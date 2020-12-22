Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,63 5,89 363,98 Acıpayam Selüloz 16,36 1,93 159,08 Adel Kalemcilik 26,00 1,72 65,61 Adese Alışveriş Ticaret 2,82 1,08 97,44 Afyon Çimento 4,65 -0,64 104,10 Ak Enerji 2,22 1,37 103,67 Akbank 6,45 1,57 -20,47 Akçansa 16,99 0,89 75,26 Akdeniz Yatırım Hold. 5,72 2,14 171,09 Akfen GMYO 5,35 4,49 32,10 Akın Tekstil 31,24 8,10 126,54 Akiş GMYO 3,79 1,88 20,99 Akmerkez GMYO 64,50 1,18 187,89 Aksa 11,93 0,42 70,35 Aksa Enerji 7,00 0,00 84,21 Aksigorta 9,06 0,55 67,22 Aksu Enerji 14,39 2,13 -3,23 Alarko Carrıer 334,00 8,02 459,22 Alarko GMYO 21,16 2,72 43,96 Alarko Holding 6,97 2,50 18,64 Albaraka Türk 2,08 1,46 35,95 Alcatel Lucent Teletaş 28,22 1,88 134,39 Alkim Kağıt 13,58 1,04 150,56 Alkim Kimya 14,22 0,42 129,28 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,48 4,64 504,88 Altınyunus Çeşme 46,36 0,78 364,06 Anadolu Efes 23,06 1,23 8,38 Anadolu Grubu Holding 25,22 0,32 43,38 Anadolu Hayat Emek. 8,05 0,88 32,29 Anadolu Isuzu 17,06 1,31 40,18 Anadolu Sigorta 7,09 0,00 70,70 Anel Elektrik 3,11 -0,32 76,42 Arçelik 30,04 0,60 44,15 ARD Bilişim Teknolojileri 48,92 2,56 Arena Bilgisayar 34,10 2,65 368,09 Armada Bilgisayar 49,70 0,65 203,23 Arsan Tekstil 7,18 4,21 100,56 Artı Yatırım Holding 5,90 -2,48 628,40 Aselsan 18,08 0,33 74,14 Ata GMYO 5,30 1,53 17,00 Atakule GMYO 2,54 1,20 32,29 Atlantis Yatırım Holding 5,62 9,98 462,00 Atlas Yat. Ort. 1,87 3,89 96,80 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,77 1,64 25,10 Avrasya GMYO 4,04 0,75 167,55 Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 0,93 79,67 Avrupa Yatırım Holding 5,74 4,55 272,73 Ayen Enerji 5,36 0,94 54,47 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,60 0,00 384,02 Aygaz 14,30 1,78 17,73 Bagfaş 19,36 2,54 15,10 Bak Ambalaj 20,40 4,08 180,04 Balatacılar Balatacılık 7,70 -0,65 520,97 Bantaş Ambalaj 4,56 0,66 111,68 Banvit 44,40 -1,33 139,10 Baştaş Başkent Çimento 11,60 2,65 347,88 Batı Çimento 4,60 0,44 38,97 Batısöke Çimento 2,42 1,68 84,73 Bayrak Taban Sanayi 11,15 0,45 Bera Holding 16,80 1,88 336,36 Berkosan Yalıtım 7,90 7,92 188,32 Beşiktaş Futbol Yat. 4,57 0,88 86,53 Beyaz Filo 10,14 2,22 223,98 Bilici Yatırım 6,37 0,95 122,23 Bim Mağazalar 72,45 -1,56 56,79 Birko Mensucat 1,20 -2,44 287,10 Birlik Mensucat 2,94 1,73 157,89 Bizim Mağazaları 15,38 -0,39 38,89 Borusan Mannesmann 27,36 8,14 138,95 Borusan Yat. Paz. 549,70 8,53 817,49 Bosch Fren Sistemleri 1.240,00 1,20 330,89 Bossa 16,94 10,00 110,17 Brisa 19,76 0,97 110,68 Burçelik 21,14 0,76 263,86 Burçelik Vana 55,00 -3,51 466,43 Bursa Çimento 8,95 1,70 123,56 Carrefoursa 79,95 -1,30 202,30 Casa Emtia Petrol 111,60 -10,00 1088,50 Ceo Event Medya 6,47 1,25 76,67 Coca Cola İçecek 62,50 0,08 65,08 Cosmos Yat. Holding 7,40 -1,46 262,75 Credıtwest Faktorıng 5,59 2,57 94,10 Çelebi 141,30 8,69 42,23 Çelik Halat 18,48 -2,79 184,31 Çemaş Döküm 2,26 3,20 80,29 Çemtaş 14,79 1,37 81,94 Çimbeton 219,10 4,93 431,02 Çimentaş 32,80 3,21 118,67 Çimsa 18,11 1,97 99,45 Çuhadaroğlu Metal 7,60 3,26 138,24 Dagi Giyim 8,48 1,44 239,20 Dagi Yatırım Holding 12,22 