Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|176.500,10
|6,43
|İş Bankası (B)
|28.129,90
|-12,78
|-6,79
|İş Bankası (C)
|6,15
|-2,54
|-4,06
|İş Bankası (Kur.)
|222.990,00
|6,19
|İş Fin.Kir.
|3,84
|-3,03
|1,05
|İş Girişim
|3,53
|-2,49
|-7,11
|İş GMYO
|1,76
|0,00
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|4,34
|-2,47
|-3,56
|İş Yat. Ort.
|1,72
|-1,71
|-6,52
|İşbir Holding
|420,00
|-1,18
|-2,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|-3,13
|0,00
|İttifak Holding
|3,62
|-0,82
|-2,69
|İz Hayvancılık Tarım
|3,95
|-3,89
|-6,84
|İzmir Demir Çelik
|9,24
|2,10
|12,82
|İzmir Fırça
|1,69
|-3,43
|-6,11
|Jantsa Jant Sanayi
|55,65
|-4,05
|-4,55
|Kafein Yazılım
|10,65
|-2,74
|-4,40
|Kapital Yat. Holding
|2,32
|-7,20
|-4,13
|Kaplamin
|5,12
|-0,58
|-7,75
|Kardemir (A)
|2,62
|-2,60
|-1,13
|Kardemir (B)
|2,61
|-2,25
|-1,14
|Kardemir (D)
|2,64
|-1,86
|-0,75
|Karel Elektronik
|13,92
|-2,52
|-4,20
|Karsan Otomotiv
|1,46
|-2,67
|-7,59
|Karsu Tekstil
|2,93
|-1,68
|-9,57
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,05
|-2,69
|-3,62
|Kartonsan
|376,40
|-2,66
|-3,46
|Katmerciler Ekipman
|3,58
|-4,02
|-6,77
|Kent Gıda
|188,90
|2,16
|7,45
|Kerevitaş Gıda
|3,03
|-3,50
|-7,06
|Kervansaray Yat. Holding
|0,54
|1,89
|-1,82
|Kiler GMYO
|3,38
|-6,11
|-10,82
|Klimasan Klima
|19,51
|-1,86
|-11,64
|Koç Holding
|20,08
|-1,08
|-1,18
|Konfrut Gıda
|7,32
|-2,40
|-6,39
|Konya Çimento
|249,70
|-2,76
|-7,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,41
|-2,36
|-5,12
|Koza Altın
|80,30
|5,24
|8,44
|Koza Madencilik
|10,92
|3,31
|8,87
|Körfez GMYO
|1,99
|-6,13
|-16,74
|Kristal Kola
|1,51
|-1,95
|0,00
|Kron Telekomünikasyon
|11,88
|-4,81
|-6,60
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,80
|-6,94
|-3,80
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,49
|-5,10
|-9,70
|Kütahya Porselen
|6,63
|-1,92
|0,15
|Lider Faktoring
|3,42
|-4,74
|-6,81
|Link Bilgisayar
|16,05
|-6,03
|-11,57
|Logo Yazılım
|57,75
|-2,70
|-5,02
|Lokman Hekim Sağlık
|5,45
|-2,68
|-5,71
|Lüks Kadife
|7,89
|-3,78
|-8,68
|Makina Takım
|1,78
|-2,73
|-5,32
|Mardin Çimento
|5,43
|-2,34
|-8,28
|Marka Yatırım Holding
|1,07
|-5,31
|-9,32
|Marmaris Altınyunus
|74,75
|1,70
|5,28
|Marshall
|46,30
|0,87
|-2,61
|Martı GMYO
|1,03
|-1,90
|1,98
|Martı Otel
|0,89
|-1,11
|-2,20
|Mavi Giyim
|54,15
|-2,43
|-6,48
|Mazhar Zorlu Holding
|12,50
|0,16
|3,39
|Mega Polietilen
|2,10
|-2,78
|-4,55
|Menderes Tekstil
|1,19
|-2,46
|-9,16
|Mensa
|0,33
|3,13
|3,13
|Merit Turizm
|19,50
|-3,75
|0,31
|Merko Gıda
|0,99
|-3,88
|-5,71
|Metal Gayrimenkul
|0,87
|-2,25
|-4,40
|Metemtur Otelcilik
|1,69
|-0,59
|-5,06
|Metro Holding
|1,28
|-4,48
|-7,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|2,19
|18,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,40
|0,31
|-21,18
|Migros Ticaret
|23,06
|-3,03
|-4,79
|Milpa
|2,01
|-3,83
|-8,22
|Mistral GMYO
|1,75
|-3,85
|-7,41
|MLP Sağlık
|15,25
|-2,06
|-4,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|-6,90
|-5,26
|Mondi Tire Kutsan
|4,70
|5,62
|13,53
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,70
|-2,09
|-8,02
|Net Holding
|2,36
|-3,67
|-9,23
|Netaş Telekom.
