Son Dakika Haberleri: Borsada günün ilk yarısı (2)
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Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,00 266,01
İş Bankası (B) 21.999,90 -2,00 618,90
İş Bankası (C) 6,18 1,81 36,42
İş Bankası (Kur.) 160.000,00 229,20
İş Fin.Kir. 2,59 -1,15 -44,06
İş Girişim 2,96 0,68 45,10
İş GMYO 1,13 -0,88 4,63
İş Y. Men. Değ. 4,08 0,25 120,92
İş Yat. Ort. 1,50 2,74 103,22
İşbir Holding 440,00 4,76 220,25
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,41 0,00 -51,19
İttifak Holding 3,73 0,00 80,48
İz Hayvancılık Tarım 4,90 -0,81 -25,64
İzmir Demir Çelik 3,90 -0,76 134,94
İzmir Fırça 1,67 0,00 -19,32
Jantsa Jant Sanayi 48,34 -1,27 87,28
Kafein Yazılım 9,02 1,69 30,95
Kapital Yat. Holding 2,41 -1,63 -16,03
Kaplamin 4,60 0,00 27,78
Kardemir (A) 2,42 1,26 41,38
Kardemir (B) 2,41 1,26 40,03
Kardemir (D) 2,43 1,25 18,20
Karel Elektronik 14,15 1,65 239,33
Karsan Otomotiv 1,36 -0,73 14,35
Karsu Tekstil 1,97 0,00 57,60
Karsusan Su Ürünleri San. 6,80 2,87 83,78
Kartonsan 323,70 0,19 1,48
Katmerciler Ekipman 3,26 -0,31 8,35
Kent Gıda 122,70 0,00 3,11
Kerevitaş Gıda 2,82 -1,05 56,67
Kervansaray Yat. Holding 0,35 0,00 0,00
Kiler GMYO 2,86 -1,04 63,43
Klimasan Klima 16,16 -1,40 316,50
Koç Holding 19,56 -2,30 41,24
Konfrut Gıda 7,50 4,90 57,04
Konya Çimento 224,00 0,00 25,84
Kordsa Teknik Tekstil 11,22 -0,09 18,59
Koza Altın 74,10 -0,60 44,44
Koza Madencilik 9,21 -1,39 27,56
Körfez GMYO 1,64 -1,20 34,43
Kristal Kola 1,43 0,70 36,19
Kron Telekomünikasyon 10,46 0,29 20,23
Kuştur Kuşadası Turizm 19,20 -3,52 40,05
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,38 -1,43 22,12
Kütahya Porselen 5,95 0,00 30,77
Lider Faktoring 3,30 1,54 46,67
Link Bilgisayar 15,18 4,83 82,45
Logo Yazılım 50,60 0,50 86,44
Lokman Hekim Sağlık 4,53 -0,22 1,78
Lüks Kadife 6,99 -1,27 44,12
Makina Takım 1,68 -1,75 9,09
Mardin Çimento 5,19 0,19 86,89
Marka Yatırım Holding 1,03 0,00 66,13
Marmaris Altınyunus 25,50 2,82 45,22
Marshall 40,78 -3,59 61,70
Martı GMYO 0,91 -1,09 40,00
Martı Otel 0,83 1,22 43,10
Mavi Giyim 45,62 1,51 41,59
Mazhar Zorlu Holding 5,76 -1,87 51,18
Mega Polietilen 1,79 0,56 -12,25
Menderes Tekstil 0,92 0,00 27,78
Mensa 0,19 5,56 35,71
Merit Turizm 16,50 6,45 175,46
Merko Gıda 0,96 1,05 -4,95
Metal Gayrimenkul 0,95 3,26 9,20
Metemtur Otelcilik 1,62 2,53 54,29
Metro Holding 1,33 -0,75 75,00
Metro Petrol ve Tesisleri 1,78 0,00 61,82
Metro Yatırım Ortaklığı 2,69 14,96 127,97
Migros Ticaret 22,36 0,99 50,07
Milpa 1,97 -0,51 37,83
