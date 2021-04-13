Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

13.04.2021 13:29
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,55-4,19-2,45
Acıpayam Selüloz18,10-5,735,72
Adel Kalemcilik25,98-2,40-24,11
Adese Gayrimenkul2,42-9,70-13,57
Afyon Çimento3,77-1,82-26,22
Ak Enerji1,51-3,21-31,67
Akbank4,69-0,21-30,60
Akçansa17,52-2,678,80
Akdeniz Yatırım Hold.1,86-4,62-22,60
Akfen GMYO3,52-3,30-27,57
Akın Tekstil40,922,1028,84
Akiş GMYO1,89-0,53-32,31
Akmerkez GMYO45,52-3,93-29,31
Aksa15,02-3,108,73
Aksa Enerji11,80-1,3458,60
Aksigorta8,18-1,56-5,96
Aksu Enerji5,68-2,24-24,74
Alarko Carrıer348,403,69-4,52
Alarko GMYO23,82-2,30-8,94
Alarko Holding10,09-1,2716,78
Albaraka Türk1,70-3,41-12,37
Alcatel Lucent Teletaş27,88-2,65-6,00
Alkim Kağıt17,48-4,1135,05
Alkim Kimya16,72-3,9615,01
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,92-5,42-12,33
Altınyunus Çeşme57,804,1415,69
Anadolu Efes21,08-1,13-9,06
Anadolu Grubu Holding20,76-2,72-21,10
Anadolu Hayat Emek.8,63-3,257,40
Anadolu Isuzu17,68-3,70-1,78
Anadolu Sigorta6,47-1,52-10,39
Anel Elektrik7,43-2,11134,38
Arçelik31,60-0,6911,04
ARD Bilişim Teknolojileri55,10-1,6914,60
Arena Bilgisayar51,15-2,2948,69
Armada Bilgisayar52,500,006,97
Arsan Tekstil9,71-3,0033,20
Arzum Ev Aletleri21,16-2,67-14,05
Aselsan14,89-1,06-18,41
Ata GMYO4,06-5,58-26,32
Atakule GMYO2,63-2,954,37
Atlantis Yatırım Holding4,69-2,49-15,65
Atlas Yat. Ort.1,39-2,80-20,57
AvivaSA Emeklilik Hayat16,02-2,85-8,90
Avrasya GMYO3,31-9,3226,37
Avrasya Petrol ve Tur.2,70-5,26-15,63
Avrupa Yatırım Holding7,60-5,3526,67
Ayen Enerji8,49-3,7456,93
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,351,3235,24
Aygaz13,59-2,44-4,20
Bagfaş21,18-1,215,90
Bak Ambalaj20,28-5,590,40
Balatacılar Balatacılık6,05-6,78-26,58
Bantaş Ambalaj5,53-1,6017,91
Banvit64,55-5,0724,13
Baştaş Başkent Çimento12,250,00-29,48
Batı Çimento11,20-8,87137,79
Batısöke Çimento3,121,6327,87
Bayrak Taban Sanayi9,24-3,25-12,91
Bera Holding26,30-4,0829,68
Berkosan Yalıtım10,00-3,1912,11
Beşiktaş Futbol Yat.13,519,93234,41
Beyaz Filo10,12-6,90-0,59
Bilici Yatırım18,601,09180,12
Bim Mağazalar69,500,65-5,49
Birko Mensucat1,46-9,8831,53
Birlik Mensucat2,33-8,63-32,66
Bizim Mağazaları15,23-4,21-0,85
Borusan Mannesmann24,98-2,42-10,14
Borusan Yat. Paz.390,000,80-14,15
Bosch Fren Sistemleri950,40-3,12-23,29
Bossa25,16-2,7840,95
Brisa24,62-3,0727,15
Burçelik22,66-1,827,80
Burçelik Vana31,00-4,26-37,58
Bursa Çimento3,54-1,67-28,88
Carrefoursa53,10-3,45-26,04
Casa Emtia Petrol108,001,411,89
Ceo Event Medya5,730,53-10,89
Coca Cola İçecek68,70-3,315,51
Cosmos Yat. Holding11,50-2,5442,68
Credıtwest Faktorıng3,77-6,22-35,78
Çelebi262,90-2,2744,04
Çelik Halat6,47-4,29-28,88
Çemaş Döküm1,12-1,75-34,22
Çemtaş16,22-3,112,01
Çimbeton285,20-1,69-3,81
Çimentaş31,60-8,67-12,61
Çimsa19,81-1,1511,29
Çuhadaroğlu Metal7,78-2,750,65
Dagi Giyim2,11-5,38-38,06
