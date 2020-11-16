Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,13 -1,17 444,62 Acıpayam Selüloz 16,90 -0,94 167,63 Adel Kalemcilik 21,00 0,38 33,76 Adese Alışveriş Ticaret 3,35 -0,59 134,55 Afyon Çimento 4,45 0,68 95,32 Ak Enerji 2,27 0,89 108,26 Akbank 6,41 1,58 -20,96 Akçansa 13,41 0,83 38,33 Akdeniz Yatırım Hold. 6,38 0,16 202,37 Akfen GMYO 4,06 1,00 0,25 Akın Tekstil 19,20 -0,36 39,23 Akiş GMYO 3,83 0,79 22,27 Akmerkez GMYO 58,65 -0,59 161,77 Aksa 10,04 1,31 43,36 Aksa Enerji 7,39 0,68 94,47 Aksigorta 7,64 0,39 41,02 Aksu Enerji 12,04 -0,58 -19,03 Alarko Carrıer 179,50 7,04 200,54 Alarko GMYO 17,26 0,64 17,43 Alarko Holding 6,71 1,05 14,22 Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.108,00 -0,81 Albaraka Türk 1,80 2,27 17,65 Alcatel Lucent Teletaş 30,18 1,75 150,66 Alkim Kağıt 13,17 0,61 143,00 Alkim Kimya 14,22 0,42 129,28 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,70 0,00 558,54 Altınyunus Çeşme 50,75 -1,74 408,01 Anadolu Efes 22,30 -1,33 4,80 Anadolu Grubu Holding 22,58 1,62 28,37 Anadolu Hayat Emek. 8,26 -0,48 35,74 Anadolu Isuzu 17,00 5,99 39,69 Anadolu Sigorta 6,98 -1,27 68,05 Anel Elektrik 3,28 0,92 86,06 Arçelik 28,48 2,30 36,66 ARD Bilişim Teknolojileri 36,82 4,72 Arena Bilgisayar 38,10 2,97 422,99 Armada Bilgisayar 51,75 4,38 215,74 Arsan Tekstil 7,01 3,70 95,81 Artı Yatırım Holding 6,30 5,00 677,78 Aselsan 18,45 0,54 77,22 Ata GMYO 4,04 2,28 -10,82 Atakule GMYO 2,43 1,25 26,56 Atlantis Yatırım Holding 4,32 -9,62 332,00 Atlas Yat. Ort. 1,76 0,00 82,09 AvivaSA Emeklilik Hayat 14,17 0,85 5,70 Avrasya GMYO 3,05 0,99 101,99 Avrasya Petrol ve Tur. 2,88 0,70 58,24 Avrasya Stratejik GMYF 1.474,20 14,64 Avrupa Yatırım Holding 5,64 0,00 266,23 Ayen Enerji 5,69 4,40 63,98 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,13 2,53 362,56 Aygaz 12,20 0,16 0,45 Bagfaş 17,50 1,63 4,04 Bak Ambalaj 18,78 -0,11 157,80 Balatacılar Balatacılık 6,72 -7,82 441,94 Bantaş Ambalaj 5,42 0,37 115,08 Banvit 24,42 -0,97 31,50 Baştaş Başkent Çimento 8,60 1,78 232,05 Batı Çimento 4,19 2,20 26,59 Batısöke Çimento 2,41 1,26 83,97 Bayrak Taban Sanayi 8,26 2,61 Bera Holding 10,46 -0,29 171,69 Berkosan Yalıtım 6,34 -0,31 131,39 Beşiktaş Futbol Yat. 3,14 0,00 28,16 Beyaz Filo 10,41 -2,07 232,61 Bilici Yatırım 6,37 -1,24 122,23 Bim Mağazalar 69,05 0,22 49,43 Birko Mensucat 1,42 5,19 358,06 Birlik Mensucat 2,48 -1,98 117,54 Bizim Mağazaları 15,62 2,90 41,06 Bomonti Elektrik 20,20 6,88 1478,12 Borusan Mannesmann 15,20 2,84 32,75 Borusan Yat. Paz. 210,50 4,21 251,34 Bosch Fren Sistemleri 1.104,40 -0,96 283,77 Bossa 13,16 1,70 63,28 Brisa 18,79 2,06 100,34 Burçelik 22,48 1,35 286,92 Burçelik Vana 69,85 3,64 619,36 Bursa Çimento 8,28 6,70 106,82 Carrefoursa 27,44 6,27 482,59 Casa Emtia Petrol 49,50 10,00 427,16 Ceo Event Medya 6,69 -2,90 82,68 Coca Cola İçecek 59,80 1,10 57,95 Cosmos Yat. Holding 7,20 5,11 252,94 Credıtwest Faktorıng 5,24 1,55 81,94 Çelebi 84,15 3,89 -15,30 Çelik Halat 16,57 -1,78 154,92 Çemaş Döküm 2,44 3,39 94,65 Çemtaş 14,91 1,50 83,42 Çimbeton 141,40 0,14 242,70 Çimentaş 34,60 -3,89 130,67 Çimsa 15,30 2,82 68,50 Çuhadaroğlu Metal 6,88 -0,29 115,67 Dagi Giyim 8,80 10,00 252,00 Dagi Yatırım