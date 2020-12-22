Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,63
|5,89
|363,98
|Acıpayam Selüloz
|16,36
|1,93
|159,08
|Adel Kalemcilik
|26,00
|1,72
|65,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,82
|1,08
|97,44
|Afyon Çimento
|4,65
|-0,64
|104,10
|Ak Enerji
|2,22
|1,37
|103,67
|Akbank
|6,45
|1,57
|-20,47
|Akçansa
|16,99
|0,89
|75,26
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,72
|2,14
|171,09
|Akfen GMYO
|5,35
|4,49
|32,10
|Akın Tekstil
|31,24
|8,10
|126,54
|Akiş GMYO
|3,79
|1,88
|20,99
|Akmerkez GMYO
|64,50
|1,18
|187,89
|Aksa
|11,93
|0,42
|70,35
|Aksa Enerji
|7,00
|0,00
|84,21
|Aksigorta
|9,06
|0,55
|67,22
|Aksu Enerji
|14,39
|2,13
|-3,23
|Alarko Carrıer
|334,00
|8,02
|459,22
|Alarko GMYO
|21,16
|2,72
|43,96
|Alarko Holding
|6,97
|2,50
|18,64
|Albaraka Türk
|2,08
|1,46
|35,95
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,22
|1,88
|134,39
|Alkim Kağıt
|13,58
|1,04
|150,56
|Alkim Kimya
|14,22
|0,42
|129,28
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,48
|4,64
|504,88
|Altınyunus Çeşme
|46,36
|0,78
|364,06
|Anadolu Efes
|23,06
|1,23
|8,38
|Anadolu Grubu Holding
|25,22
|0,32
|43,38
|Anadolu Hayat Emek.
|8,05
|0,88
|32,29
|Anadolu Isuzu
|17,06
|1,31
|40,18
|Anadolu Sigorta
|7,09
|0,00
|70,70
|Anel Elektrik
|3,11
|-0,32
|76,42
|Arçelik
|30,04
|0,60
|44,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,92
|2,56
|Arena Bilgisayar
|34,10
|2,65
|368,09
|Armada Bilgisayar
|49,70
|0,65
|203,23
|Arsan Tekstil
|7,18
|4,21
|100,56
|Artı Yatırım Holding
|5,90
|-2,48
|628,40
|Aselsan
|18,08
|0,33
|74,14
|Ata GMYO
|5,30
|1,53
|17,00
|Atakule GMYO
|2,54
|1,20
|32,29
|Atlantis Yatırım Holding
|5,62
|9,98
|462,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,87
|3,89
|96,80
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,77
|1,64
|25,10
|Avrasya GMYO
|4,04
|0,75
|167,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|0,93
|79,67
|Avrupa Yatırım Holding
|5,74
|4,55
|272,73
|Ayen Enerji
|5,36
|0,94
|54,47
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,60
|0,00
|384,02
|Aygaz
|14,30
|1,78
|17,73
|Bagfaş
|19,36
|2,54
|15,10
|Bak Ambalaj
|20,40
|4,08
|180,04
|Balatacılar Balatacılık
|7,70
|-0,65
|520,97
|Bantaş Ambalaj
|4,56
|0,66
|111,68
|Banvit
|44,40
|-1,33
|139,10
|Baştaş Başkent Çimento
|11,60
|2,65
|347,88
|Batı Çimento
|4,60
|0,44
|38,97
|Batısöke Çimento
|2,42
|1,68
|84,73
|Bayrak Taban Sanayi
|11,15
|0,45
|Bera Holding
|16,80
|1,88
|336,36
|Berkosan Yalıtım
|7,90
|7,92
|188,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,57
|0,88
|86,53
|Beyaz Filo
|10,14
|2,22
|223,98
|Bilici Yatırım
|6,37
|0,95
|122,23
|Bim Mağazalar
|72,45
|-1,56
|56,79
|Birko Mensucat
|1,20
|-2,44
|287,10
|Birlik Mensucat
|2,94
|1,73
|157,89
|Bizim Mağazaları
|15,38
|-0,39
|38,89
|Borusan Mannesmann
|27,36
|8,14
|138,95
|Borusan Yat. Paz.
|549,70
|8,53
|817,49
|Bosch Fren Sistemleri
|1.240,00
|1,20
|330,89
|Bossa
|16,94
|10,00
|110,17
|Brisa
|19,76
|0,97
|110,68
|Burçelik
|21,14
|0,76
|263,86
|Burçelik Vana
|55,00
|-3,51
|466,43
|Bursa Çimento
|8,95
|1,70
|123,56
|Carrefoursa
|79,95
|-1,30
|202,30
|Casa Emtia Petrol
|111,60
|-10,00
|1088,50
|Ceo Event Medya
|6,47
|1,25
|76,67
|Coca Cola İçecek
|62,50
|0,08
|65,08
|Cosmos Yat. Holding
|7,40
|-1,46
|262,75
|Credıtwest Faktorıng
|5,59
|2,57
|94,10
|Çelebi
|141,30
|8,69
|42,23
|Çelik Halat
|18,48
|-2,79
|184,31
|Çemaş Döküm
|2,26
|3,20
|80,29
|Çemtaş
|14,79
|1,37
|81,94
|Çimbeton
|219,10
|4,93
|431,02
|Çimentaş
|32,80
|3,21
|118,67
|Çimsa
|18,11
|1,97
|99,45
|Çuhadaroğlu Metal
|7,60
|3,26
|138,24
|Dagi Giyim
|8,48
|1,44
|239,20
|Dagi Yatırım Holding
|12,22
|0,00
|440,71
|Dardanel
|25,84
|0,94
|581,79
|Datagate Bilgisayar
|15,29
|1,80
|95,77
|Demısaş Döküm
|6,20
|1,31
|78,16
|Denge Holding
|5,60
|0,00
|308,76
|Deniz GMYO
|3,29
|0,92
|56,36
|Derimod
|9,67
|1,15
|35,43
|Derlüks Deri
|8,80
|4,76
|117,51
|Desa Deri
|9,38
|1,08
|106,61
|Despec Bilgisayar
|12,11
|2,80
|185,61
|Deva Holding
|24,20
|0,00
|171,07
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,13
|3,53
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,96
|1,54
|407,69
|Ditaş Doğan
|32,22
|1,26
|238,62
|DO-CO
|535,80
|10,00
|-5,00
|Doğan Burda
|22,72
|-1,05
|274,30
|Doğan Holding
|3,14
|2,61
|74,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,61
|1,56
|58,18
|Doğusan
|3,71
|3,92
|78,37
|Doğuş GMYO
|8,75
|0,57
|93,16
|Doğuş Otomotiv
|26,70
|0,53
|180,46
|Döktaş Dökümcülük
|31,12
|-0,26
|-1,66
|Duran Doğan Basım
|10,28
|0,88
|54,60
|Dyo Boya
|11,34
|1,80
|131,43
|Eczacıbaşı İlaç
|7,04
|0,28
|92,84
|Eczacıbaşı Yatırım
|23,04
|2,58
|139,19
|Edip Gayrimenkul
|3,01
|1,35
|116,55
|Ege Endüstri
|1.606,60
|1,25
|185,59
|Ege Gübre
|142,00
|3,05
|188,06
|Ege Profil
|31,46
|-0,13
|162,82
|Ege Seramik
|9,87
|1,86
|168,32
|Egeplast
|24,92
|4,88
|99,36
|Ekiz Kimya
|7,25
|0,00
|1088,52
|Emek Elektrik
|5,19
|4,85
|226,42
|Eminiş Ambalaj
|31,08
|9,98
|1944,74
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|2,37
|49,20
|Enerjisa Enerji
|11,47
|1,06
|70,28
|Enka İnşaat
|7,28
|0,97
|30,42
|Erbosan
|36,88
|2,50
|47,64
|Ereğli Demir Çelik
|13,91
|3,81
|57,92
|Ersu Gıda
|5,01
|-0,60
|142,03
|Escort Teknoloji
|6,43
|2,55
|362,59
|Esenboğa Elektrik
|17,39
|1,28
|Etiler Gıda
|4,19
|2,20
|258,85
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,93
|0,26
|145,05
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,80
|3,26
|218,31
|Euro Yat. Ort.
|4,84
|0,00
|329,94
|Euro Yatırım Holding
|2,80
|0,72
|86,67
|Fade Gıda
|6,42
|-0,16
|Fenerbahçe Futbol
|29,40
|2,44
|103,18
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,70
|1,52
|46,61
|F-M İzmit Piston
|116,00
|1,05
|144,92
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,00
|2,65
|56,05
|Ford Otosan
|125,10
|1,05
|89,22
|Formet Çelik Kapı
|4,27
|0,00
|42,33
|Frigo Pak Gıda
|22,32
|-1,76
|218,61
|Galatasaray Sportif
|3,99
|1,27
|96,55
|Garanti Bankası
|9,94
|1,74
|-10,77
|Garanti Faktoring
|10,59
|0,47
|173,64
|Garanti Yat. Ort.
|3,62
|-3,47
|263,16
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,14
|6,66
|317,81
|Gediz Ambalaj
|25,52
|2,08
|277,51
|Gentaş
|5,37
|2,29
|160,43
|Gersan Elektrik
|6,11
|0,83
|91,54
|Global Men. Değ.
|5,43
|-2,16
|188,83
|Global Yat. Holding
|4,60
|1,32
|-5,54
|Good-Year
|8,05
|2,42
|98,77
|Göltaş Çimento
|37,38
|8,35
|110,12
|Gözde Girişim
|7,70
|-0,77
|49,81
|GSD Denizcilik
|4,95
|0,61
|93,36
|GSD Holding
|2,44
|4,27
|63,76
|Gübre Fabrik.
|48,74
|3,75
|439,16
|Güler Yat. Holding
|12,43
|-4,24
|512,32
|Halk GMYO
|4,49
|-2,39
|285,53
|Hatay Tekstil
|13,49
|1,43
|100,33
|Hedef Girişim
|8,12
|1,63
|240,28
|Hektaş
|15,08
|0,67
|88,03
|HUB Girişim
|17,78
|1,37
|89,38
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|1,42
|88,60
|ICBC Turkey Bank
|6,51
|0,62
|23,53
|İdealist Danışmanlık
|15,39
|6,14
|363,55
|İdealist GMYO
|7,13
|2,44
|133,01
|İhlas Ev Aletleri
|2,17
|0,46
|-30,67
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|1,59
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,43
|0,68
|-2,42
|İhlas Holding
|1,24
|1,64
|36,26
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|17,27
|3,10
|84,12
|Info Yatırım
|6,28
|2,45
|227,97
|İntema
|22,30
|1,36
|140,82
|Inveo Yatırım Holding
|43,30
|9,95
|463,07
|İpek Doğal Enerji
|12,38
|-0,16
|60,36
|İskenderun Demir Çelik
|9,96
|4,51
|27,44
(Sürecek)
Kaynak: AA
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