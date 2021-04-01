Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,24
|1,60
|6,46
|Acıpayam Selüloz
|20,86
|3,68
|21,85
|Adel Kalemcilik
|24,68
|1,82
|-27,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,42
|0,59
|22,14
|Afyon Çimento
|4,21
|0,48
|-17,61
|Ak Enerji
|1,78
|1,71
|-19,46
|Akbank
|4,80
|2,35
|-28,97
|Akçansa
|19,01
|0,80
|18,06
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,16
|1,41
|-10,12
|Akfen GMYO
|4,12
|0,00
|-15,23
|Akın Tekstil
|50,15
|-0,30
|57,90
|Akiş GMYO
|2,02
|3,06
|-27,66
|Akmerkez GMYO
|52,45
|0,10
|-18,55
|Aksa
|16,42
|1,36
|12,54
|Aksa Enerji
|11,60
|0,17
|55,91
|Aksigorta
|7,95
|-1,49
|-8,60
|Aksu Enerji
|6,20
|1,47
|-17,85
|Alarko Carrıer
|407,70
|-1,19
|11,73
|Alarko GMYO
|26,58
|1,06
|1,61
|Alarko Holding
|10,31
|2,18
|19,33
|Albaraka Türk
|1,84
|2,22
|-5,15
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,72
|1,79
|3,57
|Alkim Kağıt
|18,24
|0,05
|34,63
|Alkim Kimya
|17,57
|0,11
|20,86
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,27
|0,44
|3,65
|Altınyunus Çeşme
|70,00
|0,79
|40,11
|Anadolu Efes
|21,32
|1,14
|-8,02
|Anadolu Grubu Holding
|22,86
|1,69
|-13,12
|Anadolu Hayat Emek.
|9,45
|0,85
|17,60
|Anadolu Isuzu
|19,35
|1,84
|7,50
|Anadolu Sigorta
|6,55
|0,46
|-9,28
|Anel Elektrik
|6,79
|4,62
|114,20
|Arçelik
|34,00
|1,61
|19,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,35
|2,29
|6,80
|Arena Bilgisayar
|54,00
|3,45
|56,98
|Armada Bilgisayar
|59,95
|6,48
|22,15
|Arsan Tekstil
|10,71
|1,81
|46,91
|Arzum Ev Aletleri
|24,22
|9,99
|-1,62
|Aselsan
|15,21
|1,74
|-16,66
|Ata GMYO
|4,87
|0,83
|-11,62
|Atakule GMYO
|3,05
|1,33
|21,03
|Atlantis Yatırım Holding
|4,50
|4,17
|-19,06
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|9,52
|-8,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,81
|1,42
|1,28
|Avrasya GMYO
|3,53
|1,44
|34,77
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,34
|3,09
|4,37
|Avrupa Yatırım Holding
|8,86
|-1,56
|47,67
|Ayen Enerji
|8,02
|2,56
|48,24
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,10
|-0,98
|15,42
|Aygaz
|15,09
|2,03
|3,00
|Bagfaş
|22,54
|1,08
|12,70
|Bak Ambalaj
|23,30
|1,22
|15,35
|Balatacılar Balatacılık
|7,65
|0,26
|-7,16
|Bantaş Ambalaj
|4,51
|2,50
|-3,84
|Banvit
|54,80
|0,18
|5,38
|Baştaş Başkent Çimento
|14,00
|0,00
|-19,40
|Batı Çimento
|17,44
|9,20
|270,28
|Batısöke Çimento
|3,95
|0,51
|61,89
|Bayrak Taban Sanayi
|10,10
|2,54
|-4,81
|Bera Holding
|24,72
|1,15
|21,89
|Berkosan Yalıtım
|11,18
|1,64
|25,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|8,94
|7,32
|121,29
|Beyaz Filo
|12,24
|1,24
|20,24
|Bilici Yatırım
|17,27
|0,41
|160,09
|Bim Mağazalar
|70,95
|0,50
|-3,52
|Birko Mensucat
|1,34
|-6,94
|20,72
|Birlik Mensucat
|2,80
|-3,45
|-19,08
|Bizim Mağazaları
|14,98
|1,77
|-2,47
|Borusan Mannesmann
|28,58
|1,06
|2,81
|Borusan Yat. Paz.
