Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,10
|266,01
|İş Bankası (B)
|17.980,10
|0,06
|487,55
|İş Bankası (C)
|5,97
|0,17
|31,79
|İş Bankası (Kur.)
|150.000,00
|208,63
|İş Fin.Kir.
|2,65
|-1,12
|-42,76
|İş Girişim
|2,60
|0,78
|27,45
|İş GMYO
|0,97
|1,04
|-10,19
|İş Y. Men. Değ.
|3,77
|-0,26
|104,13
|İş Yat. Ort.
|1,42
|0,71
|92,38
|İşbir Holding
|354,40
|3,63
|157,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|0,00
|-44,05
|İttifak Holding
|3,62
|0,28
|75,16
|İz Hayvancılık Tarım
|5,45
|-4,55
|-17,30
|İzmir Demir Çelik
|3,20
|7,38
|92,77
|İzmir Fırça
|1,65
|-1,20
|-20,29
|Jantsa Jant Sanayi
|47,92
|-0,83
|85,65
|Kafein Yazılım
|7,12
|0,00
|3,37
|Kapital Yat. Holding
|2,85
|2,15
|-0,70
|Kaplamin
|4,58
|3,62
|27,22
|Kardemir (A)
|2,19
|0,00
|27,95
|Kardemir (B)
|2,20
|0,00
|27,83
|Kardemir (D)
|2,25
|0,00
|9,45
|Karel Elektronik
|11,90
|-1,41
|185,37
|Karsan Otomotiv
|1,20
|0,00
|-6,25
|Karsu Tekstil
|1,82
|-1,09
|45,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,00
|0,00
|89,19
|Kartonsan
|321,40
|0,34
|0,76
|Katmerciler Ekipman
|2,99
|-0,33
|-0,62
|Kent Gıda
|117,20
|-0,17
|-1,51
|Kerevitaş Gıda
|2,81
|0,00
|56,11
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|11,43
|Kiler GMYO
|1,94
|0,52
|10,86
|Klimasan Klima
|17,43
|0,46
|349,24
|Koç Holding
|19,02
|-0,47
|37,34
|Konfrut Gıda
|7,39
|0,54
|54,73
|Konya Çimento
|206,30
|-0,48
|15,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,62
|0,35
|22,82
|Koza Altın
|69,65
|-1,07
|35,77
|Koza Madencilik
|8,53
|-1,04
|18,14
|Körfez GMYO
|1,48
|-0,67
|21,31
|Kristal Kola
|1,18
|-0,84
|12,38
|Kron Telekomünikasyon
|8,72
|-0,23
|0,23
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,00
|2,44
|53,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,23
|0,00
|8,85
|Kütahya Porselen
|5,44
|-0,18
|19,56
|Lider Faktoring
|2,75
|0,36
|22,22
|Link Bilgisayar
|10,54
|-0,75
|26,68
|Logo Yazılım
|39,32
|-0,41
|44,88
|Lokman Hekim Sağlık
|3,80
|0,00
|-15,56
|Lüks Kadife
|7,39
|-0,40
|52,37
|Makina Takım
|1,43
|0,00
|-7,14
|Mardin Çimento
|5,80
|-1,69
|108,86
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|-1,33
|19,35
|Marmaris Altınyunus
|22,70
|-0,87
|29,27
|Marshall
|29,82
|-0,60
|18,24
|Martı GMYO
|0,73
|-1,35
|12,31
|Martı Otel
|0,74
|0,00
|27,59
|Mavi Giyim
|45,58
|0,84
|41,46
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|-2,78
|46,98
|Mega Polietilen
|1,71
|1,18
|-16,18
|Menderes Tekstil
|0,90
|-1,10
|25,00
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|12,71
|1,68
|112,19
|Merko Gıda
|0,84
|-1,18
|-16,83
|Metal Gayrimenkul
|0,71
|-2,74
|-18,39
|Metemtur Otelcilik
|1,55
|3,33
|47,62
|Metro Holding
|2,19
|-0,45
|188,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,79
|-1,65
|62,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,31
|-0,76
|11,02
|Migros Ticaret
|21,86
|0,28
|46,71
|Milpa
|1,92
|0,52
|34,33
|Mistral GMYO
|1,47
|-3,92
|-3,92
|MLP Sağlık
|15,24
|1,53
|42,43
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|0,00
|-14,55
|Mondi Tire Kutsan
|1,65
|0,00
|-11,29
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.072,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|8,43
|-0,35
|Net Holding
|1,70
|-0,58
|-13,27
|Netaş Telekom.
