Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|168.000,00
|266,01
|İş Bankası (B)
|21.899,90
|5,54
|615,64
|İş Bankası (C)
|6,21
|0,98
|37,09
|İş Bankası (Kur.)
|155.000,00
|218,92
|İş Fin.Kir.
|2,77
|2,21
|-40,17
|İş Girişim
|3,02
|2,03
|48,04
|İş GMYO
|1,15
|1,77
|6,48
|İş Y. Men. Değ.
|4,32
|1,65
|133,91
|İş Yat. Ort.
|1,57
|-0,63
|112,71
|İşbir Holding
|400,00
|0,00
|191,13
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,41
|2,50
|-51,19
|İttifak Holding
|3,73
|0,54
|80,48
|İz Hayvancılık Tarım
|4,70
|-1,67
|-28,68
|İzmir Demir Çelik
|4,30
|0,47
|159,04
|İzmir Fırça
|1,70
|0,00
|-17,87
|Jantsa Jant Sanayi
|53,15
|-0,37
|105,92
|Kafein Yazılım
|10,17
|-0,88
|47,65
|Kapital Yat. Holding
|2,45
|-1,21
|-14,63
|Kaplamin
|4,91
|-0,81
|36,39
|Kardemir (A)
|2,40
|1,69
|48,14
|Kardemir (B)
|2,40
|1,69
|47,36
|Kardemir (D)
|2,43
|1,67
|24,88
|Karel Elektronik
|15,36
|0,52
|268,35
|Karsan Otomotiv
|1,48
|2,78
|24,44
|Karsu Tekstil
|2,27
|6,07
|81,60
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,40
|-2,50
|100,00
|Kartonsan
|344,50
|2,99
|8,00
|Katmerciler Ekipman
|3,34
|2,45
|11,01
|Kent Gıda
|127,00
|1,36
|6,72
|Kerevitaş Gıda
|2,91
|1,75
|61,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|0,00
|2,86
|Kiler GMYO
|3,17
|4,28
|81,14
|Klimasan Klima
|17,43
|0,64
|349,24
|Koç Holding
|20,54
|2,60
|48,32
|Konfrut Gıda
|7,50
|0,81
|57,04
|Konya Çimento
|238,00
|1,71
|33,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,38
|4,03
|30,85
|Koza Altın
|75,00
|2,18
|46,20
|Koza Madencilik
|9,48
|3,16
|31,30
|Körfez GMYO
|1,76
|1,73
|44,26
|Kristal Kola
|1,41
|1,44
|34,29
|Kron Telekomünikasyon
|12,19
|2,44
|40,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|18,52
|6,74
|35,09
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,44
|2,86
|27,43
|Kütahya Porselen
|6,24
|1,96
|37,14
|Lider Faktoring
|3,27
|1,87
|45,33
|Link Bilgisayar
|16,30
|-1,57
|95,91
|Logo Yazılım
|53,50
|1,81
|97,13
|Lokman Hekim Sağlık
|4,86
|0,83
|9,19
|Lüks Kadife
|7,23
|0,42
|49,07
|Makina Takım
|1,77
|2,91
|14,94
|Mardin Çimento
|5,22
|2,15
|87,97
|Marka Yatırım Holding
|1,08
|4,85
|74,19
|Marmaris Altınyunus
|27,90
|1,09
|58,88
|Marshall
|43,46
|1,07
|72,32
|Martı GMYO
|0,95
|2,15
|46,15
|Martı Otel
|0,90
|1,12
|55,17
|Mavi Giyim
|46,40
|2,47
|44,01
|Mazhar Zorlu Holding
|5,56
|1,09
|45,93
|Mega Polietilen
|1,99
|6,42
|-2,45
|Menderes Tekstil
|0,97
|3,19
|34,72
|Mensa
|0,26
|8,33
|85,71
|Merit Turizm
|16,90
|0,00
|182,14
|Merko Gıda
|1,04
|5,05
|2,97
|Metal Gayrimenkul
|0,94
|1,08
|8,05
|Metemtur Otelcilik
|1,69
|1,81
|60,95
|Metro Holding
|1,41
|0,71
|85,53
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,90
|1,06
|72,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,20
|7,02
|171,19
|Migros Ticaret
|22,36
|1,08
|50,07
|Milpa
|2,16
|2,86
|51,12
|Mistral GMYO
|1,71
|1,18
|11,76
|MLP Sağlık
|15,35
|-0,78
|43,46
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-1,06
|-15,45
|Mondi Tire Kutsan
|2,17
|2,36
|16,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|13,69
|-0,80
|Net Holding
|2,19
|1,39
|11,73
|Netaş Telekom.
