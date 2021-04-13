Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,55
|-4,19
|-2,45
|Acıpayam Selüloz
|18,10
|-5,73
|5,72
|Adel Kalemcilik
|25,98
|-2,40
|-24,11
|Adese Gayrimenkul
|2,42
|-9,70
|-13,57
|Afyon Çimento
|3,77
|-1,82
|-26,22
|Ak Enerji
|1,51
|-3,21
|-31,67
|Akbank
|4,69
|-0,21
|-30,60
|Akçansa
|17,52
|-2,67
|8,80
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,86
|-4,62
|-22,60
|Akfen GMYO
|3,52
|-3,30
|-27,57
|Akın Tekstil
|40,92
|2,10
|28,84
|Akiş GMYO
|1,89
|-0,53
|-32,31
|Akmerkez GMYO
|45,52
|-3,93
|-29,31
|Aksa
|15,02
|-3,10
|8,73
|Aksa Enerji
|11,80
|-1,34
|58,60
|Aksigorta
|8,18
|-1,56
|-5,96
|Aksu Enerji
|5,68
|-2,24
|-24,74
|Alarko Carrıer
|348,40
|3,69
|-4,52
|Alarko GMYO
|23,82
|-2,30
|-8,94
|Alarko Holding
|10,09
|-1,27
|16,78
|Albaraka Türk
|1,70
|-3,41
|-12,37
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,88
|-2,65
|-6,00
|Alkim Kağıt
|17,48
|-4,11
|35,05
|Alkim Kimya
|16,72
|-3,96
|15,01
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,92
|-5,42
|-12,33
|Altınyunus Çeşme
|57,80
|4,14
|15,69
|Anadolu Efes
|21,08
|-1,13
|-9,06
|Anadolu Grubu Holding
|20,76
|-2,72
|-21,10
|Anadolu Hayat Emek.
|8,63
|-3,25
|7,40
|Anadolu Isuzu
|17,68
|-3,70
|-1,78
|Anadolu Sigorta
|6,47
|-1,52
|-10,39
|Anel Elektrik
|7,43
|-2,11
|134,38
|Arçelik
|31,60
|-0,69
|11,04
|ARD Bilişim Teknolojileri
|55,10
|-1,69
|14,60
|Arena Bilgisayar
|51,15
|-2,29
|48,69
|Armada Bilgisayar
|52,50
|0,00
|6,97
|Arsan Tekstil
|9,71
|-3,00
|33,20
|Arzum Ev Aletleri
|21,16
|-2,67
|-14,05
|Aselsan
|14,89
|-1,06
|-18,41
|Ata GMYO
|4,06
|-5,58
|-26,32
|Atakule GMYO
|2,63
|-2,95
|4,37
|Atlantis Yatırım Holding
|4,69
|-2,49
|-15,65
|Atlas Yat. Ort.
|1,39
|-2,80
|-20,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,02
|-2,85
|-8,90
|Avrasya GMYO
|3,31
|-9,32
|26,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,70
|-5,26
|-15,63
|Avrupa Yatırım Holding
|7,60
|-5,35
|26,67
|Ayen Enerji
|8,49
|-3,74
|56,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|15,35
|1,32
|35,24
|Aygaz
|13,59
|-2,44
|-4,20
|Bagfaş
|21,18
|-1,21
|5,90
|Bak Ambalaj
|20,28
|-5,59
|0,40
|Balatacılar Balatacılık
|6,05
|-6,78
|-26,58
|Bantaş Ambalaj
|5,53
|-1,60
|17,91
|Banvit
|64,55
|-5,07
|24,13
|Baştaş Başkent Çimento
|12,25
|0,00
|-29,48
|Batı Çimento
|11,20
|-8,87
|137,79
|Batısöke Çimento
|3,12
|1,63
|27,87
|Bayrak Taban Sanayi
|9,24
|-3,25
|-12,91
|Bera Holding
|26,30
|-4,08
|29,68
|Berkosan Yalıtım
|10,00
|-3,19
|12,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|13,51
|9,93
|234,41
|Beyaz Filo
|10,12
|-6,90
|-0,59
|Bilici Yatırım
|18,60
|1,09
|180,12
|Bim Mağazalar
|69,50
|0,65
|-5,49
|Birko Mensucat
|1,46
|-9,88
|31,53
|Birlik Mensucat
|2,33
|-8,63
|-32,66
|Bizim Mağazaları
|15,23
|-4,21
|-0,85
|Borusan Mannesmann
|24,98
|-2,42
|-10,14
|Borusan Yat. Paz.
