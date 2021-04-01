Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

01.04.2021 13:31
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,241,606,46
Acıpayam Selüloz20,863,6821,85
Adel Kalemcilik24,681,82-27,91
Adese Alışveriş Ticaret3,420,5922,14
Afyon Çimento4,210,48-17,61
Ak Enerji1,781,71-19,46
Akbank4,802,35-28,97
Akçansa19,010,8018,06
Akdeniz Yatırım Hold.2,161,41-10,12
Akfen GMYO4,120,00-15,23
Akın Tekstil50,15-0,3057,90
Akiş GMYO2,023,06-27,66
Akmerkez GMYO52,450,10-18,55
Aksa16,421,3612,54
Aksa Enerji11,600,1755,91
Aksigorta7,95-1,49-8,60
Aksu Enerji6,201,47-17,85
Alarko Carrıer407,70-1,1911,73
Alarko GMYO26,581,061,61
Alarko Holding10,312,1819,33
Albaraka Türk1,842,22-5,15
Alcatel Lucent Teletaş30,721,793,57
Alkim Kağıt18,240,0534,63
Alkim Kimya17,570,1120,86
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,270,443,65
Altınyunus Çeşme70,000,7940,11
Anadolu Efes21,321,14-8,02
Anadolu Grubu Holding22,861,69-13,12
Anadolu Hayat Emek.9,450,8517,60
Anadolu Isuzu19,351,847,50
Anadolu Sigorta6,550,46-9,28
Anel Elektrik6,794,62114,20
Arçelik34,001,6119,47
ARD Bilişim Teknolojileri51,352,296,80
Arena Bilgisayar54,003,4556,98
Armada Bilgisayar59,956,4822,15
Arsan Tekstil10,711,8146,91
Arzum Ev Aletleri24,229,99-1,62
Aselsan15,211,74-16,66
Ata GMYO4,870,83-11,62
Atakule GMYO3,051,3321,03
Atlantis Yatırım Holding4,504,17-19,06
Atlas Yat. Ort.1,619,52-8,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,811,421,28
Avrasya GMYO3,531,4434,77
Avrasya Petrol ve Tur.3,343,094,37
Avrupa Yatırım Holding8,86-1,5647,67
Ayen Enerji8,022,5648,24
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,10-0,9815,42
Aygaz15,092,033,00
Bagfaş22,541,0812,70
Bak Ambalaj23,301,2215,35
Balatacılar Balatacılık7,650,26-7,16
Bantaş Ambalaj4,512,50-3,84
Banvit54,800,185,38
Baştaş Başkent Çimento14,000,00-19,40
Batı Çimento17,449,20270,28
Batısöke Çimento3,950,5161,89
Bayrak Taban Sanayi10,102,54-4,81
Bera Holding24,721,1521,89
Berkosan Yalıtım11,181,6425,34
Beşiktaş Futbol Yat.8,947,32121,29
Beyaz Filo12,241,2420,24
Bilici Yatırım17,270,41160,09
Bim Mağazalar70,950,50-3,52
Birko Mensucat1,34-6,9420,72
Birlik Mensucat2,80-3,45-19,08
Bizim Mağazaları14,981,77-2,47
Borusan Mannesmann28,581,062,81
Borusan Yat. Paz.439,70-0,25-3,21
Bosch Fren Sistemleri1.107,003,18-10,65
Bossa25,501,9242,86
Brisa27,641,6242,74
Burçelik26,306,2225,12
Burçelik Vana34,149,99-31,25
Bursa Çimento4,042,80-18,84
Carrefoursa53,851,70-25,00
Casa Emtia Petrol117,000,0010,38
Ceo Event Medya6,12-3,77-4,82
Coca Cola İçecek69,751,387,12
Cosmos Yat. Holding11,20-1,0638,96
Credıtwest Faktorıng4,30-0,92-26,75
Çelebi287,201,2357,35
Çelik Halat7,838,15-13,93
Çemaş Döküm1,320,76-22,47
Çemtaş15,550,78-2,21
Çimbeton320,801,628,20
Çimentaş39,002,637,85
Çimsa20,541,1815,39
Çuhadaroğlu Metal6,891,17-10,87
Dagi Giyim2,410,84-29,25
