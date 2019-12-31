Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|144.200,00
|214,16
|İş Bankası (B)
|31.000,00
|11,71
|913,01
|İş Bankası (C)
|6,45
|0,47
|42,38
|İş Bankası (Kur.)
|192.899,80
|296,90
|İş Fin.Kir.
|3,82
|-3,29
|-17,49
|İş Girişim
|3,88
|-1,77
|90,20
|İş GMYO
|1,73
|-0,57
|60,19
|İş Y. Men. Değ.
|4,56
|0,88
|146,91
|İş Yat. Ort.
|1,84
|-3,16
|149,28
|İşbir Holding
|431,00
|-2,27
|213,69
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|0,00
|-26,19
|İttifak Holding
|3,74
|-0,53
|80,97
|İz Hayvancılık Tarım
|4,25
|-0,70
|-35,51
|İzmir Demir Çelik
|8,15
|0,62
|390,96
|İzmir Fırça
|1,80
|0,00
|-13,04
|Jantsa Jant Sanayi
|58,00
|-0,34
|124,71
|Kafein Yazılım
|11,14
|-0,54
|61,73
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|3,00
|-16,38
|Kaplamin
|5,70
|3,64
|58,33
|Kardemir (A)
|2,66
|-0,37
|64,19
|Kardemir (B)
|2,67
|0,00
|63,94
|Kardemir (D)
|2,66
|0,00
|36,70
|Karel Elektronik
|14,34
|0,00
|243,88
|Karsan Otomotiv
|1,58
|2,60
|32,85
|Karsu Tekstil
|3,15
|0,64
|152,00
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,39
|3,07
|153,78
|Kartonsan
|393,00
|0,80
|23,21
|Katmerciler Ekipman
|3,88
|0,78
|28,96
|Kent Gıda
|177,00
|-3,23
|48,74
|Kerevitaş Gıda
|3,23
|-1,22
|79,44
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|-1,79
|57,14
|Kiler GMYO
|3,79
|-19,87
|116,57
|Klimasan Klima
|19,34
|5,05
|398,46
|Koç Holding
|20,26
|0,50
|46,29
|Konfrut Gıda
|7,84
|-1,13
|64,15
|Konya Çimento
|273,90
|-0,94
|53,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,05
|-2,54
|37,93
|Koza Altın
|74,40
|0,88
|45,03
|Koza Madencilik
|10,10
|0,80
|39,89
|Körfez GMYO
|2,37
|0,85
|94,26
|Kristal Kola
|1,53
|0,66
|45,71
|Kron Telekomünikasyon
|12,70
|-0,16
|45,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,30
|-2,10
|69,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,67
|0,00
|47,79
|Kütahya Porselen
|6,65
|0,61
|46,15
|Lider Faktoring
|3,71
|1,92
|64,89
|Link Bilgisayar
|18,48
|-0,32
|122,12
|Logo Yazılım
|59,20
|0,42
|118,13
|Lokman Hekim Sağlık
|5,77
|-0,35
|29,63
|Lüks Kadife
|8,69
|-0,11
|79,18
|Makina Takım
|1,88
|-0,53
|22,08
|Mardin Çimento
|5,88
|2,08
|111,74
|Marka Yatırım Holding
|1,17
|-0,85
|88,71
|Marmaris Altınyunus
|68,10
|-2,16
|287,81
|Marshall
|47,90
|0,00
|89,93
|Martı GMYO
|1,04
|5,05
|60,00
|Martı Otel
|0,92
|2,22
|58,62
|Mavi Giyim
|56,75
|0,80
|76,13
|Mazhar Zorlu Holding
|12,00
|1,87
|214,96
|Mega Polietilen
|2,30
|0,44
|12,75
|Menderes Tekstil
|1,35
|4,65
|87,50
|Mensa
|0,33
|0,00
|135,71
|Merit Turizm
|19,45
|2,91
|224,71
|Merko Gıda
|1,06
|0,00
|4,95
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|-2,22
|1,15
|Metemtur Otelcilik
|1,72
|-0,58
|63,81
|Metro Holding
|1,40
|2,19
|84,21
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,02
|6,32
|83,64
|Metro Yatırım Ortaklığı
|7,00
|-1,41
|493,22
|Migros Ticaret
|24,30
|-0,41
|63,09
|Milpa
|2,21
|-2,64
|54,62
|Mistral GMYO
|1,91
|0,00
|24,84
|MLP Sağlık
|16,12
|-0,49
|50,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,15
|6,48
|4,55
|Mondi Tire Kutsan
|4,16
|-1,42
|123,66
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,74
|7,69
|Net Holding
|2,59
|-0,77
|32,14
|Netaş Telekom.
|13,05
|-0,53
|102,01
|Niğbaş Niğde Beton
|5,27
|-15,00
|31,75
|Nuh Çimento
|11,86
|-0,17
|71,14
|Nurol GMYO
|3,52
|-0,56
|67,62
|Odaş Elektrik
|2,09
|5,03
|48,43
|Olmuksan-IP
|6,32
|-0,63
|87,54
|Orge Enerji Elektrik
|4,92
|-0,40
|57,69
|Orma Orman Mahsulleri
|2,76
|-0,36
|130,00
|Osmanlı Menkul
|4,15
|0,00
|141,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,70
|-2,86
|57,41
|Otokar
|157,70
|-2,11
|83,61
|Oyak Yat. Ort.
|2,31
|-0,43
|45,90
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,07
|-0,39
|397,06
|Özak GMYO
|2,59
|0,78
|78,72
|Özbal Çelik Boru
|1,66
|-1,78
|20,29
|Özderici GMYO
|1,57
|-2,48
|-33,19
|Özerden Plastik
|2,28
|1,79
|13,54
|Panora GMYO
|5,82
|0,69
|58,29
|Papilon Savunma
|7,80
|-1,39
|Park Elek.Madencilik
|3,04
|-0,65
|26,14
|Parsan
|16,95
|-0,76
|93,49
|Pegasus
|85,65
|1,30
|273,69
|Peker GMYO
|3,15
|3,28
|-61,70
|Penguen Gıda
|2,06
|-0,96
|90,74
|Pera GMYO
|0,94
|0,00
|22,08
|Pergamon Dış Ticaret
|8,04
|1,39
|31,64
|Petkim
|3,81
|1,87
|-3,24
|Petrokent Turizm
|128,40
|-1,31
|86,90
|Pınar Et ve Un
|9,09
|-1,20
|104,88
|Pınar Su
|2,33
|0,87
|86,40
|Pınar Süt
|12,79
|-0,54
|105,73
|Plastikkart
|9,23
|0,33
|241,85
|Polisan Holding
|3,03
|-0,33
|0,50
|Politeknik Metal
|77,00
|0,00
|119,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,95
|0,25
|154,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.107,80
|0,03
|QNB Finans Fin. Kir.
|120,00
|-6,40
|1664,71
|QNB Finansbank
|37,66
|-2,18
|317,98
|Ral Yatırım Holding
|6,80
|-3,41
|269,57
|Ray Sigorta
|3,39
|-1,17
|143,88
|Reysaş GMYO
|4,51
|-3,43
|553,62
|Reysaş Lojistik
|4,35
|-1,58
|487,84
|Rhea Girişim
|1,19
|-1,65
|80,30
|Rodrigo Tekstil
|1,82
|-0,55
|-4,21
|Royal Halı
|1,38
|0,73
|39,39
|RTA Laboratuvarları
|2,31
|-0,43
|42,29
|Sabancı Holding
|9,59
|-0,31
|32,59
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,17
|0,00
|39,98
|Salix Yatırım Holding
|6,80
|1,49
|76,62
|Sanel Mühendislik
|4,00
|-1,48
|83,49
|Sanifoam Sünger
|4,91
|1,24
|292,80
|Sanko Pazarlama
|7,92
|1,54
|299,18
|Saray Matbaacılık
|1,72
|4,88
|72,00
|Sarkuysan
|4,83
|1,68
|53,69
|Sasa Polyester
|7,67
|0,66
|33,49
|Say Reklamcılık
|2,20
|-1,79
|134,04
|Sekuro Plastik
|5,32
|-3,27
|79,73
|Selçuk Ecza Deposu
|6,12
|-0,49
|125,13
|Selçuk Gıda
|1,78
|-4,81
|33,83
|Senkron Güvenlik
|2,71
|0,00
|171,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,60
|1,27
|-17,95
|Servet GMYO
|8,53
|-0,70
|82,87
|Seyitler Kimya
|6,75
|1,35
|75,32
|Silverline Endüstri
|2,18
|2,35
|62,69
|Sinpaş GMYO
|1,11
|3,74
|200,00
|Smartiks Yazılım
|10,11
|-1,17
|Soda Sanayii
|6,18
|0,16
|-8,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,80
|-0,51
|76,62
|Söktaş
|2,57
|-0,39
|102,36
|Sönmez Filament
|4,84
|0,00
|55,13
|Sönmez Pamuklu
|4,91
|-0,20
|57,37
|Sumaş Suni Tahta
|9,92
|-0,10
|48,16
|Şeker Fin. Kir.
|4,85
|0,21
|71,99
|Şekerbank
|1,29
|0,78
|17,27
|Şişe Cam
|5,36
|0,94
|-2,23
|Şok Marketler
|10,68
|-0,28
|-0,65
|T. Halk Bankası
|5,96
|0,51
|-15,10
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,42
|-0,50
|155,42
|T.S.K.B.
|1,21
|0,83
|49,38
|T.Tuborg
|12,94
|0,47
|63,09
|Taç Tarım Ürünleri
|3,04
|-0,33
|-39,92
|Tat Gıda
|6,27
|-0,32
|64,14
|TAV Havalimanları
|29,50
|-0,47
|34,15
|Taze Kuru Gıda
|7,17
|0,14
|5,44
|Tek-Art Turizm
|1,26
|0,00
|48,24
|Tekfen Holding
|19,45
|-1,02
|-0,92
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,96
|1,54
|33,33
|Temapol Polimer Plastik
|5,19
|-1,70
|69,61
|TGS Dış Ticaret
|4,70
|-0,42
|106,43
|Tofaş Oto. Fab.
|26,88
|0,98
|73,29
|Torunlar GMYO
|2,78
|-0,71
|84,11
|Trabzon Liman
|10,73
|-0,28
|55,99
|Trabzonspor Sportif
|2,16
|-2,70
|56,97
|Trakya Cam
|3,52
|0,00
|21,85
|Trend GMYO
|2,21
|-1,34
|74,02
|TSKB GMYO
|1,37
|0,00
|67,07
|Tuğçelik
|3,97
|-0,25
|86,38
|Tukaş
|12,31
|0,57
|641,57
|Turcas Petrol
|2,67
|1,14
|89,36
|Turkcell
|13,72
|-1,51
|16,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,14
|-1,29
|36,44
|Tüpraş
|127,20
|-0,08
|21,91
|Türk Hava Yolları
|14,44
|0,91
|-10,37
|Türk Prysmian Kablo
|2,62
|-1,13
|92,64
|Türk Telekom
|7,40
|0,82
|89,74
|Türk Traktör
|54,25
|-0,37
|55,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|41,80
|-0,81
|30,06
|Ufuk Yatırım
|2,60
|-1,52
|128,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,14
|-1,38
|87,72
|Ulusoy Elektrik
|26,44
|-0,15
|65,66
|Ulusoy Un Sanayi
|3,82
|-0,26
|83,65
|Umpaş Holding
|0,62
|8,77
|12,73
|Uşak Seramik
|1,70
|-0,58
|53,15
|Utopya Turizm
|4,85
|1,46
|18,29
|Uzertaş Boya
|2,03
|-8,56
|238,33
|Ülker Bisküvi
|23,04
|-0,69
|57,06
|Ünye Çimento
|5,35
|0,19
|59,91
|Vakıf Fin. Kir.
|2,42
|0,83
|69,94
|Vakıf GMYO
|2,48
|-1,20
|27,39
|Vakıf Yat. Ort.
|2,33
|0,00
|53,29
|Vakıflar Bankası
|5,49
|3,20
|40,77
|Vakko Tekstil
|4,55
|-0,44
|74,44
|Vanet Gıda
|1,43
|0,00
|10,00
|Verusa Holding
|18,54
|0,22
|11,92
|Verusaturk Girisim
|5,38
|0,75
|74,53
|Vestel
|12,78
|-0,31
|130,27
|Vestel Beyaz Eşya
|21,50
|1,13
|120,12
|Viking Kağıt
|1,86
|-0,53
|69,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,42
|-2,02
|40,70
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,48
|0,00
|55,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,37
|-0,31
|128,32
|Yataş
|7,34
|-0,81
|64,21
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,60
|-1,23
|70,21
|Yeni Gimat GMYO
|13,05
|0,31
|81,74
|Yeşil GMYO
|0,65
|6,56
|140,74
|Yeşil Yapı
|0,67
|6,35
|157,69
|Yeşil Yatırım Holding
|11,33
|2,07
|17,65
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|2.900,10
|0,21
|31,88
|Yonga Mobilya
|9,24
|10,00
|42,36
|Yükselen Çelik
|6,18
|-0,48
|Yünsa
|10,08
|-0,20
|141,45
|Zorlu Enerji
|1,63
|0,00
|32,52
(Son)