63
Adel Kalemcilik21,000,3833,76
Adese Alışveriş Ticaret3,35-0,59134,55
Afyon Çimento4,450,6895,32
Ak Enerji2,270,89108,26
Akbank6,411,58-20,96
Akçansa13,410,8338,33
Akdeniz Yatırım Hold.6,380,16202,37
Akfen GMYO4,061,000,25
Akın Tekstil19,20-0,3639,23
Akiş GMYO3,830,7922,27
Akmerkez GMYO58,65-0,59161,77
Aksa10,041,3143,36
Aksa Enerji7,390,6894,47
Aksigorta7,640,3941,02
Aksu Enerji12,04-0,58-19,03
Alarko Carrıer179,507,04200,54
Alarko GMYO17,260,6417,43
Alarko Holding6,711,0514,22
Albaraka Portföy Start-Up GSYF1.108,00-0,81

Albaraka Türk1,802,2717,65
Alcatel Lucent Teletaş30,181,75150,66
Alkim Kağıt13,170,61143,00
Alkim Kimya14,220,42129,28
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,700,00558,54
Altınyunus Çeşme50,75-1,74408,01
Anadolu Efes22,30-1,334,80
Anadolu Grubu Holding22,581,6228,37
Anadolu Hayat Emek.8,26-0,4835,74
Anadolu Isuzu17,005,9939,69
Anadolu Sigorta6,98-1,2768,05
Anel Elektrik3,280,9286,06
Arçelik28,482,3036,66
ARD Bilişim Teknolojileri36,824,72

Arena Bilgisayar38,102,97422,99
Armada Bilgisayar51,754,38215,74
Arsan Tekstil7,013,7095,81
Artı Yatırım Holding6,305,00677,78
Aselsan18,450,5477,22
Ata GMYO4,042,28-10,82
Atakule GMYO2,431,2526,56
Atlantis Yatırım Holding4,32-9,62332,00
Atlas Yat. Ort.1,760,0082,09
AvivaSA Emeklilik Hayat14,170,855,70
Avrasya GMYO3,050,99101,99
Avrasya Petrol ve Tur.2,880,7058,24
Avrasya Stratejik GMYF1.474,20

14,64
Avrupa Yatırım Holding5,640,00266,23
Ayen Enerji5,694,4063,98
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,132,53362,56
Aygaz12,200,160,45
Bagfaş17,501,634,04
Bak Ambalaj18,78-0,11157,80
Balatacılar Balatacılık6,72-7,82441,94
Bantaş Ambalaj5,420,37115,08
Banvit24,42-0,9731,50
Baştaş Başkent Çimento8,601,78232,05
Batı Çimento4,192,2026,59
Batısöke Çimento2,411,2683,97
Bayrak Taban Sanayi8,262,61

Bera Holding10,46-0,29171,69
Berkosan Yalıtım6,34-0,31131,39
Beşiktaş Futbol Yat.3,140,0028,16
Beyaz Filo10,41-2,07232,61
Bilici Yatırım6,37-1,24122,23
Bim Mağazalar69,050,2249,43
Birko Mensucat1,425,19358,06
Birlik Mensucat2,48-1,98117,54
Bizim Mağazaları15,622,9041,06
Bomonti Elektrik20,206,881478,12
Borusan Mannesmann15,202,8432,75
Borusan Yat. Paz.210,504,21251,34
Bosch Fren Sistemleri1.104,40-0,96283,77
Bossa13,161,7063,28
Brisa18,792,06100,34
Burçelik22,481,35286,92
Burçelik Vana69,853,64619,36
Bursa Çimento8,286,70106,82
Carrefoursa27,446,27482,59
Casa Emtia Petrol49,5010,00427,16
Ceo Event Medya6,69-2,9082,68
Coca Cola İçecek59,801,1057,95
Cosmos Yat. Holding7,205,11252,94
Credıtwest Faktorıng5,241,5581,94
Çelebi84,153,89-15,30
Çelik Halat16,57-1,78154,92
Çemaş Döküm2,443,3994,65
Çemtaş14,911,5083,42
Çimbeton141,400,14242,70
Çimentaş34,60-3,89130,67
Çimsa15,302,8268,50
Çuhadaroğlu Metal6,88-0,29115,67
Dagi Giyim8,8010,00252,00
Dagi Yatırım Holding14,85-9,95557,08
Dardanel27,669,94629,82
Datagate Bilgisayar15,751,94101,66
Demısaş Döküm5,960,5171,26
Denge Holding6,001,01337,96
Deniz GMYO3,500,0066,34
Derimod9,980,0039,78
Derlüks Deri9,501,06134,81
Desa Deri7,333,8261,45
Despec Bilgisayar11,94-0,50181,60
Deva Holding24,241,93171,51
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,050,64

