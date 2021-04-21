Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,21 -4,46 -19,77 Acıpayam Selüloz 17,18 -3,43 0,35 Adel Kalemcilik 23,24 -3,65 -32,12 Adese Gayrimenkul 2,03 -5,58 -27,50 Afyon Çimento 3,57 -3,51 -30,14 Ak Enerji 1,38 -2,13 -37,56 Akbank 4,82 -1,23 -28,68 Akçansa 17,98 -8,68 11,66 Akdeniz Yatırım Hold. 1,56 -3,70 -35,09 Akfen GMYO 3,58 -4,02 -26,34 Akın Tekstil 33,24 -7,87 4,66 Akiş GMYO 1,75 -1,69 -37,33 Akmerkez GMYO 44,74 -4,16 -30,52 Aksa 14,93 2,97 8,07 Aksa Enerji 11,62 0,26 56,18 Aksigorta 7,86 -1,38 -9,64 Aksu Enerji 5,14 -3,02 -31,90 Alarko Carrıer 312,00 -4,00 -14,50 Alarko GMYO 22,12 -2,98 -15,44 Alarko Holding 9,89 -4,72 14,47 Albaraka Türk 1,57 -1,26 -19,07 Alcatel Lucent Teletaş 25,90 -4,07 -12,68 Alkim Kağıt 16,50 -2,71 27,48 Alkim Kimya 15,84 -0,69 12,45 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,06 -6,36 -5,94 Altınyunus Çeşme 47,00 -3,53 -5,92 Anadolu Efes 22,52 -0,79 -2,85 Anadolu Grubu Holding 19,67 -3,48 -25,24 Anadolu Hayat Emek. 9,04 -3,32 12,50 Anadolu Isuzu 16,18 -4,32 -10,11 Anadolu Sigorta 6,12 -3,77 -15,24 Anel Elektrik 4,46 -9,90 40,69 Arçelik 31,10 -2,08 9,28 ARD Bilişim Teknolojileri 52,30 -3,06 8,78 Arena Bilgisayar 44,86 -3,03 31,67 Armada Bilgisayar 46,60 -3,36 -5,05 Arsan Tekstil 8,97 -3,76 23,05 Arzum Ev Aletleri 18,88 -1,77 -23,31 Aselsan 14,58 -2,28 -20,11 Ata GMYO 3,64 -3,19 -33,94 Atakule GMYO 2,36 -2,88 -6,35 Atlantis Yatırım Holding 3,96 10,00 -28,78 Atlas Yat. Ort. 2,07 9,52 18,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,37 -1,75 -1,22 Avrasya GMYO 2,58 -6,18 -1,50 Avrasya Petrol ve Tur. 2,25 -4,66 -29,69 Avrupa Yatırım Holding 8,29 -1,07 38,17 Ayen Enerji 8,64 -2,70 59,70 Ayes Çelik Hasır ve Çit 15,25 5,68 34,36 Aygaz 12,77 -1,92 -9,98 Bagfaş 21,96 -0,18 9,80 Bak Ambalaj 17,79 -2,89 -11,93 Balatacılar Balatacılık 4,55 -9,00 -44,78 Bantaş Ambalaj 5,00 -9,75 6,61 Banvit 61,30 -1,13 17,88 Baştaş Başkent Çimento 11,66 10,00 -32,87 Batı Çimento 11,90 -4,03 152,65 Batısöke Çimento 2,49 -7,78 2,05 Bayrak Taban Sanayi 9,73 1,57 -8,29 Bera Holding 26,58 -5,14 31,07 Berkosan Yalıtım 8,75 -3,85 -1,91 Beşiktaş Futbol Yat. 9,00 -10,00 122,77 Beyaz Filo 8,32 -4,91 -18,27 Bilici Yatırım 15,96 -7,85 140,36 Bim Mağazalar 66,50 1,29 -9,57 Birko Mensucat 1,28 9,40 15,32 Birlik Mensucat 1,91 -4,02 -44,80 Bizim Mağazaları 13,89 -1,14 -9,57 Borusan Mannesmann 22,30 -3,21 -19,78 Borusan Yat. Paz. 324,00 -5,01 -28,68 Bosch Fren Sistemleri 814,00 -0,74 -34,30 Bossa 26,20 -3,82 46,78 Brisa 23,18 -6,46 19,71 Burçelik 20,08 -3,46 -4,47 Burçelik Vana 25,72 -4,39 -48,21 Bursa Çimento 3,35 -4,29 -32,70 Carrefoursa 43,30 -3,35 -39,69 Casa Emtia Petrol 110,00 2,33 3,77 Ceo Event Medya 7,30 2,38 13,53 Coca Cola İçecek 70,80 -2,75 8,73 Cosmos Yat. Holding 11,30 2,73 40,20 Credıtwest Faktorıng 3,35 -4,29 -42,93 Çelebi 220,60 1,47 20,86 Çelik Halat 6,10 0,00 -32,95 Çemaş Döküm 1,08 -1,82 -36,57 Çemtaş 15,90 0,38 -0,01 Çimbeton 233,20 0,21 -21,35 Çimentaş 29,98 -0,46 -17,09 Çimsa 19,16 -3,72 7,64 Çuhadaroğlu Metal 6,57 -4,64 -15,01 Dagi Giyim 1,88 -3,59 -44,81 Dagi Yatırım Holding 10,28 -4,64 -20,31 Dardanel 20,04 -8,91 -40,18 Datagate Bilgisayar 12,40 -4,54 -23,03 Demısaş Döküm 6,78 -4,37 2,57 Denge Holding 4,91 -7,36 -10,40 Deniz GMYO 1,58 -4,82 -14,23 Derimod 8,72 -3,96 -10,47 Derlüks Yatırım Holding 6,07 -0,33 -31,18 Desa Deri 16,30 5,30 67,35 Despec Bilgisayar 9,82 -3,82 -24,81 Deva Holding 27,92 -2,51 16,05 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,84 -4,91 -0,09 Diriteks Diriliş Tekstil 5,50 0,00 47,45 Ditaş Doğan 12,38 -4,77 -4,98 DO-CO 707,50 -2,01 12,30 Doğan Burda 19,30 -0,26 -13,99 Doğan Holding 2,94 -2,97 -4,23 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,28 -6,56 -2,10 Doğusan 3,57 -3,51 -18,49 Doğuş GMYO 9,38 -3,89 14,81 Doğuş Otomotiv 26,54 -4,12 -7,65 Döktaş Dökümcülük 23,10 0,00 -24,56 Duran Doğan Basım 10,97 -2,75 4,58 Dyo Boya 10,54 -6,56 -7,22 Eczacıbaşı İlaç 6,29 -2,33 -15,68 Eczacıbaşı Yatırım 41,64 -2,02 50,11 Edip Gayrimenkul 2,10 -6,67 -36,75 Ege Endüstri 1.277,50 -0,97 -23,27 Ege Gübre 221,10 -5,59 52,27 Ege Profil 26,30 -4,36 -31,22 Ege Seramik 12,68 -3,94 23,23 Egeplast 25,50 0,00 -23,42 Ekiz Kimya 6,60 4,93 -7,43 Emek Elektrik 1,85 -6,09 -35,21 Eminiş Ambalaj 17,70 -0,84 -51,95 Emlak Konut GMYO 1,82 -1,09 -14,95 Enerjisa Enerji 9,95 -1,19 -13,71 Enka İnşaat 7,77 0,00 10,34 Erbosan 66,65 -1,99 62,56 Ereğli Demir Çelik 18,13 -0,55 38,01 Ersu Gıda 4,07 -5,35 -17,61 Escort Teknoloji 4,85 -5,46 -26,18 Esenboğa Elektrik 28,80 -7,10 51,37 Etiler Gıda 5,70 -1,72 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 3,74 -5,79 -2,86 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 -3,86 -3,06 Euro Yat. Ort. 4,14 -3,94 -8,20 Euro Yatırım Holding 3,10 -6,91 9,15 Fade Gıda 14,11 -2,01 127,95 Fenerbahçe Futbol 34,96 9,25 18,27 Flap Kongre Toplantı Hiz. 1,71 -1,72 -41,99 F-M İzmit Piston 117,90 -0,59 -3,83 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,45 -3,93 3,22 Ford Otosan 169,10 -4,25 38,45 Formet Celik Kapi Sanayi 1,12 7,69 -54,35 Frigo Pak Gıda 39,68 -3,22 89,13 Galatasaray Sportif 3,57 5,00 -11,85 Garanti Bankası 6,97 -1,69 -31,34 Garanti Faktoring 10,14 -7,65 -8,89 Garanti Yat. Ort. 2,39 -1,24 -26,01 Gedik Y. Men. Değ. 18,54 -4,48 48,98 Gediz Ambalaj 29,96 -5,67 11,79 Gentaş 4,79 -3,82 -19,36 Gersan Elektrik 5,35 -3,78 -12,87 Global Men. Değ. 5,31 -7,65 -11,65 Global Yat. Holding 4,04 -5,16 -13,68 Good-Year 6,79 -5,03 -18,78 Göltaş Çimento 44,00 -8,14 6,64 Gözde Girişim 6,58 -2,95 -17,54 GSD Denizcilik 4,60 -5,93 -8,73 GSD Holding 1,68 -2,89 -33,07 Gübre Fabrik. 62,10 0,08 -27,83 Güler Yat. Holding 2,41 -6,23 -30,40 Halk GMYO 3,11 -2,20 -2,97 Hatay Tekstil 17,85 -3,98 27,96 Hedef Girişim 4,33 -4,84 26,37 Hektaş 28,34 -2,88 48,61 HUB Girişim 14,70 5,00 -19,23 Hürriyet Gzt. 1,51 -4,43 -28,10 ICBC Turkey Bank 5,04 -3,08 -22,46 İdealist Danışmanlık 75,80 0,00 463,15 İdealist GMYO 6,31 -9,21 -7,21 İhlas Ev Aletleri 1,12 -3,45 -40,43 İhlas Gayrimenkul 1,01 0,00 -19,20 İhlas Gazetecilik 2,04 -2,39 -49,75 İhlas Holding 0,59 0,00 -47,45 İhlas Yayın Holding 0,65 -4,41 -42,98 İndeks Bilgisayar 6,90 -2,13 44,28 Info Yatırım 6,48 -2,70 0,47 İntema 29,52 -7,75 -26,02 Inveo Yatırım Holding 107,40 -4,02 142,88 İpek Doğal Enerji 11,38 -1,90 -13,00 İskenderun Demir Çelik 13,32 -1,70 47,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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