|9,87
|2,49
|52,79
|Niğbaş Niğde Beton
|6,56
|0,92
|64,00
|Nuh Çimento
|10,34
|-0,96
|49,20
|Nurol GMYO
|2,84
|0,00
|35,24
|Odaş Elektrik
|1,72
|-1,15
|22,15
|Olmuksan-IP
|4,20
|-0,24
|24,63
|Orge Enerji Elektrik
|3,59
|1,41
|15,06
|Orma Orman Mahsulleri
|2,85
|-4,68
|137,50
|Osmanlı Menkul
|1,69
|-5,59
|-1,74
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,14
|0,00
|5,56
|Otokar
|142,10
|0,35
|65,45
|Oyak Yat. Ort.
|1,98
|-1,98
|25,05
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,84
|-1,05
|178,43
|Özak GMYO
|1,87
|-1,06
|29,04
|Özbal Çelik Boru
|1,27
|-0,78
|-7,97
|Özderici GMYO
|1,07
|0,00
|-54,47
|Özerden Plastik
|2,10
|-0,94
|4,58
|Panora GMYO
|4,92
|-0,20
|33,81
|Park Elek.Madencilik
|2,61
|-0,38
|8,30
|Parsan
|12,91
|0,00
|47,37
|Pegasus
|61,60
|-2,84
|168,76
|Peker GMYO
|2,97
|0,00
|-63,89
|Penguen Gıda
|1,59
|-1,85
|47,22
|Pera GMYO
|0,75
|1,35
|-2,60
|Pergamon Dış Ticaret
|6,20
|-0,96
|1,52
|Petkim
|3,53
|0,57
|-10,35
|Petrokent Turizm
|113,50
|-1,48
|65,21
|Pınar Et ve Un
|7,62
|1,20
|71,74
|Pınar Su
|1,62
|1,25
|29,60
|Pınar Süt
|8,96
|-0,11
|44,12
|Plastikkart
|5,32
|-0,37
|97,04
|Polisan Holding
|2,66
|1,53
|-11,77
|Politeknik Metal
|71,00
|1,43
|102,47
|Prizma Press Matbaacılık
|3,97
|-1,98
|156,13
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.088,10
|-0,10
|QNB Finans Fin. Kir.
|35,62
|13,30
|423,82
|QNB Finansbank
|18,00
|0,56
|99,78
|Ral Yatırım Holding
|7,60
|2,70
|313,04
|Ray Sigorta
|2,42
|1,26
|74,10
|Reysaş GMYO
|1,66
|0,00
|140,58
|Reysaş Lojistik
|1,37
|0,00
|85,14
|Rhea Girişim
|0,79
|1,28
|19,70
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|-5,00
|0,00
|Royal Halı
|1,08
|0,00
|9,09
|RTA Laboratuvarları
|1,52
|0,66
|-6,37
|Sabancı Holding
|8,39
|0,12
|16,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,59
|-1,85
|2,57
|Salix Yatırım Holding
|5,45
|-2,68
|41,56
|Sanel Mühendislik
|3,60
|0,56
|65,14
|Sanifoam Sünger
|2,07
|-0,48
|65,60
|Sanko Pazarlama
|4,49
|7,93
|126,30
|Saray Matbaacılık
|1,09
|0,00
|9,00
|Sarkuysan
|3,72
|0,54
|18,37
|Sasa Polyester
|6,15
|-2,69
|7,03
|Say Reklamcılık
|1,25
|-0,79
|32,98
|Sekuro Plastik
|3,55
|-1,66
|19,93
|Selçuk Ecza Deposu
|5,70
|-0,18
|109,68
|Selçuk Gıda
|1,80
|0,00
|35,34
|Senkron Güvenlik
|2,71
|-0,37
|171,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,72
|0,58
|-11,79
|Servet GMYO
|5,16
|3,61
|9,79
|Seyitler Kimya
|4,65
|-1,06
|20,78
|Silverline Endüstri
|1,51
|-1,31
|12,69
|Sinpaş GMYO
|0,80
|-1,23
|116,22
|Smartiks Yazılım
|2,55
|-0,78
|Soda Sanayii
|5,53
|0,18
|-18,26
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,10
|-0,61
|45,99
|Söktaş
|1,62
|-0,61
|27,56
|Sönmez Filament
|3,93
|-0,25
|25,96
|Sönmez Pamuklu
|4,02
|-0,50
|28,85
|Sumaş Suni Tahta
|7,99
|1,27
|19,33
|Şeker Fin. Kir.
|4,19
|-0,71
|48,58
|Şekerbank
|1,01
|0,00
|-8,18
|Şişe Cam
|4,47
|0,90
|-18,46
|Şok Marketler
|9,44
|1,72
|-12,19
|T. Halk Bankası
|5,35
|1,90
|-23,79
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|54,65
|0,28
|221,48
|T.S.K.B.
|0,92
|1,10
|13,58
|T.Tuborg
|8,60
|1,42
|8,39
|Taç Tarım Ürünleri
|3,65
|-2,14
|-27,87
|Tat Gıda
|4,73
|1,28
|23,82
|TAV Havalimanları
|26,28
|1,08
|19,50
|Taze Kuru Gıda
|8,63
|-9,92
|26,91
|Tek-Art Turizm
|0,80
|1,27
|-5,88
|Tekfen Holding
|17,27
|1,29
|-12,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,72
|1,49
|-8,42
|Temapol Polimer Plastik
|3,69
|-0,81
|20,59
|TGS Dış Ticaret
|3,16
|-0,94
|38,79
|Tofaş Oto. Fab.
|23,68
|2,51
|52,66
|Torunlar GMYO
|1,74
|0,00
|15,23
|Trabzon Liman
|7,79
|0,13
|13,25
|Trabzonspor Sportif
|1,40
|3,70
|1,74
|Trakya Cam
|2,97
|1,37
|2,81
|Trend GMYO
|1,55
|1,31
|22,05
|TSKB GMYO
|0,89
|0,00
|8,54
|Tuğçelik
|2,82
|2,17
|32,39
|Tukaş
|5,98
|-0,33
|260,24
|Turcas Petrol
|1,98
|2,06
|40,43
|Turkcell
|12,60
|2,19
|7,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,79
|1,05
|6,44
|Tüpraş
|127,70
|-0,47
|22,39
|Türk Hava Yolları
|11,87
|0,34
|-26,32
|Türk Prysmian Kablo
|2,09
|0,00
|21,18
|Türk Telekom
|6,14
|-0,81
|57,44
|Türk Traktör
|43,44
|0,23
|24,47
|Türker Proje Gayrimenkul
|34,80
|-0,91
|8,28
|Ufuk Yatırım
|1,80
|5,26
|57,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,57
|0,64
|37,72
|Ulusoy Elektrik
|25,76
|-0,08
|61,40
|Ulusoy Un Sanayi
|3,15
|-0,32
|51,44
|Umpaş Holding
|0,40
|-2,44
|-27,27
|Uşak Seramik
|1,48
|0,00
|33,33
|Utopya Turizm
|3,67
|-1,08
|-10,49
|Uzertaş Boya
|1,16
|-0,85
|93,33
|Ülker Bisküvi
|18,99
|0,48
|29,45
|Ünye Çimento
|3,13
|0,32
|-6,44
|Vakıf Fin. Kir.
|1,42
|-4,70
|-0,28
|Vakıf GMYO
|1,83
|0,55
|-6,00
|Vakıf Yat. Ort.
|1,92
|-1,03
|26,32
|Vakıflar Bankası
|4,45
|1,14
|14,10
|Vakko Tekstil
|3,96
|0,51
|51,82
|Vanet Gıda
|1,53
|0,00
|17,69
|Verusa Holding
|17,59
|0,63
|6,18
|Verusaturk Girisim
|3,27
|0,00
|6,08
|Vestel
|10,37
|2,27
|86,85
|Vestel Beyaz Eşya
|15,67
|2,89
|60,43
|Viking Kağıt
|1,22
|0,00
|10,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,92
|0,00
|11,63
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|0,42
|48,13
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|4,27
|-0,70
|53,05
|Yataş
|6,26
|0,32
|40,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,06
|-0,93
|12,77
|Yeni Gimat GMYO
|11,22
|-0,97
|56,26
|Yeşil GMYO
|0,46
|2,22
|70,37
|Yeşil Yapı
|0,42
|-2,33
|61,54
|Yeşil Yatırım Holding
|10,31
|-0,39
|7,06
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.479,80
|-0,13
|12,77
|Yonga Mobilya
|6,65
|0,00
|2,46
|Yünsa
|5,05
|0,60
|20,96
|Zorlu Enerji
|1,23
|1,65
|0,00
(Son)