|439,70
|-0,25
|-3,21
|Bosch Fren Sistemleri
|1.107,00
|3,18
|-10,65
|Bossa
|25,50
|1,92
|42,86
|Brisa
|27,64
|1,62
|42,74
|Burçelik
|26,30
|6,22
|25,12
|Burçelik Vana
|34,14
|9,99
|-31,25
|Bursa Çimento
|4,04
|2,80
|-18,84
|Carrefoursa
|53,85
|1,70
|-25,00
|Casa Emtia Petrol
|117,00
|0,00
|10,38
|Ceo Event Medya
|6,12
|-3,77
|-4,82
|Coca Cola İçecek
|69,75
|1,38
|7,12
|Cosmos Yat. Holding
|11,20
|-1,06
|38,96
|Credıtwest Faktorıng
|4,30
|-0,92
|-26,75
|Çelebi
|287,20
|1,23
|57,35
|Çelik Halat
|7,83
|8,15
|-13,93
|Çemaş Döküm
|1,32
|0,76
|-22,47
|Çemtaş
|15,55
|0,78
|-2,21
|Çimbeton
|320,80
|1,62
|8,20
|Çimentaş
|39,00
|2,63
|7,85
|Çimsa
|20,54
|1,18
|15,39
|Çuhadaroğlu Metal
|6,89
|1,17
|-10,87
|Dagi Giyim
|2,41
|0,84
|-29,25
|Dagi Yatırım Holding
|14,22
|-0,42
|10,23
|Dardanel
|32,60
|3,16
|-2,69
|Datagate Bilgisayar
|16,40
|-0,49
|1,80
|Demısaş Döküm
|7,43
|2,62
|12,41
|Denge Holding
|7,06
|2,32
|28,83
|Deniz GMYO
|4,69
|1,96
|37,13
|Derimod
|11,67
|1,57
|19,82
|Derlüks Yatırım Holding
|7,89
|1,28
|-10,54
|Desa Deri
|12,58
|1,94
|29,16
|Despec Bilgisayar
|12,02
|1,26
|-7,96
|Deva Holding
|30,74
|1,05
|27,34
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,59
|9,94
|43,69
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,12
|-3,47
|64,08
|Ditaş Doğan
|15,34
|3,16
|17,74
|DO-CO
|671,60
|0,54
|6,60
|Doğan Burda
|19,13
|1,22
|-14,75
|Doğan Holding
|3,26
|0,93
|6,19
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,82
|1,08
|21,08
|Doğusan
|5,25
|2,94
|19,86
|Doğuş GMYO
|12,85
|1,58
|57,28
|Doğuş Otomotiv
|29,52
|3,87
|2,71
|Döktaş Dökümcülük
|31,58
|0,64
|3,14
|Duran Doğan Basım
|11,99
|0,33
|14,30
|Dyo Boya
|14,27
|6,73
|25,62
|Eczacıbaşı İlaç
|6,56
|1,71
|-12,06
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,05
|0,79
|84,03
|Edip Gayrimenkul
|3,96
|-0,50
|19,28
|Ege Endüstri
|1.599,10
|1,27
|-3,95
|Ege Gübre
|211,50
|0,95
|45,66
|Ege Profil
|33,08
|1,47
|-13,49
|Ege Seramik
|14,77
|9,98
|43,54
|Egeplast
|37,20
|-4,62
|11,71
|Ekiz Kimya
|6,90
|0,15
|-3,23
|Emek Elektrik
|2,58
|0,78
|-9,64
|Eminiş Ambalaj
|26,14
|9,92
|-29,04
|Emlak Konut GMYO
|1,89
|-1,05
|-11,68
|Enerjisa Enerji
|11,72
|0,17
|-6,31
|Enka İnşaat
|8,13
|2,65
|10,31
|Erbosan
|64,35
|0,86
|56,95
|Ereğli Demir Çelik
|15,42
|1,05
|17,38
|Ersu Gıda
|4,80
|0,21
|-2,83
|Escort Teknoloji
|6,67
|1,21
|1,52
|Esenboğa Elektrik
|39,42
|3,25
|107,15
|Etiler Gıda
|5,89
|0,00
|47,99
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,27
|1,54
|36,88
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,53
|-2,37
|25,83
|Euro Yat. Ort.
|4,93
|-2,76
|9,31
|Euro Yatırım Holding
|3,82
|-0,52
|34,51
|Fade Gıda
|18,42
|-0,65
|197,58
|Fenerbahçe Futbol
|31,46
|3,69
|6,43
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,55
|2,21
|-12,87
|F-M İzmit Piston
|148,10
|1,23
|20,80
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,35
|-0,97
|17,81
|Ford Otosan
|199,70
|3,31
|63,50
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,33
|9,90
|-29,89
|Frigo Pak Gıda
|38,50
|0,73
|83,51
|Galatasaray Sportif
|3,90
|5,69
|-3,70
|Garanti Bankası
|6,88
|2,84
|-33,65
|Garanti Faktoring
|14,22
|3,87
|27,76
|Garanti Yat. Ort.
|2,89
|1,40
|-10,53
|Gedik Y. Men. Değ.
|22,06
|3,08
|75,08
|Gediz Ambalaj
|36,26
|1,17
|35,30
|Gentaş
|5,51
|2,61
|-7,24
|Gersan Elektrik
|6,41
|1,58
|4,40
|Global Men. Değ.
|7,59
|-0,13
|26,29
|Global Yat. Holding
|6,13
|-3,31
|30,98
|Good-Year
|7,89
|1,54
|-5,62
|Göltaş Çimento
|57,90
|0,96
|40,33
|Gözde Girişim
|7,51
|1,76
|-5,89
|GSD Denizcilik
|6,58
|1,23
|30,56
|GSD Holding
|2,07
|1,97
|-17,53
|Gübre Fabrik.
|74,55
|1,98
|-13,36
|Güler Yat. Holding
|13,49
|9,94
|24,10
|Halk GMYO
|3,21
|0,63
|0,00
|Hatay Tekstil
|21,00
|2,04
|50,54
|Hedef Girişim
|5,34
|1,52
|55,84
|Hektaş
|30,74
|1,25
|61,20
|HUB Girişim
|16,91
|1,02
|-7,09
|Hürriyet Gzt.
|1,88
|2,73
|-10,48
|ICBC Turkey Bank
|6,21
|1,47
|-4,46
|İdealist Danışmanlık
|87,10
|9,97
|547,10
|İdealist GMYO
|9,13
|1,90
|34,26
|İhlas Ev Aletleri
|1,43
|1,42
|-23,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|0,90
|-10,40
|İhlas Gazetecilik
|3,00
|0,00
|-26,11
|İhlas Holding
|0,75
|1,35
|-33,20
|İhlas Yayın Holding
|0,88
|1,15
|-22,81
|İndeks Bilgisayar
|29,74
|0,47
|55,46
|Info Yatırım
|8,06
|-0,74
|24,96
|İntema
|49,00
|-4,95
|22,81
|Inveo Yatırım Holding
|144,90
|8,38
|227,68
|İpek Doğal Enerji
|11,91
|1,10
|-8,94
|İskenderun Demir Çelik
|12,28
|2,08
|35,90
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi