Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,25
|-3,28
|6,59
|Acıpayam Selüloz
|20,60
|2,08
|20,33
|Adel Kalemcilik
|24,40
|-1,93
|-28,73
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,32
|3,75
|18,57
|Afyon Çimento
|4,19
|-0,48
|-18,00
|Ak Enerji
|1,78
|1,14
|-19,46
|Akbank
|4,72
|0,00
|-30,16
|Akçansa
|19,17
|0,21
|19,05
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,19
|1,39
|-8,87
|Akfen GMYO
|4,20
|1,20
|-13,58
|Akın Tekstil
|51,80
|1,77
|63,10
|Akiş GMYO
|1,99
|1,02
|-28,73
|Akmerkez GMYO
|53,05
|-0,09
|-17,61
|Aksa
|16,12
|-2,72
|10,49
|Aksa Enerji
|11,68
|0,09
|56,99
|Aksigorta
|8,16
|-0,85
|-6,19
|Aksu Enerji
|6,11
|-0,16
|-19,04
|Alarko Carrıer
|412,60
|10,00
|13,07
|Alarko GMYO
|26,30
|0,15
|0,54
|Alarko Holding
|10,09
|0,90
|16,78
|Albaraka Türk
|1,83
|0,55
|-5,67
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,62
|1,86
|3,24
|Alkim Kağıt
|17,98
|3,87
|32,71
|Alkim Kimya
|17,20
|2,20
|18,32
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,27
|-1,30
|3,65
|Altınyunus Çeşme
|69,90
|-0,07
|39,91
|Anadolu Efes
|21,54
|-1,55
|-7,08
|Anadolu Grubu Holding
|22,90
|-0,52
|-12,96
|Anadolu Hayat Emek.
|9,47
|0,11
|17,85
|Anadolu Isuzu
|19,03
|0,90
|5,72
|Anadolu Sigorta
|6,50
|-0,31
|-9,98
|Anel Elektrik
|6,41
|4,91
|102,21
|Arçelik
|34,02
|0,41
|19,54
|ARD Bilişim Teknolojileri
|50,50
|-0,88
|5,03
|Arena Bilgisayar
|53,85
|3,96
|56,54
|Armada Bilgisayar
|56,30
|9,96
|14,71
|Arsan Tekstil
|10,47
|-0,85
|43,62
|Arzum Ev Aletleri
|21,84
|0,83
|-11,29
|Aselsan
|14,98
|-0,27
|-17,92
|Ata GMYO
|4,82
|-2,82
|-12,52
|Atakule GMYO
|3,05
|1,67
|21,03
|Atlantis Yatırım Holding
|4,35
|-1,14
|-21,76
|Atlas Yat. Ort.
|1,47
|9,70
|-16,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,53
|0,23
|-0,31
|Avrasya GMYO
|3,48
|0,00
|32,86
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,26
|-0,31
|1,87
|Avrupa Yatırım Holding
|8,75
|0,46
|45,83
|Ayen Enerji
|7,88
|1,81
|45,66
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,50
|0,00
|18,94
|Aygaz
|14,93
|0,27
|1,91
|Bagfaş
|22,80
|4,59
|14,00
|Bak Ambalaj
|23,26
|3,01
|15,15
|Balatacılar Balatacılık
|7,65
|4,79
|-7,16
|Bantaş Ambalaj
|4,44
|1,60
|-5,33
|Banvit
|53,90
|-1,37
|3,65
|Baştaş Başkent Çimento
|14,00
|4,56
|-19,40
|Batı Çimento
|15,94
|9,78
|238,43
|Batısöke Çimento
|3,74
|1,36
|53,28
|Bayrak Taban Sanayi
|9,96
|1,84
|-6,13
|Bera Holding
|22,60
|0,62
|11,44
|Berkosan Yalıtım
|10,79
|-0,55
|20,96
|Beşiktaş Futbol Yat.
