Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

31.03.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,25-3,286,59
Acıpayam Selüloz20,602,0820,33
Adel Kalemcilik24,40-1,93-28,73
Adese Alışveriş Ticaret3,323,7518,57
Afyon Çimento4,19-0,48-18,00
Ak Enerji1,781,14-19,46
Akbank4,720,00-30,16
Akçansa19,170,2119,05
Akdeniz Yatırım Hold.2,191,39-8,87
Akfen GMYO4,201,20-13,58
Akın Tekstil51,801,7763,10
Akiş GMYO1,991,02-28,73
Akmerkez GMYO53,05-0,09-17,61
Aksa16,12-2,7210,49
Aksa Enerji11,680,0956,99
Aksigorta8,16-0,85-6,19
Aksu Enerji6,11-0,16-19,04
Alarko Carrıer412,6010,0013,07
Alarko GMYO26,300,150,54
Alarko Holding10,090,9016,78
Albaraka Türk1,830,55-5,67
Alcatel Lucent Teletaş30,621,863,24
Alkim Kağıt17,983,8732,71
Alkim Kimya17,202,2018,32
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,27-1,303,65
Altınyunus Çeşme69,90-0,0739,91
Anadolu Efes21,54-1,55-7,08
Anadolu Grubu Holding22,90-0,52-12,96
Anadolu Hayat Emek.9,470,1117,85
Anadolu Isuzu19,030,905,72
Anadolu Sigorta6,50-0,31-9,98
Anel Elektrik6,414,91102,21
Arçelik34,020,4119,54
ARD Bilişim Teknolojileri50,50-0,885,03
Arena Bilgisayar53,853,9656,54
Armada Bilgisayar56,309,9614,71
Arsan Tekstil10,47-0,8543,62
Arzum Ev Aletleri21,840,83-11,29
Aselsan14,98-0,27-17,92
Ata GMYO4,82-2,82-12,52
Atakule GMYO3,051,6721,03
Atlantis Yatırım Holding4,35-1,14-21,76
Atlas Yat. Ort.1,479,70-16,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,530,23-0,31
Avrasya GMYO3,480,0032,86
Avrasya Petrol ve Tur.3,26-0,311,87
Avrupa Yatırım Holding8,750,4645,83
Ayen Enerji7,881,8145,66
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,500,0018,94
Aygaz14,930,271,91
Bagfaş22,804,5914,00
Bak Ambalaj23,263,0115,15
Balatacılar Balatacılık7,654,79-7,16
Bantaş Ambalaj4,441,60-5,33
Banvit53,90-1,373,65
Baştaş Başkent Çimento14,004,56-19,40
Batı Çimento15,949,78238,43
Batısöke Çimento3,741,3653,28
Bayrak Taban Sanayi9,961,84-6,13
Bera Holding22,600,6211,44
Berkosan Yalıtım10,79-0,5520,96
Beşiktaş Futbol Yat.7,590,1387,87
Beyaz Filo12,302,4120,83
Bilici Yatırım16,73-2,96151,96
Bim Mağazalar70,55-1,33-4,06
Birko Mensucat1,55-3,1339,64
Birlik Mensucat2,81-6,02-18,79
Bizim Mağazaları15,346,53-0,13
Borusan Mannesmann28,900,773,96
Borusan Yat. Paz.452,603,43-0,37
Bosch Fren Sistemleri1.076,90-1,07-13,08
Bossa25,383,5942,18
Brisa27,060,0039,75
Burçelik24,769,9517,79
Burçelik Vana31,049,99-37,49
Bursa Çimento3,961,02-20,44
Carrefoursa53,602,49-25,35
Casa Emtia Petrol117,100,0910,47
Ceo Event Medya6,054,49-5,91
Coca Cola İçecek69,75-0,857,12
Cosmos Yat. Holding11,00-1,8736,48
Credıtwest Faktorıng4,361,16-25,72
Çelebi285,502,4056,42
Çelik Halat7,453,47-18,11
Çemaş Döküm1,300,78-23,65
Çemtaş15,71-0,32-1,20
Çimbeton327,20-2,9710,35
Çimentaş40,000,0510,62
Çimsa20,46-0,8714,94
Çuhadaroğlu Metal6,770,74-12,42
Dagi Giyim2,422,98-28,96
Dagi Yatırım Holding14,410,8411,71