|13,22
|4,51
|104,64
|Niğbaş Niğde Beton
|6,35
|0,16
|58,75
|Nuh Çimento
|12,32
|6,76
|77,77
|Nurol GMYO
|3,44
|2,08
|63,81
|Odaş Elektrik
|1,61
|1,90
|14,34
|Olmuksan-IP
|7,04
|3,68
|108,90
|Orge Enerji Elektrik
|4,60
|2,22
|47,44
|Orma Orman Mahsulleri
|2,85
|5,56
|137,50
|Osmanlı Menkul
|2,99
|6,41
|73,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,34
|2,29
|24,07
|Otokar
|149,40
|-0,07
|73,95
|Oyak Yat. Ort.
|2,20
|0,92
|38,95
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,69
|0,21
|359,80
|Özak GMYO
|2,27
|1,34
|56,64
|Özbal Çelik Boru
|1,71
|2,40
|23,91
|Özderici GMYO
|1,41
|2,17
|-40,00
|Özerden Plastik
|2,09
|-0,48
|4,08
|Panora GMYO
|5,98
|5,84
|62,64
|Park Elek.Madencilik
|2,97
|1,02
|23,24
|Parsan
|14,62
|3,03
|66,89
|Pegasus
|73,20
|0,90
|219,37
|Peker GMYO
|3,40
|2,10
|-58,66
|Penguen Gıda
|1,87
|2,19
|73,15
|Pera GMYO
|0,88
|2,33
|14,29
|Pergamon Dış Ticaret
|7,03
|-0,14
|15,11
|Petkim
|3,63
|1,11
|-7,81
|Petrokent Turizm
|130,10
|0,15
|89,37
|Pınar Et ve Un
|8,70
|-0,57
|96,09
|Pınar Su
|2,11
|0,48
|68,80
|Pınar Süt
|12,49
|2,55
|100,90
|Plastikkart
|6,53
|1,08
|141,85
|Polisan Holding
|2,76
|0,73
|-8,45
|Politeknik Metal
|76,80
|0,00
|119,01
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|-3,33
|143,23
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.094,60
|-0,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|60,20
|-2,27
|785,29
|QNB Finansbank
|27,26
|0,59
|202,55
|Ral Yatırım Holding
|8,05
|15,00
|337,50
|Ray Sigorta
|2,91
|2,46
|109,35
|Reysaş GMYO
|2,57
|3,63
|272,46
|Reysaş Lojistik
|2,00
|6,38
|170,27
|Rhea Girişim
|1,06
|11,58
|60,61
|Rodrigo Tekstil
|1,94
|0,52
|2,11
|Royal Halı
|1,12
|0,00
|13,13
|RTA Laboratuvarları
|2,75
|1,10
|69,40
|Sabancı Holding
|9,17
|0,77
|26,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,68
|3,07
|8,37
|Salix Yatırım Holding
|5,65
|-0,88
|46,75
|Sanel Mühendislik
|3,95
|1,28
|81,19
|Sanifoam Sünger
|3,03
|-1,30
|142,40
|Sanko Pazarlama
|7,54
|8,18
|280,03
|Saray Matbaacılık
|1,40
|2,94
|40,00
|Sarkuysan
|3,99
|2,31
|26,96
|Sasa Polyester
|6,53
|2,51
|13,65
|Say Reklamcılık
|1,74
|1,75
|85,11
|Sekuro Plastik
|4,33
|2,36
|46,28
|Selçuk Ecza Deposu
|5,67
|2,53
|108,57
|Selçuk Gıda
|1,83
|0,55
|37,59
|Senkron Güvenlik
|2,77
|-0,72
|177,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,71
|2,40
|-12,31
|Servet GMYO
|6,94
|-0,14
|48,78
|Seyitler Kimya
|5,99
|9,91
|55,58
|Silverline Endüstri
|2,03
|3,05
|51,49
|Sinpaş GMYO
|0,92
|2,22
|148,65
|Smartiks Yazılım
|6,36
|4,61
|Soda Sanayii
|5,85
|0,86
|-13,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|8,37
|0,72
|50,85
|Söktaş
|2,07
|0,49
|62,99
|Sönmez Filament
|4,91
|4,69
|57,37
|Sönmez Pamuklu
|4,73
|1,50
|51,60
|Sumaş Suni Tahta
|8,72
|1,63
|30,23
|Şeker Fin. Kir.
