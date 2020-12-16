Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

16.12.2020 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,079,95333,87
Acıpayam Selüloz16,63-0,18163,36
Adel Kalemcilik27,021,7372,10
Adese Alışveriş Ticaret2,79-1,4195,34
Afyon Çimento4,470,9096,20
Ak Enerji2,230,45104,59
Akbank6,441,26-20,59
Akçansa15,482,2559,68
Akdeniz Yatırım Hold.5,870,51178,20
Akfen GMYO4,78-1,2418,02
Akın Tekstil27,920,94102,47
Akiş GMYO3,680,8217,48
Akmerkez GMYO65,50-0,76192,35
Aksa11,770,4368,06
Aksa Enerji7,150,1488,16
Aksigorta8,731,1661,13
Aksu Enerji13,651,26-8,20
Alarko Carrıer230,00-1,29285,09
Alarko GMYO20,960,1942,60
Alarko Holding6,780,7415,41
Albaraka Türk1,930,5226,14
Alcatel Lucent Teletaş27,701,09130,07
Alkim Kağıt14,363,09164,96
Alkim Kimya14,57-0,34134,92
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,350,00473,17
Altınyunus Çeşme47,000,51370,47
Anadolu Efes22,982,778,00
Anadolu Grubu Holding25,022,5442,24
Anadolu Hayat Emek.8,100,7533,11
Anadolu Isuzu17,130,2940,76
Anadolu Sigorta7,140,1471,90
Anel Elektrik3,220,0082,65
Arçelik30,78-2,5947,70
ARD Bilişim Teknolojileri41,742,96

Arena Bilgisayar34,64-1,53375,50
Armada Bilgisayar51,10-0,78211,78
Arsan Tekstil7,47-1,19108,66
Artı Yatırım Holding5,644,44596,30
Aselsan18,101,7473,86
Ata GMYO5,05-1,3711,48
Atakule GMYO2,440,4127,08
Atlantis Yatırım Holding4,201,20320,00
Atlas Yat. Ort.1,87-0,5396,80
AvivaSA Emeklilik Hayat15,450,2615,25
Avrasya GMYO4,140,49174,17
Avrasya Petrol ve Tur.3,25-0,6178,57
Avrupa Yatırım Holding5,810,17277,27
Ayen Enerji5,44-0,1856,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,000,09402,28
Aygaz14,210,0716,99
Bagfaş19,790,1517,66
Bak Ambalaj20,90-1,42186,91
Balatacılar Balatacılık7,801,96529,03
Bantaş Ambalaj4,75-0,42120,50
Banvit43,404,73133,71
Baştaş Başkent Çimento12,000,00363,32
Batı Çimento4,530,4436,86
Batısöke Çimento2,440,8386,26
Bayrak Taban Sanayi11,15-0,54

Bera Holding17,931,30365,71
Berkosan Yalıtım7,11-0,97159,49
Beşiktaş Futbol Yat.4,151,2269,39
Beyaz Filo10,01-0,30219,83
Bilici Yatırım6,39-0,31122,92
Bim Mağazalar70,50-0,7052,57
Birko Mensucat1,050,00238,71
Birlik Mensucat3,041,00166,67
Bizim Mağazaları15,490,1339,89
Borusan Mannesmann19,251,0568,12
Borusan Yat. Paz.369,006,59515,89
Bosch Fren Sistemleri1.312,00-0,08355,90
Bossa14,030,1474,07
Brisa19,94-0,99112,60
Burçelik21,80-0,37275,22
Burçelik Vana60,55-0,33523,58
Bursa Çimento8,92-0,67122,81
Carrefoursa100,40-2,05279,62
Casa Emtia Petrol150,004,901497,44
Ceo Event Medya6,75-0,1584,31
Coca Cola İçecek63,700,0868,25
Cosmos Yat. Holding7,451,92265,20
Credıtwest Faktorıng5,56-1,0793,06
Çelebi98,152,19-1,21
Çelik Halat17,930,17175,85
Çemaş Döküm2,320,4385,08
Çemtaş15,190,6086,86
Çimbeton176,10-0,51326,81
Çimentaş32,30-0,43115,33
Çimsa16,800,5485,02
Çuhadaroğlu Metal8,072,93152,98
Dagi Giyim8,36-0,36234,40
Dagi Yatırım Holding12,400,24448,67
Dardanel27,00-2,53612,40
Datagate Bilgisayar15,360,0096,67
Demısaş Döküm6,400,6383,91
Denge Holding5,701,79316,06
Deniz GMYO3,290,9256,36
Derimod9,75-0,6136,55
Derlüks Deri8,54-3,50111,08
Desa Deri9,27-0,22104,19
Despec Bilgisayar12,210,08187,97
Deva Holding24,38-0,97173,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,28-0,79

