Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.970,00
|0,54
|487,22
|İş Bankası (C)
|5,95
|1,54
|31,35
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,61
|0,38
|-43,63
|İş Girişim
|2,60
|0,39
|27,45
|İş GMYO
|0,95
|1,06
|-12,04
|İş Y. Men. Değ.
|3,78
|0,27
|104,67
|İş Yat. Ort.
|1,41
|2,17
|91,03
|İşbir Holding
|350,00
|-0,57
|154,74
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|2,17
|-44,05
|İttifak Holding
|3,61
|1,12
|74,68
|İz Hayvancılık Tarım
|5,70
|-3,55
|-13,51
|İzmir Demir Çelik
|2,97
|1,37
|78,92
|İzmir Fırça
|1,70
|-1,73
|-17,87
|Jantsa Jant Sanayi
|48,30
|1,90
|87,13
|Kafein Yazılım
|7,11
|0,99
|3,22
|Kapital Yat. Holding
|2,79
|0,36
|-2,79
|Kaplamin
|4,56
|2,70
|26,67
|Kardemir (A)
|2,16
|2,37
|26,19
|Kardemir (B)
|2,18
|3,32
|26,67
|Kardemir (D)
|2,20
|2,33
|7,01
|Karel Elektronik
|11,86
|-0,84
|184,41
|Karsan Otomotiv
|1,19
|2,59
|-7,03
|Karsu Tekstil
|1,83
|-1,61
|46,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,02
|4,15
|89,73
|Kartonsan
|319,20
|0,25
|0,07
|Katmerciler Ekipman
|3,01
|2,03
|0,05
|Kent Gıda
|117,00
|0,52
|-1,68
|Kerevitaş Gıda
|2,80
|1,08
|55,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|2,56
|14,29
|Kiler GMYO
|1,93
|1,58
|10,29
|Klimasan Klima
|16,93
|17,08
|336,35
|Koç Holding
|18,85
|1,73
|36,11
|Konfrut Gıda
|7,17
|-0,97
|50,13
|Konya Çimento
|207,10
|0,88
|16,35
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,69
|0,60
|23,56
|Koza Altın
|69,80
|0,07
|36,06
|Koza Madencilik
|8,59
|0,47
|18,98
|Körfez GMYO
|1,50
|0,00
|22,95
|Kristal Kola
|1,21
|3,42
|15,24
|Kron Telekomünikasyon
|8,76
|3,55
|0,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,50
|2,50
|49,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,23
|2,50
|8,85
|Kütahya Porselen
|5,45
|-1,09
|19,78
|Lider Faktoring
|2,71
|-0,37
|20,44
|Link Bilgisayar
|10,56
|1,05
|26,92
|Logo Yazılım
|39,24
|0,87
|44,58
|Lokman Hekim Sağlık
|3,81
|2,14
|-15,33
|Lüks Kadife
|7,44
|-0,13
|53,40
|Makina Takım
|1,43
|2,14
|-7,14
|Mardin Çimento
|5,81
|-0,68
|109,22
|Marka Yatırım Holding
|0,76
|0,00
|22,58
|Marmaris Altınyunus
|22,88
|0,53
|30,30
|Marshall
|30,10
|0,67
|19,35
|Martı GMYO
|0,75
|2,74
|15,38
|Martı Otel
|0,74
|1,37
|27,59
|Mavi Giyim
|45,88
|1,41
|42,40
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|0,54
|46,98
|Mega Polietilen
|1,70
|-3,41
|-16,67
|Menderes Tekstil
|0,89
|2,30
|23,61
|Mensa
|0,17
|-5,56
|21,43
|Merit Turizm
|12,00
|-1,80
|100,33
|Merko Gıda
|0,84
|2,44
|-16,83
|Metal Gayrimenkul
|0,73
|1,39
|-16,09
|Metemtur Otelcilik
|1,50
|1,35
|42,86
|Metro Holding
|2,20
|-5,17
|189,47
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,84
|2,79
|67,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,27
|0,79
|7,63
|Migros Ticaret
|21,76
|2,45
|46,04
|Milpa
|1,94
|0,52
|35,73
|Mistral GMYO
|1,59
|-6,47
|3,92
|MLP Sağlık
|15,19
|4,26
|41,96
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|0,00
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,64
|1,86
|-11,83
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.072,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|8,45
|0,48
|Net Holding
|1,72
|1,78
|-12,24
|Netaş Telekom.
