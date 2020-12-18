Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

18.12.2020 13:33
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,335,19401,61
Acıpayam Selüloz16,26-0,49157,50
Adel Kalemcilik26,760,1570,45
Adese Alışveriş Ticaret2,740,7491,84
Afyon Çimento4,502,0497,52
Ak Enerji2,270,44108,26
Akbank6,471,09-20,22
Akçansa15,712,5562,05
Akdeniz Yatırım Hold.5,86-2,17177,73
Akfen GMYO4,880,4120,49
Akın Tekstil27,801,16101,60
Akiş GMYO3,873,2023,55
Akmerkez GMYO64,601,17188,33
Aksa12,05-1,0772,06
Aksa Enerji7,221,5590,00
Aksigorta8,94-0,1165,01
Aksu Enerji13,681,03-8,00
Alarko Carrıer281,109,98370,65
Alarko GMYO21,243,9144,51
Alarko Holding7,000,0019,15
Albaraka Türk1,99-1,9730,07
Alcatel Lucent Teletaş27,460,66128,07
Alkim Kağıt13,480,67148,72
Alkim Kimya14,261,06129,93
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,252,27448,78
Altınyunus Çeşme47,700,51377,48
Anadolu Efes23,581,4610,82
Anadolu Grubu Holding24,40-0,0838,72
Anadolu Hayat Emek.8,080,0032,78
Anadolu Isuzu16,66-0,3036,89
Anadolu Sigorta7,22-1,1073,83
Anel Elektrik3,160,3279,25
Arçelik29,48-1,0141,46
ARD Bilişim Teknolojileri43,701,63

Arena Bilgisayar33,540,12360,40
Armada Bilgisayar50,60-0,30208,72
Arsan Tekstil7,19-0,55100,84
Artı Yatırım Holding5,35-1,83560,49
Aselsan17,920,6772,60
Ata GMYO4,840,836,84
Atakule GMYO2,502,0430,21
Atlantis Yatırım Holding5,193,59419,00
Atlas Yat. Ort.1,851,0994,69
AvivaSA Emeklilik Hayat15,570,5816,15
Avrasya GMYO4,11-1,20172,19
Avrasya Petrol ve Tur.3,330,0082,97
Avrupa Yatırım Holding5,79-0,17275,97
Ayen Enerji5,450,3757,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,203,70411,42
Aygaz14,44-0,9618,89
Bagfaş19,640,9816,77
Bak Ambalaj20,36-0,10179,49
Balatacılar Balatacılık7,45-2,61500,81
Bantaş Ambalaj4,660,43116,32
Banvit44,48-1,33139,53
Baştaş Başkent Çimento12,000,00363,32
Batı Çimento4,610,8839,27
Batısöke Çimento2,420,4184,73
Bayrak Taban Sanayi10,731,32

Bera Holding17,08-2,57343,64
Berkosan Yalıtım7,07-0,56158,03
Beşiktaş Futbol Yat.4,100,0067,35
Beyaz Filo9,700,00209,92
Bilici Yatırım6,330,16120,83
Bim Mağazalar70,80-0,4953,22
Birko Mensucat1,126,67261,29
Birlik Mensucat3,01-2,59164,04
Bizim Mağazaları15,410,2039,17
Borusan Mannesmann23,009,94100,87
Borusan Yat. Paz.448,007,00647,74
Bosch Fren Sistemleri1.270,201,33341,38
Bossa13,93-0,1472,83
Brisa19,550,62108,44
Burçelik21,680,37273,15
Burçelik Vana60,201,95519,98
Bursa Çimento8,870,34121,56
Carrefoursa91,70-4,63246,73
Casa Emtia Petrol149,00-2,611486,79
Ceo Event Medya6,701,0682,95
Coca Cola İçecek62,851,0566,01
Cosmos Yat. Holding8,132,91298,53
Credıtwest Faktorıng5,66-0,3596,53
Çelebi118,209,9518,97
Çelik Halat18,232,99180,46
Çemaş Döküm2,23-0,4577,90
Çemtaş14,930,2783,66
Çimbeton184,302,67346,68
Çimentaş32,580,62117,20
Çimsa17,090,7788,22
Çuhadaroğlu Metal7,670,39140,44
Dagi Giyim8,430,24237,20
Dagi Yatırım Holding11,950,84428,76
Dardanel26,50-0,75599,21
Datagate Bilgisayar14,91-1,0090,91
Demısaş Döküm6,34-0,4782,18
Denge Holding5,30-5,36286,86
Deniz GMYO3,330,3058,26
Derimod9,961,0139,50
Derlüks Deri8,68-0,69114,54
Desa Deri9,492,26109,03
Despec Bilgisayar11,910,42180,90
Deva Holding24,300,66172,19
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,130,45