Holding 14,85 -9,95 557,08 Dardanel 27,66 9,94 629,82 Datagate Bilgisayar 15,75 1,94 101,66 Demısaş Döküm 5,96 0,51 71,26 Denge Holding 6,00 1,01 337,96 Deniz GMYO 3,50 0,00 66,34 Derimod 9,98 0,00 39,78 Derlüks Deri 9,50 1,06 134,81 Desa Deri 7,33 3,82 61,45 Despec Bilgisayar 11,94 -0,50 181,60 Deva Holding 24,24 1,93 171,51 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,05 0,64 Diriteks Diriliş Tekstil 3,40 0,00 335,90 Ditaş Doğan 30,22 0,94 217,60 DO-CO 368,50 3,37 -34,66 Doğan Burda 21,12 0,00 247,94 Doğan Holding 2,65 1,92 47,59 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,71 1,12 64,24 Doğusan 3,57 -0,83 71,63 Doğuş GMYO 9,57 10,00 111,26 Doğuş Otomotiv 31,60 8,89 231,93 Döktaş Dökümcülük 33,08 0,12 4,53 Duran Doğan Basım 21,94 1,20 56,27 Dyo Boya 11,51 1,59 134,90 Eczacıbaşı İlaç 6,92 0,44 89,56 Eczacıbaşı Yatırım 18,76 0,16 94,76 Edip Gayrimenkul 3,10 1,31 123,02 Ege Endüstri 1.345,00 3,46 139,08 Ege Gübre 127,40 1,76 158,44 Ege Profil 21,62 0,19 80,62 Ege Seramik 9,18 0,77 149,56 Egeplast 18,98 0,00 51,84 Ekiz Kimya 8,05 2,42 1219,67 Emek Elektrik 3,43 -0,58 115,72 Eminiş Ambalaj 27,00 1,12 1676,32 Emlak Konut GMYO 1,92 1,05 32,63 Enerjisa Enerji 9,90 -2,17 46,97 Enka İnşaat 7,36 1,10 31,85 Erbosan 27,40 1,03 9,69 Ereğli Demir Çelik 11,29 1,71 28,17 Ersu Gıda 5,27 1,54 154,59 Escort Teknoloji 6,01 0,84 332,37 Esenboğa Elektrik 18,86 -2,58 Etiler Gıda 5,20 7,44 345,36 Euro Kapital Yat. Ort. 3,65 -2,14 127,59 Euro Trend Yat. Ort. 4,75 -1,45 297,88 Euro Yat. Ort. 6,99 -9,92 520,92 Euro Yatırım Holding 3,02 -1,31 101,33 Fade Gıda 5,92 0,00 Fenerbahçe Futbol 34,12 -0,41 135,80 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.161,40 0,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,98 5,65 96,50 F-M İzmit Piston 123,30 1,31 160,33 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,35 0,80 47,59 Ford Otosan 122,50 5,06 85,28 Formet Çelik Kapı 5,10 2,00 70,00 Frigo Pak Gıda 23,00 2,22 228,32 Galatasaray Sportif 4,00 -0,25 97,04 Garanti Bankası 9,06 2,26 -18,67 Garanti Faktoring 10,60 -0,19 173,90 Garanti Yat. Ort. 3,01 3,08 201,97 Gedik Y. Men. Değ. 9,62 0,31 205,89 Gediz Ambalaj 20,82 0,77 207,99 Gentaş 5,20 -2,80 152,18 Gersan Elektrik 6,61 2,80 107,21 Global Men. Değ. 4,93 -0,40 162,23 Global Yat. Holding 4,69 0,86 -3,70 Good-Year 7,60 -0,39 87,65 Göltaş Çimento 23,22 1,40 30,52 Gözde Girişim 6,59 1,23 28,21 GSD Denizcilik 5,08 1,40 98,44 GSD Holding 2,31 1,76 55,03 Gübre Fabrik. 38,60 1,10 326,99 Güler Yat. Holding 13,34 0,23 557,14 Halk GMYO 2,59 0,00 122,39 Hatay Tekstil 13,07 1,40 94,09 Hedef Girişim 6,32 2,93 164,85 Hektaş 12,95 1,81 61,47 HUB Girişim 17,05 0,71 81,60 Hürriyet Gzt. 2,22 0,45 94,74 ICBC Turkey Bank 6,84 0,15 29,79 İdealist Danışmanlık 9,87 -0,10 197,29 İdealist GMYO 6,34 1,77 107,19 İhlas Ev Aletleri 1,90 1,60 -39,30 İhlas Gayrimenkul 1,27 0,79 23,38 İhlas Gazetecilik 4,64 0,43 2,20 İhlas Holding 1,16 1,75 27,47 İhlas Yayın Holding 1,19 0,00 42,75 İndeks Bilgisayar 16,57 -0,06 76,66 Info Yatırım 11,47 0,97 135,88 İntema 20,94 -0,85 126,13 Inveo Yatırım Holding 30,26 0,53 293,50 İpek Doğal Enerji 11,82 0,25 53,11 İskenderun Demir Çelik 8,05 1,51 3,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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