Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

08.04.2021 13:23
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,662,27-1,03
Acıpayam Selüloz20,74-0,3821,14
Adel Kalemcilik27,76-0,36-18,91
Adese Alışveriş Ticaret3,140,6412,14
Afyon Çimento4,150,00-18,79
Ak Enerji1,720,00-22,17
Akbank4,82-0,62-28,68
Akçansa19,921,1223,71
Akdeniz Yatırım Hold.2,110,00-12,20
Akfen GMYO3,890,52-19,96
Akın Tekstil47,20-2,5648,61
Akiş GMYO2,06-0,48-26,23
Akmerkez GMYO51,65-0,48-19,79
Aksa16,931,2616,04
Aksa Enerji12,34-1,3665,86
Aksigorta8,600,23-1,13
Aksu Enerji6,30-0,79-16,53
Alarko Carrıer384,10-0,805,26
Alarko GMYO25,76-0,16-1,53
Alarko Holding10,752,3824,42
Albaraka Türk1,781,71-8,25
Alcatel Lucent Teletaş31,001,644,52
Alkim Kağıt20,042,0447,92
Alkim Kimya17,720,5721,89
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,152,38-1,83
Altınyunus Çeşme65,70-1,5031,51
Anadolu Efes21,662,46-6,56
Anadolu Grubu Holding22,580,53-14,18
Anadolu Hayat Emek.9,46-0,1117,73
Anadolu Isuzu19,94-0,1510,78
Anadolu Sigorta6,790,89-5,96
Anel Elektrik6,902,99117,67
Arçelik33,46-1,4117,57
ARD Bilişim Teknolojileri58,351,8321,36
Arena Bilgisayar64,559,9787,65
Armada Bilgisayar58,401,3918,99
Arsan Tekstil10,40-0,7642,66
Arzum Ev Aletleri22,64-0,26-8,04
Aselsan15,52-0,58-14,96
Ata GMYO4,930,61-10,53
Atakule GMYO3,010,3319,44
Atlantis Yatırım Holding4,757,47-14,57
Atlas Yat. Ort.1,540,00-12,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,570,17-0,08
Avrasya GMYO4,051,2554,62
Avrasya Petrol ve Tur.3,210,000,31
Avrupa Yatırım Holding8,54-2,1842,33
Ayen Enerji7,82-1,5144,55
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,511,0519,03
Aygaz15,100,406,44
Bagfaş22,78-0,1813,90
Bak Ambalaj23,381,5615,74
Balatacılar Balatacılık7,133,18-13,47
Bantaş Ambalaj5,253,9611,94
Banvit68,000,0730,77
Baştaş Başkent Çimento13,00-2,62-25,16
Batı Çimento14,23-1,59202,12
Batısöke Çimento3,560,2845,90
Bayrak Taban Sanayi10,380,87-2,17
Bera Holding24,08-1,7118,74
Berkosan Yalıtım11,20-2,0125,56
Beşiktaş Futbol Yat.10,058,65148,76
Beyaz Filo12,13-0,9819,16
Bilici Yatırım18,402,28177,11
Bim Mağazalar69,651,02-5,28
Birko Mensucat1,858,1966,67
Birlik Mensucat2,67-2,91-22,83
Bizim Mağazaları16,051,524,49
Borusan Mannesmann27,940,000,50
Borusan Yat. Paz.420,600,07-7,41
Bosch Fren Sistemleri1.056,900,36-14,69
Bossa26,74-2,4849,80
Brisa27,50-1,2242,02
Burçelik24,84-3,0418,17
Burçelik Vana36,421,11-26,66
Bursa Çimento3,941,03-20,85
Carrefoursa55,753,62-22,35
Casa Emtia Petrol110,007,323,77
Ceo Event Medya6,42-2,73-0,16
Coca Cola İçecek70,90-0,218,88
Cosmos Yat. Holding13,003,1761,29
Credıtwest Faktorıng4,21-0,24-28,28
Çelebi310,80-0,0370,28
Çelik Halat7,522,04-17,34
Çemaş Döküm1,250,00-26,58
Çemtaş16,300,312,51
Çimbeton316,20-2,116,64
Çimentaş37,94-0,114,92
Çimsa21,26-0,1919,44
Çuhadaroğlu Metal7,63-0,26-1,29
Dagi Giyim2,495,96-26,90
Dagi Yatırım Holding14,28-0,9710,70