|12,53
|-5,58
|-4,06
|Niğbaş Niğde Beton
|5,50
|-11,29
|Nuh Çimento
|10,57
|-5,29
|-11,03
|Nurol GMYO
|3,30
|-4,62
|-7,56
|Odaş Elektrik
|2,02
|-1,94
|-3,81
|Olmuksan-IP
|5,90
|-3,91
|-6,05
|Orge Enerji Elektrik
|4,90
|-0,20
|-1,21
|Orma Orman Mahsulleri
|2,50
|-1,96
|-9,42
|Osmanlı Menkul
|3,92
|0,51
|-6,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,51
|-4,43
|-10,12
|Otokar
|162,30
|-0,25
|2,08
|Oyak Yat. Ort.
|2,20
|-3,08
|-5,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,72
|-3,87
|-7,27
|Özak GMYO
|2,55
|-1,54
|-0,78
|Özbal Çelik Boru
|1,57
|-1,26
|-5,99
|Özderici GMYO
|1,41
|-5,37
|-10,19
|Özerden Plastik
|2,47
|2,92
|8,33
|Panora GMYO
|6,10
|-2,71
|-1,61
|Papilon Savunma
|7,48
|-2,48
|-3,48
|Park Elek.Madencilik
|2,92
|-2,67
|-4,26
|Parsan
|16,80
|-1,23
|-0,83
|Pegasus
|81,10
|-2,41
|-6,13
|Peker GMYO
|2,95
|-2,32
|-5,75
|Penguen Gıda
|1,88
|-4,57
|-9,18
|Pera GMYO
|0,89
|-2,20
|-5,32
|Pergamon Dış Ticaret
|7,63
|-3,78
|-4,86
|Petkim
|3,69
|-2,64
|-3,15
|Petrokent Turizm
|120,00
|-5,29
|-6,32
|Pınar Et ve Un
|8,79
|-2,87
|-4,14
|Pınar Su
|2,09
|-5,00
|-9,91
|Pınar Süt
|12,05
|-2,51
|-4,89
|Plastikkart
|9,01
|-2,49
|-2,80
|Polisan Holding
|2,92
|-2,67
|-3,63
|Politeknik Metal
|74,50
|-1,32
|-3,25
|Prizma Press Matbaacılık
|4,70
|0,00
|9,30
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.164,00
|0,09
|5,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|138,00
|-0,72
|6,89
|QNB Finansbank
|34,00
|0,06
|-9,33
|Ral Yatırım Holding
|6,60
|-2,80
|-2,94
|Ray Sigorta
|3,19
|-3,33
|-6,73
|Reysaş GMYO
|4,27
|-3,39
|-6,97
|Reysaş Lojistik
|4,43
|-2,42
|1,14
|Rhea Girişim
|1,07
|-6,14
|-10,08
|Rodrigo Tekstil
|1,76
|-2,22
|-2,76
|Royal Halı
|1,26
|-3,82
|-8,03
|RTA Laboratuvarları
|2,04
|-5,56
|-12,07
|Sabancı Holding
|9,42
|-2,18
|-1,26
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,97
|-5,29
|-9,63
|Salix Yatırım Holding
|8,10
|1,25
|12,34
|Sanel Mühendislik
|4,05
|2,79
|0,00
|Sanifoam Sünger
|5,70
|2,52
|14,00
|Sanko Pazarlama
|6,74
|-6,65
|-12,92
|Saray Matbaacılık
|1,56
|-0,64
|-12,85
|Sarkuysan
|4,60
|-0,86
|-4,76
|Sasa Polyester
|7,59
|-1,94
|-1,81
|Say Reklamcılık
|1,97
|-5,74
|-12,05
|Sekuro Plastik
|4,95
|-3,70
|-7,65
|Selçuk Ecza Deposu
|5,72
|-3,05
|-6,23
|Selçuk Gıda
|1,65
|-4,62
|-4,07
|Senkron Güvenlik
|2,52
|-4,55
|-7,69
|Serve Film Prodüksiyon
|1,57
|0,00
|-1,26
|Servet GMYO
|9,44
|3,06
|11,06
|Seyitler Kimya
|6,74
|-0,74
|-0,74
|Silverline Endüstri
|1,90
|-5,00
|-12,04
|Sinpaş GMYO
|1,17
|3,54
|0,86
|Smartiks Yazılım
|8,64
|-4,00
|-11,93
|Soda Sanayii
|6,06
|-1,46
|-1,94
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,36
|0,00
|-4,20
|Söktaş
|2,63
|-1,50
|-0,75
|Sönmez Filament
|5,26
|8,01
|7,79
|Sönmez Pamuklu
|5,74
|12,77
|16,67
|Sumaş Suni Tahta
|9,00
|0,00
|-9,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,34
|-5,03
|-9,21
|Şekerbank
|1,25
|-3,10
|-4,58
|Şişe Cam
|5,20
|-1,33
|-1,33
|Şok Marketler
|9,96
|-2,92
|-7,43
|T. Halk Bankası
|6,03
|0,17
|2,03
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,08
|-3,43
|-5,78
|T.S.K.B.
|1,13
|-2,59
|-6,61
|T.Tuborg
|12,00
|-1,23
|0,84
|Taç Tarım Ürünleri
|2,78
|-7,64
|-10,90
|Tat Gıda
|6,69
|1,67
|6,36
|TAV Havalimanları
|28,36
|-2,07
|-2,81
|Taze Kuru Gıda
|6,42
|0,00
|-11,33
|Tek-Art Turizm
|1,16
|-4,92
|-7,94
|Tekfen Holding
|18,44
|-2,02
|-4,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,00
|2,04
|19,05
|Temapol Polimer Plastik
|4,81
|-3,80
|-7,85
|TGS Dış Ticaret
|4,27
|-2,73
|-8,57
|Tofaş Oto. Fab.
|26,44
|0,15
|-1,56
|Torunlar GMYO
|2,58
|-2,27
|-6,18
|Trabzon Liman
|9,85
|-2,48
|-7,60
|Trabzonspor Sportif
|2,15
|-1,38
|0,00
|Trakya Cam
|3,37
|-2,88
|-3,71
|Trend GMYO
|2,07
|-1,43
|-5,91
|TSKB GMYO
|1,26
|-3,82
|-5,97
|Tuğçelik
|3,60
|-4,00
|-8,86
|Tukaş
|11,99
|-1,48
|-2,91
|Turcas Petrol
|2,77
|0,36
|3,75
|Turkcell
|13,62
|-1,73
|-1,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,65
|1,37
|3,74
|Tüpraş
|124,00
|-1,27
|-2,21
|Türk Hava Yolları
|13,82
|-3,09
|-4,43
|Türk Prysmian Kablo
|2,40
|-3,23
|-7,69
|Türk Telekom
|7,05
|-3,03
|-4,34
|Türk Traktör
|52,65
|-3,04
|-4,96
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,86
|-1,97
|-5,10
|Ufuk Yatırım
|2,50
|-2,34
|-3,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,96
|-4,85
|-7,55
|Ulusoy Elektrik
|25,28
|-2,47
|-4,96
|Ulusoy Un Sanayi
|3,67
|-1,08
|-3,93
|Umpaş Holding
|0,74
|19,35
|Uşak Seramik
|1,61
|-2,42
|-4,73
|Utopya Turizm
|4,59
|-3,37
|-6,71
|Uzertaş Boya
|2,02
|-2,42
|-9,01
|Ülker Bisküvi
|22,08
|-2,47
|-1,25
|Ünye Çimento
|5,28
|0,96
|-1,86
|Vakıf Fin. Kir.
|2,11
|-7,05
|-12,81
|Vakıf GMYO
|2,23
|-4,29
|-9,72
|Vakıf Yat. Ort.
|2,13
|-4,91
|-8,58
|Vakıflar Bankası
|5,27
|-1,86
|-4,36
|Vakko Tekstil
|4,39
|-2,23
|-3,30
|Vanet Gıda
|1,36
|-2,86
|-4,90
|Verusa Holding
|18,95
|0,53
|2,10
|Verusaturk Girisim
|5,44
|-0,18
|0,93
|Vestel
|13,16
|-0,83
|4,28
|Vestel Beyaz Eşya
|22,96
|-0,17
|6,30
|Viking Kağıt
|2,15
|-8,90
|14,97
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,24
|-4,68
|-7,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|-0,82
|-2,82
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,00
|0,33
|-4,31
|Yataş
|7,26
|-2,68
|-1,09
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,44
|-3,36
|-10,56
|Yeni Gimat GMYO
|12,86
|-0,08
|-1,15
|Yeşil GMYO
|0,60
|-3,23
|-6,25
|Yeşil Yapı
|0,61
|-4,69
|-7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|10,57
|-3,47
|-5,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.100,10
|-3,03
|5,27
|Yonga Mobilya
|8,15
|-9,44
|-11,80
|Yükselen Çelik
|6,08
|-2,09
|-0,82
|Yünsa
|9,91
|-2,56
|-1,78
|Zorlu Enerji
|1,54
|-2,53
|-5,52
(Son)