Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

21.04.2021 13:25
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım6,21-4,46-19,77
Acıpayam Selüloz17,18-3,430,35
Adel Kalemcilik23,24-3,65-32,12
Adese Gayrimenkul2,03-5,58-27,50
Afyon Çimento3,57-3,51-30,14
Ak Enerji1,38-2,13-37,56
Akbank4,82-1,23-28,68
Akçansa17,98-8,6811,66
Akdeniz Yatırım Hold.1,56-3,70-35,09
Akfen GMYO3,58-4,02-26,34
Akın Tekstil33,24-7,874,66
Akiş GMYO1,75-1,69-37,33
Akmerkez GMYO44,74-4,16-30,52
Aksa14,932,978,07
Aksa Enerji11,620,2656,18
Aksigorta7,86-1,38-9,64
Aksu Enerji5,14-3,02-31,90
Alarko Carrıer312,00-4,00-14,50
Alarko GMYO22,12-2,98-15,44
Alarko Holding9,89-4,7214,47
Albaraka Türk1,57-1,26-19,07
Alcatel Lucent Teletaş25,90-4,07-12,68
Alkim Kağıt16,50-2,7127,48
Alkim Kimya15,84-0,6912,45
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,06-6,36-5,94
Altınyunus Çeşme47,00-3,53-5,92
Anadolu Efes22,52-0,79-2,85
Anadolu Grubu Holding19,67-3,48-25,24
Anadolu Hayat Emek.9,04-3,3212,50
Anadolu Isuzu16,18-4,32-10,11
Anadolu Sigorta6,12-3,77-15,24
Anel Elektrik4,46-9,9040,69
Arçelik31,10-2,089,28
ARD Bilişim Teknolojileri52,30-3,068,78
Arena Bilgisayar44,86-3,0331,67
Armada Bilgisayar46,60-3,36-5,05
Arsan Tekstil8,97-3,7623,05
Arzum Ev Aletleri18,88-1,77-23,31
Aselsan14,58-2,28-20,11
Ata GMYO3,64-3,19-33,94
Atakule GMYO2,36-2,88-6,35
Atlantis Yatırım Holding3,9610,00-28,78
Atlas Yat. Ort.2,079,5218,29
AvivaSA Emeklilik Hayat17,37-1,75-1,22
Avrasya GMYO2,58-6,18-1,50
Avrasya Petrol ve Tur.2,25-4,66-29,69
Avrupa Yatırım Holding8,29-1,0738,17
Ayen Enerji8,64-2,7059,70
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,255,6834,36
Aygaz12,77-1,92-9,98
Bagfaş21,96-0,189,80
Bak Ambalaj17,79-2,89-11,93
Balatacılar Balatacılık4,55-9,00-44,78
Bantaş Ambalaj5,00-9,756,61
Banvit61,30-1,1317,88
Baştaş Başkent Çimento11,6610,00-32,87
Batı Çimento11,90-4,03152,65
Batısöke Çimento2,49-7,782,05
Bayrak Taban Sanayi9,731,57-8,29
Bera Holding26,58-5,1431,07
Berkosan Yalıtım8,75-3,85-1,91
Beşiktaş Futbol Yat.9,00-10,00122,77
Beyaz Filo8,32-4,91-18,27
Bilici Yatırım15,96-7,85140,36
Bim Mağazalar66,501,29-9,57
Birko Mensucat1,289,4015,32
Birlik Mensucat1,91-4,02-44,80
Bizim Mağazaları13,89-1,14-9,57
Borusan Mannesmann22,30-3,21-19,78
Borusan Yat. Paz.324,00-5,01-28,68
Bosch Fren Sistemleri814,00-0,74-34,30
Bossa26,20-3,8246,78
Brisa23,18-6,4619,71
Burçelik20,08-3,46-4,47
Burçelik Vana25,72-4,39-48,21
Bursa Çimento3,35-4,29-32,70
Carrefoursa43,30-3,35-39,69
Casa Emtia Petrol110,002,333,77
Ceo Event Medya7,302,3813,53
Coca Cola İçecek70,80-2,758,73
Cosmos Yat. Holding11,302,7340,20
Credıtwest Faktorıng3,35-4,29-42,93
Çelebi220,601,4720,86
Çelik Halat6,100,00-32,95
Çemaş Döküm1,08-1,82-36,57
Çemtaş15,900,38-0,01
Çimbeton233,200,21-21,35
Çimentaş29,98-0,46-17,09
Çimsa19,16-3,727,64
Çuhadaroğlu Metal6,57-4,64-15,01
Dagi Giyim1,88-3,59-44,81
Dagi Yatırım Holding10,28-4,64-20,31
