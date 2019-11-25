Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|22.589,80
|-4,89
|638,18
|İş Bankası (C)
|6,17
|-0,96
|36,20
|İş Bankası (Kur.)
|160.000,00
|229,20
|İş Fin.Kir.
|2,68
|0,37
|-42,12
|İş Girişim
|2,98
|1,71
|46,08
|İş GMYO
|1,10
|-1,79
|1,85
|İş Y. Men. Değ.
|4,05
|-0,98
|119,29
|İş Yat. Ort.
|1,47
|0,68
|99,16
|İşbir Holding
|420,00
|5,53
|205,69
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|-4,76
|-52,38
|İttifak Holding
|3,73
|0,81
|80,48
|İz Hayvancılık Tarım
|4,98
|-0,60
|-24,43
|İzmir Demir Çelik
|3,90
|0,26
|134,94
|İzmir Fırça
|1,68
|-1,75
|-18,84
|Jantsa Jant Sanayi
|49,10
|0,04
|90,22
|Kafein Yazılım
|8,99
|-0,44
|30,52
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|0,00
|-12,89
|Kaplamin
|4,42
|-2,00
|22,78
|Kardemir (A)
|2,37
|1,28
|38,46
|Kardemir (B)
|2,38
|1,71
|38,29
|Kardemir (D)
|2,40
|1,27
|16,74
|Karel Elektronik
|14,16
|-1,67
|239,57
|Karsan Otomotiv
|1,38
|-0,72
|16,04
|Karsu Tekstil
|1,98
|-1,49
|58,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|6,50
|0,00
|75,68
|Kartonsan
|324,40
|-0,49
|1,70
|Katmerciler Ekipman
|3,24
|3,51
|7,69
|Kent Gıda
|123,30
|0,16
|3,61
|Kerevitaş Gıda
|2,87
|3,24
|59,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|2,93
|-1,35
|67,43
|Klimasan Klima
|16,82
|-1,12
|333,51
|Koç Holding
|20,30
|-0,88
|46,58
|Konfrut Gıda
|7,10
|0,57
|48,66
|Konya Çimento
|225,10
|-0,97
|26,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,29
|-0,70
|19,33
|Koza Altın
|73,95
|-0,54
|44,15
|Koza Madencilik
|9,42
|-0,95
|30,47
|Körfez GMYO
|1,64
|1,86
|34,43
|Kristal Kola
|1,40
|0,72
|33,33
|Kron Telekomünikasyon
|10,75
|6,75
|23,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,90
|2,05
|45,15
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,42
|-2,74
|25,66
|Kütahya Porselen
|5,95
|1,71
|30,77
|Lider Faktoring
|3,29
|4,11
|46,22
|Link Bilgisayar
|14,48
|19,97
|74,04
|Logo Yazılım
|51,00
|0,49
|87,91
|Lokman Hekim Sağlık
|4,57
|2,24
|1,56
|Lüks Kadife
|7,15
|0,42
|47,42
|Makina Takım
|1,71
|2,40
|11,04
|Mardin Çimento
|5,28
|-0,38
|90,13
|Marka Yatırım Holding
|1,05
|1,94
|69,35
|Marmaris Altınyunus
|24,68
|-0,64
|40,55
|Marshall
|45,24
|13,90
|79,38
|Martı GMYO
|0,93
|-1,06
|43,08
|Martı Otel
|0,84
|-2,33
|44,83
|Mavi Giyim
|45,04
|1,53
|39,79
|Mazhar Zorlu Holding
|5,60
|0,00
|46,98
|Mega Polietilen
|1,81
|0,00
|-11,27
|Menderes Tekstil
|0,93
|-1,06
|29,17
|Mensa
|0,18
|5,88
|28,57
|Merit Turizm
|15,99
|0,00
|166,94
|Merko Gıda
|0,96
|0,00
|-4,95
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|-1,10
|3,45
|Metemtur Otelcilik
|1,61
|-1,23
|53,33
|Metro Holding
|1,35
|-0,74
|77,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,80
|-0,55
|63,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|14,71
|98,31
|Migros Ticaret
|22,50
|-1,32
|51,01
|Milpa
|2,00
|-0,99
|39,93
|Mistral GMYO
|1,62
|0,62
|5,88
|MLP Sağlık
|15,11
|0,07
|41,21
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,96
|1,05
|-12,73
|Mondi Tire Kutsan
|2,07
|-0,96
|11,29
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,43
|-3,64
|Net Holding
|2,05
|0,00
|4,59
|Netaş Telekom.
|10,20
|0,00
|57,89
|Niğbaş Niğde Beton
|6,55
|0,77
|63,75
|Nuh Çimento
|11,99
|8,21
|73,01
|Nurol GMYO
|3,25
|0,00
|54,76
|Odaş Elektrik
|1,60
|-0,62
|13,63
|Olmuksan-IP
|6,79
|0,00
|101,48
|Orge Enerji Elektrik
|4,00
|0,25
|28,21
|Orma Orman Mahsulleri
|2,98
|-0,33
|148,33
|Osmanlı Menkul
|2,40
|0,00
|39,53
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,25
|-1,57
|15,74
|Otokar
|139,60
|-1,34
|62,54
|Oyak Yat. Ort.
|2,18
|1,40
|37,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,32
|-5,47
|323,53
|Özak GMYO
|2,16
|-2,26
|49,05
|Özbal Çelik Boru
|1,72
|14,67
|24,64
|Özderici GMYO
|1,38
|0,73
|-41,28
|Özerden Plastik
|2,12
|0,95
|5,57
|Panora GMYO
|5,45
|0,93
|48,22
|Park Elek.Madencilik
|3,00
|-0,33
|24,48
|Parsan
|13,89
|0,43
|58,56
|Pegasus
|74,35
|-1,59
|224,39
|Peker GMYO
|3,21
|0,00
|-60,97
|Penguen Gıda
|1,73
|-1,14
|60,19
|Pera GMYO
|0,92
|-1,08
|19,48
|Pergamon Dış Ticaret
|6,69
|0,30
|9,54
|Petkim
|3,69
|-0,54
|-6,29
|Petrokent Turizm
|125,90
|0,72
|83,26
|Pınar Et ve Un
|8,57
|0,59
|93,16
|Pınar Su
|2,10
|-1,41
|68,00
|Pınar Süt
|11,07
|0,45
|78,06
|Plastikkart
|5,99
|-1,64
|121,85
|Polisan Holding
|2,67
|-2,55
|-11,44
|Politeknik Metal
|75,00
|-2,60
|113,88
|Prizma Press Matbaacılık
|3,98
|-2,21
|156,77
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.091,60
|0,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|48,00
|1,27
|605,88
|QNB Finansbank
|23,46
|2,99
|160,38
|Ral Yatırım Holding
|7,05
|283,15
|Ray Sigorta
|2,77
|4,14
|99,28
|Reysaş GMYO
|2,40
|-4,38
|247,83
|Reysaş Lojistik
|1,60
|-0,62
|116,22
|Rhea Girişim
|0,91
|-2,15
|37,88
|Rodrigo Tekstil
|1,87
|1,08
|-1,58
|Royal Halı
|1,11
|1,83
|12,12
|RTA Laboratuvarları
|2,55
|8,05
|57,08
|Sabancı Holding
|9,10
|-1,62
|25,82
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,66
|-0,60
|7,08
|Salix Yatırım Holding
|5,60
|-2,78
|45,45
|Sanel Mühendislik
|3,50
|-2,51
|60,55
|Sanifoam Sünger
|2,29
|0,44
|83,20
|Sanko Pazarlama
|5,60
|-0,36
|182,25
|Saray Matbaacılık
|1,25
|-1,57
|25,00
|Sarkuysan
|3,85
|-1,03
|22,50
|Sasa Polyester
|6,29
|0,48
|9,47
|Say Reklamcılık
|1,76
|-2,22
|87,23
|Sekuro Plastik
|4,14
|0,24
|39,86
|Selçuk Ecza Deposu
|5,32
|-0,75
|95,70
|Selçuk Gıda
|1,83
|0,00
|37,59
|Senkron Güvenlik
|2,74
|0,00
|174,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,70
|-0,58
|-12,82
|Servet GMYO
|7,00
|0,29
|50,07
|Seyitler Kimya
|5,45
|0,00
|41,56
|Silverline Endüstri
|1,95
|0,52
|45,52
|Sinpaş GMYO
|0,83
|-1,19
|124,32
|Smartiks Yazılım
|4,08
|-3,09
|Soda Sanayii
|5,74
|-0,17
|-15,16
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,41
|-0,36
|51,57
|Söktaş
|1,90
|1,60
|49,61
|Sönmez Filament
|4,59
|-2,13
|47,12
|Sönmez Pamuklu
|4,35
|1,16
|39,42
|Sumaş Suni Tahta
|8,10
|0,00
|20,97
|Şeker Fin. Kir.
|4,29
|0,47
|52,13
|Şekerbank
|1,11
|2,78
|0,91
|Şişe Cam
|4,73
|0,21
|-13,72
|Şok Marketler
|10,03
|-0,89
|-6,70
|T. Halk Bankası
|5,76
|-0,52
|-17,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|49,14
|1,40
|189,07
|T.S.K.B.
|1,01
|0,00
|24,69
|T.Tuborg
|10,19
|-1,16
|28,43
|Taç Tarım Ürünleri
|3,45
|-2,27
|-31,82
|Tat Gıda
|5,35
|4,29
|40,05
|TAV Havalimanları
|27,70
|0,14
|25,96
|Taze Kuru Gıda
|8,76
|9,91
|28,82
|Tek-Art Turizm
|0,94
|-1,05
|10,59
|Tekfen Holding
|18,98
|-0,32
|-3,31
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,98
|0,68
|0,34
|Temapol Polimer Plastik
|4,69
|-0,21
|53,27
|TGS Dış Ticaret
|3,85
|-2,28
|69,10
|Tofaş Oto. Fab.
|24,56
|0,49
|58,34
|Torunlar GMYO
|2,34
|-0,43
|54,97
|Trabzon Liman
|8,97
|0,11
|30,40
|Trabzonspor Sportif
|1,81
|12,42
|31,53
|Trakya Cam
|3,11
|0,00
|7,65
|Trend GMYO
|1,93
|3,76
|51,97
|TSKB GMYO
|1,13
|8,65
|37,80
|Tuğçelik
|3,45
|8,15
|61,97
|Tukaş
|7,78
|2,10
|368,67
|Turcas Petrol
|2,22
|-0,45
|57,45
|Turkcell
|13,11
|0,23
|11,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,43
|-0,37
|20,67
|Tüpraş
|124,60
|-0,88
|19,42
|Türk Hava Yolları
|13,60
|-0,29
|-15,58
|Türk Prysmian Kablo
|2,33
|1,30
|35,10
|Türk Telekom
|7,02
|-1,27
|80,00
|Türk Traktör
|47,00
|0,21
|34,67
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,02
|-0,75
|15,18
|Ufuk Yatırım
|2,30
|8,49
|101,75
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,84
|0,55
|61,40
|Ulusoy Elektrik
|25,62
|0,87
|60,53
|Ulusoy Un Sanayi
|3,40
|-2,02
|63,46
|Umpaş Holding
|0,50
|-1,96
|-9,09
|Uşak Seramik
|1,72
|2,99
|54,95
|Utopya Turizm
|3,97
|0,00
|-3,17
|Uzertaş Boya
|1,60
|0,00
|166,67
|Ülker Bisküvi
|21,14
|-2,13
|44,10
|Ünye Çimento
|3,35
|-1,47
|0,13
|Vakıf Fin. Kir.
|2,61
|17,04
|83,29
|Vakıf GMYO
|2,26
|-3,42
|16,09
|Vakıf Yat. Ort.
|2,57
|5,33
|69,08
|Vakıflar Bankası
|5,05
|-0,39
|29,49
|Vakko Tekstil
|4,15
|-0,72
|59,10
|Vanet Gıda
|1,47
|-0,68
|13,08
|Verusa Holding
|16,83
|0,90
|1,60
|Verusaturk Girisim
|3,91
|2,89
|26,84
|Vestel
|10,68
|-0,56
|92,43
|Vestel Beyaz Eşya
|16,94
|-0,24
|73,43
|Viking Kağıt
|1,44
|1,41
|30,91
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,19
|-0,45
|27,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|-1,99
|53,75
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,06
|-2,13
|81,36
|Yataş
|5,98
|-0,33
|33,78
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,31
|-0,76
|39,36
|Yeni Gimat GMYO
|12,24
|-1,37
|70,46
|Yeşil GMYO
|0,56
|3,70
|107,41
|Yeşil Yapı
|0,52
|1,96
|100,00
|Yeşil Yatırım Holding
|12,09
|0,17
|25,55
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.639,90
|0,00
|20,05
|Yonga Mobilya
|6,75
|-0,44
|4,00
|Yükselen Çelik
|5,43
|-0,18
|Yünsa
|7,52
|-0,27
|80,13
|Zorlu Enerji
|1,38
|-0,72
|12,20
(Son)