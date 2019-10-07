Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|18.099,70
|-1,36
|491,45
|İş Bankası (C)
|6,21
|0,98
|37,09
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,18
|0,93
|-52,92
|İş Girişim
|2,59
|0,39
|26,96
|İş GMYO
|0,96
|0,00
|-11,11
|İş Y. Men. Değ.
|3,94
|0,25
|113,34
|İş Yat. Ort.
|1,29
|0,00
|74,77
|İşbir Holding
|360,60
|3,03
|162,46
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|2,17
|-44,05
|İttifak Holding
|5,06
|5,42
|144,84
|İz Hayvancılık Tarım
|6,22
|3,32
|-5,61
|İzmir Demir Çelik
|2,39
|0,42
|43,98
|İzmir Fırça
|1,93
|1,05
|-6,76
|Jantsa Jant Sanayi
|43,72
|0,05
|69,38
|Kafein Yazılım
|6,90
|-0,29
|0,18
|Kapital Yat. Holding
|2,81
|-3,10
|-2,09
|Kaplamin
|4,39
|-2,44
|21,94
|Kardemir (A)
|2,16
|1,41
|26,19
|Kardemir (B)
|2,16
|1,89
|25,51
|Kardemir (D)
|2,19
|1,39
|6,53
|Karel Elektronik
|10,59
|3,82
|153,96
|Karsan Otomotiv
|1,18
|0,85
|-7,81
|Karsu Tekstil
|1,94
|-0,51
|55,20
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,25
|-0,57
|41,89
|Kartonsan
|338,60
|0,53
|6,15
|Katmerciler Ekipman
|3,13
|1,29
|4,03
|Kent Gıda
|118,20
|0,00
|-0,67
|Kerevitaş Gıda
|2,58
|0,00
|43,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|-2,78
|0,00
|Kiler GMYO
|1,98
|1,02
|13,14
|Klimasan Klima
|11,10
|-1,51
|186,09
|Koç Holding
|19,23
|2,40
|38,86
|Konfrut Gıda
|40,68
|-0,10
|70,35
|Konya Çimento
|217,80
|2,88
|22,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,74
|-0,62
|34,66
|Koza Altın
|69,00
|1,32
|34,50
|Koza Madencilik
|9,62
|0,42
|33,24
|Körfez GMYO
|1,49
|-0,67
|22,13
|Kristal Kola
|1,17
|0,00
|11,43
|Kron Telekomünikasyon
|9,50
|-0,21
|9,20
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,20
|0,90
|47,34
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,30
|2,36
|15,04
|Kütahya Porselen
|5,20
|0,00
|14,29
|Lider Faktoring
|2,81
|12,40
|24,89
|Link Bilgisayar
|10,88
|-0,82
|30,77
|Logo Yazılım
|40,12
|0,80
|47,83
|Lokman Hekim Sağlık
|3,90
|1,04
|-13,33
|Lüks Kadife
|6,25
|1,46
|28,87
|Makina Takım
|1,46
|0,00
|-5,19
|Mardin Çimento
|4,60
|19,79
|65,65
|Marka Yatırım Holding
|0,84
|-1,18
|35,48
|Marmaris Altınyunus
|22,56
|-1,40
|28,47
|Marshall
|32,00
|0,13
|26,88
|Martı GMYO
|0,79
|0,00
|21,54
|Martı Otel
|0,84
|-1,18
|44,83
|Mavi Giyim
|46,48
|1,44
|44,26
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|0,00
|46,98
|Mega Polietilen
|2,07
|-0,96
|1,47
|Menderes Tekstil
|0,82
|1,23
|13,89
|Mensa
|0,19
|0,00
|35,71
|Merit Turizm
|11,99
|5,18
|100,17
|Merko Gıda
|0,82
|0,00
|-18,81
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-4,11
|-19,54
|Metemtur Otelcilik
|1,54
|-1,28
|46,67
|Metro Holding
|1,96
|-0,51
|157,89
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,37
|0,74
|24,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,27
|-0,78
|7,63
|Migros Ticaret
|21,64
|1,12
|45,23
|Milpa
|1,93
|-0,52
|35,03
|Mistral GMYO
|1,41
|0,71
|-7,84
|MLP Sağlık
|14,57
|2,82
|36,17
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|-2,00
|-10,91
|Mondi Tire Kutsan
|1,70
|2,41
|-8,60
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.066,10
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,73
|0,00
|Net Holding
|1,80
|0,56
|-8,16
|Netaş Telekom.