Dardanel20,04-8,91-40,18
Datagate Bilgisayar12,40-4,54-23,03
Demısaş Döküm6,78-4,372,57
Denge Holding4,91-7,36-10,40
Deniz GMYO1,58-4,82-14,23
Derimod8,72-3,96-10,47
Derlüks Yatırım Holding6,07-0,33-31,18
Desa Deri16,305,3067,35
Despec Bilgisayar9,82-3,82-24,81
Deva Holding27,92-2,5116,05
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,84-4,91-0,09
Diriteks Diriliş Tekstil5,500,0047,45
Ditaş Doğan12,38-4,77-4,98
DO-CO707,50-2,0112,30
Doğan Burda19,30-0,26-13,99
Doğan Holding2,94-2,97-4,23
Doğtaş Kelebek Mobilya2,28-6,56-2,10
Doğusan3,57-3,51-18,49
Doğuş GMYO9,38-3,8914,81
Doğuş Otomotiv26,54-4,12-7,65
Döktaş Dökümcülük23,100,00-24,56
Duran Doğan Basım10,97-2,754,58
Dyo Boya10,54-6,56-7,22
Eczacıbaşı İlaç6,29-2,33-15,68
Eczacıbaşı Yatırım41,64-2,0250,11
Edip Gayrimenkul2,10-6,67-36,75
Ege Endüstri1.277,50-0,97-23,27
Ege Gübre221,10-5,5952,27
Ege Profil26,30-4,36-31,22
Ege Seramik12,68-3,9423,23
Egeplast25,500,00-23,42
Ekiz Kimya6,604,93-7,43
Emek Elektrik1,85-6,09-35,21
Eminiş Ambalaj17,70-0,84-51,95
Emlak Konut GMYO1,82-1,09-14,95
Enerjisa Enerji9,95-1,19-13,71
Enka İnşaat7,770,0010,34
Erbosan66,65-1,9962,56
Ereğli Demir Çelik18,13-0,5538,01
Ersu Gıda4,07-5,35-17,61
Escort Teknoloji4,85-5,46-26,18
Esenboğa Elektrik28,80-7,1051,37
Etiler Gıda5,70-1,7243,22
Euro Kapital Yat. Ort.3,74-5,79-2,86
Euro Trend Yat. Ort.3,49-3,86-3,06
Euro Yat. Ort.4,14-3,94-8,20
Euro Yatırım Holding3,10-6,919,15
Fade Gıda14,11-2,01127,95
Fenerbahçe Futbol34,969,2518,27
Flap Kongre Toplantı Hiz.1,71-1,72-41,99
F-M İzmit Piston117,90-0,59-3,83
Fonet Bilgi Teknolojileri13,45-3,933,22
Ford Otosan169,10-4,2538,45
Formet Celik Kapi Sanayi1,127,69-54,35
Frigo Pak Gıda39,68-3,2289,13
Galatasaray Sportif3,575,00-11,85
Garanti Bankası6,97-1,69-31,34
Garanti Faktoring10,14-7,65-8,89
Garanti Yat. Ort.2,39-1,24-26,01
Gedik Y. Men. Değ.18,54-4,4848,98
Gediz Ambalaj29,96-5,6711,79
Gentaş4,79-3,82-19,36
Gersan Elektrik5,35-3,78-12,87
Global Men. Değ.5,31-7,65-11,65
Global Yat. Holding4,04-5,16-13,68
Good-Year6,79-5,03-18,78
Göltaş Çimento44,00-8,146,64
Gözde Girişim6,58-2,95-17,54
GSD Denizcilik4,60-5,93-8,73
GSD Holding1,68-2,89-33,07
Gübre Fabrik.62,100,08-27,83
Güler Yat. Holding2,41-6,23-30,40
Halk GMYO3,11-2,20-2,97
Hatay Tekstil17,85-3,9827,96
Hedef Girişim4,33-4,8426,37
Hektaş28,34-2,8848,61
HUB Girişim14,705,00-19,23
Hürriyet Gzt.1,51-4,43-28,10
ICBC Turkey Bank5,04-3,08-22,46
İdealist Danışmanlık75,800,00463,15
İdealist GMYO6,31-9,21-7,21
İhlas Ev Aletleri1,12-3,45-40,43
İhlas Gayrimenkul1,010,00-19,20
İhlas Gazetecilik2,04-2,39-49,75
İhlas Holding0,590,00-47,45
İhlas Yayın Holding0,65-4,41-42,98
İndeks Bilgisayar6,90-2,1344,28
Info Yatırım6,48-2,700,47
İntema29,52-7,75-26,02
Inveo Yatırım Holding107,40-4,02142,88
İpek Doğal Enerji11,38-1,90-13,00
İskenderun Demir Çelik13,32-1,7047,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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