Diriteks Diriliş Tekstil3,900,00400,00
Ditaş Doğan34,186,75259,22
DO-CO515,001,90-8,69
Doğan Burda23,40-1,43285,50
Doğan Holding3,141,9574,88
Doğtaş Kelebek Mobilya2,630,0059,39
Doğusan3,670,8276,44
Doğuş GMYO8,95-0,6797,57
Doğuş Otomotiv26,820,07181,72
Döktaş Dökümcülük31,00-1,34-2,04
Duran Doğan Basım10,17-1,2652,95
Dyo Boya11,570,09136,12
Eczacıbaşı İlaç7,041,0092,84
Eczacıbaşı Yatırım22,102,70129,43
Edip Gayrimenkul3,030,00117,99
Ege Endüstri1.633,900,21190,44
Ege Gübre131,300,61166,35
Ege Profil33,260,42177,86
Ege Seramik9,960,10170,76
Egeplast24,000,0092,00
Ekiz Kimya7,33-0,411101,64
Emek Elektrik4,430,23178,62
Eminiş Ambalaj25,00-1,341544,74
Emlak Konut GMYO2,192,3451,28
Enerjisa Enerji10,830,3760,78
Enka İnşaat7,350,0031,67
Erbosan37,100,9248,52
Ereğli Demir Çelik14,07-1,8859,73
Ersu Gıda5,041,00143,48
Escort Teknoloji6,520,00369,06
Esenboğa Elektrik17,75-0,28

Etiler Gıda4,242,66263,14
Euro Kapital Yat. Ort.3,800,80136,94
Euro Trend Yat. Ort.3,700,27209,93
Euro Yat. Ort.4,752,81321,94
Euro Yatırım Holding2,86-0,3590,67
Fade Gıda6,290,48

Fenerbahçe Futbol29,88-0,86106,50
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,82-1,1649,23
F-M İzmit Piston119,201,53151,67
Fonet Bilgi Teknolojileri11,250,3646,29
Ford Otosan124,700,9788,61
Formet Çelik Kapı4,461,3648,67
Frigo Pak Gıda21,524,57207,19
Galatasaray Sportif4,000,0097,04
Garanti Bankası9,790,20-12,12
Garanti Faktoring10,571,15173,13
Garanti Yat. Ort.3,351,21236,08
Gedik Y. Men. Değ.10,98-0,81249,13
Gediz Ambalaj25,74-1,00280,77
Gentaş5,471,11165,27
Gersan Elektrik6,13-0,1692,16
Global Men. Değ.5,21-1,70177,13
Global Yat. Holding4,720,00-3,08
Good-Year7,79-0,5192,35
Göltaş Çimento33,362,0287,52
Gözde Girişim7,35-0,8143,00
GSD Denizcilik4,95-0,4093,36
GSD Holding2,381,2859,73
Gübre Fabrik.47,861,92429,42
Güler Yat. Holding12,600,48520,69
Halk GMYO4,199,97259,77
Hatay Tekstil13,370,1598,55
Hedef Girişim7,910,64231,48
Hektaş14,610,7682,17
HUB Girişim18,060,7392,36
Hürriyet Gzt.2,210,4593,86
ICBC Turkey Bank6,68-1,3326,76
İdealist Danışmanlık13,591,04309,34
İdealist GMYO7,85-0,63156,54
İhlas Ev Aletleri2,000,50-36,10
İhlas Gayrimenkul1,270,0023,38
İhlas Gazetecilik4,560,000,44
İhlas Holding1,250,8137,36
İhlas Yayın Holding1,160,0039,15
İndeks Bilgisayar16,42-0,1875,06
Info Yatırım6,35-1,70231,63
İntema21,903,20136,50
Inveo Yatırım Holding35,60-1,98362,94
İpek Doğal Enerji12,57-0,6362,82
İskenderun Demir Çelik9,510,0021,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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