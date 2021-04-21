Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|6,21
|-4,46
|-19,77
|Acıpayam Selüloz
|17,18
|-3,43
|0,35
|Adel Kalemcilik
|23,24
|-3,65
|-32,12
|Adese Gayrimenkul
|2,03
|-5,58
|-27,50
|Afyon Çimento
|3,57
|-3,51
|-30,14
|Ak Enerji
|1,38
|-2,13
|-37,56
|Akbank
|4,82
|-1,23
|-28,68
|Akçansa
|17,98
|-8,68
|11,66
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,56
|-3,70
|-35,09
|Akfen GMYO
|3,58
|-4,02
|-26,34
|Akın Tekstil
|33,24
|-7,87
|4,66
|Akiş GMYO
|1,75
|-1,69
|-37,33
|Akmerkez GMYO
|44,74
|-4,16
|-30,52
|Aksa
|14,93
|2,97
|8,07
|Aksa Enerji
|11,62
|0,26
|56,18
|Aksigorta
|7,86
|-1,38
|-9,64
|Aksu Enerji
|5,14
|-3,02
|-31,90
|Alarko Carrıer
|312,00
|-4,00
|-14,50
|Alarko GMYO
|22,12
|-2,98
|-15,44
|Alarko Holding
|9,89
|-4,72
|14,47
|Albaraka Türk
|1,57
|-1,26
|-19,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,90
|-4,07
|-12,68
|Alkim Kağıt
|16,50
|-2,71
|27,48
|Alkim Kimya
|15,84
|-0,69
|12,45
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,06
|-6,36
|-5,94
|Altınyunus Çeşme
|47,00
|-3,53
|-5,92
|Anadolu Efes
|22,52
|-0,79
|-2,85
|Anadolu Grubu Holding
|19,67
|-3,48
|-25,24
|Anadolu Hayat Emek.
|9,04
|-3,32
|12,50
|Anadolu Isuzu
|16,18
|-4,32
|-10,11
|Anadolu Sigorta
|6,12
|-3,77
|-15,24
|Anel Elektrik
|4,46
|-9,90
|40,69
|Arçelik
|31,10
|-2,08
|9,28
|ARD Bilişim Teknolojileri
|52,30
|-3,06
|8,78
|Arena Bilgisayar
|44,86
|-3,03
|31,67
|Armada Bilgisayar
|46,60
|-3,36
|-5,05
|Arsan Tekstil
|8,97
|-3,76
|23,05
|Arzum Ev Aletleri
|18,88
|-1,77
|-23,31
|Aselsan
|14,58
|-2,28
|-20,11
|Ata GMYO
|3,64
|-3,19
|-33,94
|Atakule GMYO
|2,36
|-2,88
|-6,35
|Atlantis Yatırım Holding
|3,96
|10,00
|-28,78
|Atlas Yat. Ort.
|2,07
|9,52
|18,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,37
|-1,75
|-1,22
|Avrasya GMYO
|2,58
|-6,18
|-1,50
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,25
|-4,66
|-29,69
|Avrupa Yatırım Holding
|8,29
|-1,07
|38,17
|Ayen Enerji
|8,64
|-2,70
|59,70
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|15,25
|5,68
|34,36
|Aygaz
|12,77
|-1,92
|-9,98
|Bagfaş
|21,96
|-0,18
|9,80
|Bak Ambalaj
|17,79
|-2,89
|-11,93
|Balatacılar Balatacılık
|4,55
|-9,00
|-44,78
|Bantaş Ambalaj
|5,00
|-9,75
|6,61
|Banvit
|61,30
|-1,13
|17,88
|Baştaş Başkent Çimento
|11,66
|10,00
|-32,87
|Batı Çimento
|11,90
|-4,03
|152,65
|Batısöke Çimento
|2,49
|-7,78
|2,05
|Bayrak Taban Sanayi
|9,73
|1,57
|-8,29
|Bera Holding
|26,58
|-5,14
|31,07
|Berkosan Yalıtım
|8,75
|-3,85
|-1,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|9,00
|-10,00
|122,77
|Beyaz Filo
|8,32
|-4,91
|-18,27
|Bilici Yatırım
|15,96
|-7,85
|140,36
|Bim Mağazalar
|66,50
|1,29
|-9,57
|Birko Mensucat
|1,28
|9,40
|15,32
|Birlik Mensucat
|1,91
|-4,02
|-44,80
|Bizim Mağazaları
|13,89
|-1,14
|-9,57
|Borusan Mannesmann
|22,30
|-3,21
|-19,78
|Borusan Yat. Paz.