Diriteks Diriliş Tekstil3,400,00335,90
Ditaş Doğan30,220,94217,60
DO-CO368,503,37-34,66
Doğan Burda21,120,00247,94
Doğan Holding2,651,9247,59
Doğtaş Kelebek Mobilya2,711,1264,24
Doğusan3,57-0,8371,63
Doğuş GMYO9,5710,00111,26
Doğuş Otomotiv31,608,89231,93
Döktaş Dökümcülük33,080,124,53
Duran Doğan Basım21,941,2056,27
Dyo Boya11,511,59134,90
Eczacıbaşı İlaç6,920,4489,56
Eczacıbaşı Yatırım18,760,1694,76
Edip Gayrimenkul3,101,31123,02
Ege Endüstri1.345,003,46139,08
Ege Gübre127,401,76158,44
Ege Profil21,620,1980,62
Ege Seramik9,180,77149,56
Egeplast18,980,0051,84
Ekiz Kimya8,052,421219,67
Emek Elektrik3,43-0,58115,72
Eminiş Ambalaj27,001,121676,32
Emlak Konut GMYO1,921,0532,63
Enerjisa Enerji9,90-2,1746,97
Enka İnşaat7,361,1031,85
Erbosan27,401,039,69
Ereğli Demir Çelik11,291,7128,17
Ersu Gıda5,271,54154,59
Escort Teknoloji6,010,84332,37
Esenboğa Elektrik18,86-2,58

Etiler Gıda5,207,44345,36
Euro Kapital Yat. Ort.3,65-2,14127,59
Euro Trend Yat. Ort.4,75-1,45297,88
Euro Yat. Ort.6,99-9,92520,92
Euro Yatırım Holding3,02-1,31101,33
Fade Gıda5,920,00

Fenerbahçe Futbol34,12-0,41135,80
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF1.161,400,00

Flap Kongre Toplantı Hiz.8,985,6596,50
F-M İzmit Piston123,301,31160,33
Fonet Bilgi Teknolojileri11,350,8047,59
Ford Otosan122,505,0685,28
Formet Çelik Kapı5,102,0070,00
Frigo Pak Gıda23,002,22228,32
Galatasaray Sportif4,00-0,2597,04
Garanti Bankası9,062,26-18,67
Garanti Faktoring10,60-0,19173,90
Garanti Yat. Ort.3,013,08201,97
Gedik Y. Men. Değ.9,620,31205,89
Gediz Ambalaj20,820,77207,99
Gentaş5,20-2,80152,18
Gersan Elektrik6,612,80107,21
Global Men. Değ.4,93-0,40162,23
Global Yat. Holding4,690,86-3,70
Good-Year7,60-0,3987,65
Göltaş Çimento23,221,4030,52
Gözde Girişim6,591,2328,21
GSD Denizcilik5,081,4098,44
GSD Holding2,311,7655,03
Gübre Fabrik.38,601,10326,99
Güler Yat. Holding13,340,23557,14
Halk GMYO2,590,00122,39
Hatay Tekstil13,071,4094,09
Hedef Girişim6,322,93164,85
Hektaş12,951,8161,47
HUB Girişim17,050,7181,60
Hürriyet Gzt.2,220,4594,74
ICBC Turkey Bank6,840,1529,79
İdealist Danışmanlık9,87-0,10197,29
İdealist GMYO6,341,77107,19
İhlas Ev Aletleri1,901,60-39,30
İhlas Gayrimenkul1,270,7923,38
İhlas Gazetecilik4,640,432,20
İhlas Holding1,161,7527,47
İhlas Yayın Holding1,190,0042,75
İndeks Bilgisayar16,57-0,0676,66
Info Yatırım11,470,97135,88
İntema20,94-0,85126,13
Inveo Yatırım Holding30,260,53293,50
İpek Doğal Enerji11,820,2553,11
İskenderun Demir Çelik8,051,513,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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