|10,06
|0,60
|55,73
|Niğbaş Niğde Beton
|8,00
|-11,11
|100,00
|Nuh Çimento
|8,10
|1,00
|16,88
|Nurol GMYO
|2,58
|0,39
|22,86
|Odaş Elektrik
|1,78
|1,14
|26,42
|Olmuksan-IP
|4,01
|0,00
|18,99
|Orge Enerji Elektrik
|3,64
|0,28
|16,67
|Orma Orman Mahsulleri
|3,65
|-18,89
|204,17
|Osmanlı Menkul
|1,65
|0,00
|-4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,18
|1,72
|9,26
|Otokar
|138,20
|0,07
|60,91
|Oyak Yat. Ort.
|1,80
|1,12
|13,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,36
|0,85
|131,37
|Özak GMYO
|1,68
|0,00
|15,93
|Özbal Çelik Boru
|1,33
|0,76
|-3,62
|Özderici GMYO
|1,11
|0,00
|-52,77
|Özerden Plastik
|2,23
|0,00
|11,05
|Panora GMYO
|4,51
|-0,44
|22,66
|Park Elek.Madencilik
|4,25
|0,95
|76,35
|Parsan
|12,84
|1,82
|46,58
|Pegasus
|62,15
|1,72
|171,16
|Peker GMYO
|3,05
|-0,65
|-62,92
|Penguen Gıda
|1,65
|0,61
|52,78
|Pera GMYO
|0,74
|0,00
|-3,90
|Pergamon Dış Ticaret
|6,40
|-0,31
|4,79
|Petkim
|3,56
|0,85
|-9,59
|Petrokent Turizm
|103,30
|-11,71
|50,36
|Pınar Et ve Un
|6,73
|0,90
|51,68
|Pınar Su
|1,55
|1,97
|24,00
|Pınar Süt
|9,32
|1,30
|49,91
|Plastikkart
|3,93
|0,26
|45,56
|Polisan Holding
|2,96
|3,50
|-1,82
|Politeknik Metal
|79,25
|-0,69
|126,00
|Prizma Press Matbaacılık
|5,26
|0,57
|239,35
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.103,20
|0,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|19,06
|-7,02
|180,29
|QNB Finansbank
|15,50
|-4,62
|72,03
|Ral Yatırım Holding
|7,80
|0,00
|323,91
|Ray Sigorta
|2,35
|0,43
|69,06
|Reysaş GMYO
|1,28
|-0,78
|85,51
|Reysaş Lojistik
|1,06
|0,95
|43,24
|Rhea Girişim
|0,79
|-1,25
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|2,37
|0,00
|24,74
|Royal Halı
|1,00
|0,00
|1,01
|RTA Laboratuvarları
|1,39
|-0,71
|-14,38
|Sabancı Holding
|9,26
|1,54
|28,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,80
|1,69
|16,11
|Salix Yatırım Holding
|4,75
|4,63
|23,38
|Sanel Mühendislik
|6,21
|1,64
|184,86
|Sanifoam Sünger
|2,17
|-0,91
|73,60
|Sanko Pazarlama
|2,99
|10,33
|50,70
|Saray Matbaacılık
|1,12
|2,75
|12,00
|Sarkuysan
|3,59
|0,56
|14,23
|Sasa Polyester
|6,29
|1,13
|9,47
|Say Reklamcılık
|1,16
|-0,85
|23,40
|Sekuro Plastik
|3,10
|1,64
|4,73
|Selçuk Ecza Deposu
|5,06
|0,00
|86,13
|Selçuk Gıda
|1,64
|0,61
|23,31
|Senkron Güvenlik
|3,18
|-0,63
|218,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,81
|0,00
|-7,18
|Servet GMYO
|5,40
|0,37
|14,89
|Seyitler Kimya
|5,05
|-1,94
|31,17
|Silverline Endüstri
|1,42
|1,43
|5,97
|Sinpaş GMYO
|0,94
|1,08
|154,05
|Smartiks Yazılım
|2,67
|-0,74
|Soda Sanayii
|5,80
|0,52
|-14,27
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,50
|-1,57
|35,17
|Söktaş
|1,69
|-1,17
|33,07
|Sönmez Filament
|4,19
|1,70
|34,29
|Sönmez Pamuklu
|3,72
|1,64
|19,23
|Sumaş Suni Tahta
|7,59
|0,13
|13,36
|Şeker Fin. Kir.
