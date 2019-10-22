Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.000,00
|1,08
|455,52
|İş Bankası (C)
|6,02
|0,17
|32,89
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,28
|0,88
|-50,76
|İş Girişim
|2,51
|0,00
|23,04
|İş GMYO
|0,94
|1,08
|-12,96
|İş Y. Men. Değ.
|3,85
|0,26
|108,46
|İş Yat. Ort.
|1,32
|0,76
|78,83
|İşbir Holding
|342,50
|0,74
|149,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|2,22
|-45,24
|İttifak Holding
|4,01
|0,25
|94,03
|İz Hayvancılık Tarım
|5,63
|-1,05
|-14,57
|İzmir Demir Çelik
|2,61
|3,16
|57,23
|İzmir Fırça
|1,83
|1,10
|-11,59
|Jantsa Jant Sanayi
|49,30
|0,65
|91,00
|Kafein Yazılım
|6,83
|0,29
|-0,84
|Kapital Yat. Holding
|2,60
|0,00
|-9,41
|Kaplamin
|4,13
|0,98
|14,72
|Kardemir (A)
|2,10
|0,48
|22,69
|Kardemir (B)
|2,11
|0,48
|22,60
|Kardemir (D)
|2,13
|0,00
|3,61
|Karel Elektronik
|9,97
|0,30
|139,09
|Karsan Otomotiv
|1,13
|0,89
|-11,72
|Karsu Tekstil
|1,90
|0,53
|52,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,05
|-3,56
|90,54
|Kartonsan
|313,10
|0,74
|-1,84
|Katmerciler Ekipman
|2,90
|0,00
|-3,61
|Kent Gıda
|114,70
|0,79
|-3,61
|Kerevitaş Gıda
|2,70
|1,89
|50,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|-2,44
|14,29
|Kiler GMYO
|1,91
|0,00
|9,14
|Klimasan Klima
|9,95
|3,00
|156,45
|Koç Holding
|18,05
|1,12
|30,34
|Konfrut Gıda
|40,30
|0,75
|68,76
|Konya Çimento
|206,10
|0,49
|15,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,19
|0,18
|18,28
|Koza Altın
|66,50
|0,61
|29,63
|Koza Madencilik
|8,47
|2,79
|17,31
|Körfez GMYO
|1,42
|1,43
|16,39
|Kristal Kola
|1,14
|2,70
|8,57
|Kron Telekomünikasyon
|8,87
|1,37
|1,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,82
|0,61
|44,57
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,18
|0,00
|4,42
|Kütahya Porselen
|5,14
|0,39
|12,97
|Lider Faktoring
|2,80
|0,36
|24,44
|Link Bilgisayar
|10,09
|0,40
|21,27
|Logo Yazılım
|38,68
|0,47
|42,52
|Lokman Hekim Sağlık
|3,62
|1,12
|-19,56
|Lüks Kadife
|6,63
|-1,34
|36,70
|Makina Takım
|1,44
|0,70
|-6,49
|Mardin Çimento
|6,32
|5,51
|127,58
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|-3,90
|19,35
|Marmaris Altınyunus
|23,18
|0,43
|32,00
|Marshall
|29,98
|-0,66
|18,87
|Martı GMYO
|0,70
|0,00
|7,69
|Martı Otel
|0,72
|0,00
|24,14
|Mavi Giyim
|42,96
|0,56
|33,33
|Mazhar Zorlu Holding
|5,52
|1,85
|44,88
|Mega Polietilen
|1,81
|1,12
|-11,27
|Menderes Tekstil
|0,77
|0,00
|6,94
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|11,91
|-4,34
|98,83
|Merko Gıda
|0,77
|-1,28
|-23,76
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|-1,35
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,49
|1,36
|41,90
|Metro Holding
|2,54
|1,60
|234,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,38
|2,99
|25,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,21
|0,83
|2,54
|Migros Ticaret
|19,78
|-0,55
|32,75
|Milpa
|2,13
|2,90
|49,02
|Mistral GMYO
|1,33
|0,00
|-13,07
|MLP Sağlık
|13,98
|3,94
|30,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|0,00
|-12,73
|Mondi Tire Kutsan
|1,57
|0,64
|-15,59
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.070,70
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|6,73
|0,15
|Net Holding
|1,71
|1,18
|-12,76
|Netaş Telekom.
|8,97
|1,01
|38,85
|Niğbaş Niğde Beton
|6,79
|-0,88
|69,75
|Nuh Çimento
|8,76
|0,57
|26,40
|Nurol GMYO
|2,65
|0,76
|26,19
|Odaş Elektrik
|1,58
|0,64
|12,21
|Olmuksan-IP
|4,02
|0,75
|19,29
|Orge Enerji Elektrik
|3,54
|0,57
|13,46
|Orma Orman Mahsulleri
|3,54
|-4,07
|195,00
|Osmanlı Menkul
|1,74
|5,45
|1,16
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,22
|9,91
|12,96
|Otokar
|133,30
|0,83
|55,20
|Oyak Yat. Ort.
|2,03
|5,73
|28,21
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,48
|0,40
|143,14
|Özak GMYO
|1,83
|3,39
|26,28
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|0,81
|-9,42
|Özderici GMYO
|1,04
|0,00
|-55,74
|Özerden Plastik
|2,19
|-1,35
|9,06
|Panora GMYO
|4,58
|0,22
|24,56
|Park Elek.Madencilik
|2,73
|-6,19
|13,28
|Parsan
|12,63
|0,24
|44,18
|Pegasus
|66,30
|1,61
|189,27
|Peker GMYO
|2,97
|0,34
|-63,89
|Penguen Gıda
|1,48
|0,68
|37,04
|Pera GMYO
|0,72
|1,41
|-6,49
|Pergamon Dış Ticaret
|6,34
|0,63
|3,81
|Petkim
|3,54
|1,14
|-10,10
|Petrokent Turizm
|103,10
|5,15
|50,07
|Pınar Et ve Un
|6,67
|-0,30
|50,33
|Pınar Su
|1,58
|-1,86
|26,40
|Pınar Süt
|8,55
|0,71
|37,53
|Plastikkart
|4,15
|1,47
|53,70
|Polisan Holding
|2,62
|-2,60
|-13,10
|Politeknik Metal
|63,10
|-2,09
|79,94
|Prizma Press Matbaacılık
|3,62
|-13,60
|133,55
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.090,40
|0,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|25,00
|8,70
|267,65
|QNB Finansbank
|17,83
|-1,49
|97,89
|Ral Yatırım Holding
|6,20
|1,14
|236,96
|Ray Sigorta
|2,29
|0,88
|64,75
|Reysaş GMYO
|1,41
|0,71
|104,35
|Reysaş Lojistik
|1,04
|0,00
|40,54
|Rhea Girişim
|0,79
|1,28
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|2,34
|-0,43
|23,16
|Royal Halı
|1,05
|1,94
|6,06
|RTA Laboratuvarları
|1,38
|0,73
|-14,99
|Sabancı Holding
|8,60
|2,02
|18,91
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,65
|-1,20
|6,44
|Salix Yatırım Holding
|5,56
|-0,71
|44,42
|Sanel Mühendislik
|4,50
|6,64
|106,42
|Sanifoam Sünger
|2,09
|-0,95
|67,20
|Sanko Pazarlama
|3,91
|12,68
|97,07
|Saray Matbaacılık
|1,11
|2,78
|11,00
|Sarkuysan
|3,71
|1,37
|18,05
|Sasa Polyester
|6,27
|0,16
|9,12
|Say Reklamcılık
|1,16
|-0,85
|23,40
|Sekuro Plastik
|3,06
|0,00
|3,38
|Selçuk Ecza Deposu
|5,42
|0,93
|99,38
|Selçuk Gıda
|1,68
|0,00
|26,32
|Senkron Güvenlik
|2,92
|-1,68
|192,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,73
|0,00
|-11,28
|Servet GMYO
|5,20
|0,00
|10,64
|Seyitler Kimya
|4,79
|0,00
|24,42
|Silverline Endüstri
|1,52
|4,83
|13,43
|Sinpaş GMYO
|0,84
|-1,18
|127,03
|Smartiks Yazılım
|2,46
|0,82
|Soda Sanayii
|5,93
|1,02
|-12,35
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,35
|-2,00
|32,47
|Söktaş
|1,54
|1,32
|21,26
|Sönmez Filament
|3,82
|0,26
|22,44
|Sönmez Pamuklu
|3,66
|0,27
|17,31
|Sumaş Suni Tahta
|8,00
|-0,62
|19,48
|Şeker Fin. Kir.
|3,92
|0,00
|39,01
|Şekerbank
|0,97
|1,04
|-11,82
|Şişe Cam
|4,49
|-0,44
|-18,10
|Şok Marketler
|9,45
|0,53
|-12,09
|T. Halk Bankası
|5,46
|0,37
|-22,22
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|35,16
|-0,40
|106,83
|T.S.K.B.
|0,89
|2,30
|9,88
|T.Tuborg
|8,12
|0,00
|2,34
|Taç Tarım Ürünleri
|3,63
|-1,09
|-28,26
|Tat Gıda
|4,72
|-0,21
|23,56
|TAV Havalimanları
|24,48
|0,91
|11,32
|Taze Kuru Gıda
|11,91
|4,47
|75,15
|Tek-Art Turizm
|0,74
|1,37
|-12,94
|Tekfen Holding
|17,43
|3,14
|-11,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,76
|-1,78
|-7,07
|Temapol Polimer Plastik
|3,71
|0,54
|21,24
|TGS Dış Ticaret
|3,13
|0,00
|33,19
|Tofaş Oto. Fab.
|21,32
|0,19
|37,45
|Torunlar GMYO
|1,64
|1,23
|8,61
|Trabzon Liman
|8,22
|0,98
|19,50
|Trabzonspor Sportif
|1,32
|0,76
|-4,08
|Trakya Cam
|3,04
|0,00
|5,23
|Trend GMYO
|1,55
|1,31
|22,05
|TSKB GMYO
|0,90
|3,45
|9,76
|Tuğçelik
|3,05
|1,33
|43,19
|Tukaş
|5,25
|3,35
|216,27
|Turcas Petrol
|1,81
|0,56
|28,37
|Turkcell
|12,32
|-0,16
|1,23
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,60
|0,44
|2,22
|Tüpraş
|121,50
|0,91
|16,45
|Türk Hava Yolları
|11,55
|0,70
|-28,31
|Türk Prysmian Kablo
|1,97
|1,03
|14,23
|Türk Telekom
|5,57
|0,18
|42,82
|Türk Traktör
|41,68
|2,16
|19,43
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,08
|3,00
|21,59
|Ufuk Yatırım
|1,81
|0,00
|58,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,62
|0,00
|42,11
|Ulusoy Elektrik
|24,58
|-0,73
|54,01
|Ulusoy Un Sanayi
|3,12
|2,30
|50,00
|Umpaş Holding
|0,40
|-2,44
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,33
|0,76
|19,82
|Utopya Turizm
|3,43
|-0,58
|-16,34
|Uzertaş Boya
|1,14
|3,64
|90,00
|Ülker Bisküvi
|18,95
|0,11
|29,18
|Ünye Çimento
|3,23
|0,00
|-3,46
|Vakıf Fin. Kir.
|1,33
|0,76
|-6,60
|Vakıf GMYO
|1,75
|0,57
|-10,11
|Vakıf Yat. Ort.
|1,92
|1,59
|26,32
|Vakıflar Bankası
|4,47
|0,22
|14,62
|Vakko Tekstil
|3,71
|0,82
|42,23
|Vanet Gıda
|1,57
|-0,63
|20,77
|Verusa Holding
|15,90
|1,15
|-4,02
|Verusaturk Girisim
|3,20
|0,31
|3,81
|Vestel
|9,83
|0,92
|77,12
|Vestel Beyaz Eşya
|14,47
|1,40
|48,14
|Viking Kağıt
|1,25
|0,81
|13,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,90
|0,53
|10,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|0,87
|45,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,08
|3,03
|46,24
|Yataş
|5,90
|0,68
|31,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,93
|1,09
|-1,06
|Yeni Gimat GMYO
|10,17
|0,20
|41,63
|Yeşil GMYO
|0,51
|0,00
|88,89
|Yeşil Yapı
|0,46
|4,55
|76,92
|Yeşil Yatırım Holding
|10,22
|2,10
|6,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.598,90
|18,19
|Yonga Mobilya
|6,77
|-1,17
|4,30
|Yünsa
|4,82
|0,00
|15,45
|Zorlu Enerji
|1,17
|0,86
|-4,88
(Son)