Dagi Yatırım Holding12,35-2,29-4,26
Dardanel26,68-5,39-20,36
Datagate Bilgisayar14,75-0,61-8,44
Demısaş Döküm7,38-1,3411,65
Denge Holding6,30-1,5614,96
Deniz GMYO4,07-3,1019,01
Derimod11,76-0,3420,74
Derlüks Yatırım Holding7,263,42-17,69
Desa Deri12,98-5,5333,26
Despec Bilgisayar11,18-1,76-14,40
Deva Holding30,42-3,0026,44
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,70-4,2217,05
Diriteks Diriliş Tekstil6,80-2,7282,31
Ditaş Doğan13,47-2,393,39
DO-CO678,70-1,217,73
Doğan Burda20,48-2,20-8,73
Doğan Holding3,09-0,320,65
Doğtaş Kelebek Mobilya2,53-3,448,63
Doğusan4,06-7,09-7,31
Doğuş GMYO9,64-8,3717,99
Doğuş Otomotiv28,620,07-0,42
Döktaş Dökümcülük26,00-6,14-15,09
Duran Doğan Basım11,88-1,0813,25
Dyo Boya12,54-3,1710,39
Eczacıbaşı İlaç6,28-2,94-15,82
Eczacıbaşı Yatırım48,820,6675,99
Edip Gayrimenkul2,51-8,06-24,40
Ege Endüstri1.427,00-2,73-14,29
Ege Gübre220,40-4,0151,79
Ege Profil30,70-2,79-19,72
Ege Seramik13,90-3,6135,08
Egeplast28,00-6,67-15,92
Ekiz Kimya6,90-3,50-3,23
Emek Elektrik2,01-6,07-29,60
Eminiş Ambalaj21,82-0,46-40,77
Emlak Konut GMYO1,77-2,75-17,29
Enerjisa Enerji10,33-1,34-10,41
Enka İnşaat7,25-5,392,96
Erbosan64,55-3,0857,44
Ereğli Demir Çelik16,782,3227,74
Ersu Gıda4,72-5,98-4,45
Escort Teknoloji5,89-4,54-10,35
Esenboğa Elektrik34,06-3,5778,98
Etiler Gıda5,71-1,3843,47
Euro Kapital Yat. Ort.4,36-5,2213,25
Euro Trend Yat. Ort.4,85-9,8534,72
Euro Yat. Ort.4,63-4,732,66
Euro Yatırım Holding3,39-0,2919,37
Fade Gıda16,82-4,54171,73
Fenerbahçe Futbol33,807,9914,34
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,81-3,72-38,60
F-M İzmit Piston129,20-2,935,39
Fonet Bilgi Teknolojileri14,54-3,4511,59
Ford Otosan179,80-2,2847,21
Formet Celik Kapi Sanayi1,23-3,91-49,86
Frigo Pak Gıda44,28-9,96111,06
Galatasaray Sportif3,540,00-12,59
Garanti Bankası6,620,00-34,78
Garanti Faktoring13,000,7016,80
Garanti Yat. Ort.2,57-2,65-20,43
Gedik Y. Men. Değ.19,49-2,7956,61
Gediz Ambalaj34,10-3,0127,24
Gentaş4,87-3,56-18,01
Gersan Elektrik5,77-2,20-6,03
Global Men. Değ.6,19-3,583,00
Global Yat. Holding4,76-3,051,71
Good-Year7,06-1,26-15,55
Göltaş Çimento52,20-4,2226,51
Gözde Girişim6,74-2,32-15,54
GSD Denizcilik5,63-2,6011,71
GSD Holding1,82-2,67-27,49
Gübre Fabrik.66,95-2,26-22,20
Güler Yat. Holding3,32-3,21-4,12
Halk GMYO3,10-4,02-3,28
Hatay Tekstil19,952,3643,01
Hedef Girişim4,79-4,9639,79
Hektaş28,661,2050,29
HUB Girişim15,46-1,84-15,05
Hürriyet Gzt.1,66-2,35-20,95
ICBC Turkey Bank5,55-3,31-14,62
İdealist Danışmanlık72,90-10,00441,60
İdealist GMYO8,88-4,3130,59
İhlas Ev Aletleri1,24-3,13-34,04
İhlas Gayrimenkul1,01-1,94-19,20
İhlas Gazetecilik2,44-5,79-39,90
İhlas Holding0,62-3,13-44,77
İhlas Yayın Holding0,75-2,60-34,21
İndeks Bilgisayar29,14-1,6252,33
Info Yatırım6,97-3,468,06
İntema40,32-1,611,05
Inveo Yatırım Holding115,00-2,79160,06
İpek Doğal Enerji11,81-0,84-9,71
İskenderun Demir Çelik12,260,2535,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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