|9,35
|1,19
|44,74
|Niğbaş Niğde Beton
|6,55
|-0,61
|63,75
|Nuh Çimento
|10,48
|5,86
|51,22
|Nurol GMYO
|2,86
|-1,04
|36,19
|Odaş Elektrik
|1,69
|2,42
|20,02
|Olmuksan-IP
|4,20
|1,45
|24,63
|Orge Enerji Elektrik
|3,55
|2,60
|13,78
|Orma Orman Mahsulleri
|3,10
|3,33
|158,33
|Osmanlı Menkul
|1,79
|2,29
|4,07
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,13
|0,00
|4,63
|Otokar
|138,90
|-0,71
|61,72
|Oyak Yat. Ort.
|2,01
|-0,99
|26,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,87
|1,41
|181,37
|Özak GMYO
|1,87
|-1,58
|29,04
|Özbal Çelik Boru
|1,28
|1,59
|-7,25
|Özderici GMYO
|1,08
|1,89
|-54,04
|Özerden Plastik
|2,10
|-4,55
|4,58
|Panora GMYO
|4,84
|-3,78
|31,63
|Park Elek.Madencilik
|2,56
|-0,78
|6,22
|Parsan
|12,96
|1,57
|47,95
|Pegasus
|64,50
|1,34
|181,41
|Peker GMYO
|2,95
|0,00
|-64,13
|Penguen Gıda
|1,62
|3,18
|50,00
|Pera GMYO
|0,74
|2,78
|-3,90
|Pergamon Dış Ticaret
|6,13
|0,82
|0,37
|Petkim
|3,49
|1,75
|-11,37
|Petrokent Turizm
|119,00
|-4,80
|73,22
|Pınar Et ve Un
|7,48
|1,22
|68,59
|Pınar Su
|1,62
|1,89
|29,60
|Pınar Süt
|8,85
|1,14
|42,35
|Plastikkart
|5,12
|-1,35
|89,63
|Polisan Holding
|2,64
|3,53
|-12,43
|Politeknik Metal
|68,00
|0,00
|93,92
|Prizma Press Matbaacılık
|4,05
|-1,46
|161,29
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.089,20
|0,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|31,44
|15,00
|362,35
|QNB Finansbank
|18,22
|3,52
|102,22
|Ral Yatırım Holding
|7,30
|1,25
|296,74
|Ray Sigorta
|2,36
|0,43
|69,78
|Reysaş GMYO
|1,63
|0,62
|136,23
|Reysaş Lojistik
|1,38
|2,22
|86,49
|Rhea Girişim
|0,79
|1,28
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|2,07
|-2,36
|8,95
|Royal Halı
|1,05
|0,96
|6,06
|RTA Laboratuvarları
|1,52
|2,01
|-6,37
|Sabancı Holding
|8,42
|0,84
|16,42
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,65
|-2,37
|6,44
|Salix Yatırım Holding
|5,65
|4,63
|46,75
|Sanel Mühendislik
|3,50
|-0,28
|60,55
|Sanifoam Sünger
|2,08
|-0,48
|66,40
|Sanko Pazarlama
|4,04
|0,75
|103,62
|Saray Matbaacılık
|1,09
|0,00
|9,00
|Sarkuysan
|3,68
|0,82
|17,09
|Sasa Polyester
|6,37
|-7,01
|10,86
|Say Reklamcılık
|1,16
|0,00
|23,40
|Sekuro Plastik
|3,60
|-0,28
|21,62
|Selçuk Ecza Deposu
|5,71
|-0,52
|110,05
|Selçuk Gıda
|1,83
|-3,17
|37,59
|Senkron Güvenlik
|2,74
|0,00
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,70
|-0,58
|-12,82
|Servet GMYO
|5,00
|-1,77
|6,38
|Seyitler Kimya
|4,84
|0,00
|25,71
|Silverline Endüstri
|1,53
|-0,65
|14,18
|Sinpaş GMYO
|0,81
|6,58
|118,92
|Smartiks Yazılım
|2,60
|1,96
|Soda Sanayii
|5,54
|1,47
|-18,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|7,90
|1,28
|42,38
|Söktaş
|1,65
|3,12
|29,92
|Sönmez Filament
|3,96
|1,28
|26,92
|Sönmez Pamuklu
|4,06
|2,27
|30,13
|Sumaş Suni Tahta
|7,75
|-2,88
|15,75
|Şeker Fin. Kir.