Dardanel28,64-2,12-14,51
Datagate Bilgisayar16,021,20-0,56
Demısaş Döküm8,131,8823,00
Denge Holding7,003,8627,74
Deniz GMYO4,67-1,6836,55
Derimod11,700,8620,12
Derlüks Yatırım Holding8,120,62-7,94
Desa Deri13,97-0,2143,43
Despec Bilgisayar12,162,27-6,89
Deva Holding30,420,3326,01
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,06-1,4729,59
Diriteks Diriliş Tekstil6,502,3674,26
Ditaş Doğan14,871,7114,14
DO-CO723,802,6714,89
Doğan Burda21,50-0,28-4,19
Doğan Holding3,353,089,12
Doğtaş Kelebek Mobilya2,820,3621,08
Doğusan4,860,2110,96
Doğuş GMYO12,150,0848,71
Doğuş Otomotiv30,540,136,26
Döktaş Dökümcülük28,000,00-8,56
Duran Doğan Basım12,93-0,4623,26
Dyo Boya14,30-0,3525,88
Eczacıbaşı İlaç6,550,77-12,20
Eczacıbaşı Yatırım47,160,5570,01
Edip Gayrimenkul3,22-2,42-3,01
Ege Endüstri1.554,400,28-6,64
Ege Gübre221,900,6352,82
Ege Profil33,18-1,89-13,23
Ege Seramik15,240,5948,10
Egeplast33,203,75-0,30
Ekiz Kimya6,80-2,16-4,63
Emek Elektrik2,42-1,63-15,25
Eminiş Ambalaj23,403,45-36,48
Emlak Konut GMYO1,95-1,02-8,88
Enerjisa Enerji12,050,33-3,68
Enka İnşaat8,051,139,23
Erbosan79,550,0094,02
Ereğli Demir Çelik15,690,3819,44
Ersu Gıda4,761,71-3,64
Escort Teknoloji6,641,221,07
Esenboğa Elektrik38,481,26102,21
Etiler Gıda5,871,0347,49
Euro Kapital Yat. Ort.4,87-0,4126,49
Euro Trend Yat. Ort.5,68-0,3557,78
Euro Yat. Ort.4,85-1,027,54
Euro Yatırım Holding3,66-0,2728,87
Fade Gıda18,993,38206,79
Fenerbahçe Futbol37,98-2,3728,48
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,08-2,80-29,44
F-M İzmit Piston147,00-1,3419,90
Fonet Bilgi Teknolojileri16,101,9023,56
Ford Otosan195,30-0,1059,90
Formet Celik Kapi Sanayi1,38-1,43-43,75
Frigo Pak Gıda50,256,60139,51
Galatasaray Sportif3,73-2,36-7,90
Garanti Bankası6,81-0,44-32,91
Garanti Faktoring14,640,5531,54
Garanti Yat. Ort.2,830,00-12,38
Gedik Y. Men. Değ.22,40-0,6277,78
Gediz Ambalaj37,580,7540,22
Gentaş5,35-0,56-9,93
Gersan Elektrik6,29-0,792,44
Global Men. Değ.7,301,1121,46
Global Yat. Holding5,35-1,6514,32
Good-Year7,67-0,13-8,25
Göltaş Çimento61,55-2,3849,18
Gözde Girişim7,431,09-6,89
GSD Denizcilik6,490,1528,77
GSD Holding2,03-0,49-19,12
Gübre Fabrik.74,30-0,27-13,65
Güler Yat. Holding3,21-3,02-7,30
Halk GMYO3,42-0,876,71
Hatay Tekstil22,14-0,9858,71
Hedef Girişim5,402,8657,59
Hektaş30,50-0,3359,94
HUB Girişim16,850,06-7,42
Hürriyet Gzt.1,86-4,62-11,43
ICBC Turkey Bank5,890,34-9,38
İdealist Danışmanlık75,60-10,00461,66
İdealist GMYO11,369,8667,06
İhlas Ev Aletleri1,370,00-27,13
İhlas Gayrimenkul1,12-1,75-10,40
İhlas Gazetecilik2,800,72-31,03
İhlas Holding0,700,00-37,65
İhlas Yayın Holding0,861,18-24,56
İndeks Bilgisayar33,222,7873,65
Info Yatırım7,65-1,6718,60
İntema44,406,8811,28
Inveo Yatırım Holding130,70-4,25195,57
İpek Doğal Enerji12,580,56-3,82
İskenderun Demir Çelik12,280,4935,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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