|3,95
|0,25
|40,07
|Şekerbank
|1,04
|0,97
|-5,45
|Şişe Cam
|4,44
|0,00
|-19,01
|Şok Marketler
|10,90
|0,93
|1,40
|T. Halk Bankası
|6,38
|1,92
|-9,12
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,26
|-2,09
|48,59
|T.S.K.B.
|0,92
|1,10
|13,58
|T.Tuborg
|8,35
|0,60
|5,24
|Taç Tarım Ürünleri
|3,98
|2,58
|-21,34
|Tat Gıda
|4,92
|0,20
|28,80
|TAV Havalimanları
|23,84
|0,17
|8,41
|Taze Kuru Gıda
|8,31
|-1,07
|22,21
|Tek-Art Turizm
|0,79
|1,28
|-7,06
|Tekfen Holding
|18,85
|0,48
|-3,97
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,74
|0,00
|-7,74
|Temapol Polimer Plastik
|3,95
|-0,25
|29,08
|TGS Dış Ticaret
|3,41
|0,59
|45,11
|Tofaş Oto. Fab.
|22,70
|2,71
|46,34
|Torunlar GMYO
|1,85
|0,00
|22,52
|Trabzon Liman
|8,38
|2,20
|21,83
|Trabzonspor Sportif
|1,47
|2,80
|6,83
|Trakya Cam
|2,91
|2,83
|0,73
|Trend GMYO
|1,59
|1,27
|25,20
|TSKB GMYO
|0,90
|1,12
|9,76
|Tuğçelik
|2,92
|9,36
|37,09
|Tukaş
|6,25
|0,48
|276,51
|Turcas Petrol
|1,88
|1,08
|33,33
|Turkcell
|13,15
|0,69
|8,05
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,12
|4,28
|13,78
|Tüpraş
|142,40
|1,93
|36,48
|Türk Hava Yolları
|12,30
|3,62
|-23,65
|Türk Prysmian Kablo
|2,10
|1,45
|21,76
|Türk Telekom
|5,58
|2,01
|43,08
|Türk Traktör
|43,34
|0,79
|24,18
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,18
|-0,80
|-15,43
|Ufuk Yatırım
|1,89
|-0,53
|65,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,70
|0,59
|49,12
|Ulusoy Elektrik
|25,38
|-0,16
|59,02
|Ulusoy Un Sanayi
|3,05
|0,00
|46,63
|Umpaş Holding
|0,48
|-5,88
|-12,73
|Uşak Seramik
|1,33
|0,76
|19,82
|Utopya Turizm
|3,48
|0,00
|-15,12
|Uzertaş Boya
|1,20
|-3,23
|100,00
|Ülker Bisküvi
|20,72
|-0,67
|41,24
|Ünye Çimento
|3,14
|9,41
|-6,15
|Vakıf Fin. Kir.
|1,37
|0,74
|-3,79
|Vakıf GMYO
|1,90
|1,06
|-2,40
|Vakıf Yat. Ort.
|1,96
|3,70
|28,95
|Vakıflar Bankası
|4,94
|1,44
|26,67
|Vakko Tekstil
|4,06
|0,74
|55,65
|Vanet Gıda
|1,60
|-1,23
|23,08
|Verusa Holding
|16,67
|0,54
|0,63
|Verusaturk Girisim
|3,34
|0,60
|8,35
|Vestel
|9,89
|1,12
|78,20
|Vestel Beyaz Eşya
|15,00
|0,00
|53,57
|Viking Kağıt
|1,16
|-2,52
|5,45
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,09
|0,48
|21,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|1,28
|48,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,24
|-2,53
|51,97
|Yataş
|6,61
|1,07
|47,87
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,95
|0,00
|1,06
|Yeni Gimat GMYO
|10,00
|-2,91
|39,27
|Yeşil GMYO
|0,41
|0,00
|51,85
|Yeşil Yapı
|0,40
|0,00
|53,85
|Yeşil Yatırım Holding
|10,38
|-2,17
|7,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.930,00
|19,78
|33,24
|Yonga Mobilya
|7,11
|-5,07
|9,54
|Yünsa
|4,91
|1,24
|17,61
|Zorlu Enerji
|1,30
|2,36
|5,69
(Son)