|4,22
|0,24
|49,65
|Şekerbank
|1,02
|2,00
|-7,27
|Şişe Cam
|4,42
|1,84
|-19,38
|Şok Marketler
|9,46
|0,53
|-12,00
|T. Halk Bankası
|5,26
|1,15
|-25,07
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|54,50
|4,61
|220,60
|T.S.K.B.
|0,93
|4,49
|14,81
|T.Tuborg
|8,43
|-0,12
|6,25
|Taç Tarım Ürünleri
|3,74
|-3,36
|-26,09
|Tat Gıda
|4,71
|1,29
|23,30
|TAV Havalimanları
|25,98
|1,88
|18,14
|Taze Kuru Gıda
|9,58
|-9,96
|40,88
|Tek-Art Turizm
|0,80
|1,27
|-5,88
|Tekfen Holding
|16,95
|2,11
|-13,65
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,71
|0,74
|-8,75
|Temapol Polimer Plastik
|3,72
|0,00
|21,57
|TGS Dış Ticaret
|3,15
|1,61
|38,35
|Tofaş Oto. Fab.
|22,80
|3,64
|46,99
|Torunlar GMYO
|1,74
|1,16
|15,23
|Trabzon Liman
|7,82
|1,43
|13,68
|Trabzonspor Sportif
|1,36
|-3,55
|-1,17
|Trakya Cam
|2,91
|1,75
|0,73
|Trend GMYO
|1,53
|-0,65
|20,47
|TSKB GMYO
|0,90
|1,12
|9,76
|Tuğçelik
|2,77
|0,73
|30,05
|Tukaş
|5,99
|1,53
|260,84
|Turcas Petrol
|1,94
|2,65
|37,59
|Turkcell
|12,49
|0,73
|6,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,76
|1,49
|5,78
|Tüpraş
|128,10
|1,34
|22,78
|Türk Hava Yolları
|11,85
|2,42
|-26,44
|Türk Prysmian Kablo
|2,07
|0,49
|20,02
|Türk Telekom
|6,19
|3,00
|58,72
|Türk Traktör
|44,18
|3,03
|26,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,22
|0,34
|9,58
|Ufuk Yatırım
|1,70
|-1,73
|49,12
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,60
|1,27
|40,35
|Ulusoy Elektrik
|25,78
|-0,77
|61,53
|Ulusoy Un Sanayi
|3,15
|0,64
|51,44
|Umpaş Holding
|0,40
|-2,44
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,49
|1,36
|34,23
|Utopya Turizm
|3,58
|-2,45
|-12,68
|Uzertaş Boya
|1,17
|-3,31
|95,00
|Ülker Bisküvi
|18,85
|0,80
|28,49
|Ünye Çimento
|3,11
|0,97
|-7,04
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|3,75
|16,57
|Vakıf GMYO
|1,83
|2,23
|-6,00
|Vakıf Yat. Ort.
|1,98
|0,00
|30,26
|Vakıflar Bankası
|4,43
|2,55
|13,59
|Vakko Tekstil
|3,97
|1,28
|52,20
|Vanet Gıda
|1,53
|-3,16
|17,69
|Verusa Holding
|17,47
|0,69
|5,46
|Verusaturk Girisim
|3,26
|0,62
|5,76
|Vestel
|10,15
|0,79
|82,88
|Vestel Beyaz Eşya
|14,99
|0,20
|53,47
|Viking Kağıt
|1,23
|-0,81
|11,82
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,92
|1,05
|11,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|2,61
|47,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,32
|-0,69
|54,84
|Yataş
|6,25
|1,30
|39,82
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,08
|0,93
|14,89
|Yeni Gimat GMYO
|11,30
|0,27
|57,37
|Yeşil GMYO
|0,45
|-2,17
|66,67
|Yeşil Yapı
|0,42
|-2,33
|61,54
|Yeşil Yatırım Holding
|10,34
|0,39
|7,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.578,80
|17,27
|Yonga Mobilya
|6,64
|0,00
|2,30
|Yünsa
|5,04
|1,00
|20,72
|Zorlu Enerji
|1,21
|1,68
|-1,63
(Son)