|4,45
|2,06
|57,80
|Şekerbank
|1,20
|1,69
|9,09
|Şişe Cam
|5,08
|1,80
|-7,34
|Şok Marketler
|9,97
|0,71
|-7,26
|T. Halk Bankası
|5,82
|0,87
|-17,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|53,40
|14,94
|214,13
|T.S.K.B.
|1,03
|0,00
|27,16
|T.Tuborg
|10,25
|1,49
|29,19
|Taç Tarım Ürünleri
|3,48
|0,29
|-31,23
|Tat Gıda
|6,02
|4,15
|57,59
|TAV Havalimanları
|27,10
|0,74
|23,23
|Taze Kuru Gıda
|7,70
|-3,75
|13,24
|Tek-Art Turizm
|1,02
|5,15
|20,00
|Tekfen Holding
|19,10
|1,06
|-2,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|2,99
|2,05
|0,67
|Temapol Polimer Plastik
|5,21
|0,39
|70,26
|TGS Dış Ticaret
|4,15
|3,49
|82,27
|Tofaş Oto. Fab.
|24,54
|1,07
|58,21
|Torunlar GMYO
|2,38
|1,28
|57,62
|Trabzon Liman
|9,34
|2,98
|35,78
|Trabzonspor Sportif
|2,14
|5,42
|55,51
|Trakya Cam
|3,32
|0,61
|14,92
|Trend GMYO
|1,97
|0,51
|55,12
|TSKB GMYO
|1,13
|0,89
|37,80
|Tuğçelik
|3,34
|1,83
|56,81
|Tukaş
|8,72
|0,81
|425,30
|Turcas Petrol
|2,39
|1,27
|69,50
|Turkcell
|13,58
|0,15
|15,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,56
|3,15
|23,56
|Tüpraş
|124,00
|0,08
|18,85
|Türk Hava Yolları
|13,88
|1,61
|-13,84
|Türk Prysmian Kablo
|2,12
|4,43
|55,87
|Türk Telekom
|6,89
|1,92
|76,67
|Türk Traktör
|49,10
|3,67
|40,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,64
|0,63
|20,22
|Ufuk Yatırım
|2,03
|-2,87
|78,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,10
|8,81
|84,21
|Ulusoy Elektrik
|25,72
|0,00
|61,15
|Ulusoy Un Sanayi
|3,55
|1,72
|70,67
|Umpaş Holding
|0,46
|2,22
|-16,36
|Uşak Seramik
|1,88
|1,08
|69,37
|Utopya Turizm
|4,46
|-0,22
|8,78
|Uzertaş Boya
|1,54
|0,00
|156,67
|Ülker Bisküvi
|21,96
|1,39
|49,69
|Ünye Çimento
|3,93
|7,08
|17,47
|Vakıf Fin. Kir.
|2,16
|6,40
|51,69
|Vakıf GMYO
|2,27
|2,71
|16,61
|Vakıf Yat. Ort.
|2,31
|5,96
|51,97
|Vakıflar Bankası
|5,18
|0,97
|32,82
|Vakko Tekstil
|4,53
|2,03
|73,67
|Vanet Gıda
|1,45
|0,00
|11,54
|Verusa Holding
|17,46
|0,75
|5,40
|Verusaturk Girisim
|3,81
|1,87
|23,60
|Vestel
|11,34
|3,00
|104,32
|Vestel Beyaz Eşya
|17,49
|1,27
|79,06
|Viking Kağıt
|1,43
|0,00
|30,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,27
|2,25
|31,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|0,42
|50,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,02
|3,79
|115,77
|Yataş
|6,36
|4,43
|42,28
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,58
|1,28
|68,09
|Yeni Gimat GMYO
|12,60
|1,69
|75,48
|Yeşil GMYO
|0,53
|3,92
|96,30
|Yeşil Yapı
|0,52
|4,00
|100,00
|Yeşil Yatırım Holding
|11,78
|0,86
|22,33
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.536,00
|0,57
|15,33
|Yonga Mobilya
|6,75
|0,30
|4,00
|Yükselen Çelik
|5,39
|2,28
|Yünsa
|8,61
|6,69
|106,23
|Zorlu Enerji
|1,37
|0,74
|11,38
(Son)