0,00 440,71 Dardanel 25,84 0,94 581,79 Datagate Bilgisayar 15,29 1,80 95,77 Demısaş Döküm 6,20 1,31 78,16 Denge Holding 5,60 0,00 308,76 Deniz GMYO 3,29 0,92 56,36 Derimod 9,67 1,15 35,43 Derlüks Deri 8,80 4,76 117,51 Desa Deri 9,38 1,08 106,61 Despec Bilgisayar 12,11 2,80 185,61 Deva Holding 24,20 0,00 171,07 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,13 3,53 Diriteks Diriliş Tekstil 3,96 1,54 407,69 Ditaş Doğan 32,22 1,26 238,62 DO-CO 535,80 10,00 -5,00 Doğan Burda 22,72 -1,05 274,30 Doğan Holding 3,14 2,61 74,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 1,56 58,18 Doğusan 3,71 3,92 78,37 Doğuş GMYO 8,75 0,57 93,16 Doğuş Otomotiv 26,70 0,53 180,46 Döktaş Dökümcülük 31,12 -0,26 -1,66 Duran Doğan Basım 10,28 0,88 54,60 Dyo Boya 11,34 1,80 131,43 Eczacıbaşı İlaç 7,04 0,28 92,84 Eczacıbaşı Yatırım 23,04 2,58 139,19 Edip Gayrimenkul 3,01 1,35 116,55 Ege Endüstri 1.606,60 1,25 185,59 Ege Gübre 142,00 3,05 188,06 Ege Profil 31,46 -0,13 162,82 Ege Seramik 9,87 1,86 168,32 Egeplast 24,92 4,88 99,36 Ekiz Kimya 7,25 0,00 1088,52 Emek Elektrik 5,19 4,85 226,42 Eminiş Ambalaj 31,08 9,98 1944,74 Emlak Konut GMYO 2,16 2,37 49,20 Enerjisa Enerji 11,47 1,06 70,28 Enka İnşaat 7,28 0,97 30,42 Erbosan 36,88 2,50 47,64 Ereğli Demir Çelik 13,91 3,81 57,92 Ersu Gıda 5,01 -0,60 142,03 Escort Teknoloji 6,43 2,55 362,59 Esenboğa Elektrik 17,39 1,28 Etiler Gıda 4,19 2,20 258,85 Euro Kapital Yat. Ort. 3,93 0,26 145,05 Euro Trend Yat. Ort. 3,80 3,26 218,31 Euro Yat. Ort. 4,84 0,00 329,94 Euro Yatırım Holding 2,80 0,72 86,67 Fade Gıda 6,42 -0,16 Fenerbahçe Futbol 29,40 2,44 103,18 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,70 1,52 46,61 F-M İzmit Piston 116,00 1,05 144,92 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,00 2,65 56,05 Ford Otosan 125,10 1,05 89,22 Formet Çelik Kapı 4,27 0,00 42,33 Frigo Pak Gıda 22,32 -1,76 218,61 Galatasaray Sportif 3,99 1,27 96,55 Garanti Bankası 9,94 1,74 -10,77 Garanti Faktoring 10,59 0,47 173,64 Garanti Yat. Ort. 3,62 -3,47 263,16 Gedik Y. Men. Değ. 13,14 6,66 317,81 Gediz Ambalaj 25,52 2,08 277,51 Gentaş 5,37 2,29 160,43 Gersan Elektrik 6,11 0,83 91,54 Global Men. Değ. 5,43 -2,16 188,83 Global Yat. Holding 4,60 1,32 -5,54 Good-Year 8,05 2,42 98,77 Göltaş Çimento 37,38 8,35 110,12 Gözde Girişim 7,70 -0,77 49,81 GSD Denizcilik 4,95 0,61 93,36 GSD Holding 2,44 4,27 63,76 Gübre Fabrik. 48,74 3,75 439,16 Güler Yat. Holding 12,43 -4,24 512,32 Halk GMYO 4,49 -2,39 285,53 Hatay Tekstil 13,49 1,43 100,33 Hedef Girişim 8,12 1,63 240,28 Hektaş 15,08 0,67 88,03 HUB Girişim 17,78 1,37 89,38 Hürriyet Gzt. 2,15 1,42 88,60 ICBC Turkey Bank 6,51 0,62 23,53 İdealist Danışmanlık 15,39 6,14 363,55 İdealist GMYO 7,13 2,44 133,01 İhlas Ev Aletleri 2,17 0,46 -30,67 İhlas Gayrimenkul 1,28 1,59 24,36 İhlas Gazetecilik 4,43 0,68 -2,42 İhlas Holding 1,24 1,64 36,26 İhlas Yayın Holding 1,17 0,86 40,35 İndeks Bilgisayar 17,27 3,10 84,12 Info Yatırım 6,28 2,45 227,97 İntema 22,30 1,36 140,82 Inveo Yatırım Holding 43,30 9,95 463,07 İpek Doğal Enerji 12,38 -0,16 60,36 İskenderun Demir Çelik 9,96 4,51 27,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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