Dardanel31,480,25-6,03
Datagate Bilgisayar16,473,582,23
Demısaş Döküm7,240,849,53
Denge Holding6,80-7,2324,09
Deniz GMYO4,600,0034,50
Derimod11,59-0,0918,99
Derlüks Yatırım Holding7,680,26-12,93
Desa Deri12,311,1526,39
Despec Bilgisayar12,102,11-7,35
Deva Holding30,620,0726,84
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,240,7831,24
Diriteks Diriliş Tekstil6,206,9066,22
Ditaş Doğan15,123,2816,05
DO-CO682,702,128,37
Doğan Burda19,030,16-15,20
Doğan Holding3,25-0,315,86
Doğtaş Kelebek Mobilya2,722,2616,79
Doğusan5,17-0,9618,04
Doğuş GMYO13,001,7259,12
Doğuş Otomotiv28,64-0,56-0,35
Döktaş Dökümcülük31,402,482,55
Duran Doğan Basım11,730,1711,82
Dyo Boya13,371,2117,69
Eczacıbaşı İlaç6,53-0,76-12,47
Eczacıbaşı Yatırım50,900,3983,49
Edip Gayrimenkul3,740,0012,65
Ege Endüstri1.597,000,63-4,08
Ege Gübre206,001,9841,87
Ege Profil32,181,64-15,85
Ege Seramik13,430,9030,52
Egeplast39,988,1120,06
Ekiz Kimya6,60-1,35-7,43
Emek Elektrik2,60-0,38-8,94
Eminiş Ambalaj22,504,07-38,93
Emlak Konut GMYO1,90-1,55-11,21
Enerjisa Enerji11,673,92-6,71
Enka İnşaat8,07-2,309,50
Erbosan63,502,1754,88
Ereğli Demir Çelik14,980,6014,03
Ersu Gıda4,830,42-2,23
Escort Teknoloji6,611,690,61
Esenboğa Elektrik38,601,31102,84
Etiler Gıda5,700,0043,22
Euro Kapital Yat. Ort.5,35-3,2538,96
Euro Trend Yat. Ort.4,560,2226,67
Euro Yat. Ort.5,073,8912,42
Euro Yatırım Holding3,82-1,0434,51
Fade Gıda18,81-0,48203,88
Fenerbahçe Futbol29,48-2,51-0,27
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,452,44-14,44
F-M İzmit Piston147,60-0,6720,39
Fonet Bilgi Teknolojileri15,214,4616,73
Ford Otosan199,500,9163,34
Formet Celik Kapi Sanayi3,031,34-36,21
Frigo Pak Gıda38,469,2683,32
Galatasaray Sportif3,65-1,08-9,88
Garanti Bankası6,70-1,18-35,39
Garanti Faktoring13,50-3,9121,29
Garanti Yat. Ort.2,870,70-11,15
Gedik Y. Men. Değ.21,182,8268,10
Gediz Ambalaj36,728,5137,01
Gentaş5,400,19-9,09
Gersan Elektrik6,360,473,58
Global Men. Değ.7,591,4726,29
Global Yat. Holding6,092,0130,13
Good-Year7,791,04-6,82
Göltaş Çimento57,70-0,6939,84
Gözde Girişim7,490,13-6,14
GSD Denizcilik6,461,4128,17
GSD Holding2,040,49-18,73
Gübre Fabrik.72,950,62-15,22
Güler Yat. Holding12,279,9512,88
Halk GMYO3,19-0,31-0,62
Hatay Tekstil21,005,1150,54
Hedef Girişim5,244,8052,93
Hektaş30,600,1360,46
HUB Girişim16,87-0,76-7,31
Hürriyet Gzt.1,820,55-13,33
ICBC Turkey Bank6,190,65-4,77
İdealist Danışmanlık79,20-10,00488,41
İdealist GMYO9,05-0,5533,09
İhlas Ev Aletleri1,42-0,70-24,47
İhlas Gayrimenkul1,120,90-10,40
İhlas Gazetecilik2,97-1,00-26,85
İhlas Holding0,740,00-34,09
İhlas Yayın Holding0,870,00-23,68
İndeks Bilgisayar30,725,6460,59
Info Yatırım7,99-0,5023,88
İntema50,70-2,3127,07
Inveo Yatırım Holding131,007,73196,25
İpek Doğal Enerji11,680,86-10,70
İskenderun Demir Çelik11,813,6930,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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