|390,00
|0,80
|-14,15
|Bosch Fren Sistemleri
|950,40
|-3,12
|-23,29
|Bossa
|25,16
|-2,78
|40,95
|Brisa
|24,62
|-3,07
|27,15
|Burçelik
|22,66
|-1,82
|7,80
|Burçelik Vana
|31,00
|-4,26
|-37,58
|Bursa Çimento
|3,54
|-1,67
|-28,88
|Carrefoursa
|53,10
|-3,45
|-26,04
|Casa Emtia Petrol
|108,00
|1,41
|1,89
|Ceo Event Medya
|5,73
|0,53
|-10,89
|Coca Cola İçecek
|68,70
|-3,31
|5,51
|Cosmos Yat. Holding
|11,50
|-2,54
|42,68
|Credıtwest Faktorıng
|3,77
|-6,22
|-35,78
|Çelebi
|262,90
|-2,27
|44,04
|Çelik Halat
|6,47
|-4,29
|-28,88
|Çemaş Döküm
|1,12
|-1,75
|-34,22
|Çemtaş
|16,22
|-3,11
|2,01
|Çimbeton
|285,20
|-1,69
|-3,81
|Çimentaş
|31,60
|-8,67
|-12,61
|Çimsa
|19,81
|-1,15
|11,29
|Çuhadaroğlu Metal
|7,78
|-2,75
|0,65
|Dagi Giyim
|2,11
|-5,38
|-38,06
|Dagi Yatırım Holding
|12,35
|-2,29
|-4,26
|Dardanel
|26,68
|-5,39
|-20,36
|Datagate Bilgisayar
|14,75
|-0,61
|-8,44
|Demısaş Döküm
|7,38
|-1,34
|11,65
|Denge Holding
|6,30
|-1,56
|14,96
|Deniz GMYO
|4,07
|-3,10
|19,01
|Derimod
|11,76
|-0,34
|20,74
|Derlüks Yatırım Holding
|7,26
|3,42
|-17,69
|Desa Deri
|12,98
|-5,53
|33,26
|Despec Bilgisayar
|11,18
|-1,76
|-14,40
|Deva Holding
|30,42
|-3,00
|26,44
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,70
|-4,22
|17,05
|Diriteks Diriliş Tekstil
|6,80
|-2,72
|82,31
|Ditaş Doğan
|13,47
|-2,39
|3,39
|DO-CO
|678,70
|-1,21
|7,73
|Doğan Burda
|20,48
|-2,20
|-8,73
|Doğan Holding
|3,09
|-0,32
|0,65
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,53
|-3,44
|8,63
|Doğusan
|4,06
|-7,09
|-7,31
|Doğuş GMYO
|9,64
|-8,37
|17,99
|Doğuş Otomotiv
|28,62
|0,07
|-0,42
|Döktaş Dökümcülük
|26,00
|-6,14
|-15,09
|Duran Doğan Basım
|11,88
|-1,08
|13,25
|Dyo Boya
|12,54
|-3,17
|10,39
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|-2,94
|-15,82
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,82
|0,66
|75,99
|Edip Gayrimenkul
|2,51
|-8,06
|-24,40
|Ege Endüstri
|1.427,00
|-2,73
|-14,29
|Ege Gübre
|220,40
|-4,01
|51,79
|Ege Profil
|30,70
|-2,79
|-19,72
|Ege Seramik
|13,90
|-3,61
|35,08
|Egeplast
|28,00
|-6,67
|-15,92
|Ekiz Kimya
|6,90
|-3,50
|-3,23
|Emek Elektrik
|2,01
|-6,07
|-29,60
|Eminiş Ambalaj
|21,82
|-0,46
|-40,77
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|-2,75
|-17,29
|Enerjisa Enerji
|10,33
|-1,34
|-10,41
|Enka İnşaat
|7,25
|-5,39
|2,96
|Erbosan
|64,55
|-3,08
|57,44
|Ereğli Demir Çelik
|16,78
|2,32
|27,74
|Ersu Gıda
|4,72
|-5,98
|-4,45
|Escort Teknoloji
|5,89
|-4,54
|-10,35
|Esenboğa Elektrik
|34,06
|-3,57
|78,98
|Etiler Gıda
|5,71
|-1,38
|43,47
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,36
|-5,22
|13,25
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,85
|-9,85
|34,72
|Euro Yat. Ort.
|4,63
|-4,73
|2,66
|Euro Yatırım Holding
|3,39
|-0,29
|19,37
|Fade Gıda
|16,82
|-4,54
|171,73
|Fenerbahçe Futbol
|33,80
|7,99
|14,34
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,81
|-3,72
|-38,60
|F-M İzmit Piston
|129,20
|-2,93
|5,39
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,54
|-3,45
|11,59
|Ford Otosan
|179,80
|-2,28
|47,21
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,23
|-3,91
|-49,86
|Frigo Pak Gıda
|44,28
|-9,96
|111,06
|Galatasaray Sportif
|3,54
|0,00
|-12,59
|Garanti Bankası
|6,62
|0,00
|-34,78
|Garanti Faktoring
|13,00
|0,70
|16,80
|Garanti Yat. Ort.
|2,57
|-2,65
|-20,43
|Gedik Y. Men. Değ.
|19,49
|-2,79
|56,61
|Gediz Ambalaj
|34,10
|-3,01
|27,24
|Gentaş
|4,87
|-3,56
|-18,01
|Gersan Elektrik
|5,77
|-2,20
|-6,03
|Global Men. Değ.
|6,19
|-3,58
|3,00
|Global Yat. Holding
|4,76
|-3,05
|1,71
|Good-Year
|7,06
|-1,26
|-15,55
|Göltaş Çimento
|52,20
|-4,22
|26,51
|Gözde Girişim
|6,74
|-2,32
|-15,54
|GSD Denizcilik
|5,63
|-2,60
|11,71
|GSD Holding
|1,82
|-2,67
|-27,49
|Gübre Fabrik.
|66,95
|-2,26
|-22,20
|Güler Yat. Holding
|3,32
|-3,21
|-4,12
|Halk GMYO
|3,10
|-4,02
|-3,28
|Hatay Tekstil
|19,95
|2,36
|43,01
|Hedef Girişim
|4,79
|-4,96
|39,79
|Hektaş
|28,66
|1,20
|50,29
|HUB Girişim
|15,46
|-1,84
|-15,05
|Hürriyet Gzt.
|1,66
|-2,35
|-20,95
|ICBC Turkey Bank
|5,55
|-3,31
|-14,62
|İdealist Danışmanlık
|72,90
|-10,00
|441,60
|İdealist GMYO
|8,88
|-4,31
|30,59
|İhlas Ev Aletleri
|1,24
|-3,13
|-34,04
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|-1,94
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|2,44
|-5,79
|-39,90
|İhlas Holding
|0,62
|-3,13
|-44,77
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-2,60
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|29,14
|-1,62
|52,33
|Info Yatırım
|6,97
|-3,46
|8,06
|İntema
|40,32
|-1,61
|1,05
|Inveo Yatırım Holding
|115,00
|-2,79
|160,06
|İpek Doğal Enerji
|11,81
|-0,84
|-9,71
|İskenderun Demir Çelik
|12,26
|0,25
|35,68
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi