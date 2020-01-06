Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
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Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 176.500,10 6,43
İş Bankası (B) 28.129,90 -12,78 -6,79
İş Bankası (C) 6,15 -2,54 -4,06
İş Bankası (Kur.) 222.990,00 6,19
İş Fin.Kir. 3,84 -3,03 1,05
İş Girişim 3,53 -2,49 -7,11
İş GMYO 1,76 0,00 0,00
İş Y. Men. Değ. 4,34 -2,47 -3,56
İş Yat. Ort. 1,72 -1,71 -6,52
İşbir Holding 420,00 -1,18 -2,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 -3,13 0,00
İttifak Holding 3,62 -0,82 -2,69
İz Hayvancılık Tarım 3,95 -3,89 -6,84
İzmir Demir Çelik 9,24 2,10 12,82
İzmir Fırça 1,69 -3,43 -6,11
Jantsa Jant Sanayi 55,65 -4,05 -4,55
Kafein Yazılım 10,65 -2,74 -4,40
Kapital Yat. Holding 2,32 -7,20 -4,13
Kaplamin 5,12 -0,58 -7,75
Kardemir (A) 2,62 -2,60 -1,13
Kardemir (B) 2,61 -2,25 -1,14
Kardemir (D) 2,64 -1,86 -0,75
Karel Elektronik 13,92 -2,52 -4,20
Karsan Otomotiv 1,46 -2,67 -7,59
Karsu Tekstil 2,93 -1,68 -9,57
Karsusan Su Ürünleri San. 9,05 -2,69 -3,62
Kartonsan 376,40 -2,66 -3,46
Katmerciler Ekipman 3,58 -4,02 -6,77
Kent Gıda 188,90 2,16 7,45
Kerevitaş Gıda 3,03 -3,50 -7,06
Kervansaray Yat. Holding 0,54 1,89 -1,82
Kiler GMYO 3,38 -6,11 -10,82
Klimasan Klima 19,51 -1,86 -11,64
Koç Holding 20,08 -1,08 -1,18
Konfrut Gıda 7,32 -2,40 -6,39
Konya Çimento 249,70 -2,76 -7,96
Kordsa Teknik Tekstil 12,41 -2,36 -5,12
Koza Altın 80,30 5,24 8,44
Koza Madencilik 10,92 3,31 8,87
Körfez GMYO 1,99 -6,13 -16,74
Kristal Kola 1,51 -1,95 0,00
Kron Telekomünikasyon 11,88 -4,81 -6,60
Kuştur Kuşadası Turizm 22,80 -6,94 -3,80
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,49 -5,10 -9,70
Kütahya Porselen 6,63 -1,92 0,15
Lider Faktoring 3,42 -4,74 -6,81
Link Bilgisayar 16,05 -6,03 -11,57
Logo Yazılım 57,75 -2,70 -5,02
Lokman Hekim Sağlık 5,45 -2,68 -5,71
Lüks Kadife 7,89 -3,78 -8,68
Makina Takım 1,78 -2,73 -5,32
Mardin Çimento 5,43 -2,34 -8,28
Marka Yatırım Holding 1,07 -5,31 -9,32
Marmaris Altınyunus 74,75 1,70 5,28
Marshall 46,30 0,87 -2,61
Martı GMYO 1,03 -1,90 1,98
Martı Otel 0,89 -1,11 -2,20
Mavi Giyim 54,15 -2,43 -6,48
Mazhar Zorlu Holding 12,50 0,16 3,39
Mega Polietilen 2,10 -2,78 -4,55
Menderes Tekstil 1,19 -2,46 -9,16
Mensa 0,33 3,13 3,13
Merit Turizm 19,50 -3,75 0,31
Merko Gıda 0,99 -3,88 -5,71
Metal Gayrimenkul 0,87 -2,25 -4,40
Metemtur Otelcilik 1,69 -0,59 -5,06
Metro Holding 1,28 -4,48 -7,25
Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 2,19 18,88
Metro Yatırım Ortaklığı 6,40 0,31 -21,18