|324,00
|-5,01
|-28,68
|Bosch Fren Sistemleri
|814,00
|-0,74
|-34,30
|Bossa
|26,20
|-3,82
|46,78
|Brisa
|23,18
|-6,46
|19,71
|Burçelik
|20,08
|-3,46
|-4,47
|Burçelik Vana
|25,72
|-4,39
|-48,21
|Bursa Çimento
|3,35
|-4,29
|-32,70
|Carrefoursa
|43,30
|-3,35
|-39,69
|Casa Emtia Petrol
|110,00
|2,33
|3,77
|Ceo Event Medya
|7,30
|2,38
|13,53
|Coca Cola İçecek
|70,80
|-2,75
|8,73
|Cosmos Yat. Holding
|11,30
|2,73
|40,20
|Credıtwest Faktorıng
|3,35
|-4,29
|-42,93
|Çelebi
|220,60
|1,47
|20,86
|Çelik Halat
|6,10
|0,00
|-32,95
|Çemaş Döküm
|1,08
|-1,82
|-36,57
|Çemtaş
|15,90
|0,38
|-0,01
|Çimbeton
|233,20
|0,21
|-21,35
|Çimentaş
|29,98
|-0,46
|-17,09
|Çimsa
|19,16
|-3,72
|7,64
|Çuhadaroğlu Metal
|6,57
|-4,64
|-15,01
|Dagi Giyim
|1,88
|-3,59
|-44,81
|Dagi Yatırım Holding
|10,28
|-4,64
|-20,31
|Dardanel
|20,04
|-8,91
|-40,18
|Datagate Bilgisayar
|12,40
|-4,54
|-23,03
|Demısaş Döküm
|6,78
|-4,37
|2,57
|Denge Holding
|4,91
|-7,36
|-10,40
|Deniz GMYO
|1,58
|-4,82
|-14,23
|Derimod
|8,72
|-3,96
|-10,47
|Derlüks Yatırım Holding
|6,07
|-0,33
|-31,18
|Desa Deri
|16,30
|5,30
|67,35
|Despec Bilgisayar
|9,82
|-3,82
|-24,81
|Deva Holding
|27,92
|-2,51
|16,05
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,84
|-4,91
|-0,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,50
|0,00
|47,45
|Ditaş Doğan
|12,38
|-4,77
|-4,98
|DO-CO
|707,50
|-2,01
|12,30
|Doğan Burda
|19,30
|-0,26
|-13,99
|Doğan Holding
|2,94
|-2,97
|-4,23
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,28
|-6,56
|-2,10
|Doğusan
|3,57
|-3,51
|-18,49
|Doğuş GMYO
|9,38
|-3,89
|14,81
|Doğuş Otomotiv
|26,54
|-4,12
|-7,65
|Döktaş Dökümcülük
|23,10
|0,00
|-24,56
|Duran Doğan Basım
|10,97
|-2,75
|4,58
|Dyo Boya
|10,54
|-6,56
|-7,22
|Eczacıbaşı İlaç
|6,29
|-2,33
|-15,68
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,64
|-2,02
|50,11
|Edip Gayrimenkul
|2,10
|-6,67
|-36,75
|Ege Endüstri
|1.277,50
|-0,97
|-23,27
|Ege Gübre
|221,10
|-5,59
|52,27
|Ege Profil
|26,30
|-4,36
|-31,22
|Ege Seramik
|12,68
|-3,94
|23,23
|Egeplast
|25,50
|0,00
|-23,42
|Ekiz Kimya
|6,60
|4,93
|-7,43
|Emek Elektrik
|1,85
|-6,09
|-35,21
|Eminiş Ambalaj
|17,70
|-0,84
|-51,95
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|-1,09
|-14,95
|Enerjisa Enerji
|9,95
|-1,19
|-13,71
|Enka İnşaat
|7,77
|0,00
|10,34
|Erbosan
|66,65
|-1,99
|62,56
|Ereğli Demir Çelik
|18,13
|-0,55
|38,01
|Ersu Gıda
|4,07
|-5,35
|-17,61
|Escort Teknoloji
|4,85
|-5,46
|-26,18
|Esenboğa Elektrik
|28,80
|-7,10
|51,37
|Etiler Gıda
|5,70
|-1,72
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,74
|-5,79
|-2,86
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|-3,86
|-3,06
|Euro Yat. Ort.
|4,14
|-3,94
|-8,20
|Euro Yatırım Holding
|3,10
|-6,91
|9,15
|Fade Gıda
|14,11
|-2,01
|127,95
|Fenerbahçe Futbol
|34,96
|9,25
|18,27
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|1,71
|-1,72
|-41,99
|F-M İzmit Piston
|117,90
|-0,59
|-3,83
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,45
|-3,93
|3,22
|Ford Otosan
|169,10
|-4,25
|38,45
|Formet Celik Kapi Sanayi
|1,12
|7,69
|-54,35
|Frigo Pak Gıda
|39,68
|-3,22
|89,13
|Galatasaray Sportif
|3,57
|5,00
|-11,85
|Garanti Bankası
|6,97
|-1,69
|-31,34
|Garanti Faktoring
|10,14
|-7,65
|-8,89
|Garanti Yat. Ort.
|2,39
|-1,24
|-26,01
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,54
|-4,48
|48,98
|Gediz Ambalaj
|29,96
|-5,67
|11,79
|Gentaş
|4,79
|-3,82
|-19,36
|Gersan Elektrik
|5,35
|-3,78
|-12,87
|Global Men. Değ.
|5,31
|-7,65
|-11,65
|Global Yat. Holding
|4,04
|-5,16
|-13,68
|Good-Year
|6,79
|-5,03
|-18,78
|Göltaş Çimento
|44,00
|-8,14
|6,64
|Gözde Girişim
|6,58
|-2,95
|-17,54
|GSD Denizcilik
|4,60
|-5,93
|-8,73
|GSD Holding
|1,68
|-2,89
|-33,07
|Gübre Fabrik.
|62,10
|0,08
|-27,83
|Güler Yat. Holding
|2,41
|-6,23
|-30,40
|Halk GMYO
|3,11
|-2,20
|-2,97
|Hatay Tekstil
|17,85
|-3,98
|27,96
|Hedef Girişim
|4,33
|-4,84
|26,37
|Hektaş
|28,34
|-2,88
|48,61
|HUB Girişim
|14,70
|5,00
|-19,23
|Hürriyet Gzt.
|1,51
|-4,43
|-28,10
|ICBC Turkey Bank
|5,04
|-3,08
|-22,46
|İdealist Danışmanlık
|75,80
|0,00
|463,15
|İdealist GMYO
|6,31
|-9,21
|-7,21
|İhlas Ev Aletleri
|1,12
|-3,45
|-40,43
|İhlas Gayrimenkul
|1,01
|0,00
|-19,20
|İhlas Gazetecilik
|2,04
|-2,39
|-49,75
|İhlas Holding
|0,59
|0,00
|-47,45
|İhlas Yayın Holding
|0,65
|-4,41
|-42,98
|İndeks Bilgisayar
|6,90
|-2,13
|44,28
|Info Yatırım
|6,48
|-2,70
|0,47
|İntema
|29,52
|-7,75
|-26,02
|Inveo Yatırım Holding
|107,40
|-4,02
|142,88
|İpek Doğal Enerji
|11,38
|-1,90
|-13,00
|İskenderun Demir Çelik
|13,32
|-1,70
|47,41
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi