Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

22.12.2020 13:27
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,635,89363,98
Acıpayam Selüloz16,361,93159,08
Adel Kalemcilik26,001,7265,61
Adese Alışveriş Ticaret2,821,0897,44
Afyon Çimento4,65-0,64104,10
Ak Enerji2,221,37103,67
Akbank6,451,57-20,47
Akçansa16,990,8975,26
Akdeniz Yatırım Hold.5,722,14171,09
Akfen GMYO5,354,4932,10
Akın Tekstil31,248,10126,54
Akiş GMYO3,791,8820,99
Akmerkez GMYO64,501,18187,89
Aksa11,930,4270,35
Aksa Enerji7,000,0084,21
Aksigorta9,060,5567,22
Aksu Enerji14,392,13-3,23
Alarko Carrıer334,008,02459,22
Alarko GMYO21,162,7243,96
Alarko Holding6,972,5018,64
Albaraka Türk2,081,4635,95
Alcatel Lucent Teletaş28,221,88134,39
Alkim Kağıt13,581,04150,56
Alkim Kimya14,220,42129,28
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,484,64504,88
Altınyunus Çeşme46,360,78364,06
Anadolu Efes23,061,238,38
Anadolu Grubu Holding25,220,3243,38
Anadolu Hayat Emek.8,050,8832,29
Anadolu Isuzu17,061,3140,18
Anadolu Sigorta7,090,0070,70
Anel Elektrik3,11-0,3276,42
Arçelik30,040,6044,15
ARD Bilişim Teknolojileri48,922,56

Arena Bilgisayar34,102,65368,09
Armada Bilgisayar49,700,65203,23
Arsan Tekstil7,184,21100,56
Artı Yatırım Holding5,90-2,48628,40
Aselsan18,080,3374,14
Ata GMYO5,301,5317,00
Atakule GMYO2,541,2032,29
Atlantis Yatırım Holding5,629,98462,00
Atlas Yat. Ort.1,873,8996,80
AvivaSA Emeklilik Hayat16,771,6425,10
Avrasya GMYO4,040,75167,55
Avrasya Petrol ve Tur.3,270,9379,67
Avrupa Yatırım Holding5,744,55272,73
Ayen Enerji5,360,9454,47
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,600,00384,02
Aygaz14,301,7817,73
Bagfaş19,362,5415,10
Bak Ambalaj20,404,08180,04
Balatacılar Balatacılık7,70-0,65520,97
Bantaş Ambalaj4,560,66111,68
Banvit44,40-1,33139,10
Baştaş Başkent Çimento11,602,65347,88
Batı Çimento4,600,4438,97
Batısöke Çimento2,421,6884,73
Bayrak Taban Sanayi11,150,45

Bera Holding16,801,88336,36
Berkosan Yalıtım7,907,92188,32
Beşiktaş Futbol Yat.4,570,8886,53
Beyaz Filo10,142,22223,98
Bilici Yatırım6,370,95122,23
Bim Mağazalar72,45-1,5656,79
Birko Mensucat1,20-2,44287,10
Birlik Mensucat2,941,73157,89
Bizim Mağazaları15,38-0,3938,89
Borusan Mannesmann27,368,14138,95
Borusan Yat. Paz.549,708,53817,49
Bosch Fren Sistemleri1.240,001,20330,89
Bossa16,9410,00110,17
Brisa19,760,97110,68
Burçelik21,140,76263,86
Burçelik Vana55,00-3,51466,43
Bursa Çimento8,951,70123,56
Carrefoursa79,95-1,30202,30
Casa Emtia Petrol111,60-10,001088,50
Ceo Event Medya6,471,2576,67
Coca Cola İçecek62,500,0865,08
Cosmos Yat. Holding7,40-1,46262,75
Credıtwest Faktorıng5,592,5794,10
Çelebi141,308,6942,23
Çelik Halat18,48-2,79184,31
Çemaş Döküm2,263,2080,29
Çemtaş14,791,3781,94
Çimbeton219,104,93431,02
Çimentaş32,803,21118,67
Çimsa18,111,9799,45
Çuhadaroğlu Metal7,603,26138,24
Dagi Giyim8,481,44239,20
Dagi Yatırım Holding12,220,00440,71
Dardanel25,840,94581,79
Datagate Bilgisayar15,291,8095,77
Demısaş Döküm6,201,3178,16
Denge Holding5,600,00308,76
Deniz GMYO3,290,9256,36
Derimod9,671,1535,43
Derlüks Deri8,804,76117,51
Desa Deri9,381,08106,61
Despec Bilgisayar12,112,80185,61
Deva Holding24,200,00171,07
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,133,53

