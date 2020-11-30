Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

30.11.2020 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,840,41429,03
Acıpayam Selüloz16,85-3,11166,84
Adel Kalemcilik21,48-1,9236,82
Adese Alışveriş Ticaret3,01-0,33110,74
Afyon Çimento4,43-1,9994,45
Ak Enerji2,21-0,90102,75
Akbank6,25-2,04-22,93
Akçansa15,683,2961,74
Akdeniz Yatırım Hold.6,12-1,92190,05
Akfen GMYO4,252,414,94
Akın Tekstil24,54-3,8477,96
Akiş GMYO3,61-2,1715,25
Akmerkez GMYO52,90-4,51136,11
Aksa10,48-1,4149,64
Aksa Enerji7,140,2887,89
Aksigorta7,57-1,5639,72
Aksu Enerji13,15-3,94-11,57
Alarko Carrıer220,00-6,78268,35
Alarko GMYO19,746,0734,30
Alarko Holding6,36-0,478,26
Albaraka Türk1,720,5812,42
Alcatel Lucent Teletaş28,180,64134,05
Alkim Kağıt13,180,53143,18
Alkim Kimya13,89-0,86123,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,451,24497,56
Altınyunus Çeşme46,50-1,19365,47
Anadolu Efes21,92-2,493,02
Anadolu Grubu Holding20,90-2,2518,82
Anadolu Hayat Emek.7,93-2,7030,32
Anadolu Isuzu16,11-1,2332,37
Anadolu Sigorta7,06-0,7069,98
Anel Elektrik3,33-1,4888,89
Arçelik27,82-2,8033,49
ARD Bilişim Teknolojileri34,74-2,25

Arena Bilgisayar34,12-2,79368,36
Armada Bilgisayar49,060,00199,33
Arsan Tekstil6,90-1,4392,74
Artı Yatırım Holding6,0510,00646,91
Aselsan17,87-1,2271,65
Ata GMYO4,741,284,64
Atakule GMYO2,49-2,7329,69
Atlantis Yatırım Holding4,557,06355,00
Atlas Yat. Ort.1,802,8686,22
AvivaSA Emeklilik Hayat14,21-2,346,00
Avrasya GMYO3,78-3,08150,33
Avrasya Petrol ve Tur.3,10-4,0270,33
Avrupa Yatırım Holding4,95-2,17221,43
Ayen Enerji5,54-0,7259,65
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,231,79367,12
Aygaz12,66-1,254,23
Bagfaş19,97-2,6818,73
Bak Ambalaj19,30-1,88164,94
Balatacılar Balatacılık8,50-3,41585,48
Bantaş Ambalaj5,67-2,91125,00
Banvit29,481,6658,75
Baştaş Başkent Çimento12,639,92387,64
Batı Çimento4,31-2,0530,21
Batısöke Çimento2,41-2,0383,97
Bayrak Taban Sanayi9,266,93

Bera Holding12,351,73220,78
Berkosan Yalıtım6,33-1,09131,02
Beşiktaş Futbol Yat.3,303,1234,69
Beyaz Filo9,00-2,91187,56
Bilici Yatırım6,09-0,33112,46
Bim Mağazalar70,751,2953,11
Birko Mensucat1,280,00312,90
Birlik Mensucat2,665,14133,33
Bizim Mağazaları16,785,4051,54
Bomonti Elektrik30,004,532243,75
Borusan Mannesmann15,98-0,6839,56
Borusan Yat. Paz.211,70-5,02253,34
Bosch Fren Sistemleri1.208,20-4,03319,84
Bossa12,65-1,9456,95
Brisa19,071,33103,33
Burçelik21,94-1,61277,62
Burçelik Vana61,30-1,84531,31
Bursa Çimento8,82-2,76120,31
Carrefoursa110,006,49315,92
Casa Emtia Petrol78,95-9,98740,79
Ceo Event Medya6,72-4,2783,50
Coca Cola İçecek60,10-0,3358,74
Cosmos Yat. Holding7,78-3,35281,37
Credıtwest Faktorıng5,23-3,1581,60
Çelebi92,95-3,68-6,44
Çelik Halat20,90-2,79221,54
Çemaş Döküm2,27-3,4081,09
Çemtaş15,04-2,6585,02
Çimbeton168,00-4,22307,17
Çimentaş33,26-2,18121,73
Çimsa15,30-3,1668,50
Çuhadaroğlu Metal6,78-1,60112,54
Dagi Giyim8,55-2,40242,00
Dagi Yatırım Holding13,700,00506,19
Dardanel24,80-0,80554,35
Datagate Bilgisayar15,42-1,7297,44
Demısaş Döküm6,06-1,4674,14
Denge Holding6,107,02345,26
Deniz GMYO3,23-1,8253,50
Derimod9,78-2,3036,97
Derlüks Deri9,73-3,76140,50
Desa Deri7,72-0,6470,04
Despec Bilgisayar11,86-1,82179,72
Deva Holding24,602,59175,55
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,11-0,69