|7,59
|0,13
|87,87
|Beyaz Filo
|12,30
|2,41
|20,83
|Bilici Yatırım
|16,73
|-2,96
|151,96
|Bim Mağazalar
|70,55
|-1,33
|-4,06
|Birko Mensucat
|1,55
|-3,13
|39,64
|Birlik Mensucat
|2,81
|-6,02
|-18,79
|Bizim Mağazaları
|15,34
|6,53
|-0,13
|Borusan Mannesmann
|28,90
|0,77
|3,96
|Borusan Yat. Paz.
|452,60
|3,43
|-0,37
|Bosch Fren Sistemleri
|1.076,90
|-1,07
|-13,08
|Bossa
|25,38
|3,59
|42,18
|Brisa
|27,06
|0,00
|39,75
|Burçelik
|24,76
|9,95
|17,79
|Burçelik Vana
|31,04
|9,99
|-37,49
|Bursa Çimento
|3,96
|1,02
|-20,44
|Carrefoursa
|53,60
|2,49
|-25,35
|Casa Emtia Petrol
|117,10
|0,09
|10,47
|Ceo Event Medya
|6,05
|4,49
|-5,91
|Coca Cola İçecek
|69,75
|-0,85
|7,12
|Cosmos Yat. Holding
|11,00
|-1,87
|36,48
|Credıtwest Faktorıng
|4,36
|1,16
|-25,72
|Çelebi
|285,50
|2,40
|56,42
|Çelik Halat
|7,45
|3,47
|-18,11
|Çemaş Döküm
|1,30
|0,78
|-23,65
|Çemtaş
|15,71
|-0,32
|-1,20
|Çimbeton
|327,20
|-2,97
|10,35
|Çimentaş
|40,00
|0,05
|10,62
|Çimsa
|20,46
|-0,87
|14,94
|Çuhadaroğlu Metal
|6,77
|0,74
|-12,42
|Dagi Giyim
|2,42
|2,98
|-28,96
|Dagi Yatırım Holding
|14,41
|0,84
|11,71
|Dardanel
|31,48
|0,25
|-6,03
|Datagate Bilgisayar
|16,47
|3,58
|2,23
|Demısaş Döküm
|7,24
|0,84
|9,53
|Denge Holding
|6,80
|-7,23
|24,09
|Deniz GMYO
|4,60
|0,00
|34,50
|Derimod
|11,59
|-0,09
|18,99
|Derlüks Yatırım Holding
|7,68
|0,26
|-12,93
|Desa Deri
|12,31
|1,15
|26,39
|Despec Bilgisayar
|12,10
|2,11
|-7,35
|Deva Holding
|30,62
|0,07
|26,84
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|14,24
|0,78
|31,24
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,20
|6,90
|66,22
|Ditaş Doğan
|15,12
|3,28
|16,05
|DO-CO
|682,70
|2,12
|8,37
|Doğan Burda
|19,03
|0,16
|-15,20
|Doğan Holding
|3,25
|-0,31
|5,86
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,72
|2,26
|16,79
|Doğusan
|5,17
|-0,96
|18,04
|Doğuş GMYO
|13,00
|1,72
|59,12
|Doğuş Otomotiv
|28,64
|-0,56
|-0,35
|Döktaş Dökümcülük
|31,40
|2,48
|2,55
|Duran Doğan Basım
|11,73
|0,17
|11,82
|Dyo Boya
|13,37
|1,21
|17,69
|Eczacıbaşı İlaç
|6,53
|-0,76
|-12,47
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,90
|0,39
|83,49
|Edip Gayrimenkul
|3,74
|0,00
|12,65
|Ege Endüstri
|1.597,00
|0,63
|-4,08
|Ege Gübre
|206,00
|1,98
|41,87
|Ege Profil
|32,18
|1,64
|-15,85
|Ege Seramik
|13,43
|0,90
|30,52
|Egeplast
|39,98
|8,11
|20,06
|Ekiz Kimya
|6,60
|-1,35
|-7,43
|Emek Elektrik
|2,60
|-0,38
|-8,94
|Eminiş Ambalaj
|22,50
|4,07
|-38,93
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|-1,55
|-11,21
|Enerjisa Enerji
|11,67
|3,92
|-6,71
|Enka İnşaat
|8,07
|-2,30
|9,50
|Erbosan
|63,50
|2,17
|54,88
|Ereğli Demir Çelik
|14,98
|0,60
|14,03
|Ersu Gıda
|4,83
|0,42
|-2,23
|Escort Teknoloji
|6,61
|1,69
|0,61
|Esenboğa Elektrik
|38,60
|1,31
|102,84
|Etiler Gıda
|5,70
|0,00
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,35
|-3,25
|38,96
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,56
|0,22
|26,67
|Euro Yat. Ort.