Diriteks Diriliş Tekstil3,961,54407,69
Ditaş Doğan32,221,26238,62
DO-CO535,8010,00-5,00
Doğan Burda22,72-1,05274,30
Doğan Holding3,142,6174,88
Doğtaş Kelebek Mobilya2,611,5658,18
Doğusan3,713,9278,37
Doğuş GMYO8,750,5793,16
Doğuş Otomotiv26,700,53180,46
Döktaş Dökümcülük31,12-0,26-1,66
Duran Doğan Basım10,280,8854,60
Dyo Boya11,341,80131,43
Eczacıbaşı İlaç7,040,2892,84
Eczacıbaşı Yatırım23,042,58139,19
Edip Gayrimenkul3,011,35116,55
Ege Endüstri1.606,601,25185,59
Ege Gübre142,003,05188,06
Ege Profil31,46-0,13162,82
Ege Seramik9,871,86168,32
Egeplast24,924,8899,36
Ekiz Kimya7,250,001088,52
Emek Elektrik5,194,85226,42
Eminiş Ambalaj31,089,981944,74
Emlak Konut GMYO2,162,3749,20
Enerjisa Enerji11,471,0670,28
Enka İnşaat7,280,9730,42
Erbosan36,882,5047,64
Ereğli Demir Çelik13,913,8157,92
Ersu Gıda5,01-0,60142,03
Escort Teknoloji6,432,55362,59
Esenboğa Elektrik17,391,28

Etiler Gıda4,192,20258,85
Euro Kapital Yat. Ort.3,930,26145,05
Euro Trend Yat. Ort.3,803,26218,31
Euro Yat. Ort.4,840,00329,94
Euro Yatırım Holding2,800,7286,67
Fade Gıda6,42-0,16

Fenerbahçe Futbol29,402,44103,18
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,701,5246,61
F-M İzmit Piston116,001,05144,92
Fonet Bilgi Teknolojileri12,002,6556,05
Ford Otosan125,101,0589,22
Formet Çelik Kapı4,270,0042,33
Frigo Pak Gıda22,32-1,76218,61
Galatasaray Sportif3,991,2796,55
Garanti Bankası9,941,74-10,77
Garanti Faktoring10,590,47173,64
Garanti Yat. Ort.3,62-3,47263,16
Gedik Y. Men. Değ.13,146,66317,81
Gediz Ambalaj25,522,08277,51
Gentaş5,372,29160,43
Gersan Elektrik6,110,8391,54
Global Men. Değ.5,43-2,16188,83
Global Yat. Holding4,601,32-5,54
Good-Year8,052,4298,77
Göltaş Çimento37,388,35110,12
Gözde Girişim7,70-0,7749,81
GSD Denizcilik4,950,6193,36
GSD Holding2,444,2763,76
Gübre Fabrik.48,743,75439,16
Güler Yat. Holding12,43-4,24512,32
Halk GMYO4,49-2,39285,53
Hatay Tekstil13,491,43100,33
Hedef Girişim8,121,63240,28
Hektaş15,080,6788,03
HUB Girişim17,781,3789,38
Hürriyet Gzt.2,151,4288,60
ICBC Turkey Bank6,510,6223,53
İdealist Danışmanlık15,396,14363,55
İdealist GMYO7,132,44133,01
İhlas Ev Aletleri2,170,46-30,67
İhlas Gayrimenkul1,281,5924,36
İhlas Gazetecilik4,430,68-2,42
İhlas Holding1,241,6436,26
İhlas Yayın Holding1,170,8640,35
İndeks Bilgisayar17,273,1084,12
Info Yatırım6,282,45227,97
İntema22,301,36140,82
Inveo Yatırım Holding43,309,95463,07
İpek Doğal Enerji12,38-0,1660,36
İskenderun Demir Çelik9,964,5127,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Bilgisayar, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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