Diriteks Diriliş Tekstil4,402,33464,10
Ditaş Doğan31,36-2,97229,58
DO-CO476,80-2,40-15,46
Doğan Burda23,004,07278,91
Doğan Holding2,450,4136,45
Doğtaş Kelebek Mobilya2,63-2,2359,39
Doğusan3,57-1,9271,63
Doğuş GMYO9,85-2,38117,44
Doğuş Otomotiv27,10-3,01184,66
Döktaş Dökümcülük32,50-2,522,70
Duran Doğan Basım23,76-4,0469,23
Dyo Boya10,88-2,16122,04
Eczacıbaşı İlaç7,102,6094,49
Eczacıbaşı Yatırım21,321,52121,34
Edip Gayrimenkul2,97-1,98113,67
Ege Endüstri1.548,70-4,99175,29
Ege Gübre133,80-3,53171,42
Ege Profil26,00-2,91117,21
Ege Seramik9,59-1,44160,70
Egeplast17,552,9940,40
Ekiz Kimya8,010,001213,11
Emek Elektrik3,502,34120,13
Eminiş Ambalaj20,70-10,001261,84
Emlak Konut GMYO2,243,2354,73
Enerjisa Enerji11,003,7763,30
Enka İnşaat7,02-0,4325,76
Erbosan33,10-4,4532,51
Ereğli Demir Çelik11,43-3,2229,76
Ersu Gıda5,423,63161,84
Escort Teknoloji6,53-2,54369,78
Esenboğa Elektrik17,22-1,88

Etiler Gıda4,561,56290,54
Euro Kapital Yat. Ort.3,588,48123,23
Euro Trend Yat. Ort.3,852,39222,49
Euro Yat. Ort.5,439,70382,35
Euro Yatırım Holding2,901,4093,33
Fade Gıda6,282,95

Fenerbahçe Futbol32,94-5,72127,64
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,40-0,8061,93
F-M İzmit Piston125,50-3,61164,98
Fonet Bilgi Teknolojileri11,21-1,1545,77
Ford Otosan116,00-3,0975,45
Formet Çelik Kapı4,410,2347,00
Frigo Pak Gıda26,14-3,11273,14
Galatasaray Sportif3,851,5889,66
Garanti Bankası9,04-1,53-18,85
Garanti Faktoring10,99-0,81183,98
Garanti Yat. Ort.3,06-1,61206,98
Gedik Y. Men. Değ.9,19-0,43192,21
Gediz Ambalaj20,14-3,17197,93
Gentaş4,99-2,92142,00
Gersan Elektrik6,11-2,2491,54
Global Men. Değ.4,80-1,84155,32
Global Yat. Holding4,69-2,29-3,70
Good-Year7,650,0088,89
Göltaş Çimento28,78-4,6461,78
Gözde Girişim6,763,2131,52
GSD Denizcilik4,970,6194,14
GSD Holding2,24-1,7550,34
Gübre Fabrik.51,35-1,63468,03
Güler Yat. Holding15,503,96663,55
Halk GMYO3,27-5,22180,78
Hatay Tekstil13,12-2,5394,83
Hedef Girişim6,03-1,15152,69
Hektaş12,78-1,3159,35
HUB Girişim16,73-1,5978,19
Hürriyet Gzt.2,24-0,4496,49
ICBC Turkey Bank6,64-0,3026,00
İdealist Danışmanlık10,50-1,87216,27
İdealist GMYO6,340,00107,19
İhlas Ev Aletleri1,85-1,07-40,89
İhlas Gayrimenkul1,300,0026,30
İhlas Gazetecilik4,41-0,90-2,86
İhlas Holding1,12-0,8823,08
İhlas Yayın Holding1,180,0041,55
İndeks Bilgisayar16,15-0,6272,18
Info Yatırım4,90-1,80155,90
İntema19,56-2,49111,23
Inveo Yatırım Holding27,84-2,11262,03
İpek Doğal Enerji11,65-1,6950,91
İskenderun Demir Çelik8,38-2,227,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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