Mistral GMYO 1,64 3,14 7,19
MLP Sağlık 15,07 0,60 40,84
MMC San. ve Tic. Yat. 0,98 4,26 -10,91
Mondi Tire Kutsan 2,05 -0,97 10,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,40 -1,59
Net Holding 2,01 -1,47 2,55
Netaş Telekom. 10,53 5,09 63,00
Niğbaş Niğde Beton 6,51 0,62 62,75
Nuh Çimento 11,65 0,87 68,11
Nurol GMYO 3,23 0,00 53,81
Odaş Elektrik 1,56 -0,64 10,79
Olmuksan-IP 7,25 7,41 115,13
Orge Enerji Elektrik 3,88 -0,77 24,36
Orma Orman Mahsulleri 2,93 -1,01 144,17
Osmanlı Menkul 2,37 -1,66 37,79
Ostim Endüstriyel Yat 1,25 0,00 15,74
Otokar 141,90 -0,77 65,21
Oyak Yat. Ort. 2,20 -0,45 38,95
Oylum Sınai Yatırımlar 4,26 -2,07 317,65
Özak GMYO 2,18 1,40 50,43
Özbal Çelik Boru 1,64 -4,65 18,84
Özderici GMYO 1,44 3,60 -38,72
Özerden Plastik 2,10 0,48 4,58
Panora GMYO 5,67 5,00 54,21
Park Elek.Madencilik 2,94 -1,01 21,99
Parsan 13,90 0,51 58,68
Pegasus 75,50 2,03 229,41
Peker GMYO 3,13 -0,63 -61,94
Penguen Gıda 1,68 -1,18 55,56
Pera GMYO 0,89 1,14 15,58
Pergamon Dış Ticaret 6,77 0,15 10,85
Petkim 3,64 -0,55 -7,56
Petrokent Turizm 124,50 0,48 81,22
Pınar Et ve Un 8,56 0,47 92,93
Pınar Su 2,13 1,91 70,40
Pınar Süt 11,24 4,27 80,80
Plastikkart 6,18 -1,28 128,89
Polisan Holding 2,68 0,00 -11,11
Politeknik Metal 75,05 -0,07 114,02
Prizma Press Matbaacılık 3,90 -1,52 151,61
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.093,00 0,13
QNB Finans Fin. Kir. 46,00 -1,37 576,47
QNB Finansbank 22,96 -2,30 154,83
Ral Yatırım Holding 7,05 0,00 283,15
Ray Sigorta 2,85 4,01 105,04
Reysaş GMYO 2,24 -4,68 224,64
Reysaş Lojistik 1,59 0,00 114,86
Rhea Girişim 0,94 3,30 42,42
Rodrigo Tekstil 1,86 0,00 -2,11
Royal Halı 1,13 1,80 14,14
RTA Laboratuvarları 2,60 2,36 60,16
Sabancı Holding 8,99 -0,11 24,30
Safkar Ege Soğutmacılık 1,64 -0,61 5,79
Salix Yatırım Holding 5,48 -0,36 42,34
Sanel Mühendislik 3,49 -0,29 60,09
Sanifoam Sünger 2,41 3,43 92,80
Sanko Pazarlama 6,32 4,98 218,54
Saray Matbaacılık 1,25 -1,57 25,00
Sarkuysan 3,83 0,52 21,87
Sasa Polyester 6,24 0,48 8,60
Say Reklamcılık 1,76 -2,22 87,23
Sekuro Plastik 3,97 0,51 34,12
Selçuk Ecza Deposu 5,27 -0,57 93,86
Selçuk Gıda 1,79 -2,19 34,59
Senkron Güvenlik 2,65 -3,28 165,00
Serve Film Prodüksiyon 1,69 0,00 -13,33
Servet GMYO 7,04 -0,28 50,93
Seyitler Kimya 5,41 -0,73 40,52
Silverline Endüstri 1,97 2,07 47,01
Sinpaş GMYO 0,84 1,20 127,03
Smartiks Yazılım 4,16 0,97
Soda Sanayii 5,64 -0,88 -16,63
Sodaş Sodyum Sanayii 8,38 0,00 51,03
Söktaş 1,94 4,30 52,76
Sönmez Filament 4,57 -0,65 46,47
Sönmez Pamuklu 4,42 0,45 41,67