Diriteks Diriliş Tekstil4,20-1,18438,46
Ditaş Doğan32,74-1,09244,08
DO-CO494,900,59-12,25
Doğan Burda24,42-2,94302,31
Doğan Holding3,230,9479,89
Doğtaş Kelebek Mobilya2,630,0059,39
Doğusan3,75-2,0980,29
Doğuş GMYO8,73-0,6892,72
Doğuş Otomotiv27,16-0,88185,29
Döktaş Dökümcülük31,26-0,19-1,22
Duran Doğan Basım10,50-0,1057,91
Dyo Boya11,74-0,17139,59
Eczacıbaşı İlaç7,050,0093,12
Eczacıbaşı Yatırım21,640,19124,66
Edip Gayrimenkul3,040,33118,71
Ege Endüstri1.736,001,95208,59
Ege Gübre132,000,15167,77
Ege Profil33,280,24178,03
Ege Seramik10,210,10177,56
Egeplast24,66-10,0097,28
Ekiz Kimya7,92-1,001198,36
Emek Elektrik4,100,49157,86
Eminiş Ambalaj24,702,921525,00
Emlak Konut GMYO2,120,9546,44
Enerjisa Enerji10,99-0,5463,15
Enka İnşaat7,280,5530,42
Erbosan37,00-0,0548,12
Ereğli Demir Çelik14,632,5966,09
Ersu Gıda5,093,25145,89
Escort Teknoloji6,75-3,02385,61
Esenboğa Elektrik17,94-0,72

Etiler Gıda4,00-3,61242,58
Euro Kapital Yat. Ort.3,87-1,53141,31
Euro Trend Yat. Ort.3,841,59221,66
Euro Yat. Ort.4,703,52317,50
Euro Yatırım Holding2,880,3592,00
Fade Gıda6,624,58

Fenerbahçe Futbol31,460,25117,42
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,26-0,8258,86
F-M İzmit Piston118,70-0,08150,62
Fonet Bilgi Teknolojileri11,400,3548,24
Ford Otosan126,80-0,1691,79
Formet Çelik Kapı4,20-1,6440,00
Frigo Pak Gıda21,00-2,14199,77
Galatasaray Sportif4,110,49102,46
Garanti Bankası9,831,87-11,76
Garanti Faktoring10,39-0,95168,48
Garanti Yat. Ort.3,09-0,64209,99
Gedik Y. Men. Değ.11,311,34259,62
Gediz Ambalaj25,66-0,54279,59
Gentaş5,522,22167,70
Gersan Elektrik6,210,3294,67
Global Men. Değ.5,45-0,91189,89
Global Yat. Holding4,650,87-4,52
Good-Year7,650,7988,89
Göltaş Çimento33,70-0,3089,43
Gözde Girişim6,991,3035,99
GSD Denizcilik5,100,3999,22
GSD Holding2,331,3056,38
Gübre Fabrik.48,26-0,98433,85
Güler Yat. Holding12,395,09510,34
Halk GMYO3,401,19191,94
Hatay Tekstil13,56-1,24101,37
Hedef Girişim7,724,47223,52
Hektaş14,441,7680,05
HUB Girişim18,03-0,5592,04
Hürriyet Gzt.2,250,0097,37
ICBC Turkey Bank6,490,4623,15
İdealist Danışmanlık12,42-4,09274,10
İdealist GMYO7,609,99148,37
İhlas Ev Aletleri1,953,17-37,70
İhlas Gayrimenkul1,290,7825,33
İhlas Gazetecilik4,49-0,22-1,10
İhlas Holding1,25-3,8537,36
İhlas Yayın Holding1,170,0040,35
İndeks Bilgisayar16,400,1274,84
Info Yatırım6,502,85239,46
İntema22,860,88146,87
Inveo Yatırım Holding35,80-1,27365,54
İpek Doğal Enerji12,451,0661,27
İskenderun Demir Çelik9,772,3025,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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