Dagi Yatırım Holding14,22-0,4210,23
Dardanel32,603,16-2,69
Datagate Bilgisayar16,40-0,491,80
Demısaş Döküm7,432,6212,41
Denge Holding7,062,3228,83
Deniz GMYO4,691,9637,13
Derimod11,671,5719,82
Derlüks Yatırım Holding7,891,28-10,54
Desa Deri12,581,9429,16
Despec Bilgisayar12,021,26-7,96
Deva Holding30,741,0527,34
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,599,9443,69
Diriteks Diriliş Tekstil6,12-3,4764,08
Ditaş Doğan15,343,1617,74
DO-CO671,600,546,60
Doğan Burda19,131,22-14,75
Doğan Holding3,260,936,19
Doğtaş Kelebek Mobilya2,821,0821,08
Doğusan5,252,9419,86
Doğuş GMYO12,851,5857,28
Doğuş Otomotiv29,523,872,71
Döktaş Dökümcülük31,580,643,14
Duran Doğan Basım11,990,3314,30
Dyo Boya14,276,7325,62
Eczacıbaşı İlaç6,561,71-12,06
Eczacıbaşı Yatırım51,050,7984,03
Edip Gayrimenkul3,96-0,5019,28
Ege Endüstri1.599,101,27-3,95
Ege Gübre211,500,9545,66
Ege Profil33,081,47-13,49
Ege Seramik14,779,9843,54
Egeplast37,20-4,6211,71
Ekiz Kimya6,900,15-3,23
Emek Elektrik2,580,78-9,64
Eminiş Ambalaj26,149,92-29,04
Emlak Konut GMYO1,89-1,05-11,68
Enerjisa Enerji11,720,17-6,31
Enka İnşaat8,132,6510,31
Erbosan64,350,8656,95
Ereğli Demir Çelik15,421,0517,38
Ersu Gıda4,800,21-2,83
Escort Teknoloji6,671,211,52
Esenboğa Elektrik39,423,25107,15
Etiler Gıda5,890,0047,99
Euro Kapital Yat. Ort.5,271,5436,88
Euro Trend Yat. Ort.4,53-2,3725,83
Euro Yat. Ort.4,93-2,769,31
Euro Yatırım Holding3,82-0,5234,51
Fade Gıda18,42-0,65197,58
Fenerbahçe Futbol31,463,696,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.5,552,21-12,87
F-M İzmit Piston148,101,2320,80
Fonet Bilgi Teknolojileri15,35-0,9717,81
Ford Otosan199,703,3163,50
Formet Celik Kapi Sanayi3,339,90-29,89
Frigo Pak Gıda38,500,7383,51
Galatasaray Sportif3,905,69-3,70
Garanti Bankası6,882,84-33,65
Garanti Faktoring14,223,8727,76
Garanti Yat. Ort.2,891,40-10,53
Gedik Y. Men. Değ.22,063,0875,08
Gediz Ambalaj36,261,1735,30
Gentaş5,512,61-7,24
Gersan Elektrik6,411,584,40
Global Men. Değ.7,59-0,1326,29
Global Yat. Holding6,13-3,3130,98
Good-Year7,891,54-5,62
Göltaş Çimento57,900,9640,33
Gözde Girişim7,511,76-5,89
GSD Denizcilik6,581,2330,56
GSD Holding2,071,97-17,53
Gübre Fabrik.74,551,98-13,36
Güler Yat. Holding13,499,9424,10
Halk GMYO3,210,630,00
Hatay Tekstil21,002,0450,54
Hedef Girişim5,341,5255,84
Hektaş30,741,2561,20
HUB Girişim16,911,02-7,09
Hürriyet Gzt.1,882,73-10,48
ICBC Turkey Bank6,211,47-4,46
İdealist Danışmanlık87,109,97547,10
İdealist GMYO9,131,9034,26
İhlas Ev Aletleri1,431,42-23,94
İhlas Gayrimenkul1,120,90-10,40
İhlas Gazetecilik3,000,00-26,11
İhlas Holding0,751,35-33,20
İhlas Yayın Holding0,881,15-22,81
İndeks Bilgisayar29,740,4755,46
Info Yatırım8,06-0,7424,96
İntema49,00-4,9522,81
Inveo Yatırım Holding144,908,38227,68
İpek Doğal Enerji11,911,10-8,94
İskenderun Demir Çelik12,282,0835,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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