Sumaş Suni Tahta 8,20 1,86 22,47
Şeker Fin. Kir. 4,35 1,64 54,26
Şekerbank 1,12 0,90 1,82
Şişe Cam 4,75 0,64 -13,36
Şok Marketler 9,91 -1,88 -7,81
T. Halk Bankası 5,74 1,06 -18,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 49,34 0,41 190,24
T.S.K.B. 0,99 -1,00 22,22
T.Tuborg 10,20 -0,49 28,56
Taç Tarım Ürünleri 3,46 -0,57 -31,62
Tat Gıda 5,33 -0,93 39,53
TAV Havalimanları 27,68 -0,72 25,87
Taze Kuru Gıda 8,00 -8,05 17,65
Tek-Art Turizm 0,91 -1,09 7,06
Tekfen Holding 18,97 2,26 -3,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,83 -2,08 -4,71
Temapol Polimer Plastik 4,65 0,00 51,96
TGS Dış Ticaret 3,84 1,05 68,66
Tofaş Oto. Fab. 24,46 -0,16 57,69
Torunlar GMYO 2,32 -0,43 53,64
Trabzon Liman 8,92 -0,11 29,68
Trabzonspor Sportif 1,91 3,80 38,80
Trakya Cam 3,08 0,33 6,62
Trend GMYO 1,94 2,65 52,76
TSKB GMYO 1,05 -5,41 28,05
Tuğçelik 3,27 -1,21 53,52
Tukaş 7,87 1,16 374,10
Turcas Petrol 2,14 -1,38 51,77
Turkcell 13,12 -0,08 11,80
Tümosan Motor ve Traktör 5,25 -0,76 16,67
Tüpraş 122,40 -0,16 17,31
Türk Hava Yolları 13,58 1,04 -15,70
Türk Prysmian Kablo 2,31 0,00 33,94
Türk Telekom 6,88 -0,72 76,41
Türk Traktör 46,18 -0,94 32,32
Türker Proje Gayrimenkul 39,50 3,24 22,90
Ufuk Yatırım 2,13 -8,58 86,84
Ulaşlar Turizm Yat. 1,86 2,20 63,16
Ulusoy Elektrik 25,70 0,00 61,03
Ulusoy Un Sanayi 3,44 2,08 65,38
Umpaş Holding 0,50 0,00 -9,09
Uşak Seramik 1,70 0,00 53,15
Utopya Turizm 3,92 -0,25 -4,39
Uzertaş Boya 1,66 0,00 176,67
Ülker Bisküvi 21,40 -0,47 45,88
Ünye Çimento 3,40 2,41 1,63
Vakıf Fin. Kir. 2,73 2,25 91,71
Vakıf GMYO 2,21 1,84 13,52
Vakıf Yat. Ort. 2,40 -4,00 57,89
Vakıflar Bankası 5,03 -0,20 28,97
Vakko Tekstil 4,17 1,46 59,87
Vanet Gıda 1,45 -0,68 11,54
Verusa Holding 16,97 0,83 2,44
Verusaturk Girisim 3,83 -0,78 24,25
Vestel 10,48 0,48 88,83
Vestel Beyaz Eşya 16,95 0,77 73,53
Viking Kağıt 1,43 0,00 30,00
Yapı Kredi Koray GMYO 2,18 0,93 26,74
Yapı ve Kredi Bank. 2,42 -0,82 51,25
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,25 -2,78 88,17
Yataş 5,87 -0,51 31,32
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,42 -0,70 51,06
Yeni Gimat GMYO 12,15 -1,30 69,21
Yeşil GMYO 0,54 -3,57 100,00
Yeşil Yapı 0,53 -1,85 103,85
Yeşil Yatırım Holding 11,80 -1,34 22,53
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.549,90 -2,67 15,96
Yonga Mobilya 6,73 -0,15 3,69
Yükselen Çelik 5,42 0,18
Yünsa 8,52 13,60 104,08
Zorlu Enerji 1,37 0,00 11,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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