Migros Ticaret 23,06 -3,03 -4,79
Milpa 2,01 -3,83 -8,22
Mistral GMYO 1,75 -3,85 -7,41
MLP Sağlık 15,25 -2,06 -4,69
MMC San. ve Tic. Yat. 1,08 -6,90 -5,26
Mondi Tire Kutsan 4,70 5,62 13,53
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,70 -2,09 -8,02
Net Holding 2,36 -3,67 -9,23
Netaş Telekom. 12,53 -5,58 -4,06
Niğbaş Niğde Beton 5,50 -11,29
Nuh Çimento 10,57 -5,29 -11,03
Nurol GMYO 3,30 -4,62 -7,56
Odaş Elektrik 2,02 -1,94 -3,81
Olmuksan-IP 5,90 -3,91 -6,05
Orge Enerji Elektrik 4,90 -0,20 -1,21
Orma Orman Mahsulleri 2,50 -1,96 -9,42
Osmanlı Menkul 3,92 0,51 -6,67
Ostim Endüstriyel Yat 1,51 -4,43 -10,12
Otokar 162,30 -0,25 2,08
Oyak Yat. Ort. 2,20 -3,08 -5,58
Oylum Sınai Yatırımlar 4,72 -3,87 -7,27
Özak GMYO 2,55 -1,54 -0,78
Özbal Çelik Boru 1,57 -1,26 -5,99
Özderici GMYO 1,41 -5,37 -10,19
Özerden Plastik 2,47 2,92 8,33
Panora GMYO 6,10 -2,71 -1,61
Papilon Savunma 7,48 -2,48 -3,48
Park Elek.Madencilik 2,92 -2,67 -4,26
Parsan 16,80 -1,23 -0,83
Pegasus 81,10 -2,41 -6,13
Peker GMYO 2,95 -2,32 -5,75
Penguen Gıda 1,88 -4,57 -9,18
Pera GMYO 0,89 -2,20 -5,32
Pergamon Dış Ticaret 7,63 -3,78 -4,86
Petkim 3,69 -2,64 -3,15
Petrokent Turizm 120,00 -5,29 -6,32
Pınar Et ve Un 8,79 -2,87 -4,14
Pınar Su 2,09 -5,00 -9,91
Pınar Süt 12,05 -2,51 -4,89
Plastikkart 9,01 -2,49 -2,80
Polisan Holding 2,92 -2,67 -3,63
Politeknik Metal 74,50 -1,32 -3,25
Prizma Press Matbaacılık 4,70 0,00 9,30
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,00 0,09 5,07
QNB Finans Fin. Kir. 138,00 -0,72 6,89
QNB Finansbank 34,00 0,06 -9,33
Ral Yatırım Holding 6,60 -2,80 -2,94
Ray Sigorta 3,19 -3,33 -6,73
Reysaş GMYO 4,27 -3,39 -6,97
Reysaş Lojistik 4,43 -2,42 1,14
Rhea Girişim 1,07 -6,14 -10,08
Rodrigo Tekstil 1,76 -2,22 -2,76
Royal Halı 1,26 -3,82 -8,03
RTA Laboratuvarları 2,04 -5,56 -12,07
Sabancı Holding 9,42 -2,18 -1,26
Safkar Ege Soğutmacılık 1,97 -5,29 -9,63
Salix Yatırım Holding 8,10 1,25 12,34
Sanel Mühendislik 4,05 2,79 0,00
Sanifoam Sünger 5,70 2,52 14,00
Sanko Pazarlama 6,74 -6,65 -12,92
Saray Matbaacılık 1,56 -0,64 -12,85
Sarkuysan 4,60 -0,86 -4,76
Sasa Polyester 7,59 -1,94 -1,81
Say Reklamcılık 1,97 -5,74 -12,05
Sekuro Plastik 4,95 -3,70 -7,65
Selçuk Ecza Deposu 5,72 -3,05 -6,23
Selçuk Gıda 1,65 -4,62 -4,07
Senkron Güvenlik 2,52 -4,55 -7,69
Serve Film Prodüksiyon 1,57 0,00 -1,26
Servet GMYO 9,44 3,06 11,06
Seyitler Kimya 6,74 -0,74 -0,74
Silverline Endüstri 1,90 -5,00 -12,04
Sinpaş GMYO 1,17 3,54 0,86
Smartiks Yazılım 8,64 -4,00 -11,93
Soda Sanayii 6,06 -1,46 -1,94
Sodaş Sodyum Sanayii 9,36 0,00 -4,20
Söktaş 2,63 -1,50 -0,75
Sönmez Filament 5,26 8,01 7,79
Sönmez Pamuklu 5,74 12,77 16,67
Sumaş Suni Tahta 9,00 0,00 -9,09
Şeker Fin. Kir. 4,34 -5,03 -9,21
Şekerbank 1,25 -3,10 -4,58
Şişe Cam 5,20 -1,33 -1,33
Şok Marketler 9,96 -2,92 -7,43
T. Halk Bankası 6,03 0,17 2,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,08 -3,43 -5,78
T.S.K.B. 1,13 -2,59 -6,61
T.Tuborg 12,00 -1,23 0,84
Taç Tarım Ürünleri 2,78 -7,64 -10,90
Tat Gıda 6,69 1,67 6,36
TAV Havalimanları 28,36 -2,07 -2,81
Taze Kuru Gıda 6,42 0,00 -11,33
Tek-Art Turizm 1,16 -4,92 -7,94
Tekfen Holding 18,44 -2,02 -4,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,00 2,04 19,05
Temapol Polimer Plastik 4,81 -3,80 -7,85
TGS Dış Ticaret 4,27 -2,73 -8,57
Tofaş Oto. Fab. 26,44 0,15 -1,56
Torunlar GMYO 2,58 -2,27 -6,18
Trabzon Liman 9,85 -2,48 -7,60
Trabzonspor Sportif 2,15 -1,38 0,00
Trakya Cam 3,37 -2,88 -3,71
Trend GMYO 2,07 -1,43 -5,91
TSKB GMYO 1,26 -3,82 -5,97
Tuğçelik 3,60 -4,00 -8,86
Tukaş 11,99 -1,48 -2,91
Turcas Petrol 2,77 0,36 3,75
Turkcell 13,62 -1,73 -1,30
Tümosan Motor ve Traktör 6,65 1,37 3,74
Tüpraş 124,00 -1,27 -2,21
Türk Hava Yolları 13,82 -3,09 -4,43
Türk Prysmian Kablo 2,40 -3,23 -7,69
Türk Telekom 7,05 -3,03 -4,34
Türk Traktör 52,65 -3,04 -4,96
Türker Proje Gayrimenkul 39,86 -1,97 -5,10
Ufuk Yatırım 2,50 -2,34 -3,10
Ulaşlar Turizm Yat. 1,96 -4,85 -7,55
Ulusoy Elektrik 25,28 -2,47 -4,96
Ulusoy Un Sanayi 3,67 -1,08 -3,93
Umpaş Holding 0,74 19,35
Uşak Seramik 1,61 -2,42 -4,73
Utopya Turizm 4,59 -3,37 -6,71
Uzertaş Boya 2,02 -2,42 -9,01
Ülker Bisküvi 22,08 -2,47 -1,25
Ünye Çimento 5,28 0,96 -1,86
Vakıf Fin. Kir. 2,11 -7,05 -12,81
Vakıf GMYO 2,23 -4,29 -9,72
Vakıf Yat. Ort. 2,13 -4,91 -8,58
Vakıflar Bankası 5,27 -1,86 -4,36
Vakko Tekstil 4,39 -2,23 -3,30
Vanet Gıda 1,36 -2,86 -4,90
Verusa Holding 18,95 0,53 2,10
Verusaturk Girisim 5,44 -0,18 0,93
Vestel 13,16 -0,83 4,28
Vestel Beyaz Eşya 22,96 -0,17 6,30
Viking Kağıt 2,15 -8,90 14,97
Yapı Kredi Koray GMYO 2,24 -4,68 -7,44
Yapı ve Kredi Bank. 2,41 -0,82 -2,82
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,00 0,33 -4,31
Yataş 7,26 -2,68 -1,09
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,44 -3,36 -10,56
Yeni Gimat GMYO 12,86 -0,08 -1,15
Yeşil GMYO 0,60 -3,23 -6,25
Yeşil Yapı 0,61 -4,69 -7,58
Yeşil Yatırım Holding 10,57 -3,47 -5,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.100,10 -3,03 5,27
Yonga Mobilya 8,15 -9,44 -11,80
Yükselen Çelik 6,08 -2,09 -0,82
Yünsa 9,91 -2,56 -1,78
Zorlu Enerji 1,54 -2,53 -5,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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