|5,07
|3,89
|12,42
|Euro Yatırım Holding
|3,82
|-1,04
|34,51
|Fade Gıda
|18,81
|-0,48
|203,88
|Fenerbahçe Futbol
|29,48
|-2,51
|-0,27
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,45
|2,44
|-14,44
|F-M İzmit Piston
|147,60
|-0,67
|20,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,21
|4,46
|16,73
|Ford Otosan
|199,50
|0,91
|63,34
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,03
|1,34
|-36,21
|Frigo Pak Gıda
|38,46
|9,26
|83,32
|Galatasaray Sportif
|3,65
|-1,08
|-9,88
|Garanti Bankası
|6,70
|-1,18
|-35,39
|Garanti Faktoring
|13,50
|-3,91
|21,29
|Garanti Yat. Ort.
|2,87
|0,70
|-11,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|21,18
|2,82
|68,10
|Gediz Ambalaj
|36,72
|8,51
|37,01
|Gentaş
|5,40
|0,19
|-9,09
|Gersan Elektrik
|6,36
|0,47
|3,58
|Global Men. Değ.
|7,59
|1,47
|26,29
|Global Yat. Holding
|6,09
|2,01
|30,13
|Good-Year
|7,79
|1,04
|-6,82
|Göltaş Çimento
|57,70
|-0,69
|39,84
|Gözde Girişim
|7,49
|0,13
|-6,14
|GSD Denizcilik
|6,46
|1,41
|28,17
|GSD Holding
|2,04
|0,49
|-18,73
|Gübre Fabrik.
|72,95
|0,62
|-15,22
|Güler Yat. Holding
|12,27
|9,95
|12,88
|Halk GMYO
|3,19
|-0,31
|-0,62
|Hatay Tekstil
|21,00
|5,11
|50,54
|Hedef Girişim
|5,24
|4,80
|52,93
|Hektaş
|30,60
|0,13
|60,46
|HUB Girişim
|16,87
|-0,76
|-7,31
|Hürriyet Gzt.
|1,82
|0,55
|-13,33
|ICBC Turkey Bank
|6,19
|0,65
|-4,77
|İdealist Danışmanlık
|79,20
|-10,00
|488,41
|İdealist GMYO
|9,05
|-0,55
|33,09
|İhlas Ev Aletleri
|1,42
|-0,70
|-24,47
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|0,90
|-10,40
|İhlas Gazetecilik
|2,97
|-1,00
|-26,85
|İhlas Holding
|0,74
|0,00
|-34,09
|İhlas Yayın Holding
|0,87
|0,00
|-23,68
|İndeks Bilgisayar
|30,72
|5,64
|60,59
|Info Yatırım
|7,99
|-0,50
|23,88
|İntema
|50,70
|-2,31
|27,07
|Inveo Yatırım Holding
|131,00
|7,73
|196,25
|İpek Doğal Enerji
|11,68
|0,86
|-10,70
|İskenderun Demir Çelik
|11,81
|3,69
|30,70
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi