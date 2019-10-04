Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.330,20
|0,00
|498,99
|İş Bankası (C)
|6,12
|0,82
|35,10
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,17
|0,46
|-53,13
|İş Girişim
|2,61
|0,77
|27,94
|İş GMYO
|0,95
|1,06
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|3,92
|1,03
|112,25
|İş Yat. Ort.
|1,29
|0,00
|74,77
|İşbir Holding
|340,00
|0,00
|147,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|0,00
|-47,62
|İttifak Holding
|4,82
|5,47
|133,23
|İz Hayvancılık Tarım
|6,00
|-0,33
|-8,95
|İzmir Demir Çelik
|2,37
|0,00
|42,77
|İzmir Fırça
|1,90
|0,53
|-8,21
|Jantsa Jant Sanayi
|43,58
|0,55
|68,84
|Kafein Yazılım
|6,98
|0,00
|1,34
|Kapital Yat. Holding
|2,75
|-1,79
|-4,18
|Kaplamin
|4,52
|-0,66
|25,56
|Kardemir (A)
|2,12
|-0,93
|23,86
|Kardemir (B)
|2,14
|0,47
|24,34
|Kardemir (D)
|2,16
|-0,92
|5,07
|Karel Elektronik
|10,27
|2,09
|146,28
|Karsan Otomotiv
|1,17
|0,86
|-8,59
|Karsu Tekstil
|1,97
|-1,01
|57,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,31
|-1,30
|43,51
|Kartonsan
|335,90
|0,30
|5,30
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|0,65
|3,04
|Kent Gıda
|118,80
|0,08
|-0,17
|Kerevitaş Gıda
|2,59
|4,02
|43,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|2,78
|5,71
|Kiler GMYO
|1,95
|0,52
|11,43
|Klimasan Klima
|11,29
|0,80
|190,99
|Koç Holding
|18,80
|0,00
|35,75
|Konfrut Gıda
|40,80
|2,51
|70,85
|Konya Çimento
|210,70
|1,94
|18,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,79
|1,11
|35,19
|Koza Altın
|67,95
|1,12
|32,46
|Koza Madencilik
|9,54
|1,71
|32,13
|Körfez GMYO
|1,50
|0,00
|22,95
|Kristal Kola
|1,19
|-1,65
|13,33
|Kron Telekomünikasyon
|9,56
|-0,31
|9,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,02
|1,62
|46,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,31
|0,00
|15,93
|Kütahya Porselen
|5,20
|-0,38
|14,29
|Lider Faktoring
|2,50
|4,60
|11,11
|Link Bilgisayar
|11,05
|-0,72
|32,81
|Logo Yazılım
|39,88
|0,20
|46,94
|Lokman Hekim Sağlık
|3,82
|-0,52
|-15,11
|Lüks Kadife
|6,20
|-1,74
|27,84
|Makina Takım
|1,46
|1,39
|-5,19
|Mardin Çimento
|3,88
|-0,26
|39,72
|Marka Yatırım Holding
|0,84
|3,70
|35,48
|Marmaris Altınyunus
|23,34
|5,14
|32,92
|Marshall
|32,12
|0,69
|27,36
|Martı GMYO
|0,80
|1,27
|23,08
|Martı Otel
|0,85
|1,19
|46,55
|Mavi Giyim
|46,70
|1,52
|44,94
|Mazhar Zorlu Holding
|5,50
|0,18
|44,36
|Mega Polietilen
|2,11
|1,93
|3,43
|Menderes Tekstil
|0,82
|1,23
|13,89
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|12,01
|0,00
|100,50
|Merko Gıda
|0,83
|1,22
|-17,82
|Metal Gayrimenkul
|0,74
|1,37
|-14,94
|Metemtur Otelcilik
|1,57
|0,00
|49,52
|Metro Holding
|1,94
|1,57
|155,26
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,37
|1,48
|24,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,28
|0,79
|8,47
|Migros Ticaret
|21,64
|3,74
|45,23
|Milpa
|1,91
|1,60
|33,63
|Mistral GMYO
|1,35
|-0,74
|-11,76
|MLP Sağlık
|14,50
|0,83
|35,51
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,97
|-3,00
|-11,82
|Mondi Tire Kutsan
|1,66
|3,11
|-10,75
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.061,50
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,70
|0,15
|Net Holding
|1,78
|0,00
|-9,18
|Netaş Telekom.
|10,32
|-3,37
|59,75
|Niğbaş Niğde Beton
|10,71
|19,93
|167,75
|Nuh Çimento
|7,85
|-2,00
|13,27
|Nurol GMYO
|2,55
|-0,39
|21,43
|Odaş Elektrik
|1,76
|1,73
|25,00
|Olmuksan-IP
|4,02
|0,25
|19,29
|Orge Enerji Elektrik
|3,65
|0,83
|16,99
|Orma Orman Mahsulleri
|5,00
|-7,92
|316,67
|Osmanlı Menkul
|1,63
|0,00
|-5,23
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,16
|3,57
|7,41
|Otokar
|138,40
|-0,79
|61,14
|Oyak Yat. Ort.
|1,79
|1,70
|13,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,38
|0,00
|133,33
|Özak GMYO
|1,68
|0,00
|15,93
|Özbal Çelik Boru
|1,33
|0,76
|-3,62
|Özderici GMYO
|1,11
|-0,89
|-52,77
|Özerden Plastik
|2,35
|2,62
|17,03
|Panora GMYO
|4,52
|-1,53
|22,93
|Park Elek.Madencilik
|4,21
|1,20
|74,69
|Parsan
|12,69
|0,40
|44,86
|Pegasus
|61,05
|1,67
|166,36
|Peker GMYO
|3,08
|0,00
|-62,55
|Penguen Gıda
|1,64
|1,23
|51,85
|Pera GMYO
|0,75
|-1,32
|-2,60
|Pergamon Dış Ticaret
|6,42
|0,00
|5,12
|Petkim
|3,52
|-0,28
|-10,60
|Petrokent Turizm
|109,00
|8,46
|58,66
|Pınar Et ve Un
|6,66
|-0,45
|50,11
|Pınar Su
|1,51
|0,00
|20,80
|Pınar Süt
|9,07
|-1,31
|45,89
|Plastikkart
|3,91
|-2,25
|44,81
|Polisan Holding
|2,89
|0,70
|-4,14
|Politeknik Metal
|80,95
|1,12
|130,84
|Prizma Press Matbaacılık
|5,12
|-3,94
|230,32
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.102,70
|-0,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|25,02
|12,10
|267,94
|QNB Finansbank
|17,70
|9,19
|96,45
|Ral Yatırım Holding
|8,00
|-9,09
|334,78
|Ray Sigorta
|2,36
|2,61
|69,78
|Reysaş GMYO
|1,29
|2,38
|86,96
|Reysaş Lojistik
|1,05
|1,94
|41,89
|Rhea Girişim
|0,82
|3,80
|24,24
|Rodrigo Tekstil
|2,38
|0,00
|25,26
|Royal Halı
|1,00
|4,17
|1,01
|RTA Laboratuvarları
|1,39
|-0,71
|-14,38
|Sabancı Holding
|9,09
|0,11
|25,68
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,78
|1,71
|14,82
|Salix Yatırım Holding
|4,30
|5,13
|11,69
|Sanel Mühendislik
|6,08
|2,70
|178,90
|Sanifoam Sünger
|2,17
|-0,46
|73,60
|Sanko Pazarlama
|2,76
|3,76
|39,11
|Saray Matbaacılık
|1,09
|0,93
|9,00
|Sarkuysan
|3,59
|0,56
|14,23
|Sasa Polyester
|6,24
|0,48
|8,60
|Say Reklamcılık
|1,17
|-0,85
|24,47
|Sekuro Plastik
|3,06
|-0,33
|3,38
|Selçuk Ecza Deposu
|5,11
|0,00
|87,97
|Selçuk Gıda
|1,60
|-1,23
|20,30
|Senkron Güvenlik
|3,12
|-0,64
|212,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,77
|0,00
|-9,23
|Servet GMYO
|5,41
|0,19
|15,11
|Seyitler Kimya
|5,05
|2,02
|31,17
|Silverline Endüstri
|1,37
|0,00
|2,24
|Sinpaş GMYO
|0,94
|2,17
|154,05
|Smartiks Yazılım
|2,68
|-0,37
|Soda Sanayii
|5,74
|0,17
|-15,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,41
|-2,76
|33,55
|Söktaş
|1,71
|0,59
|34,65
|Sönmez Filament
|4,10
|-0,24
|31,41
|Sönmez Pamuklu
|3,68
|0,00
|17,95
|Sumaş Suni Tahta
|7,60
|1,33
|13,51
|Şeker Fin. Kir.
|3,97
|2,85
|40,78
|Şekerbank
|1,03
|0,00
|-6,36
|Şişe Cam
|4,44
|-0,67
|-19,01
|Şok Marketler
|10,92
|-0,46
|1,58
|T. Halk Bankası
|6,32
|0,80
|-9,97
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,40
|19,13
|61,18
|T.S.K.B.
|0,91
|0,00
|12,35
|T.Tuborg
|8,30
|1,22
|4,61
|Taç Tarım Ürünleri
|3,87
|0,26
|-23,52
|Tat Gıda
|4,97
|0,00
|30,10
|TAV Havalimanları
|24,78
|1,14
|12,68
|Taze Kuru Gıda
|8,64
|1,65
|27,06
|Tek-Art Turizm
|0,79
|0,00
|-7,06
|Tekfen Holding
|18,93
|-0,99
|-3,57
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,76
|0,36
|-7,07
|Temapol Polimer Plastik
|3,95
|-2,71
|29,08
|TGS Dış Ticaret
|3,39
|-0,29
|44,26
|Tofaş Oto. Fab.
|22,06
|2,89
|42,22
|Torunlar GMYO
|1,84
|0,55
|21,85
|Trabzon Liman
|8,22
|0,86
|19,50
|Trabzonspor Sportif
|1,40
|1,45
|1,74
|Trakya Cam
|2,83
|0,71
|-2,04
|Trend GMYO
|1,57
|0,00
|23,62
|TSKB GMYO
|0,89
|-1,11
|8,54
|Tuğçelik
|2,69
|0,75
|26,29
|Tukaş
|6,23
|0,81
|275,30
|Turcas Petrol
|1,86
|0,00
|31,91
|Turkcell
|12,97
|1,09
|6,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,92
|-2,38
|9,33
|Tüpraş
|137,90
|-0,36
|32,17
|Türk Hava Yolları
|11,84
|0,77
|-26,51
|Türk Prysmian Kablo
|2,16
|0,47
|25,24
|Türk Telekom
|5,52
|0,00
|41,54
|Türk Traktör
|43,48
|2,84
|24,58
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,68
|-0,07
|-13,88
|Ufuk Yatırım
|1,84
|-4,17
|61,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|0,00
|47,37
|Ulusoy Elektrik
|25,46
|0,08
|59,52
|Ulusoy Un Sanayi
|3,04
|1,33
|46,15
|Umpaş Holding
|0,50
|-1,96
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,33
|-0,75
|19,82
|Utopya Turizm
|3,50
|0,00
|-14,63
|Uzertaş Boya
|1,24
|0,00
|106,67
|Ülker Bisküvi
|20,60
|1,08
|40,42
|Ünye Çimento
|2,88
|-0,35
|-13,92
|Vakıf Fin. Kir.
|1,36
|0,74
|-4,49
|Vakıf GMYO
|1,89
|1,07
|-2,91
|Vakıf Yat. Ort.
|1,93
|0,00
|26,97
|Vakıflar Bankası
|4,85
|-0,41
|24,36
|Vakko Tekstil
|4,06
|1,25
|55,65
|Vanet Gıda
|1,61
|0,63
|23,85
|Verusa Holding
|16,57
|0,61
|0,03
|Verusaturk Girisim
|3,33
|0,60
|8,03
|Vestel
|9,65
|-0,31
|73,87
|Vestel Beyaz Eşya
|15,09
|0,07
|54,49
|Viking Kağıt
|1,18
|-4,84
|7,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,09
|1,46
|21,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,34
|0,00
|46,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,24
|0,00
|51,97
|Yataş
|6,47
|1,57
|44,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|0,00
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|10,24
|-0,10
|42,61
|Yeşil GMYO
|0,41
|7,89
|51,85
|Yeşil Yapı
|0,39
|8,33
|50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|10,58
|1,83
|9,87
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.447,90
|11,32
|Yonga Mobilya
|7,49
|-4,95
|15,40
|Yünsa
|4,93
|-0,80
|18,09
|Zorlu Enerji
|1,29
|3,20
|4,88
(Son)